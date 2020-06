Oroscopo di oggi 5 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 5 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 5 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: mantieni forte la tua visione di dove vuoi andare e di come vuoi crescere. Anche se non puoi vedere il percorso da seguire in questo momento, ciò non significa che le prospettive siano cambiate. Rivolgiti a una Vergine astuta per ricevere aiuto nel tracciare la tua strada.

Amore / Amicizia: parlare di te in modo negativo non solo indebolisce la tua autostima, ma può anche far perdere la fiducia in te al tuo interesse amoroso. Puoi ottenere la tristezza mentre i quadrati espressivi di Mercurio feriscono Chirone nel tuo segno. Non lasciare che rovini la tua vita amorosa.

Carriera / Finanza: pensare fuori dagli schemi potrebbe trasformare una questione di denaro a tuo favore mentre Mercurio si allinea con l'innovativo Urano nella tua casa dei guadagni. Questo posizionamento segnala che è tempo di guardare alla sicurezza e cosa lo fornirà, in un modo nuovo. Una conversazione con un familiare o un compagno di stanza potrebbe ispirarti a considerare un modo alternativo di procedere. Mantieni una mente aperta.

Crescita personale / spiritualità: il tuo quadro generale viene oscurato dall'eclissi lunare in Sagittario e dalla tua nona casa espansiva. Proprio quando sei pronto per un'esperienza di crescita di picco, ti chiedi se sei sulla strada giusta. È qui che entra in gioco la fede. Se hai punteggiato la tua i e hai incrociato la tua t, confida di essere ancora in rotta; tuttavia, se hai lasciato i dettagli incustoditi, potresti non finire dove ti aspettavi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la convalida emotiva che cerchi potrebbe non essere imminente sotto i raggi dell'eclissi lunare. Un Sagittario, in particolare, potrebbe non essere in grado di calmare le tue preoccupazioni. È tempo di indossare le mutande della tua ragazza / ragazzo grande e prenderti cura di te.

Amore / Amicizia: con l'eclissi lunare nel regno che governa l'intimità, sia emotiva che sessuale, potresti sentirti escluso dall'affetto degli altri. Quindi, ti resta da chiedersi se il tuo interesse amoroso o un amico si senta davvero come pensi che facciano. Attieniti a ciò che sai essere vero piuttosto che speculare sui sentimenti di qualcuno. La tua recente esperienza con loro probabilmente ti può dire tutto ciò che devi sapere.

Carriera / Finanza: con Mercurio esperto nel tuo regno mentale in linea con l'inventivo Urano nel tuo segno, hai un modo per far sembrare l'idea più folle totalmente realistica e fattibile. Questo perché le persone si fidano del fatto che non sei la persona che proporrà qualcosa di completamente fuori di testa. Mentre hai l'attenzione di tutti, prova a venderli su un progetto fuori dagli schemi.

Crescita personale / spiritualità: potresti temere che ciò che non conosci possa farti del male quando i quadrati del mercurio mentale feriscono Chirone nel tuo regno subconscio. Non diventare paranoico, toro. Esistono abbastanza pericoli noti al mondo da tenerti occupato da non dover aggiungere sconosciuti all'elenco.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La luna piena di fronte al tuo segno segnala il tuo punto più basso emotivo dell'anno. Indica anche che qualcuno vicino a te potrebbe essere in possesso di tutte le carte. Se quella persona sembra essere un Sagittario, non si può dire cosa faranno dopo.

Amore / Amicizia: potrebbe sembrare che si spenga una relazione con l'atterraggio dell'eclissi lunare nella tua zona di associazione. Sotto questa oscura influenza, è impossibile valutare lo stato attuale delle cose, quindi non speculare; tuttavia, è saggio supporre che un cambiamento sia a portata di mano. Per alcuni, questo potrebbe segnalare che il tuo singolo stato arriverà presto alla fine. Se sei pronto a fare il salto, cerca qualcuno che condivida il tuo background o capisca da dove vieni.

Carriera / Finanza: con Mercurio accorto nella tua zona di guadagni che attira l'innovativo Urano nella tua dodicesima casa nascosta, potresti compiere una mossa geniale. Dovrai pensare fuori dagli schemi su questo. È l'uccello furbo che ottiene il verme. Che tu stia cercando il giusto prezzo per un grande acquisto o stia negoziando un aumento di stipendio, mantieni i tuoi piani riservati fino a quando l'accordo non sarà concluso.

