Oroscopo di oggi 30 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 30 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'ultimo quarto di luna potrebbe spingerti a saltare la pistola con una questione personale. Verifica con le parti coinvolte (come il tuo partner o un membro della famiglia) prima di prendere una decisione definitiva. Una Vergine probabilmente avrà qualcosa da dire sulla scelta che fai.

Amore/Amicizia: Mercurio, entrare in Bilancia diplomatica e nella tua zona di partnership aprirà le porte della comunicazione tra te e il tuo interesse amoroso. Fino al 5 novembre, il desiderio di armonia manterrà il tono civile anche durante la discussione di argomenti delicati. Mercurio trascorrerà qui più tempo del solito a causa di un imminente retrogrado. Usa questo tempo per metterti d'accordo con i tuoi obiettivi di relazione. Se sei single, ti divertirai a conoscere nuove persone e scoprire se sono materiale per i partner.

Carriera/Finanza: l'ingresso di Mercurio in Bilancia può migliorare la comunicazione con clienti, alleati professionali e colleghi stretti. Di conseguenza, potresti trovare molto più facile portare a termine le cose. È un momento eccellente per definire i dettagli degli accordi condivisi. Tuttavia, nuove iniziative dovrebbero essere evitate durante la prossima fase retrograda. Se hai a che fare con il pubblico, puoi impegnarti in modo armonico e civile.

Crescita personale/spiritualità: un membro della famiglia potrebbe sentirsi trascurato mentre il Sole Vergine fa quadrare Cerere nel tuo regno domestico. Stai ignorando un bisogno genuino? O questa persona sta solo cercando attenzioni? Sii generoso con l'amore.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il Toro, attento al denaro, è sempre preoccupato della provenienza del denaro. Sei pieno di risorse. Ciò significa che in genere trovi un modo per risolvere le cose. Un astuto Gemelli potrebbe avere un suggerimento che può aiutarti ad acquisire ciò che stai cercando.

Amore/Amicizia: non dormire sul valore di un appuntamento romantico o di un'uscita divertente con i tuoi figli o amici. Sotto lo sguardo dell'ultimo quarto di luna, potresti preoccuparti delle finanze quando arriva il momento di finanziare i tuoi piani. Potresti deludere qualcuno se annulli all'ultimo minuto. Ti rinnegherai anche a te stesso. Se non puoi permetterti di attenersi ai tuoi piani, esplora alternative convenienti.

Carriera/Finanza: Mercurio in Bilancia diplomatica stimolerà una comunicazione armoniosa con i tuoi colleghi. I tuoi modi affabili metteranno le persone a proprio agio e renderanno piacevoli gli scambi. Ciò contribuirà notevolmente a semplificare il tuo lavoro, poiché i tuoi colleghi saranno più inclini a offrire informazioni e consigli utili. Con questa energia versatile in gioco, dovresti trovare facile creare una strategia efficiente per affrontare i tuoi compiti. Invece della solita breve visita di Mercurio, risiederà qui fino al 5 novembre.

Crescita personale/spiritualità: un quadrato sole/cerere suggerisce che prendersi cura di qualcuno può diventare complicato quando si tratta di soldi. Tuttavia, non puoi voltare le spalle a un bisogno urgente. Fai quello che puoi senza sentirti in colpa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potrebbe sembrare che tu sia contro di loro. In questo caso, "loro" si riferisce ai membri della famiglia o ai coinquilini. È molto importante che onori i tuoi impegni, specialmente con una Vergine. Dopodiché, puoi fare le tue cose senza sentirti in colpa.

Amore/Amicizia: Mercurio in Bilancia armoniosa accende il pensiero creativo e ti ispira a perseguire persone e attività che stimolano la tua mente. Sotto questa influenza, la compatibilità intellettuale con un partner romantico sarà importante quanto l'attrazione fisica. Cerca qualcuno con cui puoi passare ore a parlare senza perdere interesse. Anche la comunicazione tra te e i bambini trarrà beneficio da questa energia perspicace. Invece della solita breve visita di Mercurio, risiederà qui fino al 5 novembre.

Carriera/Finanza: sarai in fiamme con idee brillanti mentre il tuo sovrano, Mercurio, viaggia attraverso la tua casa di auto-espressione. I colleghi apprezzeranno il contributo unico che dai agli incarichi di lavoro. Troverai un modo per aggiungere un tocco creativo anche ai compiti più banali. È un momento eccellente per i progetti che implicano la scrittura, l'apprendimento e la condivisione di idee. Dovresti evitare di lanciare nuove imprese durante l'imminente retrogrado.

Crescita personale/spiritualità: la cura di sé non sarà il tuo punto forte poiché il Sole Vergine, attento alla salute, si quadra e nutre Cerere nel tuo segno. La negligenza può accumularsi nel tempo e causare danni. Quando sei molto impegnato, anche il più piccolo gesto di cura può essere utile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il riposo e il tempo libero sono essenziali per il tuo benessere. Potresti aver bisogno di più del solito mentre la luna attraversa la tua casa di riposo. Se non sei sicuro di cosa puoi fare per decomprimere, un Gemelli potrebbe avere alcuni suggerimenti utili.

Amore/Amicizia: Mercurio in armoniosa Bilancia, fino al 5 novembre, porta una maggiore attività nella tua vita domestica. Potresti lavorare da casa. Oppure il tuo spazio vitale potrebbe essere il luogo in cui amici e persone care vogliono uscire e aggiornarsi sulle ultime notizie. Se hai bisogno di negoziare questioni relative a un contratto di locazione o all'acquisto e vendita di proprietà, è un buon momento perché puoi comunicare le tue esigenze in modo efficace. Tuttavia, dovresti evitare di agire su queste questioni durante il prossimo retrogrado.

Carriera/Finanza: a causa dell'ultimo quarto di luna, potresti tacere quando quello che dovresti fare è parlare. Questo non è il momento di dormire sull'opportunità di esprimere le tue opinioni e condividere le tue idee. I tuoi colleghi devono sapere cosa stai pensando. Puoi prendere un mini anno sabbatico mentale una volta che hai fatto la tua parte. Aggiungi gli ultimi ritocchi a un progetto in modo da poter passare alla cosa successiva.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere all'oscuro della cura di te stesso mentre il Sole Vergine si scontra con Cerere che nutre. Non è sempre facile identificare ciò di cui hai bisogno. Tuttavia, vale la pena esplorare. Non puoi permetterti di trascurare te stesso.