Oroscopo di oggi 5 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 5 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 5 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la sensibile Luna in Cancro illumina la tua quarta casa della casa e della famiglia, offrendoti un'arma a doppio taglio da maneggiare con cura mentre affronti questo giorno. La luna quadra i tuoi pianeti natali Ariete, indicando attrito sia interno che esterno. Quindi, decidi di evitare il dramma, specialmente con uno Scorpione, e concentrati sulla cura del focolare e della casa con amore e attenzione per i dettagli.

Amore/Amicizia: Vesta in Bilancia nella tua settima casa di associazione fa quadrare la Luna in Cancro, che può innescare la co-dipendenza e la disconnessione dai tuoi bisogni emotivi. Se ti metti in secondo piano troppe volte, crei uno schema di auto-abbandono a favore della tua relazione. Insegni alle persone come trattarti da come tratti te stesso.

Carriera/Finanza: Urano in Toro, amante della libertà e anticonformista, attiva la tua seconda casa di prosperità e sestile la Luna in Cancro, sottolineando l'opportunità di immergersi in nuove esperienze finanziarie uniche, intuitive e appaganti. Quando l'opportunità bussa alla tua porta, esaminala attentamente e salta dentro con entrambi i piedi!

Crescita Personale/Spiritualità: Presta attenzione al tuo dialogo interiore; alimenterà il tuo trionfo o la tua sconfitta. Se non parli con qualcuno che ami nel modo in cui parli a te stesso, devi cambiare quella conversazione, subito!

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna in Cancro si armonizza con la tua energia terrestre del Toro, intenerisce le tue emozioni e illumina la tua terza casa di comunicazione e comunità. Questo è il giorno ideale per partecipare a una riunione di quartiere o per coinvolgerti nella comunità in cui vivi. Un Pesci potrebbe avere delle ottime idee per te. Il sestile tra Urano in Toro nella tua prima casa del sé e la Luna in Cancro fa emergere il tuo amore per gli altri e ti spinge fuori dalla porta principale per goderti la giornata.

Amore/Amicizia: Giunone in Sagittario mette in risalto la tua ottava casa di intimità, scontrandosi con la luna in Cancro oggi. Potresti incontrare conflitti per quanto riguarda la soddisfazione dei tuoi bisogni rispetto ai bisogni del tuo partner o della tua relazione. Questo conflitto può dar luogo a gelosia, insicurezza e manipolazione da parte tua o della persona amata. Rimani sveglio e non cadere nella risacca oscura di questo transito.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario attiva la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento, scontrandosi con la Luna in Cancro e innescando il tuo bisogno di raggiungere mentre blocca la tua capacità di sentirti realizzato, indipendentemente dall'obiettivo che riesci a raggiungere. Invece di torturarti, allontanati dall'ufficio. Vai a fare qualcosa di divertente. Ti sentirai meglio dopo una pausa gratificante nella tua routine.

Crescita personale/spiritualità: la tua forza tranquilla salva la giornata. Vai avanti e festeggialo!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: Cerere nel tuo segno mette in risalto la tua prima casa di sé e si armonizza con il sole in Leone nella tua terza casa di comunicazione e stimola il tuo desiderio di amare e prenderti cura degli altri. La Luna in Cancro approfondisce le connessioni del tuo cuore e intenerisce le tue emozioni. Controlla con le persone che ami e vedi come stanno e poi esci nel tuo quartiere/comunità per vedere se c'è un progetto o un'impresa con cui puoi impegnarti. Un Acquario può aprire la strada.

Amore/Amicizia: Giunone in Sagittario mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione e impegno, scontrandosi con la luna in Cancro oggi. Potresti incontrare conflitti per quanto riguarda la soddisfazione dei tuoi bisogni rispetto ai bisogni del tuo partner o della tua relazione. La gelosia, il bisogno di dominio o controllo e le esplosioni emotive sono probabili a meno che non si faccia uno sforzo cosciente per comportarsi in modo più consapevole. Vale la pena di elevarsi al di sopra di queste energie oscure, quindi prendi una decisione ora per farlo.

Carriera/Finanza: i tuoi valori fondamentali e il bisogno di sicurezza sono attivati ​​dalla Luna in Cancro nella tua seconda casa degli affari materiali e dallo scontro con Saturno e Chirone. Considera questa un'opportunità per guarire vecchie convinzioni limitanti in modo da poter avere la prosperità che desideri.

Crescita personale/spiritualità: l' avventura sta chiamando il tuo nome. Tutto quello che devi fare è rispondere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la Luna in Cancro risplende luminosa nella tua prima casa del sé e il sestile a Urano in Toro nella tua undicesima casa di amicizia e socializzazione rende questo giorno ideale per incontrare un Pesci dopo il lavoro per un drink e una cena. Se non possono farcela, una Vergine può farlo. Che diamine, invitali entrambi! La luna si scontra con Vesta in Bilancia nella tua quarta casa di casa e famiglia, quindi potresti imbatterti in un dramma sul fronte interno. Sarai tentato di annullare i tuoi piani, ma sarebbe un errore.

Amore/Amicizia: Saturno, il governatore della tua settima casa di convivenza, si scontra oggi con la luna, aumentando la tua sensibilità e anche la tua testardaggine. Questa è una di quelle volte in cui ti chiedi se preferisci avere ragione o essere felice, e poi scegli la porta numero due. Scegli le tue battaglie e risparmia le munizioni per le questioni importanti.

Carriera/Finanza: Giunone in Sagittario attiva la tua sesta casa di lavoro, scontrandosi con la Luna in Cancro questo pomeriggio. Non sorprenderti se incontri qualcuno che è insicuro, geloso o che cerca di manipolarti o controllarti o di una situazione in cui sei coinvolto. Non puoi cambiarli, ma puoi stare fuori dalla loro portata.

Crescita personale/spiritualità: quando l'integrità è il fondamento su cui poggi, la reputazione che costruisci apre il percorso davanti a te e lascia fiori che crescono sul percorso dietro di te.