Oroscopo di oggi 4 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 4 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei in fiamme quando la luna è nel tuo segno, sempre pronto a correre verso la tua prossima avventura. Sarà necessario il coraggio per perseguire ciò che vuoi. Metti la tua sensibilità sullo scaffale. Quando hai a che fare con un compagno Ariete, avrai bisogno di una pelle spessa.

Amore/Amicizia: tutti gli occhi sono puntati su di te mentre l'attrattore Venere e Marte in movimento danzano in cima alla tua carta. Forse è perché sembri una persona che va in posti? Hai indubbiamente cose importanti da fare e persone influenti da vedere. Non dovresti sorprenderti se un giocatore importante ti prende in giro. Se stai cercando di incontrare qualcuno di nuovo, è un ottimo giorno per metterti in gioco. Non sai mai chi potresti incontrare.

Carriera/Finanza: se ieri hai calpestato un piede, dovrai trovare un modo creativo per fare ammenda poiché Venere e Marte nel tuo settore professionale si allineano con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Non puoi permetterti di uscire con colleghi e superiori. Mantenere relazioni amichevoli è estremamente importante. Mea culpa per tornare alle loro grazie se hai fatto qualcosa per offenderti. Essere responsabili aiuta a ritrovare il rispetto.

Crescita personale/spiritualità: la tua intuizione si apre quando Mercurio perspicace e Nettuno trascendente si allineano. Presta attenzione ai sogni, alle intuizioni e alle sincronicità. Potrebbero consegnare un messaggio importante sul tuo futuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sarai determinato ad aumentare la tua conoscenza di te stesso mentre la luna viaggia attraverso il tuo regno subconscio. Esplorare le tue insicurezze e paure potrebbe rivelarsi potenziante. Un Ariete illuminante può fornire un'intuizione che accende una rivelazione.

Amore/Amicizia: l'avventura continua a far parte della tua vita amorosa mentre il tuo sovrano, Venere e Marte continuano il loro viaggio attraverso la tua ampia nona casa. Incontri persone diverse dal tipo che di solito scegli potrebbe essere super eccitante. Apprezzerai la nuova prospettiva che portano. Se accoppiato, puoi ravvivare le cose con il tuo partner essendo avventuroso e facendo cose che non hai mai fatto prima. Un pernottamento in hotel potrebbe essere sexy. Alcuni tori potrebbero avere successo con una relazione amorosa a distanza.

Carriera/Finanza: potrebbe essere necessaria una riflessione profonda per capire perché fai le cose che fai. I pianeti che si allineano con il guaritore ferito Chirone nel tuo regno subconscio possono svelare le insicurezze che ti spingono a dimostrare quanto sei intelligente e capace. Non c'è niente di sbagliato nel voler distinguersi ed essere rispettato per la tua conoscenza. Tuttavia, può essere utile capire perché hai bisogno di così tanta convalida.

Crescita personale/spiritualità: il raggiungimento dei tuoi obiettivi a lungo termine richiede che ti fidi abbastanza di te stesso per entrare pienamente nelle tue capacità. Il visionario Sole Pesci che si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno ti incoraggia a investire in te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la realizzazione emotiva può essere trovata trascorrendo del tempo con gli amici o collaborando a sforzi di gruppo mentre la luna attraversa la tua casa della comunità. Ti libererai dell'energia e delle idee di tutti. Puoi imparare molto da un Acquario intelligente.

Amore/Amicizia: Mentre Venere e Marte continuano a dare energia alla tua casa dell'intimità, cercherai connessioni significative dentro e fuori la camera da letto. Trascorrere una serata romantica con il tuo partner può essere immensamente soddisfacente, quindi spostalo in cima alla tua agenda. Se sei single, dovresti fare in modo che la tua missione sia socializzare. C'è qualcosa in te che fa desiderare alle persone di conoscerti meglio. Stai alla ricerca di una persona con cui provi una pazza chimica.

Carriera/Finanza: con un piccolo aiuto dai tuoi amici, è possibile raggiungere un obiettivo a lungo termine. Troverai più facile chiedere assistenza quando Venere, Marte e Chirone si allineano. Nonostante quello che potresti credere, alcune persone sono più disposte a dare una mano di quanto tu creda. A volte, ci vuole un villaggio per fare quello che vuoi fare. Supera la tua riluttanza a mostrare debolezza. Riconoscere quando hai bisogno di aiuto e chiederlo è un punto di forza.

Crescita personale/Spiritualità: il tuo lato esaltato potrebbe iniziare a mostrarsi quando Mercurio espressivo si allinea con Nettuno in cima alla tua carta. Una conversazione può rivelare alcune delle tue inclinazioni mistiche. Può essere educativo per gli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ricevere il riconoscimento che desideri può innescare vulnerabilità mentre l'audace Luna dell'Ariete attraversa la parte superiore della tua carta. Chi non risica non rosica. Quindi, dovrai essere umano e metterti in gioco. Affidati a un Acquario di fiducia per il supporto.

Amore/Amicizia: Con la seducente Venere e il sexy Marte che continuano la loro danza nella tua casa di coppia, le tue prospettive relazionali sono promettenti. Se accoppiati, il fidanzamento, il matrimonio o il rinnovo dei voti potrebbero essere all'orizzonte. Se non hai ancora incontrato la tua corrispondenza, dovresti essere proattivo nella tua ricerca. Le partite realizzate sotto questo allineamento di buon auspicio potrebbero essere benedette con felicità e successo. Aggiorna i tuoi social o esci e socializza. Rendi facile per l'Universo inviare un potenziale abbinamento a modo tuo.

Carriera/Finanza: Venere e Marte che si allineano con Chirone frammentato nel regno che governa la reputazione e lo status lo rendono il momento perfetto per modificare la tua immagine professionale. Fare un'impressione positiva su coloro che si muovono e agitano nella tua cerchia richiederà che tu sembri la parte. Lo stile può mettere piede nella porta, quindi non dovresti lasciarlo al caso. Una volta ammesso, dovrai dimostrare sostanza per guadagnare un posto al tavolo.

Crescita personale/spiritualità: la preghiera, il canto, la visualizzazione e altri modi di comunicare con antenati, spiriti e divinità saranno potenti come Mercurio mentale e allineamento mistico di Nettuno. Rendi la tua missione entrare.