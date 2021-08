Oroscopo di oggi 4 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 4 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 4 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: dopo una giornata intensa, non vedrai l'ora di trascorrere una serata rilassante a casa. La luna che entra nell'accogliente Cancro e nel tuo regno domestico lo rende il momento perfetto per nidificare e riposare. Non lasciare che pensieri confusi su un Pesci creino stress.

Amore/Amicizia: nella speranza di migliorare la tua vita amorosa, potresti essere ispirato a lavorare su te stesso. Ti sentirai all'altezza della sfida mentre la coraggiosa Luna Leone si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Ciò può comportare l'essere responsabili dei propri passi falsi e della scarsa capacità di giudizio piuttosto che incolpare il proprio partner (passato o presente) per le cose che vanno male. Non puoi controllare gli altri. Tuttavia, hai il controllo sul tuo comportamento e su ciò che permetti in una relazione.

Carriera/Finanza: ti sentirai super fiducioso riguardo alle tue prospettive mentre la Luna Gemelli si allinea con il buon auspicio Giove nella tua casa dei piani futuri. Potresti sentirti sotto pressione per fare una mossa perché senti che potrebbe essere la tua ultima possibilità per un'opportunità. La finestra potrebbe presto chiudersi. Tuttavia, potresti avere un paio di mesi per impostare un piano che metta in moto le cose. Essere impegnato.

Crescita personale/spiritualità: sei molto più coraggioso di quanto pensi. Scoprirai esattamente quanto sei forte e resiliente mentre affronti qualcosa che trovi difficile da esaminare. Non preoccuparti, Ariete. Hai questo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: se il lavoro e le finanze pesano sulla tua mente, trarrai beneficio dal parlare con persone (come un Gemelli esperto di affari) che sono a conoscenza di queste preoccupazioni. Con la luna nel tuo settore delle comunicazioni, potresti passare ore a parlare di cose.

Amore/Amicizia: è possibile una profonda guarigione emotiva poiché il coraggioso Sole Leone si allinea con Chirone ferito nel tuo regno subconscio. Ora è il momento di lavorare per guarire le cicatrici emotive, specialmente quelle che risalgono ai tuoi primi anni. Guardare al passato può essere doloroso. Tuttavia, sei molto più forte e resiliente di quanto pensi. Se hai bisogno di qualcuno che ti accompagni nel viaggio, rivolgiti a un terapista o a una guida spirituale per avere supporto.

Carriera/Finanza: ti piaceranno le tue prospettive di avanzamento di carriera poiché la versatile Luna Gemelli si allinea con il buon auspicio Giove nel tuo settore professionale. Questo è il tuo promemoria che una finestra di opportunità presto volgerà al termine. Fare il passo successivo richiederà di raccogliere le informazioni che possono aiutarti a decidere come e dove andare avanti. Una conversazione con una figura influente nella tua cerchia può aiutarti a valutare le tue opzioni e a tracciare la tua prossima mossa.

Crescita personale/spiritualità: non stressarti per il futuro. Da oggi ad allora possono succedere molte cose. Il modo migliore per manifestare il desiderio futuro è agire nel presente in linea con i tuoi obiettivi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, la tua fiducia è alta e il tuo gioco di comunicazione è perfetto. Tuttavia, non dovresti sopraffare le persone con dettagli elaborati e storie complicate. Una Vergine equilibrata preferirà che tu mantenga le cose semplici.

Amore/Amicizia: il tuo gusto è al livello successivo. Un piano di rifacimento della casa potrebbe iniziare una nuova tendenza con l'abbellitore Venere nel tuo regno domestico che sembra l'ultra moderno Urano. Potresti chiederti se i tuoi amici e la tua famiglia capiranno quanto siano brillanti le tue idee. C'è solo un modo per scoprirlo! Il tuo progetto potrebbe comportare uno schema di ristrutturazione radicale o l'acquisto di elettronica di fascia alta per la tua casa. Allo stesso modo, un insolito accordo familiare o di convivenza potrebbe interessarti. Chi dice che devi fare le cose secondo le regole?

Carriera/Finanza: sembra che tu sia sull'orlo di qualcosa di eccitante e nuovo, anche se non ci sei ancora del tutto. Giove retrogrado nella tua casa di studi superiori suggerisce che dovrai tornare indietro e rivedere le conoscenze acquisite di recente prima di poter saltare in avanti.

Crescita personale/spiritualità: una conversazione potrebbe risvegliare un ricordo sorprendente o portare alla luce un sogno insolito. Con Mercurio in quadratura con Urano nella tua casa dell'inconscio, sei sensibile alla corrente sotterranea della vita e puoi vedere cosa c'è oltre il velo. Ciò che percepisci potrebbe essere uno shock per il sistema, sebbene possa anche illuminarti in modo importante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: un'anima sensibile come te ha bisogno di tempo da sola per ricaricarsi. Con la Luna Gemelli in transito nella tua riposante dodicesima casa, beneficerai di meditazioni, pisolini e tempo trascorso in tranquilla contemplazione. Uscire con un Acquario rassicurante può essere confortante.

Amore/Amicizia: sei dell'umore giusto per approfondire un problema di relazione? Sarai incerto come la volubile Luna Gemelli aspetti trasformativo Plutone nella tua casa di partnership. La tua vita amorosa non deve sempre riguardare il dramma e l'intrigo. A volte è bello rilassarsi e lasciare che le cose seguano il loro corso. Se decidi di agitare le cose, potresti ottenere molto di più di quanto ti aspettassi.

Carriera/Finanza: sei forte solo quanto la tua capacità di affrontare le tue insicurezze e carenze e fare il lavoro necessario per correggere la rotta e potenziarti. Avrai quello che serve per farti notare e trasformare la debolezza in forza mentre il coraggioso Sole Leone e il guaritore ferito Chirone si allineano nelle tue zone di denaro e carriera. È il momento perfetto per affrontare un ostacolo a testa alta e fare tutto il necessario per superarlo. Fai piccoli passi nella direzione in cui hai bisogno di crescere.

Crescita personale/spiritualità: sii pronto a scrollarti di dosso uno stato d'animo cupo al mattino. La Luna in Gemelli che quadra Nettuno può farti dubitare della tua direzione nella vita. Anche senza certezza, ti sentirai fiducioso man mano che la giornata avanza.