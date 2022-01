Oroscopo di oggi 31 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 31 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 31 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in cima alla tua carta, desideri l'attenzione che solo un ammiratore può fornire. Non deve essere romantico. Sarai felice quando qualcuno apprezzerà le tue capacità. Un influente Capricorno sarà la tua migliore cheerleader.

Amore/Amicizia: l'amore è solo l'inizio di ciò che porti a una relazione. Con Giunone nell'ambizioso Capricorno allineato con il Nodo Nord, vorrai essere visto come qualcuno che può anche fornire sicurezza e status. Questo potrebbe richiedere di aumentare di livello il tuo gioco di guadagno. Non c'è niente di sbagliato nel voler vivere una vita più prospera. Anche se dovresti stare attento a non farti ingannare da qualcuno che sta solo cercando ciò che i tuoi soldi possono comprare.

Carriera/Finanza: Attento ai tuoi soldi, Ariete. Un acquisto spontaneo potrebbe arrivare con grandi rimpianti quando il Sole dell'Acquario piazza il disgregatore Urano. Un amico spendaccione può influenzare la tua decisione, ma alla fine sarai tu a dover pagare il conto. Aggrappati alle ricevute e non acquistare nulla che non possa essere restituito in un secondo momento. Un evento sociale potrebbe anche farti pagare spese impreviste, quindi controlla il costo prima di impegnarti.

Crescita personale/Spiritualità: sotto un allineamento sole/Venere, vorrai mostrare la tua faccia migliore quando esci con i tuoi amici. Quando ti senti bene con il tuo aspetto, la tua sicurezza ottiene un enorme aumento.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua crescita potrebbe essere visibile agli altri mentre la luna in cima alla tua carta sfida Urano nel tuo segno, il creatore del cambiamento. Il tuo comportamento potrebbe sembrare strano ad alcuni (come un Acquario). È semplicemente un nuovo lato di te che sta emergendo.

Amore/Amicizia: sei incoraggiato a migliorare il tuo gioco di cura quando l'educatore Ceres incontra il Nodo Nord nel tuo segno. Invece di aspettare che gli altri si prendano cura dei bambini, della famiglia amata e degli amici, dovresti fare ciò che deve essere fatto. Allo stesso modo, dovresti considerare la cura di te stesso una priorità invece di dipendere dagli altri per provvedere ai tuoi bisogni. Tutti trarranno beneficio quando spiegherai la tua capacità di amare.

Carriera/Finanza: potresti essere ispirato a trovare un compagno di studio poiché Mercurio retrogrado si allinea con la metodica Pallade nella tua zona di collaborazione. È un ottimo momento per fare brainstorming o fare ricerche con un partner o un gruppo, in particolare quando si rivisita un vecchio compito. Trarrai vantaggio dalla collaborazione con persone intelligenti che possono incoraggiarti e tenerti in carreggiata. Se possiedi già conoscenze specialistiche, sarai bravo a guidare un gruppo e fornire le informazioni di cui hanno bisogno.

Crescita personale/spiritualità: un tuffo profondo nell'istruzione o un'esperienza che espande le tue idee su chi sei e cosa puoi fare sarà gratificante poiché Vesta si allinea con Urano nel tuo segno, il creatore del cambiamento. Vai oltre il tuo margine di crescita.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: vorrai quello che vuoi, non importa quale sia il costo, mentre l'ostinata Luna in Capricorno è ovviamente vuota. Non puoi permetterti di giocare con la mano pesante con amore o denaro. Tu e un individuo testardo (come uno Scorpione) potreste sbattere la testa se lo fate.

Amore/Amicizia: I sentimenti intensi per una persona possono renderti ossessivo poiché il prepotente Plutone nella tua casa dell'intimità si allinea con Vesta dedicato. A poco a poco, potresti ritrovarti a diventare più profondamente intrecciato. È sempre complicato quando c'è di mezzo il sesso. Tuttavia, non è necessario essere controllati dai propri desideri. Se dovessi trovarti in bilico sull'orlo dell'abisso, tirati indietro finché puoi.

Carriera/Finanza: con Giove ottimista nella nostra zona di successo, sembra che il cielo sia il limite. Sei destinato a sopravvalutare ciò che puoi fare quando Giove si scontra con i nodi della luna. Le tue scelte non riguardano solo te. Possono anche avere un impatto sulle relazioni con il tuo partner o la tua famiglia. Anche se sei single, dovresti stare attento a non metterne troppo nel piatto. Quando sei così entusiasta, dirai di sì a tutto. Tuttavia, quello che devi veramente dire è "forse".

Crescita personale/spiritualità: con Mercurio intelligente nella tua casa di istruzione superiore, la tua eccitazione per l'apprendimento è palpabile. Quando persegui un argomento di interesse, non smetterai finché non avrai raggiunto lo stato di esperto. Preparati per un'immersione profonda.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: può essere difficile interagire da vicino con gli altri mentre la luna è vuota, ovviamente. Tu o l'altra persona potreste essere prepotenti o manipolatori. Dovresti mantenere le distanze fino al tardo pomeriggio, specialmente con uno Scorpione che controlla.

Amore/Amicizia: con Vesta che si allinea con Plutone nella tua casa di coppia, potresti essere ossessionato da una relazione. L'intensità potrebbe aumentare fino a quando non ti ritrovi a diventare un po' pazzo. Che si tratti di un partner attuale o passato per cui sei ossessionato, faresti bene a non lasciarlo perdere il controllo. Potrebbero esserci affari irrisolti che non hai riconosciuto, ma non dovresti entrarci se sei tutto agitato.

Carriera/Finanza: il buon auspicio Giove nella tua casa di espansione può stupirti con una moltitudine di eccitanti possibilità. Un quadrato ai nodi della luna avverte che il cieco ottimismo e la mancanza di informazioni potrebbero metterti sulla strada sbagliata. Ciò non significa che non dovresti avere speranza di espanderti in nuove direzioni. Significa che devi metterti comodo e fare i compiti. Ne varrà la pena parlare con persone esperte. Può aiutare a riempire i tuoi spazi vuoti.

Crescita personale/spiritualità: attenzione a non commettere un bypass spirituale. Non tutto può essere cancellato dalle speranze e dalle preghiere. Non significa che dovresti abbandonare la tua fede, significa che ha bisogno di essere sostenuta con l'azione.