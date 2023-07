Oroscopo di oggi 4 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 4 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 4 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Mettere radici sarà nella tua mente mentre l'asteroide Giunone nel tuo regno domestico si sincronizza con il saldo Saturno. Se accoppiato, non è sufficiente avere una relazione. Avrai voglia di sentirti come se stessi coltivando una casa stabile e una vita familiare su cui puoi fare affidamento. Mentre Giunone è in contrasto con Urano irregolare nella tua casa dei beni, l'instabilità finanziaria può rendere difficile realizzare il tuo sogno. Comunque non è impossibile. Questo è il giorno perfetto per te e un partner per prendere decisioni da adulti sul futuro. I single possono anche desiderare sicurezza e affidabilità nelle relazioni. Tuttavia, è improbabile che ti accontenti di qualcuno che non ha le capacità per pagare le bollette.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Giunone in cerca di impegno nella tua casa di comunicazione si sincronizza con Saturno che fa riflettere, il che può innescare una conversazione seria sulle relazioni. Se accoppiato, vorrai discutere del futuro con il tuo partner e metterti sulla stessa pagina con piani a lungo termine. Giunone in contrasto con Urano irregolare nel tuo segno suggerisce che potresti essere il jolly in questa equazione. Il tuo partner può dipendere da te per portare a termine? Non sei più prevedibile come una volta, quindi non si sa cosa potresti fare. Fai attenzione a non promettere più di quanto puoi offrire, sia in coppia che single. Potresti prendere sul serio le tue intenzioni in questo momento. Tuttavia, domani, potrebbe essere una storia completamente diversa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le acque tranquille scorrono profonde con la luna piena del Capricorno nella tua enigmatica ottava casa. Un intimo incontro sessuale o emotivo può essere un affare piuttosto succoso. I sentimenti di qualcuno (forse i tuoi) potrebbero essere molto più profondi di quanto immaginassi. Riesci a lasciarti vivere l'esperienza senza cercare di capirlo? Ciò che senti può essere difficile da esprimere a parole poiché la luna si oppone all'espressivo Mercurio. Alcune cose è meglio non dirle. Anche le risorse condivise o il debito potrebbero essere nella tua mente. Questo è il momento perfetto per risolvere questioni in sospeso con prestiti, credito, alimenti, eredità o fondi condivisi. Accontentati di un'equa distribuzione. Spingere di più può causare problemi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

In coppia o single, probabilmente sarai sposato con la tua idea di come dovrebbe essere una relazione mentre Giunone nel tuo segno si sincronizza con il fermo Saturno nella tua idealistica nona casa. In quanto tale, potresti essere riluttante a prendere sul serio una connessione se non è in linea con le tue convinzioni. Giunone è in contrasto con il disgregatore Urano, il che potrebbe sfidarti ad ampliare la tua prospettiva. Riesci a mantenere una mente aperta su una persona o una situazione che è al di fuori della tua normale routine? Non ti farà male provare qualcosa di nuovo, soprattutto se devi ancora trovare la relazione che desideri.