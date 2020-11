Oroscopo di oggi 27 novembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 27 novembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 27 novembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il ribelle in te verrà risvegliato quando la luna incontrerà Eris nel tuo segno e quadrerà i pianeti nell'autorevole Capricorno. È improbabile che tu e un Capricorno nella tua cerchia sarete d'accordo. Tuttavia, non significa che devi andare in guerra.

Amore / amicizia: guarire vecchie ferite emotive rende le relazioni più felici e appaganti. Più sei sano, più sane saranno le persone che attirerai. Il benevolo Sole Sagittario che allinea Chirone ferito nel tuo segno segnala che è ora di smettere di giocare al gioco della colpa e della vergogna e offrire perdono agli altri oltre a te stesso. Non significa che condoni un cattivo comportamento. Significa che stai rivendicando il tuo potere e che non sei più disposto a permettere al tuo passato di dettare il tuo futuro.

Carriera / Finanza: con Mercurio che aspira alla mente Plutone nella tua zona di carriera, sei furbo quanto loro. Una conversazione discreta potrebbe rafforzare la tua relazione con una figura influente nella tua cerchia. Ciò che impari potrebbe aiutarti a pianificare la tua prossima grande mossa o a colmare le lacune in un dramma sul posto di lavoro. Se ti vengono affidate informazioni riservate, tienile per te e assicurati di proteggere la tua fonte.

Crescita personale / spiritualità: indipendentemente dal problema che incontri, sii la persona abbastanza grande da prendere la strada giusta. La vita è troppo breve per essere rallentata da meschine lamentele. Abbraccia il potere di lasciare andare le cose.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la luna incontra Urano non convenzionale nel tuo segno, non si sa cosa potresti fare. Una cosa è certa: sei destinato a scuotere le cose. La tua atmosfera di spirito libero può essere una delizia. Anche se uno Scorpione potrebbe trovarti difficile da affrontare.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua zona di collaborazione in opposizione a Urano anticonformista nel tuo segno, uno sviluppo inaspettato potrebbe sconvolgere una relazione. Non puntare il dito contro il tuo partner. Probabilmente sei tu quello da incolpare. Forse sei annoiato e stanco di fare le cose alla vecchia maniera? A meno che tu non stia mirando a un fallimento, non dovresti diventare troppo pazzo. Se un comportamento unico, eccentrico e un'atmosfera selvaggia potrebbero essere una svolta per i tipi conservatori, ma molto allettante per le persone spensierate e i pensatori liberi.

Carriera / Finanza: il feedback di un collega fidato può assicurarti di rimanere in pista mentre lavori su un'idea entusiasmante. È facile cadere nella tana del coniglio mentre il curioso Mercurio si allinea con Vesta concentrata nella tua casa della creatività. Chiedi loro di aiutarti a identificare ciò che funziona ed è rilevante per i tuoi compiti attuali e cosa dovrebbe essere scartato. Una prospettiva oggettiva può essere molto utile.

Crescita personale / spiritualità: creerai molto scalpore quando ti allontani dal solito programma. Chi sapeva che potresti essere così imprevedibile? È positivo che le persone indovinino chi sei e cosa puoi fare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sogni folli, strane sincronicità e improvvise epifanie possono mettere la tua vita in una nuova prospettiva. È rinvigorente vedere te stesso e le tue possibilità in un modo diverso. Uno Scorpione, tuttavia, potrebbe aspettarsi che tu interpreti lo stesso ruolo che giochi sempre.

Amore / Amicizia: il mantenimento quotidiano richiesto da una relazione impegnata può sembrare noioso poiché Venere si oppone alla Luna in Toro e al carattere jolly Urano. Sicuramente, ci deve essere un modo per reintrodurre l'eccitazione nella tua vita amorosa. Un appuntamento istantaneo o una pausa dalla solita routine possono riaccendere la scintilla.

Carriera / Finanza: un progetto che ti appassiona potrebbe essere deragliato da uno sviluppo inaspettato. Con Venere nella tua casa di lavoro che si oppone al disgregatore Urano, l'Universo (o i tuoi colleghi) potrebbero avere un'idea diversa su come dovrebbero andare le cose. Potrebbe non essere così grave come sembra. In effetti, questa deviazione potrebbe portare il tuo lavoro in una direzione fresca ed entusiasmante. Diventare un ladro può creare caos con i colleghi, quindi portali a bordo prima di deviare dal piano.

Crescita personale / spiritualità: non c'è modo di fermarti una volta che inizi un progetto domestico o familiare. Con Mercurio strategico che si allinea con Vesta focalizzata nel tuo regno domestico, continuerai finché non lo risolverai. Andare in aria ogni tanto può aiutarti a valutare se sei sulla strada giusta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: c'è eccitazione nell'aria e tu sei totalmente lì per questo. Che tu stia uscendo con gli amici o trascorrendo la serata a casa, ti consigliamo di fare qualcosa di diverso. Buona fortuna a convincere uno Scorpione a seguire un nuovo programma.

