Oroscopo di oggi 29 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 29 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 29 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la Luna in Pesci nel tuo regno subconscio, trascorrerai del tempo cercando di disfare i tuoi bisogni e desideri più intimi. Quello che impari influenzerà le scelte che fai oggi. Un Sagittario incoraggiante può ispirarti a contemplare il quadro generale e perseguire un sogno importante.

Amore/Amicizia: Che tu sia coppia o single, sei destinato a essere guidato da un desiderio di impegno mentre Giunone orientata al matrimonio si allinea con il tuo sovrano, Marte, nella tua zona di vita amorosa. Avrai voglia di immergerti più a fondo in una storia d'amore per determinare se il tuo interesse amoroso è materiale per il matrimonio. Se hai già trovato il tuo partner ideale, vorrai approfondire la tua relazione e incarnare più pienamente la tua visione ideale della partnership. I singoli arieti potrebbero incontrare qualcuno che spunta tutte le loro scatole.

Carriera/Finanza: con Mercurio espressivo nel tuo regno mentale in contrasto con Venere appassionata, potresti essere riluttante a condividere le tue idee. Potresti preoccuparti che i tuoi colleghi non capiscano ciò di cui sei così entusiasta e che denigrano il tuo punto di vista. Apriti con un collega fidato. La loro risposta può aiutarti a determinare come è probabile che i tuoi concetti arrivino a un pubblico più ampio. Puoi anche salvarlo per dopo.

Crescita personale/spiritualità: pensieri e sentimenti si confondono quando la Luna emotiva in Pesci si scontra con Mercurio mentale. Potrebbe essere necessario optare per rimanere in silenzio fino a quando non capirai alcune cose.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la Luna in Pesci in transito nella tua casa dell'amicizia e in aspetto al sole, ti sentirai a tuo agio con le persone che parlano la tua lingua. Cancro e Pesci, in particolare, sono sulla tua lunghezza d'onda e ti faranno sentire di appartenere.

Amore/Amicizia: coltivare il tuo scenario domestico ideale potrebbe essere presente nel tuo piano romantico. Con Marte nella tua casa e nel regno familiare che si allinea con Giunone orientata al matrimonio nel tuo regno dell'intimità, sei alla ricerca del quadro totale. Se sei single o incontri casualmente, stai alla ricerca di qualcuno che ti ecciti dentro e fuori la camera da letto. Non puoi sopravvivere di solo sesso. Se abbinata, una cena romantica a casa può preparare il terreno per una notte di passione. Sforzati di mantenere vivo l'amore.

Carriera/Finanza: non sarai dell'umore giusto per nichelare e ridurre le tue spese mentre Mercurio nella tua zona dei beni si scontra con il tuo sovrano, Venere. A volte, devi spendere liberamente e comprare ciò che vuoi piuttosto che preoccuparti della spesa. Potresti sperperare nell'arredamento della casa o spendere soldi per una persona cara o un evento familiare. In genere sei sensibile ai soldi, quindi è improbabile che tu faccia danni reali.

Crescita personale/Spiritualità: sotto un allineamento Luna/Urano, vivrete con amici che rispettano la vostra individualità e saliranno a bordo della vostra crescita. Trova il tempo per entrare in contatto con un amico lungimirante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: brami l'adulazione con la luna in cima al tuo grafico. Anche la più piccola attenzione o riconoscimento andrà bene. Un Cancro può vedere chi sei veramente e apprezzerà le tue tante belle qualità. Fidati che riconoscano il tuo valore.

Amore/Amicizia: con Marte assertivo nella tua zona di comunicazione allineato con Giunone nella tua casa di relazioni impegnate, sei pronto per scendere al nocciolo della partnership. Non farai giri di parole mentre cerchi di determinare se tu e l'altra persona siete sulla stessa pagina con i tuoi obiettivi di partnership. Non c'è niente di male nell'essere diretti. È l'unico modo per scoprire se il tuo interesse amoroso è serio riguardo allo stare con te o solo a scherzare.

Carriera/Finanza: potresti non essere così desideroso di condividere le tue idee come al solito. Con il tuo sovrano, Mercurio che si scontra con Venere appassionata nel tuo regno mentale, potresti chiederti se i tuoi colleghi si preoccuperanno delle tue idee tanto quanto te. A meno che non siano sulla tua lunghezza d'onda, potrebbero non condividere il tuo entusiasmo. Tieni i tuoi pensieri per te per ora. Saprai quando sarà il momento giusto per rendere pubblico qualcosa che stai preparando.

