Oroscopo di oggi 30 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 30 novembre 2021

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna oscura nella socievole Bilancia attira l'attenzione sul lato oscuro delle tue relazioni più importanti. Sii consapevole di come le tue azioni influenzano gli altri, in particolare i Cancri e i Capricorno nella tua vita. Potrebbero preoccuparsi di essere messi da parte.

Amore/Amicizia: la tua energia magica ti renderà sicuramente al centro dell'attenzione. Puoi ringraziare un fortunato allineamento Venere/Nettuno per averti proiettato in una luce affascinante. Abbraccia il momento e lasciati adorare dai tuoi devoti fan. L'attenzione che ricevi potrebbe essere il sollievo che riafferma che ce l'hai ancora. Il tuo fascino potrebbe aiutarti a ottenere influenza con un collega o una situazione lavorativa. Non essere inappropriato o insincero. Essere dolce.

Carriera/Finanza: rimanere rilevanti significa continuare ad evolvere nella tua carriera. Con il supporto di un amico o di un gruppo, ti sentirai più sicuro di avventurarti fuori dalla tua zona di comfort e provare qualcosa di nuovo. Il Sole Sagittario e Mercurio che si allineano con Saturno ti incoraggiano a connetterti con persone intelligenti. La guida può rivelare le possibilità e identificare le potenziali insidie. Stai all'erta per un mentore esperto che può mostrare la strada.

Crescita personale/spiritualità: un allineamento sole/chirone ti invita a lasciar cadere il gioco della colpa e della vergogna e offrire perdono a te stesso e agli altri. Non significa che condoni le cattive azioni. Significa che non permetterai più al tuo passato di dettare il tuo futuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna oscura in Bilancia e la tua casa di lavoro e benessere, la tua energia potrebbe essere in qualche modo diminuita. Puoi ancora essere produttivo a condizione che ti occupi della cura di te stesso. Non lasciare che un Capricorno esigente ti metta ulteriori compiti nel piatto.

Amore/Amicizia: con Venere nella tua nona casa mondana in aspetto fantasioso Nettuno, stai cercando di inseguire il sogno romantico. Questo potrebbe significare perseguire una relazione a distanza o innamorarsi di qualcuno che proviene da un paese straniero o da una cultura diversa. Se accoppiato, potrebbe essere in programma una fuga romantica. È probabile che ci sia un elemento di fantasia in gioco. Stai attento.

Carriera/Finanza: hai una notevole determinazione e intraprendenza a cui attingere, consentendoti di fare progressi verso il raggiungimento di un obiettivo importante. Con il supporto di un allineamento Sole/Mercurio/Saturno, continuerai a farlo finché i tuoi sforzi non ti porteranno un passo o due più vicino al tuo coronamento. Sei determinato a farti un nome e a guadagnare il riconoscimento nella tua comunità o nel mondo professionale. Il supporto è disponibile. Usalo se ne hai bisogno.

Crescita personale/spiritualità: come tutti, combatti con i tuoi demoni. Un allineamento sole/Chirone ti invita ad affrontare le tue paure più paralizzanti. Potrebbe essere la voce che ti dice che non sei abbastanza. Amare se stessi nella totalità è un atto radicale di potenziamento. Può rendere più facile far conoscere e amare le persone.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la Luna in Bilancia nella tua giocosa quinta casa, la ricreazione di basso profilo sarà gratificante. Appuntamenti, hobby e alcune attività possono essere divertenti. Non lasciare che un Ariete, un Cancro o un Capricorno ti spingano a fare qualcosa che non vuoi fare.

Amore/Amicizia: c'è un tempo per mettere in discussione le motivazioni di qualcuno e un tempo per seguire il flusso. Venere nella tua zona di intimità che aspetta il meraviglioso Nettuno può creare un momento magico con il tuo appuntamento o il tuo partner. Vuoi farlo esplodere inserendo la realtà nell'immagine? Non è un invito a ignorare i problemi ma a scegliere con cura il proprio momento di confronto. Godere di una connessione speciale può rendere più facile discutere un problema quando è il momento giusto.

Carriera/Finanza: quando hai bisogno di accovacciarti e portare a termine un compito, ti sarà più facile collaborare con un collega. Poiché il Sole Sagittario e il Mercurio mentale si allineano con Saturno disciplinato, ci saranno vantaggi nel collaborare con un compagno di studio. Sono favoriti i progetti basati sulla ricerca e sulla comunicazione.

Crescita personale/spiritualità: se c'è stato un malinteso, è un buon giorno per riparare le barriere. Il benevolo Sole del Sagittario che contatta Chirone ferito ti invita a lasciar cadere la colpa e la vergogna e ad essere sincero riguardo al perdono. Un futuro felice può dipendere dalla tua capacità di sanare questa frattura. Se risolvere questa relazione non è nelle carte, accetta la perdita e prova a lasciarla andare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: Nidificazione e riposo sembrano più una priorità che un'opzione mentre la luna oscura in Bilancia attraversa il tuo regno domestico. Non sarai molto in vena di affrontare i capricorno viziati e l'esigente Ariete nella tua vita. Vuoi solo rilassarti.

Amore/Amicizia: una relazione romantica può essere super dolce in quanto Venere nella tua zona di partnership aspetti il ​​meraviglioso Nettuno. Potresti vivere uno di quei rari momenti in cui tu e il tuo partner siete totalmente sincronizzati. Questo va più in profondità della semplice chimica. C'è qualcosa di profondamente spirituale nel modo in cui ti connetti. Se single, potresti incontrare qualcuno con cui senti una connessione mistica. Se questa persona ti sembra familiare e ti chiedi se l'hai già incontrata, potrebbe esserci una connessione con una vita passata.

Carriera/Finanza: il Sole Sagittario e il Mercurio mentale nella tua zona di lavoro, allineati con Saturno disciplinato, lo rendono un momento eccellente per fare ricerca o lavorare su un progetto che trarrà beneficio da forti capacità organizzative. Avrai la concentrazione, la pazienza e la determinazione necessarie per mantenerlo fino a quando non otterrai il risultato desiderato. Sono favorite le attività che implicano lo studio, la scrittura e la condivisione di informazioni. Se hai bisogno di assistenza, chiedi aiuto a un collega anziano.

Crescita personale/spiritualità: un allineamento sole/Chirone segnala che potrebbe essere necessario rettificare un recente passo falso. C'è potere nell'essere responsabili delle proprie azioni e nel fare ciò che è necessario per sistemare le cose.