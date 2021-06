Oroscopo di oggi 28 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 28 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 28 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: alcuni individui (come i Capricorno) osserveranno le tue mosse. Vorranno vedere di cosa sei capace. Tutti guardano a te per idee che sono all'avanguardia. Tira fuori tutte le fermate e trova un modo per stupire il tuo pubblico.

Amore/Amicizia: otterrai una visione straordinaria dei coinquilini e dei membri della famiglia mentre Venere nel tuo regno domestico si allinea con la percettiva Pallade. Quello che impari può rendere più facile capire qualcuno. Quando arrivi da dove vengono, è più facile andare d'accordo. Anche se occuparsi di problemi personali non è nella tua lista di cose da fare, sarai in grado di risolvere una questione privata nei giorni a venire.

Carriera/Finanza: la luna piena nell'ambizioso Capricorno e il tuo settore professionale segna il culmine di una preoccupazione relativa alla carriera. Dai a un progetto la spinta finale di cui ha bisogno per tagliare il traguardo e catturare l'attenzione dei giocatori importanti del tuo mondo. Questo non è il momento di esitare. Se hai qualcosa da mostrare, raccogli il tuo coraggio e cogli l'occasione per farlo uscire. È il tuo momento di stupire il mondo con ciò che puoi fare.

Crescita personale/spiritualità: Saturno saldo che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno segnala che possiedi la disciplina e la forza d'animo necessarie per trasformare una debolezza in una forza. Chiedi a un amico maturo di testimoniare il tuo impegno e di fornire supporto.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: desideri una nuova prospettiva e nuove esperienze, ma temi anche di lasciar andare ciò che conosci. Non lasciare che il tuo attaccamento a ciò che ti è familiare ti impedisca di elevarti e di raggiungere nuove vette. Un Capricorno incoraggiante può aiutarti a volare.

Amore/Amicizia: oggi Nettuno inizia il suo periodo retrogrado di cinque mesi nel tuo social network. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. Durante questo periodo, potresti cercare di stabilire connessioni più significative con gli amici. Tuttavia, potresti scoprire che alcune persone non sono chi credevi che fossero, spingendoti a rivalutare quelle relazioni. È il momento ideale per prendere un impegno più profondo con un gruppo che condivide i tuoi interessi spirituali o artistici. Quello che sperimenterai modellerà il tuo futuro.

Carriera/Finanza: vaghe paure e insicurezze possono affliggerti all'inizio della giornata mentre la cinica Luna in Capricorno si scontra con il vulnerabile Chirone nel tuo regno subliminale. Non preoccuparti. Più tardi, quando la luna apparirà nel tuo segno con l'inventiva Urano, sarai pieno di idee brillanti. Il tuo approccio alle attività potrebbe essere in qualche modo non convenzionale. Forse sei dell'umore giusto per scuotere le cose? È bello a condizione che tu riesca a portare a termine il lavoro.

Crescita personale/spiritualità: può essere spaventoso rendersi conto di quanto sei cresciuto e difficile iniziare a vedere te stesso in un modo nuovo. Non sei più lo stesso vecchio toro che eri, ed è ora che te ne accorga.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: per tutto il pomeriggio, ti consigliamo di rimanere sul percorso prescritto piuttosto che esplorare intriganti diversivi. Con la luna vuota, ovviamente, ciò che può andare storto andrà storto. Non incolpare un Ariete se segui il suo esempio e perdi la tua strada.

Amore/Amicizia: potresti non essere sicuro di dover rivelare i tuoi sentimenti mentre l'affettuosa Venere nella tua casa di comunicazione si allinea con l'entusiasmo di Giove. Dire troppo e troppo presto potrebbe mettere sia te che il tuo ascoltatore in una posizione imbarazzante. D'altra parte, dire troppo poco lascia l'altra persona all'oscuro dei tuoi sentimenti. Prendi la temperatura della situazione e sii sensibile all'atmosfera, al luogo e al tempo. In altre parole, non forzare le cose. Seguire la corrente.

Carriera/Finanza: questo non è il momento della timidezza o della modestia. Marte intraprendente nel tuo settore della comunicazione che si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno ti incoraggia ad essere audace e a cogliere l'occasione per condividere le tue idee. Non paragonarti agli altri e non preoccuparti che ci siano persone più competenti nella stanza. Il tuo contributo unico è destinato ad avere un impatto. La tua fiducia crescerà quando condividerai i tuoi doni.

