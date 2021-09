Oroscopo di oggi 27 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 27 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna impegnata a fare quadrare la terza casa con Nettuno confuso, potresti non sapere se stai andando o venendo. Aggiungi Mercurio retrogrado al mix e tutto è un po' sottosopra. Non lasciarti ingannare da Gemelli e Vergine confusi.

Amore/Amicizia: potresti chiederti se hai già sentito tutto prima. Le conversazioni verranno riprodotte con Mercurio retrogrado in Bilancia e nella tua zona di partnership. Fino al 18 ottobre, una relazione può sembrare regredire. Tuttavia, ciò che sta realmente accadendo è che ti viene data l'opportunità di esaminare in profondità la tua connessione e apportare modifiche dove necessario. I singoli arieti potevano sentire da un ex coniuge o da un ex partner dal vivo. È bello visitare il viale dei ricordi, ma c'è un motivo per cui hai lasciato il quartiere.

Carriera/Finanza: la tua immaginazione fa gli straordinari, quindi perché non farne buon uso? Nettuno creativo che si allinea con il Nodo Nord nel tuo regno mentale può suscitare ogni sorta di idee entusiasmanti. Certo, potrebbero essere un po' là fuori, ma qualcuno nel tuo ambiente di lavoro è destinato a capirlo. Un concetto ispirato potrebbe essere la cosa giusta per avviare un progetto in stallo. Fai qualche ricerca e vedi dove ti porta.

Crescita personale/spiritualità: c'è sicurezza nel rimanere fedeli a idee provate e vere. Anche se è improbabile che la crescita avvenga all'interno della tua zona di comfort. Metti in gioco il tuo leggendario coraggio e amplia i tuoi orizzonti mentali.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non puoi fare a meno di preoccuparti dei soldi. Tuttavia, non conviene preoccuparsi perché la luna mutevole nella tua casa dei guadagni si scontra con il confuso Nettuno. È meglio evitare acquisti importanti e transazioni importanti, in particolare se sono coinvolti Gemelli o Vergine.

Amore/Amicizia: un replay dell'allineamento Nettuno/Nodo Nord della scorsa settimana ti incoraggia ancora una volta a fidarti del tuo intuito. Uno schema creativo potrebbe rappresentare un modo per incassare. Il feedback di un amico sulla tua lunghezza d'onda può aiutarti a determinare se è un'idea che dovresti esplorare ulteriormente. Potrebbe essere un progetto che vorrete portare avanti insieme. O, forse, ti piacerebbe coinvolgere un gruppo.

Carriera/Finanza: con Mercurio retrogrado in Bilancia e nella tua zona di lavoro, tutte le piccole cose che possono andare storte andranno male. Fino al 18 ottobre, dovrai rivedere e rivedere attentamente le tue attività quotidiane. È un ottimo momento per far rivivere un progetto abbandonato. Questa energia è tutta per il rifacimento. Tuttavia, non è bello avviare un nuovo incarico importante perché i tuoi progressi potrebbero essere ostacolati da errori e ritardi. È comprensibile se non puoi premere pausa. Cerca solo di stare molto attento.

Crescita personale/spiritualità: Mercurio retrogrado avrà anche un impatto sul benessere. La buona notizia è che è un momento eccellente per rilanciare una routine di fitness abbandonata o rivedere la dieta e i piani di esercizio. Cogli l'occasione per rimetterti in carreggiata.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la consapevolezza di sé è di solito il tuo forte quando la luna è nel tuo segno. Sebbene con la luna che quadra il torbido Nettuno e il tuo sovrano, Mercurio, che sta andando retrogrado, non ti vedrai molto chiaramente. Un Sagittario può rispecchiare ciò che ti stai perdendo.

Amore/Amicizia: con Mercurio che diventa retrogrado in Bilancia e nella tua zona romantica, la tua vita amorosa potrebbe sembrare una porta girevole che continua a far entrare gli stessi personaggi. Potresti sentirti come se fossi già stato su questa strada. I vecchi amori tendono a riapparire durante questa fase di distorsione temporale. Qualcuno del tuo passato è destinato a giocare un ruolo nel tuo futuro? O si tratta solo di chiudere e andare avanti? Avrai tempo fino al 18 ottobre per capirlo.

Carriera/Finanza: un replay dell'allineamento della scorsa settimana tra il Nodo Nord e Nettuno nella tua casa del successo potrebbe, ancora una volta, fornire uno sguardo al tuo destino. Entrare nel ruolo che sei destinato a svolgere richiederà uno sforzo maggiore per sviluppare i tuoi talenti e punti di forza unici. Fai attenzione agli indizi che indicano dove è richiesta la crescita. Si tratta principalmente di fidarsi delle proprie conoscenze piuttosto che affidare la propria autorità ad altri.

Crescita personale/spiritualità: un viaggio di autoindagine può lasciarti con più domande che risposte. Continua a rimuovere gli strati e persevera nella tua ricerca. Quello che dovresti sapere sarà rivelato al momento opportuno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le vibrazioni mistiche abbondano mentre la Luna Gemelli transita nella tua dodicesima casa. Sebbene oggi, potrebbero portare una nuvola di confusione piuttosto che la chiarezza che cerchi. Gemelli e Vergine potrebbero essere a corto di risposte, ma una Bilancia può tagliare la nebbia.

Amore/Amicizia: Mercurio retrogrado in Bilancia e nel tuo regno domestico segnala una fase di revisione e ripetizione sul fronte domestico e familiare. Fino al 18 ottobre, problemi di comunicazione con i propri cari, ritardi con problemi domestici, riparazioni e altri contrattempi possono essere fonte di caos. In una nota più ottimista, il desiderio di esplorare la tua storia potrebbe ispirarti a riconnetterti con un membro della famiglia lungo e perso, esplorare la genealogia o fare un test del DNA per determinare le tue origini ancestrali.

Carriera/Finanza: Mercurio retrogrado nel tuo regno domestico significa che potresti essere impegnato a spegnere piccoli incendi sul fronte interno. Organizzarsi e tenere sotto controllo i propri affari professionali è un ottimo modo per prepararsi a poche settimane frenetiche. In questo modo, sarai in vantaggio nel caso in cui le questioni domestiche e familiari diventino una fonte di distrazione.

Crescita personale/Spiritualità: il mistico Nettuno che si allinea con il Nodo Nord nella tua dodicesima casa esoterica lo rende un momento opportuno per esplorare la spiritualità o la metafisica. Dovrai avventurarti oltre la tua zona di comfort per accedere a verità più profonde. Può essere utile il supporto di un insegnante, di una guida spirituale o di un sensitivo di fiducia.