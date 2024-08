Oroscopo di oggi 28 agosto 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 28 agosto 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 28 agosto 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

A volte devi giocare e fingere di essere a tuo agio con ciò che accade sul posto di lavoro. Poiché Venere nella tua casa del lavoro si oppone al disilluso Nettuno, è più probabile che ti senta deluso o deluso da ciò che accade. Non devi essere eccitato da ogni progetto in cui sei coinvolto. Solo perché non è eccitante non significa che non ne varrà la pena. Più tardi, Mercurio si posiziona diretto nella tua zona degli appuntamenti, segnalando la fine di un viaggio nella memoria. Ciò significa niente più comunicazioni con gli ex e malinconici ricordi di storie d'amore passate. Puoi continuare ad aggrapparti al passato se lo desideri. Tuttavia, la felicità che cerchi è davanti a te, non dietro di te.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Tutto va bene in una relazione amorosa finché qualcuno non si chiede cosa sia cosa. Mentre Venere nella tua zona degli appuntamenti si oppone al losco Nettuno, le interferenze esterne possono farti dubitare di ciò che provi. Qualcuno è invidioso della tua felicità? O ha una finestra sulla tua relazione che rivela qualcosa che non riesci a vedere? In alternativa, la delusione può sorgere quando scopri che tu e il tuo partner non condividete la stessa visione per il futuro. Più tardi, Mercurio si posiziona direttamente in Leone e nel tuo regno domestico, segnalando che ritardi e contrattempi con problemi domestici e familiari giungeranno presto al termine. Potresti non essere completamente sulla buona strada fino a metà settembre, ma le cose si stanno muovendo nella giusta direzione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

È una seccatura quando gli impegni di carriera ti impediscono di goderti il ​​tuo tempo libero. Poiché la socievole Venere si oppone al confuso Nettuno nel tuo settore professionale, potresti essere troppo preoccupato di dove sta andando la tua carriera per rilassarti e goderti il ​​tempo con le tue persone preferite. Tuttavia, potresti non fare molto in questo momento, quindi perché non concederti il ​​permesso di fare qualcosa di divertente con una persona a cui tieni? Più tardi, Mercurio si dirigerà direttamente in Leone, segnalando che la mancanza di comunicazione, la posta persa e le consegne in ritardo saranno presto un ricordo del passato. Potrebbe esserci ancora un pasticcio qua e là nelle prossime due settimane, ma puoi fidarti che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Esprimere il tuo affetto può essere un'impresa rischiosa, poiché l'amorevole Venere nella tua casa della comunicazione si oppone al losco Nettuno. Questa atmosfera torbida può rendere difficile capire se l'altra persona la pensa come te. Alcune persone ti faranno credere ciò che vuoi credere, mentre altre ti diranno ciò che pensano tu voglia sentire. Se qualcosa sembra sospetto, probabilmente lo è. Più tardi, Mercurio staziona direttamente in Leone e nel tuo settore finanziario, segnalando la fine degli assegni persi per posta, dei depositi diretti in ritardo, dei registri finanziari pasticciati e delle ricevute smarrite. Potrebbero volerci un paio di settimane prima che alcuni problemi vengano completamente risolti. Tieni duro!