Crescita personale/spiritualità: la mutevole Luna in Pesci che si scontra con i nodi può mettere te e gli altri fuori sincronia. È meglio non presumere di capire qualcuno e sapere cosa desidera.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la Luna dei Pesci nella tua casa di educazione ed esplorazione, sei desideroso di avventurarti oltre la tua bolla e sperimentare qualcosa di nuovo. Se la tua ricerca diventa un po' troppo complicata, un Toro esperto può aiutarti a capire di cosa si tratta.

Amore/Amicizia: con la partnership, sei pronto per scendere alle virate. Nel tuo caso, significa assicurarti che tu e il tuo partner (attuale o potenziale) siate sulla stessa pagina con problemi di lavoro e denaro. Con Marte intraprendente nel tuo settore finanziario allineato con Giunone orientata al matrimonio, capisci che ci vuole più dell'amore per costruire un impegno. È inoltre necessario condividere i valori sulle cose pratiche. Metti tutto lì fuori e vedi dove si allineano le tue priorità.

Carriera/Finanza: con Venere in Leone indulgente e la tua casa di beni, troverai piccoli lussi e bigiotteria appariscente a cui è difficile resistere. Non sarai dell'umore giusto per giustificare gli acquisti né contare dollari e centesimi mentre Mercurio e Venere si scontrano. Per ora, preferisci essere all'oscuro delle spese e spendere quello che vuoi spendere. Se sei più a filo del solito, va bene sfoggiare. Anche se si consiglia cautela se la liquidità è limitata.

Crescita personale/spiritualità: non perderti esplorando un concetto che è sopra la tua testa. Potresti perdere la trama mentre la luna nella tua casa di coscienza superiore si scontra con i nodi. Mantienilo semplice.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna in transito nella tua enigmatica ottava casa, porterai cuore e intensità in tutto ciò che fai. Cercherai di mantenerlo discreto, ma le tue emozioni riveleranno tutto. Un Cancro che è sulla tua lunghezza d'onda emotiva otterrà ciò che cerchi.

Amore/Amicizia: con il guerriero Marte nel tuo segno allineato con Giunone nella tua zona romantica, sarai deciso nella ricerca dell'amore. Tuttavia, non stai solo cercando divertimento e giochi. Inseguirai una persona che si adatta alla tua visione del partner ideale finché non la conquisterai. Se sono interessati a te quanto a te, questo potrebbe essere un'esperienza molto soddisfacente. Se accoppiato, accendi la tua storia d'amore. Trova dei modi per far sapere al tuo partner che accendono ancora la tua fiamma.

Carriera/Finanza: quando collabori con un gruppo, sarai contento di lasciare che siano loro a parlare. Con il loquace Mercurio nella tua casa del lavoro di squadra che si scontra con Venere nel tuo segno, c'è qualcosa di delizioso nel tenere le tue idee per te. Quando avrai concretizzato i tuoi pensieri, sarai pronto a condividerli con i tuoi colleghi e non un attimo prima. Stai ancora disfacendo le tue idee.

Crescita personale/spiritualità: nessuno sa veramente cosa vuole quando la volubile Luna in Pesci quadra i nodi, e questo include te. Non sorprenderti se qualcuno (forse tu) cambia improvvisamente rotta su una questione che richiede una considerazione più seria.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: l' intuizione può riempire i tuoi spazi vuoti sugli altri mentre la luna transita nella tua casa di interazione uno contro uno. I Pesci, in particolare, possono confonderti e lasciarti a chiederti di cosa si tratti veramente. Che ti facciano indovinare fa parte del loro fascino.

Amore/Amicizia: con Marte deciso nel tuo regno dietro le quinte che si allinea con la devota Giunone nella tua casa di casa e famiglia, lavorerai diligentemente dietro le quinte per coltivare la tua idea di uno scenario domestico. Il matrimonio o un impegno esclusivo potrebbe avere un ruolo nella tua foto. Se sei già accoppiato, impegnati a valutare lo stato della tua vita privata e a costruire la vita domestica che desideri. Se single, il tuo partner ideale potrebbe essere trovato in qualcuno che condivide la tua eredità o educazione.

Carriera/Finanza: con il comunicatore Mercurio nel tuo settore professionale, potresti essere il portavoce designato o la persona di riferimento per un progetto. Essere sotto i riflettori significa attirare l'attenzione. Con Mercurio in aspetto a Venere nel tuo regno dietro le quinte, potresti essere riluttante a rivelare dettagli sulla tua vita personale. Nessuno ha bisogno di sapere chi sei e cosa fai al di fuori del posto di lavoro. È una buona idea tenere per te la tua vita privata.

