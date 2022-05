Oroscopo di oggi 31 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 31 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 31 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna dei Gemelli era tecnicamente piena ieri sera, ma la sua influenza rimane forte oggi. Se ci sono cose che volevi avviare ma non hai avuto il tempo di farlo, quella finestra è ancora aperta, quindi saltaci sopra oggi. La luna e il Sole dei Gemelli illuminano la comunicazione nella tua carta. Questo è un buon momento per aggiornare i profili online o rispondere a chiamate, SMS e DM. Un Leone sta aspettando pazientemente. Tutto ciò che riguarda la connessione e la comunicazione è oggi molto apprezzato.

Amore/Amicizia: la luna si scontra con Plutone, suscitando tensione e discordia nella tua relazione oltre ad aumentare la tua sensibilità e intensità. Aggiungi un pizzico di malumore e un maggiore bisogno di sicurezza, e la tua connessione con la persona amata potrebbe sembrare un po' logora. Potrebbe essere necessario impostare un limite. Se è così, fallo con gentilezza.

Carriera/Finanza: il trigono tra Saturno pratico e orientato al business in Acquario e la Luna Gemelli approfondisce la tua saggezza e sottolinea i tuoi forti istinti naturali. La collaborazione e il lavoro di squadra sono molto favoriti in questo momento. Fidati dei tuoi sensi oggi e lascia che siano loro a guidare. Non puoi sbagliare se segui quella semplice ricetta.

Crescita personale/spiritualità: a volte le convenzioni e la routine sono cose buone. Non devi sempre reinventare la ruota. Puoi andare con quello che sai. Risparmia tempo, energia e fatica seguendo il percorso regolarmente percorso. Puoi prendere l'altro bivio la prossima volta.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le energie della Luna Nuova, che sono arrivate ufficialmente ieri sera, sono ancora in pieno potere oggi, quindi se ci sono progetti o idee che volevi avviare durante la Luna Nuova, saltaci sopra ora. Lo stellium dei pianeti Toro nella tua prima casa ha attualmente un'influenza enorme sulla tua vita. Particolarmente acuto è l'aspetto tra Pallade in Toro e Vesta in Pesci. Questo transito aumenta le tue capacità di guarigione, approfondisce il tuo impegno per una causa e ti riempie di ispirazione. Condividi le tue idee con uno Scorpione e ti aiuterà a realizzarle in tempi record.

Amore/Amicizia: lo scontro tra la Luna dei Gemelli e Plutone mette tutti in crisi oggi. Il malumore e le intense emozioni sembrano vorticare nell'etere in questo momento, quindi dai un po 'di passaggio alla tua amata se ti scattano addosso. Non è personale: oggi non sono proprio il meglio di sé stessi. A dire il vero, probabilmente neanche tu...

Carriera/Finanza: oggi sei una fabbrica di idee, con un grande aiuto di "fai da te" e "facciamo in modo che questo accada" insieme per il viaggio. Il trigono tra la Luna dei Gemelli e Saturno in Acquario rispettivamente nei settori del denaro e della carriera può aiutarti a creare un guadagno inaspettato. Presta attenzione alle possibilità che scorrono sulla tua strada e afferra tutto ciò che ti eccita.

Crescita personale/spiritualità: raggiungi il tuo osservatore interiore. Mantieni la calma durante le tempeste emotive.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna dei Gemelli, che è ancora una luna nuova poiché è arrivata in città solo ieri sera, si unisce al sole nella tua prima casa, generando una potente opportunità per ridisegnare aspetti di te stesso e della tua vita che hanno bisogno di un po' di ritocco. Il trigono tra la luna e Saturno in Acquario nella tua nona casa di espansione e istruzione superiore indica la strada. Qualunque siano gli studi, le lezioni o i programmi di formazione che hai preso in considerazione, oggi è il giorno ideale per impegnarti e iscriverti. Se hai bisogno di una mano con i dettagli, una Bilancia è pronta e disponibile.

Amore/Amicizia: Plutone nella tua ottava casa di intimità si scontra con la luna. Gli animi sono brevi, le persone sono lunatiche e i problemi di sicurezza abbondano. Sapendo questo, dovresti cercare di capire se le cose vanno di traverso tra te e la tua amata stasera. Rassicurali che tutto va bene, a meno che non lo sia. Se c'è un problema reale, stabilisci l'intenzione di affrontare i tuoi problemi non appena le energie consentiranno una discussione armoniosa.

Carriera/Finanza: Vesta in Pesci attiva la tua decima casa di carriera, armonizzandosi con Pallade in Toro nella tua dodicesima casa di immaginazione. Le idee stimolanti scorrono a modo tuo, quindi assicurati di prestare attenzione e di aggrapparti a tutto ciò che ti sembra particolarmente eccitante,

Crescita personale/Spiritualità: a volte puoi essere troppo timido e accomodante per il tuo bene. Vai per quello che vuoi. Va bene fare un po' di rumore!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: La Luna Nuova nei Gemelli mentali ti invita a liberare la mente dalle sue preoccupazioni. Quel che sarà sarà. Il tempo trascorso a meditare, pregare o praticare altre attività contemplative può essere ristoratore. Potresti aver bisogno di una pausa dai tipi energici (come l'Ariete).

Amore/Amicizia: potresti percepire una mancanza di supporto, che potrebbe essere ciò che ti spinge a fidarti della tua intraprendenza. Scoprirai di essere libero di perseguire le tue visioni come negare l'allineamento di Saturno e Nettuno creativo. Questo potrebbe significare agire in base a un sogno caro senza l'influenza e l'interferenza degli altri.

Carriera/Finanza: puoi quasi sempre trovare qualcosa di cui preoccuparti nella tua carriera. Possono sorgere sentimenti negativi quando il sole e la luna si scontrano con Eris scontenta nel tuo settore professionale. Non abboccare. Non tutto ciò che ti colpisce merita una reazione o una risposta. Se necessario, prendi nota mentalmente di ciò che è successo, quindi passa alla cosa successiva.

Crescita personale/spiritualità: la luna nuova in Gemelli e la tua casa di riposo preme il pulsante di ripristino su riposo e relax. È il periodo dell'anno in cui la cura di sé dovrebbe diventare una priorità e non solo un'opzione. Il tuo motore interno ha meno carburante da bruciare, quindi è bene rallentare. Gli sforzi che fai per ringiovanire te stesso nelle prossime settimane possono determinare quanto sei a tuo agio durante l'anno a venire.