Oroscopo di oggi 28 marzo 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 28 marzo 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 28 marzo 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Mentre la luna si congiunge a Saturno, al Nodo Nord, a Venere e a Nettuno nell'illusorio Pesci e nella tua casa dell'auto-annullamento, potresti cercare modi per sfuggire alla fatica della vita quotidiana. Indulgere in una fantasia romantica può essere curativo per alcuni e può fornire una tregua dallo stress, mentre altri potrebbero essere danneggiati da attività di evasione più pericolose. Con alcol e altre sostanze, è intelligente conoscere i propri limiti. Ti sentirai più te stesso e sarai pronto ad affrontare la realtà una volta che la luna entra nel tuo segno.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Mentre la luna si congiunge a Saturno, al Nodo Nord, a Venere e a Nettuno in Pesci e nel tuo settore sociale, può essere difficile trovare un equilibrio con un amico o un gruppo. Alcuni tori faranno di tutto per connettersi, ma non riusciranno comunque a ricevere il senso di appartenenza che bramano. Fai attenzione a non idolatrare una persona o un gruppo e a vedere solo ciò che vuoi vedere. Dopo che la luna entra in Ariete e nella tua casa di isolamento, trascorrere del tempo da solo può aiutarti a disfare i tuoi sentimenti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Mentre la luna si congiunge a Saturno, al Nodo Nord, a Venere e a Nettuno nell'illusorio Pesci e nella tua casa delle aspirazioni, potresti sperimentare una temporanea perdita di direzione. Potresti chiederti se vale la pena perseguire le tue passioni e chiederti se le tue idee sono irrealistiche e troppo difficili da realizzare. È bene riflettere su ciò che stai cercando e verificare di essere sulla strada giusta. Tuttavia, non dovresti lasciare che una vibrazione passeggera ti faccia dubitare di te stesso e cambiare completamente rotta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Mentre la luna si congiunge a Saturno, al Nodo Nord, a Venere e a Nettuno in Pesci e nella tua nona casa, potresti non essere sicuro di come gestire questioni che riguardano istruzione, religione, governo o legge. Alcune questioni potrebbero essere più difficili da gestire di quanto dovrebbero essere. Potresti anche chiederti se ti stai prendendo in giro su ciò che è possibile. Anche i viaggi a lunga distanza e altre attività avventurose possono essere pieni di indecisione e piccoli incidenti. Fai attenzione a non lasciare che siano le tue emozioni a prendere le decisioni. Dopo che la luna entra nel coraggioso Ariete, è probabile che tu veda queste questioni da una prospettiva diversa.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Mentre la luna si congiunge a Saturno, al Nodo Nord, a Venere e a Nettuno nell'illusorio Pesci e nella tua casa delle risorse condivise, potresti non essere sicuro di come gestire alcune preoccupazioni finanziarie. Può essere difficile spostare l'ago della bilancia a tuo favore, in particolare se hai aspettative irrealistiche. Le questioni che riguardano prestiti, debiti, alimenti, eredità e fondi che condividi con altri dovranno essere gestite con cura. Dopo che la luna entra nell'intraprendente Ariete, ti sentirai più sicuro delle tue prospettive. Potresti trovare facile essere sulla stessa lunghezza d'onda con una parte coinvolta mentre la luna e il magistrale Plutone si allineano.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Mentre la luna si congiunge a Saturno, al Nodo Nord, a Venere e a Nettuno nell'illusorio Pesci e nella tua casa della partnership, potresti avere difficoltà a ottenere la vicinanza che cerchi. Un partner in amore o in affari potrebbe essere emotivamente distante o non disponibile. Possono sorgere problemi anche se idealizzi la tua connessione e metti l'altra persona su un piedistallo. Non aver paura di andare da solo. Non pagherà aspettare che l'altra persona ti tratti come vuoi. Potresti ottenere qualche intuizione sulla tua situazione dopo che la luna entra nel coraggioso Ariete. Invece di prendere le cose personalmente, sii obiettivo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Mentre la luna si congiunge a Saturno, al Nodo Nord, a Venere e all'illusorio Nettuno in Pesci e alla tua casa del lavoro, potresti trovare difficile portare a termine le cose. Alcune Bilance potrebbero scoprire che, non importa quanto lavorino duramente, non riescono comunque a fare una piega, mentre altre perderanno tempo in progetti che si riveleranno una distrazione. Dopo che la luna entra nell'intraprendente Ariete e nella tua zona di partnership, può essere vantaggioso fare coppia con qualcuno che possa motivarti a portare a termine le cose.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Mentre la luna si congiunge a Saturno, al Nodo Nord, a Venere e a Nettuno in Pesci e nella tua zona romantica e ricreativa, può essere difficile soddisfare i tuoi desideri. Alcuni Scorpioni potrebbero non essere dell'umore giusto per fare lo sforzo necessario per ottenere ciò che vogliono, mentre altri abbaieranno all'albero sbagliato. In entrambi i casi, un'attività divertente o un appuntamento potrebbero andare storto. Cerca di non prendere troppo sul serio ciò che accade. Questa strana atmosfera durerà poco. Dopo che la luna entra nell'audace Ariete, ti sentirai più sicuro di ciò che stai facendo e non sarai così incline a prendere le cose a cuore.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Mentre la luna si congiunge a Saturno, al Nodo Nord, a Venere e a Nettuno nell'illusorio Pesci e nel tuo regno domestico, potrebbe esserci incertezza sul fronte interno. Alcune questioni potrebbero essere più difficili da gestire di quanto dovrebbero essere. Potresti preferire accettare una versione fantastica delle cose piuttosto che affrontare una spiacevole realtà. Cerca di non prendere le cose troppo sul serio e non lasciare che piccoli incidenti ti abbattano. Ti riprenderai da un umore funky dopo che la luna entrerà nell'animato Ariete.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Mentre la luna si congiunge a Saturno, al Nodo Nord, a Venere e a Nettuno nell'illusorio Pesci e nella tua terza casa, potresti avere difficoltà a connetterti con le persone intorno a te in modo autentico. Alcune capre troveranno difficile comunicare i loro pensieri e non avranno voglia di fare lo sforzo necessario per aprirsi, mentre altre potrebbero farsi prendere da una fantasia invece di relazionarsi con gli altri in modo genuino. In entrambi i casi, l'atmosfera può essere spiacevole. Fortunatamente, sarà di breve durata, quindi cerca di non prendere un incontro imbarazzante sul personale. Considera la storia più grande invece di fissarti su un capitolo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Mentre la luna si congiunge a Saturno, al Nodo Nord, a Venere e a Nettuno nell'illusorio Pesci e nella tua casa delle risorse, può essere difficile valutare con precisione cosa sta succedendo con un problema finanziario. Alcuni Acquari saranno riluttanti a fare lo sforzo necessario per capire le cose, mentre altri si prenderanno gioco di se stessi e faranno finta che tutto vada a gonfie vele. È meglio non lasciare che siano le tue emozioni a dettare legge. Metti in pausa le transazioni importanti e gli acquisti importanti finché non avrai capito tutti i fatti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Mentre la luna si congiunge a Saturno, al Nodo Nord, a Venere e a Nettuno nel tuo segno, alcuni Pesci saranno acutamente consapevoli dei loro limiti e di dove si portano fuori strada, mentre altri potrebbero illudersi su ciò di cui sono capaci. È meglio osservare le tue reazioni emotive agli eventi piuttosto che agire in base a ciò che senti. Prestare attenzione a ciò che ti innesca può insegnarti molto su te stesso. Sarai un po' meno egocentrico una volta che la luna si sposterà nel motivato Ariete.