Oroscopo di oggi 30 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 30 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 30 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: divertiti. Hai avuto a che fare con molto, quindi te lo sei guadagnato. Basta essere consapevoli di non rischiare la sicurezza emotiva o finanziaria che hai lavorato duramente per costruire. È allettante seguire un Leo ma non farlo. Pensa alle tue priorità e rimani sulla tua strada

Amore / amicizia: a nessuno piace andare in giro sentendosi ferito o frainteso. Venere nella tua zona di comunicazione in attesa del guaritore ferito Chirone nel tuo segno suggerisce che essere aperti su come ti senti potrebbe aiutare a guarire una frattura con qualcuno a cui tieni. Tieni presente che questo non significa necessariamente che riparerai una relazione. Se la tua connessione ha superato la data di scadenza, considera questa un'opportunità per pronunciare il tuo pezzo e ottenere la chiusura di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: con la Luna del Primo trimestre che influisce sulle finanze e sul divertimento, sprecare un appuntamento, un'attività divertente o un hobby potrebbe mettere a dura prova il tuo flusso di cassa. Con il terroso Sole del Toro nella tua zona monetaria, sei super concentrato nel fare mosse di denaro sensate. Perché non attenersi al programma invece di scatenarsi, spendendo follemente? Avrai più respiro quando raggiungi un obiettivo finanziario o paghi un debito.

Crescita personale / spiritualità: un po 'di perdono farà molto per farti sentire bene. In definitiva, sei tu quello che riceve i benefici quando lasci che qualcuno si liberi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La luna in Cancro illumina la tua terza casa di comunicazione infondendo le tue parole, sia dette che scritte, con emozione. Nel corso della giornata, quando la luna si svuota, ovviamente, potresti notare che la lingua cade e si ferma. La luna è di fronte a Giove e Plutone, quindi fai attenzione a non esagerare.

Amore / Amicizia: Plutone governa la tua settima casa di associazione ed è di fronte alla luna. Il dramma relazionale e il tumulto interiore sono spesso il risultato di questo transito. Allontanati dal manipolare qualcuno o dal cercare di controllarli, e non permettere nemmeno a te di farlo. Se questi comportamenti ombra emergono oggi, usali come parametro per ciò che deve ancora essere guarito dentro di te per quanto riguarda la collaborazione.

Carriera / Finanza: l' energia potente attiva la tua decima casa di carriera e il riconoscimento rendendolo un ottimo momento per l'avanzamento della carriera. Cerca modi per andare avanti e lascia che Marte alimenti il ​​tuo entusiasmo. Saturno può aiutarti a tracciare un piano pratico per arrivare dove vuoi andare.

Crescita personale / spiritualità: in questo momento ti distingui dalla folla e questa è un'ottima cosa. Lascia che ciò, e la tua fiducia interiore, ti aiutino a compiere passi verso i tuoi obiettivi a lungo termine.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la disconnessione dalle chat non-stop è difficile per qualcuno che vuole rimanere aggiornato su ciò che sta accadendo. Anche se, al momento, potrebbe essere ciò che è necessario per mantenere la tranquillità. Perché non fare come un Pesci e uscire con un'attività che ti aiuta a rilassarti?

Amore / Amicizia: con Venere adorabile nel tuo segno, nessuno può rimanere arrabbiato con te per molto tempo. Un cenno del guaritore ferito Chirone nella tua casa dell'amicizia suggerisce che è il momento ideale per riparare una spaccatura con un amico. Che si tratti di una caduta importante o di qualcosa di minore, è una buona idea estendere il ramo di ulivo. Con pianeti difficili nella tua zona comunitaria, mantenere le amicizie può essere una sfida. Quindi, non puoi permetterti di vedere il tuo cerchio ridursi ulteriormente. Perché non raggiungere?

Carriera / Finanza: con la Luna del Primo Quarto in cerca di attenzione Leo, è allettante parlare di qualcosa su cui stai lavorando; tuttavia, se è ancora in gestazione, è saggio tenerlo per te. Non è saggio rivelare i dettagli prima che il tuo progetto sia pronto. Se hai bisogno di feedback, rivolgiti a qualcuno di cui ti puoi fidare per mantenerlo riservato.