Crescita personale/spiritualità: potresti scoprire di essere sotto pressione per capire le persone mentre la Luna in Pesci nella tua casa degli altri quadra i nodi. Buona fortuna. Oggi sono tutti un po' volubili.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna nella tua zona di produttività e il sole nel tuo settore professionale, sei tutto business. Avrai voglia di fare le cose e fare un'impressione positiva nel processo. Non lasciare che il desiderio di sconfiggere un Leone ti spinga a fare la mossa sbagliata.

Amore/amicizia: un incontro e un incontro per single potrebbe farti conoscere persone in cerca di partner poiché Venere nel tuo settore sociale si allinea con Giunone, orientata al matrimonio. Potresti anche incontrare qualcuno tramite un amico. Se stai cercando l'amore, chiedi ai tuoi amici se conoscono qualcuno che potrebbe essere giusto per te. Se sei accoppiato, è un momento opportuno per discutere i tuoi progetti futuri. Potrebbero comportare la convivenza, il matrimonio o la pianificazione di ciò che verrà dopo.

Carriera/Finanza: il mercurio mentale nella tua casa di studi superiori segnala che sei abbastanza concentrato quando fai ricerche o impari qualcosa di nuovo. Sei anche bravo a insegnare e trasmettere informazioni a grandi gruppi. Sebbene Mercurio sia in contrasto con Venere oziosa nella tua zona di lavoro di squadra, potresti essere riluttante a condividere ciò che sai con colleghi che non fanno il proprio lavoro. Sarai contento di lasciare che capiscano le cose da soli.

Crescita personale/spiritualità: con la luna dei Pesci mutevole che quadra i nodi, potresti entrare nella tua testa se ci sono troppe parti mobili da gestire. In tutte le aree, dovresti sforzarti di mantenere le cose semplici.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna in transito tra i Pesci trascendenti e la tua casa di auto-espressione, la tua atmosfera è creativa, romantica, compassionevole e super dolce. Con i Cancri, potresti sentire un'intensa connessione emotiva che aumenta la tua felicità.

Amore/Amicizia: Mercurio premuroso nella tua casa di intimità può ispirare conversazioni incredibilmente profonde. Con Mercurio in contrasto con Venere in cima al tuo tema natale, sarai riluttante a condividere ciò che è stato rivelato, e giustamente. Con Venere in una posizione così visibile, il mondo probabilmente sa più di quanto dovrebbe sullo stato della tua vita amorosa. Quindi, dovrai fare uno sforzo per mantenere nascosti i segreti e le informazioni sensibili.

Carriera/Finanza: Marte intraprendente nella tua zona di carriera che si allinea con la devota Giunone nella tua casa dei guadagni segnala che sei sposato per raggiungere il successo professionale e le ricompense che può portare. Tutti devono impegnarsi in qualcosa, quindi non c'è vergogna nel tuo gioco per voler essere pagato. Oggi potresti fare un balzo in avanti nelle tue aspirazioni. Per te, non si tratta solo di status e denaro. Si tratta anche di acquisire ciò di cui hai bisogno per fornire alle persone che contano per te.

Crescita personale/spiritualità: ti divertirai a connetterti con tipi indipendenti e non convenzionali mentre la Luna in Pesci si allinea con l'eccentrico Urano nella tua casa di unione. Stare con persone dallo spirito libero ti farà sentire che va bene essere te stesso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna in transito nel tuo regno domestico, la realizzazione emotiva verrà dall'annidamento e dal riposo. Indossa il tuo abbigliamento da casa e goditi i tuoi cibi preferiti. Trascorrere del tempo con Cancro e Pesci può anche riempire il tuo serbatoio emotivo.

Amore/Amicizia: con l'audace Marte che si allinea con Giunone orientata al matrimonio nel tuo segno, farai di tutto per perseguire un impegno. Sai, senza dubbio, che sei una grande cattura. Quindi, non esiterai a confidarti con una persona a cui sei interessato. Se sono ugualmente entusiasti di te, una bella relazione potrebbe essere all'orizzonte. Se sei accoppiato, non puoi semplicemente sederti e lasciare la tua relazione al caso. Impegnati a ricordare al tuo partner perché sei tu.

Carriera/Finanza: spiegare le tue idee a un collega o a un cliente può essere impegnativo poiché il comunicativo Mercurio si scontra con Venere nella tua casa del pensiero generale. Potresti avere difficoltà a trovare le parole giuste per esprimere il motivo per cui sei così appassionato di un'idea. Forse non è il momento giusto per spiegare le cose per loro? Potrebbe essere necessario continuare a fare ricerche e perfezionare i tuoi piani prima che possa esserci una grande rivelazione.