Crescita personale / spiritualità: è scoraggiante quando un amico non condivide i tuoi valori. Non devi vedere gli occhi su tutto, ma dovrebbe esserci un terreno comune tra di voi. Trova il luogo in cui i tuoi ideali si incontrano invece di concentrarti sulle differenze.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: essendo un bambino della luna, le tue emozioni sono suscettibili di essere ovunque con un'eclissi lunare in gioco. Quando sei così sensibile, è saggio sdraiarsi ed evitare le persone che ti stressano. Ciò potrebbe significare evitare l'Ariete denigratorio.

Amore / amicizia: quando Mercurio loquace nel tuo segno si allinea con Urano non convenzionale nella tua zona di amicizia, ti divertirai a parlare con uno dei tuoi amici più eccentrici. È rinfrescante chattare con qualcuno che vede la vita attraverso una lente diversa. Ti fa pensare alla tua vita in un modo nuovo e ti apre la mente a nuove possibilità. Se questa persona è una nuova conoscenza, questo potrebbe rivelarsi una connessione molto eccitante!

Carriera / Finanza: con l'eclissi lunare che getta un'ombra sulla tua vita lavorativa, dovresti prenderla facilmente. Sotto questa nebulosa influenza, più lavoro può significare più stress. Per ora, è saggio attenersi al programma piuttosto che deviare dal solito script. Anche le attività di routine possono essere difficili da completare. Se stai cercando un nuovo lavoro, sospendi la ricerca. Quando ti connetti con un potenziale datore di lavoro, vuoi che le tue abilità si distinguano piuttosto che perdersi nel disordine.

Crescita personale / spiritualità: le persone crederanno a ciò che dici loro su di te, quindi non essere autoironico. Se devi parlare di te, lascia che sia una recensione brillante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il tuo splendore creativo e romantico può essere attenuato dall'impatto dell'eclissi lunare. Quindi, potresti avere difficoltà ad esprimerti. Tuttavia, un Toro che parla la tua lingua può capire da dove vieni e mostrare apprezzamento per i tuoi doni unici.

Amore / Amicizia: con l'eclissi lunare che influenza la tua vita sentimentale, potresti sentirti completamente fuori dal gioco. Sotto questa oscura influenza, le tue mosse hanno più probabilità di essere fastidiose piuttosto che allettanti, quindi potresti voler riposare. Sembra che tu non riesca proprio a interpretare i segni con precisione. O, forse, l'oggetto del tuo affetto sta inviando segnali contrastanti? Siediti a questa danza per non calpestare le dita del tuo partner e fare un casino di cose.

Carriera / Finanza: i tuoi colleghi potrebbero chiedersi come ti vengono in mente idee così brillanti. L'intelligente Mercurio nella tua dodicesima casa nascosta suggerisce che li hai cucinati tranquillamente dietro le quinte. Un cenno dell'inventivo Urano nella tua zona di reputazione suggerisce che i tuoi schemi segreti potrebbero marchiarti come influencer. Dai al mondo un assaggio del tuo splendore, ma salva il resto fino a quando non sei pronto per la tua grande rivelazione.

Crescita personale / spiritualità: potresti dubitare di ciò che conosci come quadrati di mercurio intellettuale insicuro Chirone nella tua casa di istruzione superiore. Principalmente perché non pensi mai di essere abbastanza intelligente. Non dubitare di te adesso, Leo. È tempo di fidarti del tuo know-how.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: ti rendi conto dell'importanza di avere una casa tranquilla e relazioni armoniose con la famiglia o il compagno di stanza quando c'è un'interruzione nel campo. Diffidare di qualcuno (forse un Pesci) che vuole mescolare le cose. Potrebbe essere compito tuo risolvere le questioni.

Amore / amicizia: l'eclissi lunare nel tuo regno domestico potrebbe suscitare tensione nelle relazioni familiari e romantiche. Sotto questa oscura influenza, può essere difficile capire cosa sta causando discordia. Invece che ogni persona sia in contatto con le proprie emozioni, tutti sono impegnati a provare a indovinare cosa provano gli altri. Quindi possono sorgere frustrazione e paranoia. Per ora, è meglio rimanere nella tua corsia e affrontare i tuoi problemi.

Carriera / Finanza: con il tuo sovrano, Mercurio, allineanti con l'inventivo Urano nel regno che governa il marketing e le pubbliche relazioni, sarai desideroso di consegnare alcune delle tue idee più non convenzionali al mondo. I social media, l'editoria e l'educazione sono modi eccellenti per diffondere i tuoi concetti innovativi. Sei molto avanti rispetto alla curva, quindi questo potrebbe essere il tuo momento per affermarti come influencer. Una conversazione con un collega affiatato potrebbe fornire un feedback interessante che ti aiuta a perfezionare le tue idee.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con un mentore o una guida spirituale che pensa fuori dagli schemi può essere super stimolante. Puoi imparare qualcosa che ti aiuta a capire il tuo scopo e illumina il percorso che stai seguendo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: esprimere i tuoi sentimenti in parole sarà una sfida. Condividerai in eccesso senza dire nulla che abbia un significato reale. Qualcuno (forse un Pesci) potrebbe essere turbato o confuso da ciò che considerano una mancanza di trasparenza. Prepara la discussione fino a quando non è più facile farti capire.