Crescita personale / spiritualità: mentre il mercurio introspettivo si scontra con il nebuloso Nettuno, la paura di ciò che ci aspetta può rovinare la tua tranquillità. Sei il padrone della tua mente, quindi non lasciarlo. Perché non resettare il tuo pensiero con la meditazione, la preghiera, il canto o la contemplazione silenziosa?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: potresti essere ispirato e infastidito da alcune persone nella tua cerchia. Una cosa è certa: ti stanno sfidando a guardare al futuro in un modo nuovo. Potrebbe esserci qualcosa in una folle affermazione fatta da un Toro. Ascolta il toro.

Amore / Amicizia: con Mercurio espressivo in contrasto con il mistico Nettuno nella tua casa di coscienza superiore, dovresti ascoltare la vocina che ti dice di non discutere i tuoi interessi con un amico. Non tutti vogliono sentire di un sogno che hai fatto o ascoltare i dettagli di una lettura psichica. Non tutti lo capiranno. Quando qualcuno critica ciò che condividi, potresti dubitare della tua esperienza.

Carriera / Finanza: non devi fare una mossa finanziaria appariscente (come spendere per un vestito costoso) per impressionare i tuoi amici. Con la Luna del Primo Quarto nel Leone in cerca di attenzione, può sembrare imperativo che le persone ti vedano in una luce particolare. Un vero amico non si preoccuperà di ciò che indossi o di quanto spendi. Se lo fanno, potresti spostarti nei circoli sbagliati. Probabilmente c'è qualcosa di più importante nella tua agenda finanziaria che usare denaro o beni per impressionare le persone.

Crescita personale / spiritualità: non è necessaria la convalida di amici o familiari su questioni spirituali. Ciò di cui hai più bisogno è fidarti di te stesso. Ognuno ha il proprio percorso e non tutti capiranno la strada che stai percorrendo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: La Luna del Primo Quarto nel tuo segno ti sfida a identificare le tue priorità e a rispettarle. Non lasciare che un'atmosfera competitiva tra te e un Toro ti distragga e ti porti fuori pista. È fondamentale tenere d'occhio il premio.

Amore / Amicizia: prima di andare a condividere informazioni riservate con il tuo interesse amoroso, dovresti verificare di aver acquisito il livello di fiducia appropriato. Loquace Mercurio in contrasto con il nebuloso Nettuno suggerisce che questo potrebbe non essere il momento per svelare segreti. In particolare, se dopo ti sentirai vulnerabile e ti chiederai se hai rivelato troppo. Non lasciarti scappare nulla.

Carriera / Finanza: con il primo quarto di luna nel segno, sei tentato di fare ciò che accade su di te, ma devi tenere a mente cose più importanti come ciò che stai lavorando per costruire nella tua carriera. Quando stai perseguendo un grande obiettivo, devi essere consapevole dell'impressione che fai. Le persone stanno osservando le tue mosse, quindi non puoi permetterti di scivolare. Ci sarà un sacco di tempo per crogiolarsi nella gloria una volta raggiunto il tuo prossimo traguardo.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti un po 'disperso mentre la luna nei tuoi segni quadra Mercurio multitasking e Urano irregolare. Dare priorità ai tuoi affari e organizzarti può aiutarti a gestire una giornata potenzialmente frenetica.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il vuoto, naturalmente, con la luna in Cancro attiva la tua undicesima casa di amicizia, suscitando energia sentimentale e un desiderio di trascorrere del tempo con la tua tribù. Contatta le persone che ami e fai sapere loro che stai pensando a loro. Le emozioni sono alte oggi, quindi tutti possono usare un po' di amore ed empatia per tirare su i loro spiriti.

Amore / amicizia: l'opposizione di Giove / Plutone alla luna in Cancro attiva la tua quinta casa di amore e romanticismo. Questi sono transiti emotivamente volatili, quindi essere avvertiti viene avvertito. Sbalzi d'umore sono probabili, il comportamento manipolativo o di controllo può allevare la sua brutta testa, e il dramma elevato è molto probabile nel menu. Allontanati se necessario. Ti ci vuole molto tempo per riprenderti dai pugni emotivi, quindi è meglio evitarli del tutto se puoi.

Carriera / Finanza: anche se la tua sesta casa di lavoro e di occupazione è attivata da potenti pianeti che ti spingono a fare cambiamenti importanti, oggi non è il giorno per questo, poiché le emozioni sono troppo alte. Concediti del tempo per pensare e sentire le cose e aspettare fino a quando non sarai libero da dubbi.

