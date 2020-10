Oroscopo di oggi 5 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 5 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 5 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: se la luna piena di ieri ti ha lasciato con una sbornia emotiva, potresti ricorrere a una cattiva abitudine per farcela. Faresti bene a evitare un Sagittario che abilita e incoraggia comportamenti scorretti. Cerca la compagnia di qualcuno che ti eleva.

Amore / amicizia: con l'affettuosa Venere e la custodia di Cerere in contrasto, potresti non essere dell'umore giusto per soddisfare i desideri di qualcuno (e viceversa). Può creare momenti di tensione tra te e un amico o il tuo partner. È probabile che tu sia quello che ha bisogno della libertà dagli obblighi. Se non sei disposto a scendere a compromessi, così sia. Tuttavia, dovresti capire che potresti mettere a rischio una relazione.

Carriera / Finanza: oggi, Venere entra nella Vergine produttiva e nella tua zona di lavoro. L'energia di Venere è indebolita in questo segno, sebbene la sua dolce vibrazione influenzerà comunque la tua vita lavorativa quotidiana. Durante il prossimo mese, potrebbe esserci un incarico di cui sei super appassionato. Poiché sei investito nel risultato, ti dedicherai a ottenere ogni dettaglio il più vicino possibile alla perfezione. È un ottimo momento per cercare una nuova posizione perché l'atmosfera è giusta per attirare un lavoro che amerai.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nel tuo segno che quadra i pianeti nel Capricorno intransigente, è improbabile che tu raggiunga la linea. Sei un ribelle per natura. Quindi, non sorprende che inchinarsi all'autorità non faccia per te.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, sei soddisfatto di te stesso e in sincronia con ciò che accade intorno a te. L'atmosfera radicata che porti rassicurerà tutti intorno a te. Tu e un Capricorno che incrocia la tua strada sarete simpatico.

Amore / Amicizia: chi dice che hai le mani legate? Con Marte guidato nel tuo regno dietro le quinte in aspetto con Vesta, lavorerai diligentemente dietro le quinte per farti strada con una preoccupazione personale. Se si tratta di casa o famiglia, sarai ostinato nella tua ricerca. Esercitare così tanta energia può essere estenuante. Probabilmente dovresti interromperlo prima di andare in crash e bruciare. Qualcuno vicino a te apprezzerà quanto ti sforzi per ottenere le cose per bene.

Carriera / Finanza: l'attrattore Venere che si allinea con il Nodo Nord nella tua zona finanziaria può ispirarti a diventare creativo con le questioni finanziarie. Parla con persone esperte e fai ricerche per trovare le informazioni di cui hai bisogno. Potresti trovare un modo per finanziare un passatempo elegante, una serata in città con il tuo partner o la tua prossima grande vacanza. La tua passione per le attività piacevoli ti ispirerà a trovare un modo per realizzarlo.

Crescita personale / spiritualità: qualunque cosa tu stia imparando, sarai uno studente diligente poiché la luna nel tuo segno contatta Plutone e Saturno nella tua casa di istruzione superiore. Continua così e potresti diventare un esperto del tuo argomento di interesse.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la meditazione, le passeggiate nella natura e altre attività contemplative ti leniranno e ti riempiranno. Desideri vibrazioni pacifiche quando la luna attraversa la tua dodicesima casa isolata. Stare vicino a un Capricorno calmo può mettere a proprio agio il cuore e la mente.

Amore / amicizia: una notte tranquilla a casa con il tuo appuntamento o il tuo partner può essere piuttosto deliziosa poiché la sensuale Luna in Toro si allinea con i pianeti nel Capricorno radicato e nella tua zona di intimità. Questa energia concreta può creare legami emotivi e sessuali seri. Potresti sentirti più profondamente connesso di quanto ti sei sentito da un po 'di tempo. I single Gemelli dovrebbero essere alla ricerca di qualcuno che porti un'atmosfera sensuale, matura e stabile.

Carriera / Finanza: Man mano che Marte si allinea con Vesta nel regno che governa il pensiero e la comunicazione, difenderai vigorosamente le tue idee. Effettuerai tutte le chiamate, invierai tutte le e-mail e parlerai con tutte le persone con cui hai bisogno di parlare per ottenere supporto. Ciò che inizia come un impulso altamente motivato può trasformarsi in esaurimento mentale prima che tu te ne accorga. A meno che tu non abbia una scadenza, dovresti probabilmente risparmiare alcuni dei tuoi sforzi per un altro giorno.