Amore / amicizia: con un allineamento di Mercurio / Urano in gioco, parlare apertamente di sesso e altre questioni intime può essere rinfrescante per te. Anche se con Chirone ferito nel mix, il tuo candore potrebbe colpire un nervo con il tuo ascoltatore. Presta attenzione ai segnali che indicano che qualcuno (forse il tuo interesse amoroso) è a disagio con la tua conversazione. Non tutti sono aperti come te, quindi sii rispettoso dei confini.

Carriera / Finanza: potresti essere a corto di idee con l'eclissi lunare che getta un'ombra sul regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Sotto questa oscura influenza, i tuoi concetti mancano dell'energia e della coerenza necessarie per avere un impatto. Allo stesso modo, attuare piani può essere problematico. Potrebbe essere necessario tornare al tavolo da disegno quando scopri che il tuo schema è troppo elaborato e i dettagli sono stati trascurati. Mantieni le cose semplici per ora.

Crescita personale / spiritualità: una disconnessione tra i tuoi ideali e le tue azioni può essere fonte di frustrazione per te e per gli altri. Camminare nei tuoi discorsi non è sempre facile. Non ti picchiare se non riesci a gestirlo oggi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con amore e denaro, è fondamentale che tu gestisca i tuoi affari invece di aspettare che qualcun altro prenda il controllo. Tuttavia, potresti scoprire che ci sono limiti a ciò che puoi fare. Non dare la colpa a un Gemelli se le cose non vanno per il verso giusto.

Amore / Amicizia: con un allineamento Mercurio / Urano in gioco, trarrai beneficio dal parlare con qualcuno di mentalità aperta e dall'accettazione. Può metterti a tuo agio riguardo ai problemi di relazione. Con Chirone ferito nel mix, tendi a concentrarti sui tuoi difetti. Sarà rassicurante che qualcuno ti dica che non è un grosso problema come pensi. Se il tuo interesse amoroso è quello che abbraccia le tue stranezze e mette a tuo agio la tua mente, sono un custode!

Carriera / Finanza: andare in rovina è un'impresa rischiosa con l'eclissi lunare nella tua casa di denaro e beni. In effetti, si consiglia cautela con questioni finanziarie grandi e piccole. Sotto questa oscura influenza, è difficile sapere esattamente cosa e con chi hai a che fare. Ci sono troppe parti mobili per tenere traccia di cosa. Fai una pausa su transazioni importanti e acquisti importanti fino a quando non avrai più informazioni.

Crescita personale / spiritualità: leggere qualcosa che ti sfida ad espandere il tuo punto di vista può essere utile. Lascia che il tuo disagio ti spinga a riesaminare le nozioni care ed esplorare se hanno ancora significato per te.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: può sembrare che tu sia completamente in balia degli altri. Oggi puoi scoprire quanto puoi fidarti delle persone a cui sei più vicino. Se qualcuno ti delude, potrebbe non essere la persona che ti aspetteresti di lasciare cadere la palla. Tieni gli occhi su un Pesci.

Amore / Amicizia: non avrai il controllo sulle tue emozioni con l'eclissi lunare nel tuo segno. Potresti non avere il controllo su una relazione. Questa sensazione di impotenza può portare a decisioni sbagliate se non stai attento. Per ora, è meglio non apportare cambiamenti importanti nella tua situazione. Se single, potresti non avere idea di cosa funzioni per te in una relazione. Considerati fortunato di non essere in grado di rovinare le cose.

Carriera / Finanza: se ti fidi della tua creatività, potresti trovare idee brillanti che dimostrano di essere all'avanguardia. Puoi ringraziare un allineamento di supporto a Mercurio / Urano per aver portato la tua ingegnosità in primo piano; tuttavia, potresti dubitare di te stesso con Chirone insicuro nel mix. Quale voce ascolterai? Quello che dice che le tue idee non sono pronte per la prima serata, o quello che dice che hai questo?