Crescita personale / spiritualità: fai qualche poltrona viaggiando oggi. Leggi un libro ambientato in un altro paese, guarda un film con i sottotitoli. Ci sono infiniti modi per espandere il tuo mondo se sei creativo su come farlo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: ti divertirai a trascorrere del tempo con gli amici o a partecipare a un'attività di gruppo, anche se si tratta solo di una video chat. La cosa più importante è che ti senti abbastanza a tuo agio da esprimere i tuoi veri sentimenti. Un Toro nella tua cerchia può gestirlo.

Amore / Amicizia: con la prima luna che influisce sull'amicizia, potresti chiederti quanto bene i membri del tuo cerchio interiore soddisfino il tuo desiderio di connessioni significative. A volte, hai bisogno di più per amicizia che per pettegolezzi. Contatta qualcuno che non ha paura di avventurarsi in un intenso territorio emotivo e può darti la realtà che brami.

Carriera / Finanza: ci sono momenti per rivelare che sei fuori dalla tua profondità e chiedere assistenza, e ci sono momenti in cui ritieni di doverlo tenere per te. Potrebbe essere quest'ultimo quando Mercurio si scontra con il nebuloso Nettuno nella tua zona di lavoro. Principalmente perché rivelare di essere in perdita ti fa sentire vulnerabile. È la tua insicurezza, non la tua mancanza di conoscenza che potrebbe causare un problema. Molto presto, ti chiederai perché hai fatto una montagna da una talpa.

Crescita personale / spiritualità: i momenti A-ha a volte possono sembrare più un peso che un dono. In particolare, quando viene rivelato qualcosa che non vuoi sapere. Prendi il passo e confida che la tua coscienza superiore sta fornendo queste informazioni per un motivo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: La Luna Cancro si svuota naturalmente questo pomeriggio mentre si oppone al tuo pianeta dominante, Plutone. Le tue emozioni, già forti e potenti, ottengono un colpo di steroidi con questo transito, quindi devi prestare particolare attenzione a come ti comporti e tratti gli altri. Se i tuoi umori sono volatili oggi, allontanati e fai quello che devi fare per calmarti. Non vuoi dire o fare qualcosa nel calore del momento di cui ti pentirai e dovrai fare ammenda per dopo.

Amore / Amicizia: Giove e Plutone sono entrambi di fronte alla luna in Cancro oggi ed entrambi questi transiti suscitano emozione e possono creare dramma nelle tue relazioni. Evita comportamenti e sostanze che creano dipendenza, in quanto sei particolarmente sensibile alle loro influenze negative. Temi di manipolazione, controllo e dominio possono sorgere tra te e il tuo altro significativo. Queste energie sono estremamente distruttive, quindi vorrai stroncarle rapidamente sul nascere.

Carriera / Finanza: hai il potere di cui hai bisogno a portata di mano per creare i cambiamenti nel tuo lavoro che stai immaginando. Tuttavia sarebbe utile aspettare; il clima emotivo si stabilizza verso la fine della settimana. In quel momento puoi prendere in modo più sicuro qualsiasi decisione importante che cambi la vita.

Crescita personale / spiritualità: cerca un modo per incanalare la tua energia appassionata nella tua creatività. Potrebbe usare la spinta ed è una presa sicura per quella grandezza di potenza.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la tua tipica velocità a rotta di collo con il pedale al metallo è rallentata un po 'dalla luna acquosa di Cancro che si svuota naturalmente questo pomeriggio. Non è una brutta cosa, perché anche se non hai bisogno di una pausa, le persone intorno a te potrebbero usarne una! Quindi, piuttosto che combattere il flusso del fiume, rilassati un po 'sapendo che il tuo regno infuocato verrà ripristinato quando la luna entrerà in grassetto Leone domani.

Amore / Amicizia: la luna in Cancro attiva la tua ottava casa di passione, intimità e profonda connessione. È di fronte a Giove e Plutone ed entrambi i transiti creano sbalzi d'umore, drammi relazionali e intensi tumulti interiori. Fai del tuo meglio per non prendere tutto ciò che ti viene detto personalmente e fai del tuo meglio per non rispondere al fuoco. Nulla di buono verrà da quel tipo di attenzioni, quindi indossa i pantaloni per adulti e respira.

Carriera / Finanza: le tue finanze come la luna di fronte a Giove e Plutone nella tua seconda casa di affari materiali creano un'emozione così intensa, è difficile da vedere, cosa sta realmente succedendo. Dormi su qualsiasi decisione e intraprendi le azioni necessarie entro questa settimana.

