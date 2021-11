Oroscopo di oggi 29 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 29 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 29 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: puoi imparare molto dalle persone intorno a te. Negli affari e nel piacere, trarrai vantaggio dal connetterti con persone intelligenti. Non sentirti intimidito da ciò che sa una Bilancia. Lascia che ti ispiri ad aggiornare la tua saggezza e imparare qualcosa di nuovo.

Amore/Amicizia: essere onesti riguardo ai propri difetti può essere profondamente potenziante poiché il comunicatore Mercurio si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Quando non ti senti obbligato a fingere di essere il partner o l'amico perfetto, puoi rilassarti ed essere te stesso autentico. Sei umano, quindi commetterai degli errori di tanto in tanto. Sarebbe irragionevole per qualcuno aspettarsi il contrario. Ciò che conta di più è che tu abbia l'integrità per essere responsabile quando sbagli.

Carriera/Finanza: vorrai scendere al nocciolo della questione quando la Luna della Bilancia si allinea con il Nodo Nord. I colleghi vorranno di più da te che proiezioni di grandi immagini e tratti ampi. Varrà la pena fare il possibile per riempire gli spazi vuoti ed essere più specifico su ciò che stai facendo.

Crescita personale/spiritualità: l' intimità e la vicinanza fisica diventano veicoli per la guarigione mentre Marte e Nettuno si allineano. Il tatto è essenziale per il tuo benessere quanto il cibo e l'aria. Se sei una coppia o hai un amico speciale per le coccole, passare del tempo di qualità insieme può essere terapeutico. Massaggi e abbracci possono anche fornire la vicinanza e il tocco curativo che riscalda il tuo cuore.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna oscura in Bilancia e la tua casa di lavoro e benessere, la tua energia potrebbe essere in qualche modo diminuita. Puoi ancora essere produttivo a condizione che ti occupi della cura di te stesso. Non lasciare che un Capricorno esigente ti metta ulteriori compiti nel piatto.

Amore/Amicizia: con Venere nella tua nona casa mondana in aspetto fantasioso Nettuno, stai cercando di inseguire il sogno romantico. Questo potrebbe significare perseguire una relazione a distanza o innamorarsi di qualcuno che proviene da un paese straniero o da una cultura diversa. Se accoppiato, potrebbe essere in programma una fuga romantica. È probabile che ci sia un elemento di fantasia in gioco. Stai attento.

Carriera/Finanza: hai una notevole determinazione e intraprendenza a cui attingere, consentendoti di fare progressi verso il raggiungimento di un obiettivo importante. Con il supporto di un allineamento Sole/Mercurio/Saturno, continuerai a farlo finché i tuoi sforzi non ti porteranno un passo o due più vicino al tuo coronamento. Sei determinato a farti un nome e a guadagnare il riconoscimento nella tua comunità o nel mondo professionale. Il supporto è disponibile. Usalo se ne hai bisogno.

Crescita personale/spiritualità: come tutti, combatti con i tuoi demoni. Un allineamento sole/Chirone ti invita ad affrontare le tue paure più paralizzanti. Potrebbe essere la voce che ti dice che non sei abbastanza. Amare se stessi nella totalità è un atto radicale di potenziamento. Può rendere più facile far conoscere e amare le persone.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le domeniche sono perfette per nidificare e riposare. Riempirà il tuo serbatoio emotivo mentre la Luna Vergine viaggia attraverso la tua casa e la tua zona familiare. Una cena speciale in famiglia o intrattenere i tuoi amici potrebbe essere piacevole. I Capricorno saranno compagni deliziosi.

Amore/Amicizia: sarai iper-concentrato sulle relazioni mentre il sole, Mercurio e Vesta si fondono in Sagittario e nella tua casa di coppia. Non c'è fine alle domande che farai e agli argomenti che vorrai discutere. È fin troppo facile lasciarsi prendere dal momento e fare ogni sorta di folli promesse. Sii consapevole di ciò che dici e prendi ciò che senti con le pinze. Per la maggior parte delle persone, l'entusiasmo denota interesse. Tuttavia, potrebbe essere solo curiosità.

Carriera/Finanza: ciò che è tuo è mio. O è? Queste sono domande che potrebbero sorgere quando Marte si scontra con Giunone nella tua casa di risorse condivise. Se accoppiati, potresti chiederti quanta licenza puoi prendere con i contanti o i beni del tuo partner. Ascolta la vocina dentro di te che ti dice di rimanere nella tua corsia. Anche se di solito condividi ciò che hai, essere avido non paga. Sii invece generoso.

Crescita personale/spiritualità: prendersi cura di se stessi e dei propri cari può essere un atto di giocoleria poiché la devota Giunone si scontra con la nutrimento di Cerere nel tuo segno. Non esiste un equilibrio perfetto. Trova il tuo ritmo nel flusso del dare e del ricevere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: potresti pagare in eccesso e spendere troppo con il vuoto lunare, ovviamente, nel vistoso Leone e nella tua casa di beni. È meglio rimandare a domani gli acquisti non urgenti e le transazioni finanziarie importanti. Con un Acquario, potresti non ottenere un accordo equo.

Amore/Amicizia: non puoi essere tutto per tutte le persone, ma poiché la Luna in Leone che cerca l'attenzione si oppone a Giove esagerato, questo non ti impedirà di provarci. Oggi esagererai cercando di gestire le aspettative e soddisfare le richieste. Sapere quando dargli una pausa.

Carriera/Finanza: tutti di tanto in tanto fanno un passo falso con problemi di carriera o finanziari. Ciò che conta di più è che ti rialzi dopo una svolta sbagliata e ti dirigi nella direzione giusta. Quando il disciplinato Saturno e il guaritore ferito Chirone si allineano, avrai tutta la determinazione necessaria per tornare in carreggiata. Traccia una correzione di rotta con cui puoi restare. Se inizi oggi, è probabile che lo vedrai fino al completamento.

Crescita personale/spiritualità: poiché il Sole del Sagittario si oppone al nutrimento di Cerere, i tuoi bisogni personali potrebbero non essere riconosciuti mentre incanali il tuo tempo e le tue energie per portare a termine un lavoro. Se questo è diventato il tuo modus operandi, potresti scoprire di non essere in contatto con le tue esigenze. Di conseguenza, la tua salute potrebbe risentirne o potrebbe insorgere depressione. Prendi l'abitudine di ascoltare la tua mente, il tuo corpo e il tuo spirito. Lascia che ti dicano di cosa hanno bisogno.