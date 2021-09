Oroscopo di oggi 28 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 28 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 28 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: dopo alcuni giorni frenetici, apprezzerai l'opportunità di trascorrere una serata rilassante a casa. Con la luna che attraversa il tuo regno domestico, l'atmosfera è tutta incentrata sul nidificazione e sul riposo. Risolvi un problema con una Bilancia in modo da poterti rilassare.

Amore/Amicizia: l'ultimo quarto di luna in Cancro e il tuo regno domestico possono attirare l'attenzione su qualcosa lasciato in sospeso con una questione domestica o familiare. Portarlo a termine con successo potrebbe richiedere la collaborazione del tuo partner, di un parente o di un compagno stretto. Potrebbe diventare un po 'riscaldato mentre cerchi di risolvere le cose, ma non lasciare che il tuo ego prenda il sopravvento e ti distragga dal compito da svolgere. Avrai bisogno di tutte le mani sul ponte per legare le estremità libere.

Carriera/Finanza: Urano lungimirante nella tua casa dei guadagni allineato con Pallade creativa incoraggia un approccio più moderno e persino sperimentale per fare soldi. Un'opportunità all'avanguardia potrebbe fornire un modo per incassare. Ciò richiede ulteriori esplorazioni. Mantieni la tua ricerca in basso e rivela i tuoi piani su una base strettamente necessaria. In questa fase, non vorresti che nessuno intervenisse e rubasse le tue idee.

Crescita personale/spiritualità: man mano che la Luna in Cancro si allinea con Vesta focalizzata, sarai in sintonia con i bisogni più urgenti dei tuoi cari. Sarai bravo a individuare un problema e ad aiutarli a trovare una soluzione.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna nel simpatico Cancro e la tua casa di comunicazione, sarai pieno di parole gentili e consigli incoraggianti. Può fare molto per aiutare uno Scorpione a risolvere un problema. Può anche rafforzare la tua relazione.

Amore/Amicizia: Maverick Urano nel tuo segno che si allinea con Pallade nella tua zona di amicizia rivela quanto accetti gli altri. In questi giorni, anche il toro più conservatore è più rilassato. Di conseguenza, la maggior parte delle persone sente di poter essere se stessa intorno a te. Tutti gli outsider e gli eccentrici saranno attratti nella tua orbita. Sarà illuminante conoscere persone che fanno le proprie regole.

Carriera/Finanza: sotto lo sguardo dell'ultimo quarto di luna, scoprirai le crepe nell'armatura di un incarico importante. Portarlo a termine con successo richiederà di rivedere i dati rilevanti e colmare eventuali lacune. Effettua alcune chiamate o invia e-mail per entrare in contatto con persone in possesso delle informazioni di cui hai bisogno. In alcuni casi, potresti dover abbandonare il tuo piano perché si rivela irrealizzabile. Se è così, puoi ricominciare al meglio in poche settimane.

Crescita personale/spiritualità: la comunicazione sarà fondamentale quando la confortante Luna in Cancro e Vesta si allineeranno nelle vostre zone di persone. L'attenzione indivisa che presterai sarà apprezzata dagli altri. Sarà bello connettersi in modo significativo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che entra in un Cancro attento alla sicurezza, vorrai mettere in ordine i tuoi affari materiali. Ciò significa assicurarsi i soldi di cui hai bisogno e acquisire i beni che desideri. Tu e una Bilancia potreste scontrarvi sul modo in cui lo fate.

Amore/Amicizia: l' asteroide Pallade nel tuo settore professionale segnala la tua determinazione a compiere il tuo destino. Sei obbligato a escogitare un piano che ti porterà da dove sei a dove vuoi essere. Un cenno dell'eccentrico Urano suggerisce che il percorso su cui ti trovi è più probabile che sia ventoso rispetto a un percorso diretto. I colpi di scena inaspettati fanno tutti parte del viaggio. Ti insegneranno a innovare e ad avere successo fuori dai sentieri battuti.

Carriera/Finanza: un problema finanziario potrebbe ostacolare un piano divertente a causa dell'effetto dell'ultimo quarto di luna. Dovrai controllare di avere abbastanza contanti o credito per coprire le spese per un appuntamento, una vacanza, un hobby, un'attività ricreativa o una questione relativa ai bambini. Potresti aver sottovalutato il costo o non essere riuscito a prepararti adeguatamente. Tuttavia, vale la pena trovare una soluzione e farla funzionare. È passato un anno! Tu e i tuoi cari meritate di divertirvi.

Crescita personale/spiritualità: sarai meno sensibile dopo che la luna avrà lasciato il tuo segno. Anche se entrando in Cancro, non sarai insensibile. In effetti, avrai una maggiore capacità di gestire le emozioni degli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ti sentirai potenziato quando la luna entrerà nel tuo segno. Sarà fondamentale trovare il modo per esprimere i tuoi talenti e condividere i tuoi doni unici mentre la luna e l'asteroide Vesta si allineano. Uno Scorpione ammirerà ciò che porti in tavola.

Amore/Amicizia: l'ultimo quarto di luna nel tuo segno segnala la necessità di integrare i desideri personali nei piani familiari. La parte difficile è farlo funzionare senza causare interruzioni. Con il traguardo in vista, dovresti attenerti al programma. Tuttavia, se non riesci a seguire il piano, questo potrebbe essere il momento finale per esprimere il tuo dissenso. Tu, di tutti i segni, hai bisogno di armonia sul fronte domestico e familiare. Sii aperto al compromesso.

Carriera/Finanza: poiché Urano lungimirante si allinea con Pallade strategica; sarai autorizzato a pensare fuori dagli schemi. Urano nella tua zona di lavoro di squadra segnala che farai del tuo meglio quando collabori con un gruppo di innovatori. Questa energia è tutta una questione di pensiero generale e concetti all'avanguardia. È anche un ottimo momento per unire le forze per promuovere una causa importante. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel tuo posto di lavoro e nel mondo che ti circonda.

Crescita Personale/Spiritualità: L'allineamento Urano/Pallade di oggi può gettare i tuoi ideali sotto una nuova luce. Non è sufficiente lavorare solo per la trasformazione personale. Potresti essere motivato a fare qualcosa che promuova il cambiamento su larga scala.