Crescita personale / spiritualità: apportare miglioramenti al tuo spazio vitale può essere piuttosto eccitante. Non devi fare il restyling completo della casa (a meno che tu non voglia). Anche piccole modifiche possono renderti più entusiasta di intrattenere e trascorrere del tempo a casa tua.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: potresti sentire un po 'di tensione tra preoccupazioni personali e professionali, ma non dovresti lasciarti distrarre dal realizzare ciò che hai deciso di fare. Nemmeno un Capricorno prepotente può fermarti quando sei determinato a fare le cose a modo tuo.

Amore / Amicizia: oggi, Venere si sposta nella Vergine e nel regno che governa la tua mente, la comunicazione e il tuo ambiente circostante. Il potere di Venere è indebolito in questo segno; tuttavia, la sua dolcezza influenzerà comunque il modo in cui pensi, comunichi e interagisci. Nel corso del prossimo mese sarai ispirato ad esprimere il tuo apprezzamento più liberamente. E poiché riconosci il buono negli altri, i rapporti con i fratelli, i vicini e le persone che incontri ogni giorno saranno affettuosi e cordiali. Le tue parole amorevoli possono ispirare gli altri a rispondere in modo gentile.

Carriera / Finanza: le idee non convenzionali della mente alveare potrebbero non coincidere con la tua delicata sensibilità. Con il Sole in Bilancia in contrasto con l'eccentrico Urano nella tua zona di lavoro di squadra, potresti essere riluttante ad accettare quello che sembra un piano folle. Chissà? Forse hanno capito qualcosa e hai bisogno di aggiornarti? Controllalo prima di esprimere un giudizio.

Crescita personale / spiritualità: non vuoi essere visto come non collaborativo. Allo stesso tempo, la tua coscienza non ti permetterà di cedere a un individuo che controlla. Quando ti alzi, sei più formidabile di quanto le persone credano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l' irrequietezza può mandarti in cerca di guai. Con la luna in Ariete vivace e la tua casa di avventura, non ti accontenterai di fare la stessa vecchia cosa. Tu e un intrepido Sagittario troverete sicuramente dei problemi in cui entrare.

Amore / Amicizia: una persona bisognosa potrebbe avere la spalla fredda mentre Venere nel tuo segno si oppone a Cerere nella tua zona di collaborazione. Vuoi divertirti e fare le tue cose, non affrontare i problemi emotivi di qualcuno. Per quanto ti riguarda, hai delle opzioni. Quindi, potresti non sopportare una persona che ti abbatte. Non ti sentirai sempre in questo modo (e loro non saranno sempre così bisognosi). Stai attento alle scelte che fai.

Carriera / Finanza: oggi, l'attrattore Venere si sposta nella Vergine e nella tua zona delle risorse. Il potere di Venere è diminuito in questo segno; tuttavia, sperimenterai ancora la sua influenza magnetica nei tuoi affari finanziari. Nel prossimo mese, soldi e opportunità potrebbero arrivare con poco sforzo, ma non lasciare che questo ti induca a credere che ci sia un flusso infinito. Se non stai attento, avere più soldi potrebbe portare a maggiori spese. Resisti all'impulso di cogliere ogni lusso che chiama il tuo nome.

Crescita personale / spiritualità: chi ha voglia di essere pratico quando c'è un'avventura che aspetta solo di accadere? Il diavolo è nei dettagli. Non lasciare che la mancanza di preparazione getti una chiave nel lavoro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: avrai bisogno della libertà di vagare, mentalmente e fisicamente. Sperimentare qualcosa di diverso sarà l'unico modo per saziare la tua immensa curiosità. Sarà divertente esplorare cose nuove con un Capricorno che condivide i tuoi interessi. Perché non pianificare un'avventura?

Amore / amicizia: non c'è fine all'intensità che cerchi nelle tue relazioni più strette. Per te, le interazioni superficiali non vanno bene. Sebbene con un allineamento Marte / Vesta che influisce sulle tue emozioni, quello che una volta era un brivido potrebbe improvvisamente sentirsi prosciugato. Ogni tanto, devi venire a prendere aria. Può essere utile mettere in pausa il romanticismo e concentrarsi su altre aree della tua vita. La familiarità genera disprezzo, mentre l'assenza rende il cuore più affettuoso.

Carriera / Finanza: per andare avanti è necessario utilizzare tutto ciò che hai. Venere nel tuo segno che si allinea con il nodo nord nella tua zona di carriera suggerisce che la simpatia può aprire le porte. Non è una chiamata per ingraziarsi gli altri. È un invito ad avvicinarti a persone influenti che ti favoriscono. È anche un momento opportuno per cercare presentazioni a figure chiave che devi conoscere. Essere in contatto con le persone giuste fa parte del gioco.