Amore / amicizia: non c'è mai un momento noioso nella tua vita amorosa. L'incantatrice Venere in opposizione a Urano anticonformista sta agitando le cose nel tuo settore sociale così come nella tua casa di romanticismo. Un amico innamorato potrebbe interferire con una relazione o sviluppi inaspettati nella tua vita sociale potrebbero minacciare di rovesciare una storia d'amore in erba. Non c'è turbamento che non possa essere affrontato a condizione che tu e la tua ragazza o il tuo partner siate sulla stessa pagina; tuttavia, una fessura nell'armatura potrebbe far entrare il caos.

Carriera / Finanza: con Mercurio loquace che sembra Vesta nella tua casa di comunicazione, avrai molto da dire. Non lascerai nulla di intentato quando contribuisci con teorie e idee perspicaci. È fondamentale ascoltare gli altri e mantenere una mente aperta. Condividere il palco può anche impedirti di essere ossessivo e di esaurirti. Quando sei eccitato per qualcosa, spesso ti dimentichi di venire a prendere aria.

Crescita personale / spiritualità: fare un tuffo profondo in un argomento di interesse sarà la tua idea di divertimento. Rannicchiati con un libro emozionante o prendi una bevanda e dedica del tempo a fare ricerche online.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: alcuni individui (come un Toro dallo spirito libero) apprezzeranno che marci al ritmo del tuo stesso tamburo. Li fa sentire come se fosse giusto essere se stessi. Ecco che diffondi amore e accettazione in giro semplicemente essendo il tuo sé sfacciato.

Amore / Amicizia: ami essere al centro dell'attenzione. Quindi, non ti dispiacerà se ti ritrovi improvvisamente sotto i riflettori. La vistosa Venere che si allinea con Urano non ortodosso può fornire uno sguardo in parti della tua vita che in genere manterresti nascoste, garantendo a persone selezionate un maggiore accesso al tuo mondo privato. Forse questa svolta inaspettata degli eventi ti aiuterà a conoscere meglio qualcuno con cui avresti voluto fare amicizia o, forse, a sviluppare una connessione più intima?

Carriera / Finanza: a seconda di come gestisci te stesso, potresti avere un enorme successo nella tua cerchia professionale o un grande spettacolo. Fare in modo che le persone si accorgano di te e di ciò che fai è una buona cosa, a condizione che sia per le giuste ragioni. Non permettere che i drammi personali creino distrazioni inutili sul posto di lavoro. Alcuni dei tuoi colleghi sospettano già che tu sia un po 'strano. Fare attenzione a non confermare i loro sospetti.

Crescita personale / spiritualità: per natura, sei un tipo audace; tuttavia, ciò non significa che non ti chiedi di tanto in tanto se stai spingendo le cose troppo lontano. Ascolta la voce interiore che sconsiglia di essere un ribelle senza motivo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: l' irrequietezza mentale e fisica potrebbe rendere difficile per te attenersi alla solita routine. In un modo o nell'altro, dovrai trovare un modo per scuotere le cose. Il tuo Toro preferito potrebbe avere alcune idee di cui puoi entusiasmarti.

Amore / amicizia: una conversazione o un messaggio inaspettato dal tuo interesse amoroso potrebbe farti perdere il controllo. Con l'allineamento Luna / Venere / Urano in gioco, potrebbe improvvisamente aprire la porta a nuove eccitanti possibilità. In alternativa, potrebbe portarti in una direzione in cui non vuoi andare. Una cosa è certa: non è qualcosa che potresti vedere arrivare. Allo stesso modo, il tuo partner potrebbe essere colto alla sprovvista dalle tue parole, provocando una risposta insolita.

Carriera / Finanza: le tue parole suonano dolci, anche se potrebbero essere una copertura per un punto di vista controverso. Con una confusa connessione Venere / Urano che influisce sui pensieri e sulla comunicazione, qualcuno potrebbe essere colto di sorpresa da qualcosa che dici. Forse stai facendo il drammatico, o forse stai intenzionalmente cercando di mescolare il piatto? Ricorda che non tutti condividono le tue opinioni. Se ti ritrovi a confrontarti con sul posto di lavoro, fai attenzione a non rispondere in modo eccessivo.

Crescita personale / spiritualità: quando entri in una discussione succosa, vorrai andare in profondità e analizzare ogni angolo. La tua curiosità è illimitata, quindi farai sicuramente molte domande approfondite. È bello a condizione che tu sia consapevole dei confini.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: nel bene e nel male, le circostanze potrebbero sfidarti ad agire in una preoccupazione finanziaria. Consideralo il campanello d'allarme di cui hai bisogno per andare sulla strada giusta. Potrebbe anche risvegliarti alla tua relazione con un Toro e al modo in cui deve evolversi.