Crescita personale/spiritualità: sarai un faro di comprensione e compassione mentre la Luna dei Pesci incontra il benevolo Giove nella parte superiore del tuo tema. Non sorprenderti se attiri persone che vogliono crogiolarsi nelle tue vibrazioni curative.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: al mattino e al pomeriggio, mentre ovviamente la luna è vuota, le tue emozioni potrebbero essere sottosopra. Probabilmente non dovresti credere a tutto ciò che senti. Mentre i tuoi pensieri su Alzati o Acquario potrebbero essere piuttosto intensi, potrebbero essere esagerati.

Amore/Amicizia: un piano avventuroso potrebbe richiedere una grande pazzia poiché Venere nella tua zona di denaro si allinea con l'espansivo Giove nella tua casa di esplorazione. Forse stai pianificando un appuntamento emozionante o una fuga romantica con il tuo interesse amoroso? O, forse, vuoi sorprenderli con un regalo di fantasia? Dovrai giudicare la tua situazione per determinare se stai esagerando. Se state insieme da sempre, potresti non fare abbastanza per dimostrare quanto ci tieni. Spendere di conseguenza.

Carriera/Finanza: se sei indeciso sulla spesa per la terapia, un corso di meditazione o la lettura con un sensitivo, vai avanti e premi il grilletto. Marte nella tua zona del denaro che si allinea con il Nodo Nord nella tua esoterica dodicesima casa suggerisce che spendere soldi in attività che forniranno intuizioni o promuovono la pace interiore e la guarigione emotiva sarà un investimento utile. A volte, la cura di sé richiede poco più dell'esercizio fisico e una dieta sana.

Crescita personale/spiritualità: sono passati dodici anni da quando sei stato così ansioso di ampliare i tuoi orizzonti fisici e mentali. Calmati, Cancro. Ci saranno molte opportunità per l'avventura nell'anno a venire.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la luna piena di ieri probabilmente ti ha lasciato con un lungo elenco di compiti da svolgere. Al mattino potresti sentirti scoraggiato. In seguito, escogiterai un modo insolito per portare a termine le cose. La guida di un Toro può aiutare.

Amore/Amicizia: oggi Nettuno inizia il suo periodo retrogrado di cinque mesi nella tua zona di intimità. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. Durante questo periodo, potresti essere ingannato sulle intenzioni di una persona e su ciò che è in grado di contribuire a una relazione. Potresti scoprire di trovarti in una situazione in cui tu sei il donatore e loro chi riceve. Se è così, contempla il motivo per cui ti accontenteresti di meno di quanto meriti e usa questo tempo per coltivare una posizione più potente.

Carriera/Finanza: la tua zona di intimità copre anche le risorse condivise. Con Nettuno retrogrado qui, potrebbero esserci confusione, disillusione o inganno riguardo ai debiti, al sostegno che ricevi o al denaro che condividi con un'altra persona. Questo non sarà un nuovo sviluppo, ma più che altro una resa dei conti con quello che sta succedendo. È importante non illudersi sulle intenzioni di qualcuno o su ciò che è in grado di fornire. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Crescita personale/spiritualità: qual è la tua area di interesse o competenza? Sotto un allineamento luna/Urano, potresti distinguerti come influencer. Internet è tuo amico. Usa una piattaforma di social media per condividere ciò che ti appassiona.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: nella prima parte della giornata, mentre la luna è ovviamente vuota, è improbabile che il lavoro vada secondo i piani. Le attività di routine possono essere soggette a piccoli contrattempi e ritardi, soprattutto se è coinvolto un Acquario. Rimanda compiti complicati fino al tardo pomeriggio.

Amore/Amicizia: sei pronto a rendere pubblica una relazione o ad aprirti su un importante problema relazionale? Con Venere nel tuo regno dietro le quinte allineato con Giove nella tua zona di partnership, potresti non essere sicuro di quanta esposizione sei pronto per. Potresti esitare tra fare un'enorme rivelazione e chiuderti e tenerti le cose per te. Non forzarlo. Fai solo ciò che ti sembra naturale. Osservare i segnali che qualcuno invia può aiutarti a determinare cosa fare.

Carriera/Finanza: con Marte intraprendente nella tua casa d'esilio, probabilmente non sei in grado di fare mosse audaci. Tuttavia, ciò non significa che non puoi prendere misure per far avanzare la tua carriera. Marte nell'aspetto Nodo Nord nel tuo settore professionale ti consiglia di lavorare dietro le quinte per incontrare persone che possono supportarti nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Varrà la pena fare uno sforzo in più per connettersi.