Crescita personale / spiritualità: sarai nella zona quando imparerai cose nuove sui tuoi hobby e attività preferite. Per te è più di un semplice modo per divertirti. È così che coltivi nuove abilità.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: alcuni individui (come un Ariete energico) sono sicuri di tenerti sulle spine. Non c'è niente come attraversare tranquillamente la tua giornata quando sono in giro. Lascia che sia motivante piuttosto che fastidioso. A volte, puoi trarre vantaggio da una piccola spinta.

Amore / Amicizia: oggi, il tuo sovrano, Venere, entra in Vergine e nella tua dodicesima casa isolata. Nelle settimane a venire, sarai estremamente riservato sulla tua vita amorosa. Forse c'è una storia d'amore complicata che vuoi mantenere al minimo? O forse hai bisogno di una pausa dagli appuntamenti e dalle relazioni? A volte, devi fare un passo indietro prima di poter fare un balzo in avanti. Contempla i desideri segreti che condividi raramente e considera come essere aperto su di loro potrebbe cambiare la tua esperienza relazionale.

Carriera / Finanza: con il sole nel segno in contrasto con Urano irregolare nella tua casa di risorse condivise, non puoi dipendere dagli altri per denaro o altre forme di supporto. Ciò include il tuo coniuge, partner commerciali, clienti e istituti finanziari. Non significa necessariamente che non otterrai ciò di cui hai bisogno. In queste condizioni imprevedibili, tutto può succedere. Quindi, è meglio non fare affidamento su fonti esterne. Agire in modo indipendente ti consente di mantenere il controllo.

Crescita personale / spiritualità: la tensione a casa o con la famiglia può rendere difficile rilassarsi. Non fare della tua missione risolvere ogni piccolo problema. In questo momento, ne hai abbastanza nel piatto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: quando leghi con qualcuno, leghi per la vita. Sarà rassicurante entrare in contatto con le persone della tua cerchia a cui ti senti più vicino. Una conversazione con un Capricorno di cui ti fidi potrebbe cambiare il fatto che sei sulla strada giusta con una questione personale.

Amore / amicizia: non sei uno che lascia che gli altri prendano il volante. Venere nel tuo settore sociale che aspira al Nodo Nord suggerisce che è bene lasciare che un amico o il tuo interesse amoroso pianifichino una serata fuori o prendano il conto per le spese. Fornisce loro l'opportunità di praticare generosità e cura e ti dà la possibilità di rinunciare al controllo e coltivare una maggiore fiducia nelle persone a cui tieni.

Carriera / Finanza: con l'ambizioso Marte e Vesta dedicato che si allineano nelle tue zone di carriera, devi lavorare duro e fare la giusta impressione. I tuoi instancabili sforzi non passeranno inosservati. È una buona notizia se ti posiziona per una promozione. È una cattiva notizia quando i superiori iniziano a pensare che funzionerai sempre a un livello elevato. Se continui così, ti brucerai. A volte, è intelligente portare a termine il lavoro senza attirare troppa attenzione su di te. Usa il tuo giudizio.

Crescita personale / spiritualità: quando comunichi, lo dai alle persone direttamente. Questo è ciò che li fa sentire come se potessero fidarsi di te. Assicurati solo di temperare le tue parole con gentilezza.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sotto lo sguardo dell'allineamento planetario terrestre odierno, sarai nella zona quando ti occuperai di questioni materiali. È gratificante quando ci sono risultati tangibili per quello che fai. Un Toro laborioso apprezzerà lo sforzo che fai e potrà darti supporto se ne avrai bisogno.

Amore / Amicizia: con Venere in cima alla tua carta, sei destinato ad attirare l'attenzione. L'angolo di Venere rispetto al nodo nord nella tua zona di collaborazione suggerisce che è meglio lasciare che gli ammiratori ti cerchino piuttosto che essere l'inseguitore. In questo modo, nella tua mente ci saranno pochi dubbi sul fatto che una persona sia davvero interessata a te. Premi pausa per inseguire gli altri e lasciati inseguire.

Carriera / Finanza: con l'allineamento Marte / Vesta in gioco, sei tutto dentro quando si tratta di ricercare le tue idee. Vuoi essere il più grande, il migliore e il primo a tagliare il traguardo. È forte la tentazione di superare con una ricerca così utile, specialmente quando sei così motivato. C'è il pericolo che potresti esaurirti rapidamente se tenti di fare troppo, troppo presto. Fare delle pause e concentrarsi su altre attività ti aiuterà a mantenere l'interesse e l'energia.

