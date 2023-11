Oroscopo di oggi 27 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 27 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 27 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Piena in Gemelli e il tuo regno mentale suscitano una grande curiosità e il desiderio di condividere le tue idee. È un momento eccellente per completare un progetto di scrittura o intraprendere un impegno di conferenza. Non tutti saranno d'accordo con quello che hai da dire, ma non devi prenderla sul personale. Puoi ascoltare gli altri senza trasformarlo in un acceso dibattito. Mentre Mercurio e Nettuno si scontrano, la guida spirituale potrebbe non sembrare vera. Fidati del tuo istinto, ma considera che potresti non vedere l'intero quadro. Le informazioni che scatenano le tue paure possono essere difficili da ascoltare. Non stressarti. Se sembra rilevante, puoi rivisitarlo quando ti senti più sicuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna Piena in Gemelli e la vostra casa dei beni possono segnalare il culmine di una questione che coinvolge denaro o beni. Anche se la fine è in vista, la conclusione non sarà priva di drammaticità e caos. Potrebbe essere necessario lottare per rivendicare ciò che desideri. Ciò che qualcuno dice su una questione finanziaria congiunta potrebbe essere tutto fumo e specchi. Mentre Mercurio e Nettuno si scontrano, non otterrai tutti i fatti. È un inganno intenzionale o semplicemente un errore? Diffida di qualcuno che ti incoraggia a sorvolare sui dettagli e dipinge un quadro semplice di qualcosa che sospetti sia complesso. Non firmare un accordo finché non avrai maggiori informazioni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ti sentirai potenziato con la Luna Piena nel tuo segno. È il periodo dell'anno in cui sei sicuro di te e ti senti sicuro di poter ottenere ciò che desideri. Potrebbe esserci un rifiuto da parte di qualcuno i cui desideri sono in conflitto con i tuoi interessi. Puoi negoziare? Oppure ci sarà una guerra totale? Le trattative possono essere tortuose, soprattutto se c'è un argomento che qualcuno vuole evitare. Mercurio comunicativo che si scontra con il losco Nettuno può ispirare tattiche evasive. Ciò che senti potrebbe lasciarti con più domande che risposte. Fidati del tuo istinto se qualcosa non sembra giusto. Alcuni Gemelli potrebbero dire una bugia per proteggere la propria immagine. Ciò che dici potrebbe ritorcersi contro di te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Piena in Gemelli e la tua casa di esilio ti invitano a ricaricarti dietro le quinte. Avrai accesso al tuo potere quando farai un passo indietro rispetto all'azione. Può essere difficile ritirarsi quando ci sono così tanti compiti che richiedono la tua attenzione. Tuttavia, è improbabile che tu li esegua in modo efficiente se stai lavorando a vuoto. Non c'è vergogna nell'ammettere che ti senti non attrezzato per completare un incarico. Mentre Mercurio esperto si scontra con Nettuno confuso, potresti essere fuori dalla tua profondità. Questo non è un momento del tipo "fingi finché non ce la fai", quindi potresti dover ammettere che ti sei perso.