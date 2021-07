Oroscopo di oggi 5 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 5 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 5 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le vibrazioni volatili di ieri potrebbero ancora avere un impatto su di te. Almeno, ci sono persone ottimiste intorno a te che eleveranno l'atmosfera. Potresti trovare un Sagittario entusiasta per essere incredibilmente affascinante. Avranno storie intriganti da condividere.

Amore/Amicizia: mentre Venere si allinea con Giunone impegnata nella tua casa di esplorazione, sei aperto a considerare tutte le possibilità con una storia d'amore. Se tu e il tuo partner condividete gli stessi ideali, potrebbe esserci un bel futuro in serbo. Sii coraggioso e inizia a pianificare in anticipo. Per i single, la tua migliore corrispondenza sarà con una persona che condivide le tue opinioni spirituali o vive secondo un codice etico simile. L'amore è ancora più dolce quando sei sulla stessa pagina.

Carriera/Finanza: i dolori crescenti che provi possono indurre un cambiamento nei tuoi valori. A volte, devi stare con le spalle al muro prima di considerare di cambiare i tuoi modi. Con il Sole Cancro in aspetto risvegliatore Urano in Toro e il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, ti verrà chiesto di riconsiderare il tuo atteggiamento verso l'abbondanza e ciò che ti fa sentire sicuro. Di conseguenza, sarai più in sintonia con potenziali opportunità. Hai delle opzioni, anche se probabilmente sono meno convenzionali di quelle a cui sei abituato.

Crescita personale/spiritualità: un allineamento Venere/nodi può attrarre persone amichevoli che vogliono conoscerti. Ti divertirai a parlare con le persone e a creare nuove connessioni. Scambia informazioni di contatto. Alcune conversazioni richiederanno più tempo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo segno, potresti sentirti fuori sincronia con ciò che sta accadendo intorno a te. Tuttavia, non ti impedirà di sfruttare al meglio quella che promette di essere una giornata deliziosa. I Sagittari saranno compagni divertenti.

Amore/Amicizia: con il tuo sovrano, Venere, nella tua zona natale allineata con l'asteroide Giunone, vorrai coltivare la tua idea di felicità domestica. Sotto questa influenza, vuoi l'intero quadro: passione, sicurezza emotiva e le comodità della vita. Se tu e il tuo partner condividete la stessa visione, è in serbo una giornata super accogliente, rassicurante e romantica. Per i single, cogli l'opportunità di rendere più invitante il tuo spazio, in particolare la tua camera da letto. Fa sapere all'Universo che sei pronto per l'amore.

Carriera/Finanza: Spendere per la tua casa o la tua famiglia è un saggio investimento poiché Venere si allinea con i nodi della luna nelle tue zone di denaro. Vale la pena fare tutto ciò che porta maggiore bellezza e piacere nella tua vita. È un momento opportuno per concedersi il lusso di qualcosa per cui hai risparmiato. Se il costo è un problema, un progetto fai-da-te è la strada da percorrere. Anche una piccola modifica può fare miracoli per trasformare il tuo spazio vitale.

Crescita personale/Spiritualità: vedrai te stesso sotto una nuova luce mentre il Sole in Cancro si allinea con Urano nel segno del cambiamento. È emozionante scoprire che in te c'è più di quanto pensassi. Abbraccia le tue qualità più bizzarre.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti sentirti come se fossi al buio con la luna vuota, ovviamente, nella tua casa di esilio. Tuttavia, con così tante calde vibrazioni nell'aria, troverai un modo per coinvolgerti. Una persona intrigante (un Sagittario, forse) ti aiuterà a vedere la luce.

Amore/Amicizia: mentre Venere si allinea con Giunone attenta all'impegno nella tua zona di partnership, potresti essere ispirato a parlare dei tuoi sogni di relazione. Le tue parole possono piantare un seme che, nel tempo, fa nascere ciò che desideri. Allo stesso modo, per i single, parlare del tuo intento all'Universo attraverso l'inserimento nel diario o condividere i tuoi pensieri con un amico può gettare le basi energetiche per attrarre la tua relazione ideale. Mettilo là fuori e guarda cosa succede!

Carriera/Finanza: non preoccuparti se un obiettivo finanziario sembra essere fuori portata. Il cambiamento sta avvenendo. Anche se, dal tuo attuale punto di vista, non puoi vedere dove sono dirette le cose. Con il Sole Cancro nella tua zona di guadagno che si affaccia a Chirone frammentato e Urano non convenzionale, un ostacolo potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie. Presta attenzione ai sogni e alle intuizioni che hai sui soldi. Le tue intuizioni potrebbero sembrare folli ma totalmente nel segno.

Crescita personale/spiritualità: con Venere nel tuo settore della comunicazione allineato con il Nodo Nord nel tuo segno, la tua atmosfera amichevole ti rende facile parlare con te. Sii aperto alle persone che sono curiose di te. Potrebbero essere un potenziale amico o partner.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo settore sociale, può essere difficile connettersi con gli amici in modo soddisfacente. Tuttavia, non è probabile che diminuisca il tuo umore gioioso. Non ti dispiacerà fare il possibile per compiacere un Sagittario.

Amore/Amicizia: se non riesci a brillare da solo, aiuta un amico a raggiungere il suo potenziale o aiuta un gruppo della comunità a raggiungere i suoi obiettivi. Il sole nel tuo segno in aspetto a Chirone e Urano ti invita a distogliere l'attenzione da ciò che non puoi realizzare da solo e a incanalare la tua energia verso il servizio del bene collettivo. La collaborazione può liberare la tua ingegnosità, accenderti in nuove idee creative e metterti in contatto con gli innovatori nel tuo mondo.

Carriera/Finanza: la tua dedizione al tuo lavoro può ripagare in modo tangibile quando Venere e Giunone si allineano. Potresti trovare il favore di qualcuno che riconosca il tuo impegno. Questo potrebbe aprire la strada a un aumento o a una nuova opportunità. Il fatto che anche le persone come te lavoreranno a tuo vantaggio. Tutti vogliono stare in compagnia di qualcuno con cui amano stare.

Crescita personale/spiritualità: un allineamento Venere/nodi suggerisce che c'è ancora del chilometraggio rimasto in una vecchia abilità o idea, che ti consente di incassare ulteriormente. Va bene per ora, ma cosa succede quando il pozzo si esaurisce? Considera di espanderti in una nuova direzione.