Crescita personale / spiritualità: ricorda che le persone potrebbero non essere al loro meglio in questo momento e invece di dare fastidio a chiunque ti infastidisca, raggiungi in profondità la tua empatia. Sarai contento di averlo fatto.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI giovedì 30 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: poiché il vuoto, naturalmente, con la luna in Cancro che si trova di fronte a uno stellium di pianeti nel Capricorno nella tua prima casa di sé, sei più colpito di molti. Oggi le emozioni sono alte, così come il potenziale per il dramma e il tumulto interiore. Evita di essere trascinato in discussioni o innescato dal comportamento di qualcun altro. Non vale ciò che ti costerà a lungo termine.

Amore / Amicizia: la tua settima casa di unione è evidenziata dalla luna in Cancro e oggi sia Giove che Plutone sono di fronte alla luna. Tu o il tuo partner potete trovarvi a cercare di dominare, manipolare o controllare l'altro. Indipendentemente dalla posizione in cui ti trovi, fermati! Questo è un treno rapido per la distruzione delle relazioni, e se è un modello regolare nella tua relazione, deve essere affrontato.

Carriera / Finanza: la tua seconda casa di affari materiali e la tua sesta casa di lavoro e occupazione sono attualmente attivate da potenti pianeti. Presta attenzione alle informazioni che fluisci sulla tua strada riguardo alle tue finanze; se puoi evitare di prendere decisioni importanti oggi, fallo. Potrebbe essere necessario cambiare il tuo lavoro, ma pensa attentamente prima di farlo.

Crescita personale / spiritualità: chi vuoi essere tra un anno? Tra cinque anni? In dieci anni? Ora è il momento di iniziare a mappare il piano su come arrivarci.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: La luna in Cancro è ovviamente nulla per la maggior parte della giornata, quindi fare qualsiasi cosa può sembrare un compito erculeo. Non combatterlo, però. Concediti il ​​permesso di allinearti con l'energia e rilassati un po ', fai una meritata pausa. Puoi riprendere le cose e correre di nuovo a tutto vapore una volta che la luna si sposterà su Leo domani. Nel frattempo, con la luna anche di fronte a Giove e Plutone, vorrai evitare discussioni, drammi e qualsiasi comportamento che possa creare dipendenza.

Amore / Amicizia: le energie della manipolazione, del dominio, del controllo e dell'eccesso emotivo sono estremamente forti oggi e possono giocare nella tua relazione romantica. La luna è di fronte a Giove e Plutone, scatenando estremi di emozione e comportamento. Naturalmente siamo sempre liberi di scegliere come rispondere a una determinata situazione; rifiuta di essere innescato o innescato e starai bene.

Carriera / Finanza: Anche se la Luna Cancro è ampiamente un trigono Nettuno nella tua seconda casa di affari materiali, con gli altri transiti in gioco oggi non è un giorno per prendere decisioni importanti o intraprendere azioni che cambiano la vita. Nettuno annebbia anche le cose e rende difficile capire chiaramente cosa sta succedendo.

Crescita personale / spiritualità: prenditi del tempo lontano dalle tue responsabilità e dalle esigenze della vita quotidiana e connettiti con lo Spirito. Ti aiuterà ad affrontare le tue sfide da un luogo di pace e potere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: La Luna Cancro è il trigono della tua prima casa e dei pianeti natali in Pesci; è ovviamente vuoto per gran parte della giornata, quindi l'energia può essere piuttosto attenuata. Va bene però, perché la tua quinta casa della creatività è evidenziata ed è un'arena in cui prosperi. Immergiti e crea qualcosa, inforna qualcosa, intreccia qualcosa, dipingi qualcosa. La gioia da ciò ti solleverà e ti accompagnerà durante il giorno.

Amore / Amicizia: con la luna che attiva amore e romanticismo nella tua carta, al fianco di Giove e Plutone, è probabile che dovrai affrontare sbalzi d'umore estremi e comportamenti folli in te stesso o negli altri. Evita di comportarti in modo distruttivo o manipolatore e non permettere ad altri di trattarti in quel modo.

Carriera / Finanza: l'opposizione tra la luna in Cancro e Giove e Plutone in Capricorno attiva la tua undicesima casa di piani a lungo termine e sogni sinceri. Puoi usare questo transito per dare un'occhiata da vicino a come questi piani e sogni si allineano con la tua carriera e la tua professione; questo non è il momento di agire su ciò che scopri però. Consideralo una missione conoscitiva, raccogli le informazioni di cui hai bisogno e siediti stretto finché non avrai un piano in atto.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi sensi di ragno sono in allerta per un motivo. Presta attenzione alle informazioni intuitive che ricevi e rispondi di conseguenza.