Crescita personale/spiritualità: può essere frustrante vedersi negare qualcosa a cui si crede di avere diritto. Troverai un modo creativo per esprimere le tue rimostranze mentre il Sole in Cancro e la scontenta Eris si allineano.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: una mossa apparentemente romantica può andare a sud mentre la Luna in Acquario è ovviamente vuota. Faresti meglio ad aspettare fino al tardo pomeriggio per uscire su un arto. Se ancora non funziona, un Pesci nella tua cerchia può aiutarti a preparare un atterraggio morbido.

Amore/Amicizia: prendi l'iniziativa e conosci una persona diversa dalla tua solita folla. Con Marte che si allinea con il Nodo Nord, trarrai vantaggio dal perseguire una nuova entusiasmante connessione. Potresti essere affascinato da qualcuno che proviene da un paese straniero o da una cultura o un background diversi. Conoscere nuove persone significa essere esposti a idee stimolanti che sfidano la tua visione della vita.

Carriera/Finanza: con la socievole Venere che si allinea con l'entusiasta Giove nella tua zona di lavoro, potresti chiederti quanto dovresti essere amichevole con un collega. Essere eccessivamente amichevoli potrebbe essere strano e metterli in una posizione imbarazzante, soprattutto se vogliono mantenere il rapporto strettamente professionale. D'altra parte, essere troppo scostante può farti sembrare scortese e ostile. Fai piccoli passi verso l'amicizia piuttosto che un passo da gigante e guarda come rispondono.

Crescita personale/spiritualità: questa sera, quando la Luna in Pesci incontra Giove nella tua zona di benessere, potresti eccitarti per un esercizio o una moda del benessere, spingendoti a fare un tuffo profondo. Tempera il tuo entusiasmo mentre decidi se fa per te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: ciò che può andare storto a casa andrà storto mentre la luna è vuota, naturalmente. Potrebbe essere una mattinata piena di contrattempi. Iniziare presto può aiutarti a evitare di inciampare. Un Acquario potrebbe essere responsabile di fare un pasticcio.

Amore/Amicizia: i gesti romantici possono essere un po' esagerati poiché Venere si allinea con l'eccessivo Giove nella tua zona di vita amorosa. Può diventare imbarazzante per l'altra persona se fai qualcosa che attira l'attenzione. Per ora, potrebbe essere meglio essere discreti. Ciò significa che non ci sono manifestazioni pubbliche di affetto né post sulla tua vita amorosa sui social media. L'entusiasmo è una cosa bellissima. Anche se se lasciato deselezionato, può mandare una persona a correre per le colline.

Carriera/Finanza: Marte intraprendente nel tuo settore professionale allineandosi con il Nodo Nord che incoraggia la crescita lo rende un momento eccellente per cercare supporto per qualcosa che vuoi fare. Conosci persone che possono assisterti e istituti di ricerca che possono fornire finanziamenti o altre risorse di cui hai bisogno. È fantastico essere indipendenti, ma non devi sempre fare tutto da solo. Approfitta dell'aiuto a tua disposizione.

Crescita personale/spiritualità: quando credi che qualcuno abbia torto e tu hai ragione, non puoi lasciarlo andare. Mentre il Sole Cancro si allinea con Eris scontenta, troverai un modo creativo per esprimere il tuo punto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la luna piena di ieri in Capricorno ti ha spinto a prestare maggiore attenzione alle finanze. C'è ancora molto da disfare. Un Toro può aiutarti a vedere la tua situazione sotto una nuova luce e, forse, a migliorare il tuo atteggiamento verso l'abbondanza.

Amore/Amicizia: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrogradi nel tuo regno domestico. Durante questo periodo, potresti venire a conoscenza di come la tua vita è stata influenzata dalla salute mentale di un membro della famiglia o da problemi di abuso di sostanze. Questo potrebbe richiedere un intervento o una consulenza. Allo stesso modo, la disillusione sulla tua situazione di vita potrebbe innescare un cambiamento. Avere un luogo di rifugio è vitale. Potresti trasferirti in un luogo a cui ti senti spiritualmente connesso o creare uno spazio sacro nella tua casa per una pratica spirituale o attività artistiche.

Carriera/Finanza: all'inizio della giornata, quando la pessimistica Luna in Capricorno nel tuo settore finanziario quadra Chirone frammentato, potresti sentirti un po' cupo riguardo al denaro. Prendere decisioni quando c'è una nuvola scura che aleggia sulla tua testa non è mai una buona idea. Se puoi, lascialo a più tardi. Quando la luna si allinea con l'inventiva Urano, sei destinato a trovare un'opzione insolita.

