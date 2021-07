Oroscopo di oggi 30 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 30 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 30 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il giorno sorge luminoso e brillante con la Luna in Ariete che illumina la tua autostima mentre transita nella tua prima casa. Una Bilancia ti trova difficile resistere quando sei così affascinante! Più tardi questo pomeriggio la luna si sposta in Toro e triangola il tuo pianeta dominante, Marte, che è in Vergine nella tua sesta casa, ponendo l'accento sulle tue abitudini, salute e benessere. Prendi in considerazione la possibilità di staccare presto oggi e di programmare un massaggio o un po' di tempo in piscina. I benefici abbondano dai tempi di inattività e dalla guarigione.

Amore/Amicizia: Il Sole e Mercurio in Leone illuminano la tua quinta casa di amore, passione e romanticismo, e Mercurio sestile Vesta nella tua settima casa di matrimonio e convivenza. Prenditi del tempo da trascorrere con la persona amata oggi e tuffati in quella conversazione che volevi avere. Non avere fretta, prenditi il ​​tuo tempo, discuti di tutto. Ascolta davvero quello che ha da dire il tuo partner e ti sentirai molto più vicino quando la conversazione si concluderà.

Carriera/Finanza: La Luna in Toro nella tua seconda casa di denaro sestile a Marte in Vergine, che attiva l'occupazione nel tuo tema natale, riempiendoti di vigore, coraggio e la fiducia necessaria per correre un rischio. Mappa bene le cose prima di entrare in azione. Un piano ben strutturato eviterà una miriade di problemi.

Crescita personale/spiritualità: non puoi dare vita a un cadavere. Quando è morto è morto; significa che è ora di andarsene.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ti svegli questa mattina con la Luna in Ariete nella tua dodicesima casa, aiutandoti a ricordare i tuoi sogni e a comprenderne il significato. Se ti senti perplesso per un dettaglio del sogno, chiedi a un Pesci la sua intuizione. La loro percezione è abbastanza diversa dalla tua da darti l'intuizione che stai cercando. Questo pomeriggio, la luna si sposta nel tuo segno e illumina la tua prima casa del sé mentre trigono Marte in Vergine. La tua sicurezza riceve una grande spinta, ma dovrai esercitarti nel controllo degli impulsi.

Amore/Amicizia: Il tuo pianeta dominante, Venere, insieme a Marte in Vergine mette in evidenza la tua quinta casa dell'amore, del romanticismo e della passione. Il trigono tra Marte e la Luna in Toro genera fiducia in se stessi ed energia audace. Venere, tuttavia, si scontra sia con Saturno che con Plutone, quindi potresti dover affrontare emozioni difficili come gelosia e disillusione. Basta non gettare il bambino con l'acqua sporca.

Carriera/Finanza: la Luna in Ariete sestile a Giove in Acquario nella tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento. La tua onestà, carattere forte e inclinazione a fare sempre la cosa giusta portano ricompensa nella tua orbita. Ti meriti il ​​riconoscimento per quello che sei e per quello che fai; oggi è probabile che tu riceva entrambi.

Crescita personale/spiritualità: considera di pianificare una vacanza. Se il momento è sbagliato, pianifica un lungo weekend. R&R è l'ingrediente che ti manca.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: gli amici e gli affari umanitari sono evidenziati dalla Luna in Ariete nella tua undicesima casa, rendendo questo un giorno per considerare gli altri insieme a come la tua presenza influisce sulle persone in modo positivo. La luna sestile a Giove benevolo, toccando il tuo cuore e chiamandoti a fare la differenza nella vita di qualcuno oggi. Mercurio mette in risalto la tua terza casa di comunità, quindi il tuo quartiere offre meravigliose opportunità di fare gentilezza per gli altri. Verificare con un Cancro e vedere cosa consigliano.

Amore/Amicizia: Vesta in Bilancia mette in evidenza la tua quinta casa di amore e romanticismo e sestile Mercurio in Leone appassionato. Le tue parole sono piene di chiarezza e potere e hanno la capacità di trasmettere la tua profonda emozione. Scrivi una lettera d'amore, una canzone o una poesia per la persona amata. Avrà un impatto duraturo.

Carriera/Finanza: quali sono i tuoi sogni e obiettivi professionali? Ti lasci pensare o fai semplicemente quello che serve per portare a termine il lavoro e andare avanti? Accendi la tua visione e controlla il tuo cuore. La danza tra il sole e Nettuno nella tua decima casa di carriera ti invita a muoverti nella direzione che la tua Anima ti sta invitando ad andare.

Crescita personale/spiritualità: nota il tuo dialogo interiore. Sei il tuo migliore amico o il tuo peggior nemico? Parleresti a qualcun altro come parli a te stesso? Sii gentile con te!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la giornata inizia con la Luna in Ariete quadrata a Plutone in Capricorno, aumentando la tua sensibilità e la percezione psichica, e possibilmente aggiungendo un po' di malumore per buona misura. Se riesci a iniziare la giornata con calma, senza molte conversazioni o compagnia, ciò contribuirà a rendere più facile questo transito. Questo pomeriggio, la luna si sposta in Toro, armonizzandosi con la tua energia Cancro, attivando la tua undicesima casa di amicizia e creando l'occasione perfetta per invitare una Vergine a unirsi a te per un drink e una cena nel patio.

Amore/Amicizia: Plutone in Capricorno nella tua settima casa di coppia riceve un pugno sia dalla Luna in Ariete che da Venere. O tu, la persona amata o entrambi potreste essere emotivamente sensibili, persino volubili e difficili da soddisfare. Concedetevi il beneficio del dubbio e resistete all'impulso di prendere le cose sul personale o reagire. Una volta che la luna cambierà segno questo pomeriggio, la vita diventerà molto più semplice.

Carriera/Finanza: La Luna in Ariete attiva la tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo, sestilando Giove in Acquario e sottolineando il tuo carattere forte, l'onestà e il dono con le persone. Questa è un'energia potente per avvicinare i tuoi obiettivi professionali al traguardo. Fidati di te stesso e fallo.

Crescita personale/spiritualità: l' insicurezza paralizza il tuo entusiasmo e smorza il tuo spirito. Invece di dubitare di te stesso, prova invece a elevarti e a credere in te stesso. La vita diventerà più facile e i miracoli si svolgeranno naturalmente.