Amore / Amicizia: i tuoi modi costosi potrebbero significare un disastro se stai sprecando denaro che non hai guadagnato. Con la sontuosa Venere nella tua casa di beni che si oppone al sconvolgente Urano nella tua zona del debito, potresti improvvisamente raggiungere il tuo limite di credito. Oppure potresti scoprire inaspettatamente che condividi con un partner (innamorato o d'affari) fuori portata. È una chiamata a rallentare le tue spese e fare mosse ragionevoli. Se è il tuo partner a far confusione, potrebbe essere il momento per una conversazione sulle finanze comuni.

Carriera / Finanza: un allineamento creativo Mercurio / Giunone / Vesta può ispirare un profondo tuffo nella pianificazione finanziaria. L'autostima potrebbe essere collegata alla tua capacità di guadagno e alla tua capacità di prenderti cura della tua famiglia. Di conseguenza, lavorerai sodo per trovare modi per procurarti ciò di cui hai bisogno. Sei abbastanza astuto da capire che non puoi sempre adottare un approccio diretto alle questioni finanziarie. Cerca una via rotonda.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che il tuo punto di vista diventi troppo miope. In caso di dubbio, consenti a te stesso di considerare le possibilità invece di fissarti sui potenziali problemi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sarai attratto da persone stravaganti e indipendenti (come un eccentrico Toro). Allo stesso tempo, spererai che non scuotano troppo le cose. Non puoi averlo in entrambi i modi. Seguire la corrente. Un po 'di eccitazione potrebbe farti bene.

Amore / amicizia: è sorprendente come il semplice essere te stesso possa essere controverso. Potresti chiederti cosa è successo quando il tuo partner o un compagno stretto ha una reazione sorprendente a qualcosa che dici o fai. Con Venere viziata nel tuo segno che si oppone al disgregatore Urano nella tua zona di collaborazione, qualcuno potrebbe stufarsi se tutto è su di te. In alternativa, un comportamento imprevedibile da parte del tuo interesse amoroso potrebbe farti impazzire. Oggi è meglio evitare comportamenti provocatori e aspettarsi l'imprevisto.

Carriera / Finanza: che tu stia collaborando con un team o lavorando da solo, metterai il tuo pedale mentale sul metallo e darai tutto ciò che hai. Puoi ringraziare un allineamento creativo Mercurio / Giunone / Vesta per aver ispirato un'immersione profonda nel tuo attuale incarico. Eccellerai nella ricerca e nella raccolta di tutti i dati di cui hai bisogno. Sarai anche bravo ad aiutare i tuoi colleghi a identificare ciò che è rilevante per il tuo compito e ciò che dovrebbe essere scartato.

Crescita personale / spiritualità: sperimentare un nuovo look può essere divertente. Non stupirti se qualcuno lo trova discutibile. Non tutti sono all'avanguardia e pronti ad abbracciare il cambiamento. Che funzioni per te è ciò che conta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: tanto per avere un piano. Qualunque cosa tu intendessi fare e come intendevi farlo, è probabile che vada fuori dalla finestra quando la luna e l'imprevedibile Urano si allineano. Fai attenzione a un Toro irregolare. Potrebbero lanciare una chiave inglese nei lavori.

Amore / amicizia: c'è un dramma nella tua vita amorosa. Ti dà fastidio? O ti piace segretamente il giro sulle montagne russe? Una dipendenza dall'eccitazione può significare che attiri persone caotiche e situazioni folli. Rende eccitanti i romanzi, ma è pessimo per le relazioni. Non c'è giudizio su ciò che fa galleggiare la tua barca. Ciò che è fondamentale è che tu sia onesto con te stesso su chi e con cosa hai a che fare.

Carriera / Finanza: anche se stai volando sotto il radar, uno sviluppo inaspettato sul posto di lavoro potrebbe attirare attenzioni indesiderate sulla tua strada. Puoi ringraziare l'attrattore Venere che si oppone al dirompente Urano nella tua zona di lavoro per aver reso impossibile mantenere un profilo basso. Si spera che implichi un incarico di lavoro e non il tuo rapporto con un collega. Sotto questa influenza tagliente, è stato possibile scoprire un flirt sul posto di lavoro. Sai cosa si dice sul mescolare l'utile al dilettevole. È sempre una cattiva idea.

Crescita personale / spiritualità: sei curioso di sapere cosa ti fa funzionare. La tua curiosità potrebbe innescare una conversazione ponderata con il tuo terapeuta, un sensitivo o un amico fidato. Aiuta avere una guida che ti accompagna quando fai un viaggio nella tua psiche.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la luna che incontra Urano, creatore del cambiamento, nella tua zona romantica e di intrattenimento segnala che sei pronto per l'eccitazione. Non sarai dell'umore giusto per fare le tue solite cose. Chi può gestirti quando sei così disinibito? Un Toro amante del divertimento.