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Un'opposizione Venere-Nettuno sul tuo asse finanziario può suscitare sospetti su una situazione finanziaria. Qualcuno potrebbe non essere così ricco come l'altra parte crede che sia. Nella migliore delle ipotesi, c'è un innocente malinteso. Nella peggiore, potrebbe esserci un deliberato tentativo di inganno. Se qualcosa sembra sospetto, probabilmente lo è. Una politica del "ciò che è tuo è mio" può causare difficoltà, in particolare se qualcuno abusa di questo privilegio. Prestiti e prestiti sono scoraggiati poiché è probabile che ne conseguano problemi. Più tardi, Mercurio staziona diretto nel tuo segno, rendendoti più facile esprimerti ed essere compreso dagli altri. Di' addio ai segnali contrastanti e agli incidenti di comunicazione. È ora di chiarire la storia!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Sei noto per essere un perfezionista, quindi non sorprende che tu voglia che tutto vada per il verso giusto nelle tue relazioni. Poiché Venere nel tuo segno si oppone al delirante Nettuno nella tua zona di partnership, potresti aspettarti qualcosa dal tuo interesse amoroso che non è in grado di dare. Pretendere che una persona realizzi speranze irrealistiche è come chiedere un prestito a qualcuno che non ha soldi in banca. Non possono dare ciò che non possiedono. Più tardi, Mercurio si posiziona diretto in Leone e nella tua casa dell'auto-annullamento, segnalando la fine di una fissazione per i brutti ricordi e i sogni infranti. Preparati a chiudere la porta al passato e a guardare verso un futuro nuovo e luminoso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Potresti essere all'oscuro di ciò che sta accadendo in una relazione, poiché Venere nella tua casa del regno dell'auto-annullamento si oppone al confuso Nettuno. Alcune Bilance nasconderanno la testa sotto la sabbia e ignoreranno i segnali d'allarme, mentre altre leggeranno troppo nelle cose e trasformeranno un evento innocente in qualcosa di sospetto. In entrambi i casi, possono sorgere problemi quando sei fuori dal contatto con la realtà. È intelligente supporre di non vedere il quadro completo. Sospirare per una persona del tuo passato può essere altrettanto problematico. Più tardi, Mercurio staziona retrogrado in Leone e nella tua casa della comunità, segnalando che la mancanza di comunicazione, i messaggi contrastanti e gli incontri pasticciati con gli amici smetteranno presto di rovinarti il ​​divertimento.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Poiché Venere, in cerca di piacere, si oppone al disilluso Nettuno, niente è così divertente come ti aspetti. Un appuntamento, un incontro con un amico o la tua attività preferita da solista potrebbero lasciarti insoddisfatto. Le tue aspettative potrebbero essere irrealistiche o qualcuno potrebbe deluderti. In entrambi i casi, è intelligente mantenere le cose in prospettiva. Se un amico o un interesse amoroso ti delude continuamente, potrebbe essere il momento di riconsiderare la tua relazione. La vita è troppo breve per perdere tempo ad abbaiare all'albero sbagliato. Più tardi, Mercurio staziona retrogrado nel tuo settore professionale, segnalando la fine di incidenti e ritardi legati alla carriera. Controlla di essere sulla buona strada con i tuoi obiettivi e preparati ad andare avanti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Poiché Venere nella tua casa delle aspirazioni si oppone al disilluso Nettuno nel tuo regno domestico, una persona cara potrebbe pensare che la tua carriera sia più importante per te di quanto non lo sia lui. Potresti avere valide ragioni per non dare priorità alla tua casa e alla tua famiglia in questo momento. Tuttavia, non puoi permetterti di trascurare un aspetto così importante della tua vita. Sforzati di trovare un equilibrio tra la tua ambizione professionale e le relazioni personali. Con Mercurio retrogrado, gli studi, le questioni legali e i viaggi a lunga distanza sono stati pieni di piccoli contrattempi e ritardi. Ora che il pianeta è in posizione diretta, queste questioni torneranno lentamente alla normalità. Potrebbe essere lento fino a metà settembre, ma presto sarai al sicuro.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con Venere nella tua nona casa idealistica, sei ansioso di scrivere il tuo interesse amoroso nel tuo futuro e fare grandi progetti. Poiché Venere si oppone al confuso Nettuno, ti consigliamo di prestare attenzione ai dettagli più fini del tuo sogno. Una conversazione con il tuo partner potrebbe rivelare che non siete proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Non significa necessariamente che non ci arriverete. Prendilo come un avvertimento per non correre troppo. Con Mercurio che staziona direttamente in Leone, le questioni finanziarie in stallo, tra cui prestiti, sovvenzioni, eredità, alimenti e fondi che condividi con altri, riprenderanno lentamente a muoversi in avanti. Potrebbe volerci del tempo per sistemare i dettagli, ma presto sarai sulla strada giusta.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Le discutibili abitudini di spesa di qualcuno potrebbero andare contro i tuoi valori. Potrebbero anche prosciugare i tuoi contanti o il tuo credito se stanno attingendo a fondi comuni. Mentre Venere si oppone al losco Nettuno nella tua zona di guadagno, potresti chiederti se ti stanno ingannando o se qualcuno ti sta approfittando. Chiedi le ricevute e tieni traccia delle spese. Potrebbe essere che l'altra persona non sia così coscienziosa come dovrebbe. Se non hai ancora stabilito dei confini chiari in merito al denaro, cogli l'attimo. Non puoi aspettarti che una persona rispetti delle regole di cui non è a conoscenza. Con Mercurio che staziona direttamente nella tua zona di partnership, le tue relazioni riprenderanno presto a muoversi in avanti. Niente più fermate e partenze e imbarazzanti fraintendimenti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Una relazione potrebbe non essere all'altezza delle aspettative, perché Venere nella tua casa della partnership si oppone al disilluso Nettuno nel tuo segno. Potresti aver letto troppo nel potenziale di una persona o aver scoperto che ha deliberatamente dipinto un quadro inaccurato di sé. In alternativa, qualcuno potrebbe decidere che non meriti il ​​piedistallo su cui ti ha messo. Le relazioni si complicano quando la realtà si fa sentire. Probabilmente c'è più di quanto tu possa immaginare ora. Se sei single, fai attenzione a qualcuno che sembra troppo bello per essere vero. Più tardi, Mercurio staziona direttamente nel tuo settore lavorativo, segnalando la fine di revisioni e rifacimenti. Chiudi i fili in sospeso e preparati ad andare avanti.