Crescita personale/spiritualità: tu e il tuo partner o la vostra famiglia potreste avere difficoltà ad arrivare sulla stessa pagina poiché la mutevole Luna in Pesci si scontra con i nodi. Non stressarti per questo. È solo un piccolo segnale sul tuo radar.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna in transito empatico Pesci, ti sentirai in sintonia con ciò che sta accadendo nel tuo ambiente immediato. Tuttavia, la tua opinione sulle cose può essere super soggettiva. Un Toro perspicace può aprire gli occhi su qualcosa che ti manca.

Amore/Amicizia: può sembrare cruciale proteggere e difendere una persona a cui tieni, poiché il guerriero Marte nella tua zona di intimità si allinea con la devota Giunone. Sarai pronto a venire in loro soccorso se senti che stanno soffrendo e hanno bisogno di cure. Difendere una persona che ami è una cosa bellissima. Dimostra che hai molto più cuore di quanto le persone ti attribuiscano. Si spera che la persona in questione apprezzi ciò che fai e non si stia approfittando della tua gentilezza.

Carriera/Finanza: anche se c'è supporto a tua disposizione, potresti essere riluttante a chiederlo poiché il comunicatore Mercurio nella tua zona di lavoro si scontra con Venere. Forse credi di poter capire le cose da solo o di trovare un modo per reperire in modo indipendente tutte le informazioni o le risorse materiali di cui hai bisogno? Perché complicarti le cose? Non lasciare che la tua testardaggine ti impedisca di fare le cose.

Crescita personale/spiritualità: con la confusa Luna dei Pesci nel tuo regno mentale che quadra i nodi, potresti non capire alcune persone come pensi. Fai domande piuttosto che fare supposizioni. Può prevenire un momento imbarazzante.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: ti concentrerai sulle preoccupazioni materiali con la Luna in Pesci che attraversa la tua casa di denaro e beni. Tuttavia, potresti non avere tutte le informazioni necessarie per prendere le decisioni giuste. Chiedi consiglio a un Toro esperto di soldi.

Amore/Amicizia: nessuno ha problemi con la tua gente. Con il guerriero Marte nella tua casa di coppia, allineato con Giunone nel tuo settore sociale, sarai pronto a proteggere e difendere il tuo interesse amoroso o un amico. Questo è il tipo di persona che sei – fedele fino alla fine. Sarai ugualmente appassionato di difendere un gruppo di cui sei membro o un'organizzazione il cui scopo è in linea con i tuoi valori. Sei l'incarnazione vivente della devozione in azione.

Carriera/Finanza: ti sveglierai con un chiaro senso dello scopo grazie all'allineamento sole/luna nelle ore piccole. Tuttavia, una volta che sei attivo e funzionante, potresti sentirti in conflitto su cosa fare mentre la volubile Luna dei Pesci si scontra con Marte. Dovrai trovare il tuo punto debole nel lavorare con un collega o un cliente aggressivo. Determinare come puoi lavorare con loro piuttosto che sbattere le teste sarà la tua migliore scommessa.

Crescita personale/spiritualità: sotto uno scontro Mercurio/Venere, potresti sentirti timido nell'aprirti a qualcuno a cui sei vicino. Forse è perché vuoi che pensino bene di te o siano impressionati da quello che dici? Sii te stesso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua empatia è in pieno effetto con la luna in transito nel tuo segno. Se ti senti sopraffatto da ciò che percepisci, controlla che i tuoi sentimenti siano i tuoi. Quando sei così sensibile, incarnerai ciò che sta succedendo agli altri, in particolare alla Vergine.

Amore/Amicizia: i tuoi sforzi per comunicare con una persona amata in modo dolce potrebbero non essere all'altezza mentre Mercurio espressivo si scontra con l'affettuosa Venere. Non è davvero un grosso problema. Potresti sentirti un po' frustrato per non essere in grado di comunicare quanto ci tieni. Perché non mettere in pratica i tuoi sentimenti? Fare qualcosa per aiutare una persona potrebbe essere utile.

Carriera/Finanza: se necessario, sarai pronto a difendere il tuo supervisore o un collega. La tua feroce lealtà sarà visibile a tutti mentre i guerrieri Marte e Giunone si allineano nelle tue zone di lavoro. Sarai ugualmente determinato a proteggere un progetto importante. Hai lavorato duramente per arrivare dove sei e hai messo molto nella costruzione di relazioni. Ecco perché non tollererai alcuna interferenza. È il tipo di atteggiamento che ti rende caro ai superiori e ai colleghi e li rende orgogliosi di averti nella loro squadra.

Crescita personale/spiritualità: la tua prospettiva può diventare un po' confusa quando la luna nel tuo segno si scontra con i nodi. Ascoltare gli altri sarà la chiave per capirli e rispondere alle loro preoccupazioni.