Amore / amicizia: un flirt con un amico platonico potrebbe essere eccitante o caotico. Il confine tra amicizia e romanticismo si confonde mentre l'affettuosa Venere nella tua zona di amicizia si oppone al jolly Urano nel regno che governa la tua vita amorosa. Stai inviando un segnale che dice che stai cercando di scuotere le cose? Se decidi di oltrepassare il limite, dovresti sapere che potrebbe diventare molto strano. Il tuo nuovo status potrebbe avere ripercussioni sulla tua vita sociale. Se accoppiato, non aspettarti che nulla vada secondo i piani.

Carriera / Finanza: l'allineamento Mercurio / Giunone / Vesta di oggi supporta la mappatura dei piani per il futuro. Il brainstorming con il tuo coniuge di lavoro o un gruppo di colleghi può aiutarti a ottenere chiarezza sui tuoi obiettivi di carriera e sui passaggi che dovrai compiere per raggiungerli. Realizzare il tuo piano potrebbe comportare un miglioramento della tua istruzione o l'aggiunta di nuovi talenti al tuo set di competenze. Avere una tabella di marcia può mantenerti in carreggiata.

Crescita personale / spiritualità: attenzione, mondo! Può diventare piuttosto selvaggio quando lasci sventolare la tua bandiera strana. Essere abbottonato è estenuante. Sarà esilarante essere te stesso senza preoccuparti di ciò che potrebbero pensare gli altri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: il tuo desiderio di comfort e familiarità potrebbe essere in contrasto con il desiderio di cambiamento. Non puoi avere entrambe le cose, Acquario. Un Toro con i piedi per terra nella tua cerchia può fornire l'atmosfera stabile che ti aiuta ad affrontare la transizione.

Amore / amicizia: una conversazione con il tuo interesse amoroso o un amico fidato può aiutarti a risolvere i tuoi sentimenti sulla tua vita amorosa. Avrai molto da dire al riguardo mentre Mercurio, Giunone e Vesta si allineano. Indubbiamente sarai un po 'ossessivo. Quindi, è intelligente confidarsi con una persona che può offrire un punto di vista oggettivo. C'è di più nella storia di quello che puoi vedere.

Carriera / Finanza: Con Venere nella tua decima casa pubblica che si oppone al disgregatore Urano, gli alti e bassi nella tua vita privata potrebbero farti comportare in modo strano. Più ti senti turbato, più ti comporti in un modo che attira l'attenzione. Avrai voglia di essere notato e accontentato, soprattutto se c'è instabilità a casa; tuttavia, questo non è il tipo di attenzione che ti darà conforto. Dovresti tenere le questioni private fuori dall'arena professionale. Non tutti hanno bisogno di sapere del dramma che si svolge a porte chiuse.

Crescita personale / spiritualità: le cose stanno cambiando sul fronte interno. Questa è una buona cosa, anche se il processo può essere inquietante. Non puoi ostacolare il progresso. Fai del tuo meglio per seguire il flusso

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: quando la luna incontra Urano lungimirante nel tuo regno mentale, avrai un'abbondanza di idee creative. Non tutti saranno pronti per la prima serata. Alcuni potrebbero essere decisamente bizzarri. Chiedi a un Capricorno sensibile di aiutarti a valutare il loro valore.

Amore / amicizia: attenzione a non fare affermazioni bizzarre. Con Venere che si oppone al radicale Urano nella tua casa di comunicazione, cercherai informazioni che convalidano un'idea folle. Quando sei così appassionato di qualcosa, presumi che debba essere vero; tuttavia, è probabile che la tua ossessività distorca i fatti. Ciò potrebbe significare interpretare male un messaggio del tuo interesse amoroso o fare supposizioni sui loro sentimenti. Leggere troppo nelle cose o distorcere le loro parole potrebbe suscitare un sorprendente rimprovero. Sii consapevole di quello che dici.

Carriera / Finanza: la passione per l'apprendimento potrebbe essere accesa quando l'intelligente Mercurio e l'impegnata Giunone si incontrano nella tua casa dell'istruzione superiore. Un cenno di Vesta nella tua zona di collaborazione suggerisce che potresti trarre vantaggio dall'avere un compagno di studio insieme per il viaggio. Otterrai soddisfazione in compagnia di qualcuno che condivide i tuoi interessi. È un momento opportuno per rispolverare un argomento che supporta i tuoi obiettivi professionali.

Crescita personale / spiritualità: sei sicuro di catturare l'attenzione di un pubblico quando parli di un argomento che ti appassiona. Le attività che implicano la scrittura, l'insegnamento e il parlare in pubblico sono favorite.