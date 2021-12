Oroscopo di oggi 3 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 3 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 3 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in Scorpione emotivo, sei in contatto con i tuoi sentimenti. Sei abbastanza sicuro di poter gestire qualunque cosa possa sorgere. Una persona influente (un Capricorno, forse) potrebbe essere colpita dalla tua capacità di mostrare grazia sotto pressione.

Amore/Amicizia: sarai super appassionato poiché la Luna in Scorpione nella tua zona di intimità si allinea con Venere, Marte e Plutone. Non ha senso cercare di nascondere le tue emozioni. Nel bene e nel male, senti le cose profondamente, e si vede. La tua atmosfera vivace può essere più eccitante di quanto pensi. Fa sapere a una persona che ti piace.

Carriera/Finanza: può essere difficile organizzare le tue idee e condividerle con gli altri mentre il Sole del Sagittario si scontra con lo stratega Pallade. Potresti non fidarti che le tue conoscenze o la tua istruzione siano sufficienti per raggiungere i tuoi obiettivi. Di conseguenza, potresti entrare nella tua testa con qualcosa che è fuori dalla tua timoneria. Sei davvero fuori dalla tua profondità? O è che non ti fidi del tuo know-how? Invece di andare avanti, fai un passo indietro e rivedi con cosa hai a che fare.

Crescita personale/spiritualità: la spiritualità diventa un veicolo per la guarigione personale poiché Vesta si allinea con Chirone ferito nel tuo segno. Sarai attratto da insegnamenti che sposano la comprensione di te stesso e ti incoraggiano ad abbracciare aspetti meno desiderabili della tua personalità. Ogni parte di te merita un posto a tavola.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti essere all'oscuro dei tuoi sentimenti con la luna vuota, naturalmente, nel tuo regno subconscio. Potresti passare molto tempo a ossessionarti e a cercare di capire le cose. Non scervellarti cercando di capire un Capricorno complicato.

Amore/Amicizia: con Vesta che entra nell'avventuroso Sagittario e nella tua zona di intimità, la vita può essere selvaggia a porte chiuse, o potrebbe essere completamente silenziosa. Fino a metà gennaio, il tono della tua vita sessuale dipenderà dal fatto che tu abbia o meno un partner in grado di tenere il passo con la tua intensità. Anche tu potresti aver bisogno di una pausa da una storia d'amore divorante. Trascorrere lo stesso tempo fuori dalla camera da letto sarà utile.

Carriera/Finanza: non devi essere d'accordo con un collega o il tuo capo per andare d'accordo. Tuttavia, ti fa sentire più connesso quando sei nella stessa squadra. Il Sole Scorpione nella tua casa di connessioni uno contro uno che si allinea con il potente Plutone suggerisce che qualcuno che condivide i tuoi ideali potrebbe sostenerti su una questione importante. Ti sentirai più sicuro con un alleato al tuo fianco. Puoi anche potenziare gli altri prestando la tua esperienza e conoscenza ai loro sforzi.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere ispirato a fare qualcosa che in precedenza ti è stato negato mentre la coraggiosa Luna in Ariete, Eris e il speranzoso Giove si allineano. Perché non cogliere l'attimo e rischiare?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: trascorrere del tempo in solitudine ti fortificherà con la luna nel placido Toro e la tua casa di riposo. A volte, hai bisogno di rilassarti invece di essere coinvolto nel dramma. I Capricorno saranno compagni pacifici, ma gli Acquari potrebbero essere troppo cupi.

Amore/Amicizia: esiste una cosa come essere troppo utili. Mentre il benevolo Giove si scontra con Chirone ferito nella tua casa dell'amicizia, le buone intenzioni potrebbero essere prese nel modo sbagliato. I consigli non richiesti potrebbero non essere ben accetti. Il tentativo di risolvere i problemi di qualcuno potrebbe essere interpretato come un'ingerenza nei loro affari. Se vuoi essere utile, chiedi a un amico se c'è qualcosa che puoi fare per aiutare. Preparati a accettare un no come risposta.

Carriera/Finanza: l'atmosfera può essere calda e tesa mentre il guerriero Marte nella tua casa di lavoro si oppone al disgregatore Urano. Fai attenzione a un collega che vizia per una rissa. Senza preavviso, un piccolo disaccordo potrebbe degenerare in una guerra totale. Le mosse ambiziose possono suscitare opposizione e provocare conseguenze indesiderate. Se vuoi evitare i guai, dovresti evitare di invadere il territorio di chiunque e accontentarti di rimanere nella tua corsia. Se i problemi bussano alla tua porta, non rispondere.

Crescita personale/spiritualità: con l'insegnante Giove nella tua casa di coscienza superiore, la tua saggezza spirituale cresce ogni giorno. Sembra che tu impari sempre qualcosa di nuovo. Condividi le tue intuizioni con chi le vuole, non con chi non le vuole.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: potresti sentirti un po' svuotato alla vigilia della Luna Nuova. Vacci piano se ne hai bisogno. Non intraprendere troppe attività che mettono a dura prova la tua forza. Ciò potrebbe richiedere che qualcuno (come un Sagittario) porti il ​​proprio carico.

Amore/Amicizia: si parla di ciò che tu e gli altri potete fare l'uno per l'altro mentre Mercurio loquace e Giove entusiasta si allineano. Alcuni individui ti prenderanno in parola, quindi fai attenzione a cosa ti impegni. Quello che non vedi l'ora di fare oggi potrebbe essere dimenticato o rivelarsi un inconveniente domani. Invece di dire "sì", dire "forse". In questo modo, ti guadagnerai un po' di tempo per determinare se puoi proseguire.

Carriera/Finanza: trovare il punto debole tra l'assunzione di rischi e l'essere prudenti può essere difficile poiché il sole nell'entusiasta Sagittario e la tua casa di lavoro si scontrano con l'anticonformista Urano. Chi non risica non rosica. Manifestare il futuro che desideri richiederà che vengano apportate modifiche. Il tuo compito è capire come costruire un ponte che possa trasportarti in sicurezza da dove sei a dove vuoi essere. Non esiste una cosa come uno sforzo senza rischi. Esplora modi per gestire la volatilità.

Crescita personale/spiritualità: man mano che ti evolvi, anche la tua routine di fitness dovrebbe farlo. Un allineamento luna/nodi/Cerere invita a un'esplorazione più approfondita delle tue esigenze attuali. Potrebbe esserci qualcosa che stai trascurando.