Crescita personale/spiritualità: che tu sia o meno una persona spirituale, hai bisogno di un modo per collegarti a energie che ti ringiovaniscano. Per i non credenti, passare del tempo nella natura o fare arte o musica può fare il trucco.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: è meglio evitare importanti transazioni finanziarie e acquisti importanti mentre la luna è vuota, naturalmente. Durante la mattina e il primo pomeriggio, piccoli contrattempi possono farti inciampare. In seguito, un Pesci potrebbe avere informazioni che ti aiutano a sistemare le cose.

Amore/Amicizia: l'attrazione fisica che provi per qualcuno potrebbe essere così forte da volerlo raccontare al mondo. Con Venere nella tua zona di intimità allineata con Giove entusiasta, può essere difficile tenerlo per te. Non esagerare e non postare sui social media o spettegolare a tutti i tuoi amici. Potrebbe renderlo imbarazzante per l'oggetto del tuo affetto. Tienilo tra voi due per ora. Digli quel tanto che basta per fargli sapere che sei interessato.

Carriera/Finanza: Marte intraprendente allinearsi con il Nodo Nord nella tua casa di lavoro può suscitare una passione per l'apprendimento e il miglioramento delle tue capacità. Sarai piuttosto entusiasta quando riuscirai ad aggiungere nuovi talenti alla tua cintura degli attrezzi. Una conversazione con un collega esperto può portarti sulla strada giusta. Non aver paura di essere un principiante. Tutti devono iniziare da qualche parte.

Crescita personale/spiritualità: troverai un modo creativo per affrontare un problema personale mentre il sensibile Sole in Cancro e l'insoddisfatta Eris si allineano. Considera tutti i lati della storia. C'è molto di più in gioco.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo segno nella prima parte della giornata, potresti sentirti fuori sincronia con ciò che sta accadendo intorno a te. Mantieni un profilo basso fino al tardo pomeriggio. Un Pesci entusiasta può aggiornarti su quello che sta succedendo.

Amore/Amicizia: vale la pena fare il possibile per l'amore mentre Marte e il Nodo Nord si allineano nella tua relazione e nelle zone di appuntamenti. Se qualcuno ha attirato la tua attenzione, prova a chiedergli di uscire. Se sei in coppia, prendi l'iniziativa e pianifica un appuntamento divertente con il tuo partner. Devi fare il possibile per mantenere viva la storia d'amore.

Carriera/Finanza: Giove abbondante nella tua casa dei guadagni segnala che la prosperità sta arrivando. Con l'indulgente Venere in aspetto di Giove, può essere allettante spendere soldi che devi ancora guadagnare. Se i soldi sono stati pochi per un po', probabilmente stai morendo dalla voglia di regalarti. Concedersi una piccola indulgenza è una buona idea. Dopotutto, lavori sodo e dovresti goderti i frutti del tuo lavoro. Spendere un po 'si spera che ti impedisca di andare fino in fondo.

Crescita personale/spiritualità: se hai un reclamo in onda, in un modo o nell'altro, è destinato a venire fuori quando il sensibile Sole Cancro si allinea con Eris scontenta nel tuo settore della comunicazione. La gentilezza può determinare la risposta che ricevi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, nella tua dodicesima casa solitaria, ti perderai nel tuo mondo. Pertanto, è meglio rimandare le riunioni mattutine e le importanti attività. Nel pomeriggio, quando la luna si sposta nel tuo segno, va tutto bene.

Amore/Amicizia: poiché Venere nella tua zona di produttività si allinea con l'entusiasmo di Giove nel tuo segno, l'affetto può spingerti a fare di tutto per essere utile a qualcuno a cui tieni. Potresti offrirti di cucinare loro un pasto o dare una mano con le faccende domestiche. Fai attenzione che la tua offerta di assisterli non diventi troppo impegnativa. Allo stesso tempo, non è bello sedersi quando sai che potrebbero usare una mano. Perché non chiedere loro di cosa hanno bisogno?

Carriera/Finanza: che tu sia impegnato con compiti sul lavoro o faccende domestiche, sarai ansioso di trovare nuovi modi per portare a termine le cose mentre Marte guidato nella tua casa di lavoro si allinea con il Nodo Nord. Le persone intorno a te sono probabilmente più esperte e piene di risorse di quanto pensi. I familiari o i coinquilini possono avere informazioni che si rivelano utili e ti aiutano a portare a termine il lavoro.

Crescita personale/spiritualità: potresti dover affrontare un problema finanziario con il tuo partner o figlio. Troverai un modo creativo per esprimere il tuo punto di vista mentre il sensibile Sole in Cancro e la scontenta Eris si allineano. Ricordati di essere gentile.