Crescita personale / spiritualità: quando ti dedichi all'apprendimento, non c'è studente più dedito di te. Goditi l'espansione delle tue conoscenze e fai attenzione a non renderlo un lavoro di routine.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: troverai un motivo per fischiare mentre lavori con la luna nella tua divertente quinta casa. Chi dice che non puoi divertirti un po 'mentre ti prendi cura degli affari? Un Toro apprezzerà il modo in cui elevi l'atmosfera e metti tutti a proprio agio.

Amore / Amicizia: con un allineamento Marte / Vesta che influisce sulla sessualità, sai cosa vuoi in camera da letto e sai come ottenerlo. A meno che tu non abbia una data di gioco da solista, dovrai prestare attenzione alle esigenze del tuo partner. Fare tutto su di te e su ciò che ti eccita può essere alienante. Potresti anche trovarti stranamente svuotato da questa ricerca. È quello che succede quando togli l'amore e la tenerezza dall'equazione. Torna al cuore.

Carriera / Finanza: la tua fiducia è alta poiché la Luna in Toro nella tua casa di auto-espressione si allinea con Plutone e Saturno nel tuo segno. Non importa quanto sia formidabile il tuo compito, senti di avere quello che serve per portare a termine le cose. La disciplina e la forza di volontà che offri avranno sicuramente un impatto significativo. Continuerai finché non otterrai i risultati desiderati. Esci e metti all'opera i tuoi talenti!

Crescita personale / spiritualità: i rituali di bellezza possono essere una pratica spirituale se usati come mezzo per onorare il Divino dentro di te. La dea o il dio in te vuole essere rivelato in tutto il suo splendore e gloria.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: trascorrere del tempo a casa o con i propri cari (come un Toro affidabile) può riempirti e riempire il tuo serbatoio emotivo. Con la luna nel tuo regno domestico, la nidificazione offre tutto il comfort di cui hai bisogno. Una volta riposato, sarai pronto per conquistare il mondo.

Amore / amicizia: hai molto da dire sulle relazioni e una moltitudine di strategie per cercare di farlo funzionare. Con un allineamento Marte / Vesta che influisce sulla partnership, sei ansioso di eseguire le tue idee. Il tuo interesse amoroso potrebbe trovare tutto questo un po 'stancante. Soprattutto se non stai prestando attenzione a ciò di cui hanno bisogno e vogliono. Il tuo cuore è nel posto giusto, ma potresti farlo nel modo sbagliato. Rallenta e prenditi un momento per ascoltare ciò che l'altra persona ha da dire.

Carriera / Finanza: i tuoi poteri di attrazione sono forti quando hai fiducia nei tuoi doni unici. Con Venere nel regno delle risorse condivise in aspetto al Nodo Nord, qualcuno potrebbe credere in te abbastanza da offrire supporto. Questo potrebbe mettere a portata di mano i finanziamenti o altre risorse di cui hai bisogno. Potresti bloccare le tue benedizioni se non vedi quello che vedono loro o se non ti fidi di poterle offrire.

Crescita personale / spiritualità: leggere e parlare con persone che la pensano allo stesso modo può aiutarti a diventare più informato su un argomento di interesse. Ciò che impari può aiutarti a compiere i passi successivi con un grande progetto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: rimanere in contatto con amici, parenti e vicini di casa preferiti ti fa sentire parte integrante di ciò che sta accadendo. Se sei stato fuori dal mondo, un Toro nella tua cerchia può aggiornarti sulle notizie di tutti.

Amore / amicizia: la domesticità non deve essere la morte del romanticismo. Venere che si allinea con il Nodo Nord nella tua zona di casa e famiglia suggerisce che hai alcune cose da imparare. È un momento opportuno per parlare con amici in coppia che mantengono vivi l'amore e la passione. Ciò che scopri potrebbe farti pensare alla partnership in un modo nuovo. Sii aperto a modi creativi per farlo funzionare.

Carriera / Finanze: la pressione è sul pagare le bollette o raggiungere un obiettivo finanziario, quindi stai facendo uno sforzo in più. Guidare Marte nella tua zona monetaria allineandosi con Vesta dedicato assicura che farai tutto il necessario. Ciò include assumere lavoro aggiuntivo e dedicare più ore. Non c'è niente di sbagliato nel voler migliorare la tua situazione finanziaria. È importante agire mentre sei motivato a cambiare le cose. Calmati. Se prendi troppo, troppo presto, potresti bruciarti prima di tagliare il traguardo.

Crescita personale / spiritualità: prima di fare un investimento significativo in una nuova dieta o programma di fitness, assicurati che sia qualcosa a cui puoi attenersi. Tutti i segnali indicano che il tuo attuale entusiasmo potrebbe presto svanire.