Crescita personale / spiritualità: potresti essere il capitano, ma non stai guidando questa nave. Invece di cercare di controllare le cose, rilassati e goditi il ​​viaggio. Il viaggio che stai facendo potrebbe portarti in un posto in cui non sapevi che dovevi andare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: se non credi in te stesso e nelle tue idee, chi lo farà? Non lasciare che una nuvola di insicurezza offuschi la tua fiducia. Un'interruzione nel tuo campo mentale potrebbe essere un segno che stai aumentando di livello il modo in cui pensi. Un Toro può riconoscere un cambiamento positivo in te.

Amore / Amicizia: fidati dei pensieri nuovi ed eccitanti sulla tua vita amorosa. Mercurio che contatta Urano illuminato nella tua zona d'amore dice che stai pensando fuori dagli schemi, e questa è una buona cosa. Con Chirone insicuro nel mix, puoi trovare qualcosa di cui preoccuparti se vuoi, ma dov'è il divertimento? Vai con ciò che ti fa sentire bene. Emozionarsi per ciò che sta accadendo. Lo sai che lo vuoi!

Carriera / Finanza: Sotto l'influenza dell'eclissi lunare, vuoi entrare in empatia con le preoccupazioni dei colleghi. Tuttavia, potresti avere difficoltà ad accedere alla tua compassione quando hai problemi che causano frustrazione e confusione. Scopri quando mettere a punto gli altri e prenditi del tempo per te stesso. Avrai bisogno di spazio per elaborare i tuoi pensieri. Non trarre conclusioni basate su come ti senti ora. Aspetta e vedi cosa succede nei giorni e nelle settimane a venire.

Crescita personale / spiritualità: se vieni sorpreso da un ciclo di chiacchiere negative, cambia canale. Prendi un libro, accendi la TV o chiama un amico. Fai tutto il necessario per passare a una narrazione più potente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: tutto ciò che vuoi è fare qualcosa di divertente con persone fantastiche. Non sembra un ordine così elevato, ma potrebbe essere difficile da soddisfare se hai requisiti rigorosi. Non trascurare un Toro divertente e imprevedibile che è proprio sotto il tuo naso.

Amore / Amicizia: con l'eclissi lunare che atterra nella tua zona della comunità, devi sentire che c'è un posto a cui appartieni. Quindi, fare nuove amicizie o unirsi a gruppi che rappresentano i tuoi interessi può sembrare cruciale; tuttavia, quando il bisogno ha il piede sul gas, andare all in è una cattiva idea. Dopo che l'ombra dell'eclissi si è sollevata, puoi mettere in discussione le connessioni che eri così ansioso di fare. Ci vuole tempo per conoscere gente e cosa rappresentano.

Carriera / Finanza: Mercurio informato nella tua zona di lavoro in linea con l'inventivo Urano segnala che sei su qualcosa di geniale. Sebbene con Chirone insicuro nel mix, potresti non sentirti pronto a condividere le tue idee. Va bene, a condizione che non dubiti del tuo genio. Continua a collegarti in privato fino a quando non sei pronto a fare una grande rivelazione. Lasciare che un collega di fiducia in quello che stai facendo possa fornire la sicurezza di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: se il piacere che cerchi sfugge, non ti deluderebbe. Forse l'Universo ti sta indirizzando verso una nuova fonte di gioia? Tieni gli occhi aperti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: restare costantemente sotto pressione ti mette a dura prova. Va bene se vuoi disattivare la recitazione ed essere solo te stesso. Qualcuno con cui ti connetti oggi (forse un Toro leale) ti apprezzerà di più quando non nascondi i tuoi difetti.

Amore / Amicizia: ti rallegrerai quando parli con qualcuno che pensa fuori dagli schemi. Con il comunicatore Mercurio nella tua quinta casa in cerca di Urano jolly, questo è il tipo di battute spiritose che possono farti desiderare di conoscere meglio una persona. Non entrare nella tua testa e inizia a chiederti se questa persona ti prenderà. Segui il flusso e lascia che la conversazione si svolga.

Carriera / Finanza: la tua reputazione professionale si riflette sulla tua vita privata e viceversa. Con l'eclissi lunare nella tua zona professionale, potresti avere difficoltà a proiettare un'immagine che dipinge un'immagine precisa di chi sei. Più si lotta con esso, più appare contorto. Non puoi mai controllare come le persone ti percepiscono. Se stai recitando un ruolo, alla fine qualcuno lo vedrà. Tutto quello che puoi davvero fare è essere il tuo sé più autentico.

Crescita personale / spiritualità: con il mercurio mentale che squarcia Chirone ferito, puoi mettere in discussione il tuo valore e i tuoi talenti. Spero che ti ispiri a fare del tuo meglio piuttosto che impedirti di metterti in campo. Al mondo non dovrebbero essere negati i tuoi doni.