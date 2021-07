Oroscopo di oggi 28 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 28 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 28 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: proverai tutte le sensazioni mentre la luna passa dalla tua dodicesima casa solitaria al tuo segno. Sei consapevole dei tuoi bisogni e ti sentirai a tuo agio nell'esprimerli agli altri. Un Leone otterrà ciò che cerchi e sarà reattivo.

Amore/Amicizia: oggi, Giove abbondante retrograda in Acquario e nel regno che governa la tua vita sociale e le associazioni di gruppo, spingendo uno sguardo più approfondito alle amicizie e alle alleanze professionali che si sono formate negli ultimi mesi. Avrai tempo fino alla fine di dicembre per decidere in quali squadre vuoi giocare. Iscriviti a quelli che risuonano con il tuo cuore e possono supportarti nel coltivare il futuro che desideri.

Carriera/Finanza: quando il tuo sovrano, Marte, fa quadrare Cerere nella tua casa di denaro e beni, potresti risentirti di dover usare i tuoi sudati soldi per provvedere agli altri. Di conseguenza, la tua rabbia potrebbe scatenare una pazzia improvvisa. Non ha senso negare te stesso. Goditi i frutti del tuo lavoro, ma non esagerare.

Crescita personale/spiritualità: Venere in Vergine sensibile che si scontra con Giunone nella ricerca del Sagittario suggerisce un conflitto riguardo a ciò che si desidera in un partner. C'è qualcosa in una persona che è devota alle proprie convinzioni da cui sei irresistibilmente attratto. Devi sentire che c'è una connessione spirituale con il tuo interesse amoroso, ma non possono essere così dedicati al loro percorso da non poter o non farti diventare una priorità.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la Luna in Ariete che entra nella tua riposante dodicesima casa, sarai dell'umore giusto per una giornata piacevole. Una conversazione con qualcuno che ti capisce (un Leone premuroso, forse) distoglierà la mente dalle preoccupazioni, permettendoti di rilassarti.

Amore/Amicizia: Le sottigliezze del corteggiamento romantico si scontrano con desideri più primordiali mentre Venere nella virtuosa Vergine si scontra con Giunone nell'avventuroso Sagittario. Di conseguenza, tu e il tuo partner potreste essere in disaccordo su come connettervi al meglio. Se stai uscendo insieme, potresti essere in conflitto su come avvicinarti a qualcuno di nuovo. Non c'è giusto o sbagliato. Sii timido se questo è il tuo genere o sii super sexy se lo desideri.

Carriera/Finanza: oggi, il buon auspicio Giove retrograda in Acquario e nel tuo settore professionale, offrendoti la possibilità di promuovere la tua crescita professionale. Avrai tempo fino alla fine dell'anno per valutare quali opportunità sono in linea con i tuoi obiettivi e scegliere il percorso che vuoi perseguire. Migliori relazioni con figure influenti renderanno più facile cercare la loro guida. Se stai ancora aspettando la tua opportunità, mantieni la fede. C'è ancora molto tempo per salire di livello.

Crescita personale/spiritualità: non prendersi cura di se stessi non è un modo per punire qualcuno che fa orecchie da mercante ai tuoi bisogni. Marte ostile in quadratura con Cerere nel tuo segno può indurre un comportamento infantile. Fai attenzione a non farti del male.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: passare del tempo con un amico sarà solo il biglietto con la vivace Luna in Ariete che entra nella tua zona di amicizia. Una lunga conversazione davanti a un caffè, un drink o una cena sarà gratificante. Un Leone sarà un ottimo ascoltatore che può offrire un feedback prezioso.

Amore/Amicizia: non senti sempre l'amore per la persona con cui stai. Quando Venere si scontra con la devota Giunone nella tua zona di partnership, potresti scoprire che tu e il tuo partner avete programmi contrastanti. Possono sorgere problemi quando una persona nega all'altra la convalida che cerca. I single potrebbero sentirsi privi di essere soli. In entrambi i casi, non c'è alcuna garanzia che una relazione fornisca l'approvazione che cerchi. Più sei felice con te stesso, più sarai felice in una relazione.

Carriera/Finanza: oggi, il buon auspicio Giove retrograda in Acquario e nella tua casa di educazione ed esplorazione, offrendoti la possibilità di ampliare ancora una volta i tuoi orizzonti. Avrai tempo fino alla fine dell'anno per migliorare le tue conoscenze. Questo è anche il momento di espandersi con un progetto e portarlo a un pubblico più ampio o farlo in un modo più ampio. Avrai tempo fino alla fine dell'anno per completare il processo.

Crescita personale/spiritualità: quando Marte e Cerere si scontrano, potresti risentirti per aver salvato qualcuno che è sempre nei guai. Sfogare la tua frustrazione può farti sentire bene, ma non sarà altrettanto efficace quanto stabilire dei limiti e dire di no.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ti sentirai sicuro e in controllo con la luna che entrerà in Ariete autodidatta e nel tuo settore professionale. Sarai nella zona quando gestirai la carriera e le preoccupazioni finanziarie. Un Leone esperto potrebbe essere un prezioso alleato e potrebbe possedere le informazioni di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: potrebbe esserci una disconnessione tra le parole e le azioni di qualcuno mentre l'affascinante Venere nella tua casa di comunicazione si scontra con Giunone nella tua zona di produttività. Si può essere tentati di dire ciò che si pensa che qualcuno voglia sentire. Tuttavia, deluderli potrebbe significare che smettono di vederti come la cattura perfetta. Se i ruoli sono invertiti, dai un po' di tregua al tuo partner se non lo fanno. Anche se, se ne fanno l'abitudine, è sicuramente motivo di preoccupazione.

Carriera/Finanza: oggi, il buon auspicio Giove retrograda in Acquario e nel regno che governa il denaro degli altri. Nell'ultimo anno, le persone sono state generose con il loro tempo, denaro e risorse. Entro la fine di dicembre, dovresti considerare le conseguenze della dipendenza da fonti esterne di supporto e il suo impatto a lungo termine. Tieni sotto controllo le tue aspettative e non dare per scontata la generosità di nessuno.

Crescita personale/spiritualità: sei noto per essere incredibilmente nutriente. Tuttavia, la tua cura potrebbe essere più simile a un amore duro quando il guerriero Marte e la badante Cerere si scontrano. Cerca di non essere troppo duro con qualcuno che sta male. Diminuirai le possibilità di guarigione strofinando il sale su una ferita.