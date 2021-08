Oroscopo di oggi 6 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 6 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 6 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potrebbe sembrare che tu sia contro il mondo mentre la sensibile Luna in Cancro si oppone al prepotente Plutone. Invece di combattere i poteri forti, cerca rifugio nella compagnia di amici e familiari amorevoli. Cancro e Pesci saranno i tuoi alleati più forti.

Amore/Amicizia: Flettere il tuo potere di spesa potrebbe sembrare un modo ispirato per conquistare qualcuno. Tuttavia, è il trucco più antico del libro. Soddisfare un capriccio potrebbe non solo rovinare il tuo budget, ma anche creare una strana atmosfera tra te e il tuo interesse amoroso. Questo perché ti aspetterai qualcosa in cambio dell'investimento che fai. Un tagliente allineamento Sole/Urano mette in guardia contro comportamenti bizzarri e impulsivi. Abbassalo di un livello.

Carriera/Finanza: può essere difficile resistere alla voglia di sfoggiare, poiché la vistosa Luna in Leone si scontra con il jolly Urano nella tua casa dei beni. Far cadere un sacco di soldi su un acquisto di lusso può essere una cosa così piacevole da fare. A meno che tu non stia celebrando un'occasione speciale. È un momento eccellente per sviluppare la disciplina necessaria per dire semplicemente di no. Sotto questa atmosfera volatile, è improbabile che otterrai ciò per cui paghi. Tutte le questioni finanziarie dovrebbero essere affrontate con cautela.

Crescita personale/spiritualità: un allineamento Vesta/Giunone può evidenziare la tua devozione a un insegnante o a un percorso spirituale. Ottieni la saggezza che cerchi, ma fai attenzione a non esternalizzare la tua autorità alla persona o al percorso che la conferisce.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la Luna in Cancro che transita nella tua terza casa impegnata a costruire, hai posti dove andare e persone da vedere. Sarà divertente entrare in contatto con tipi creativi (come i Pesci) che ti ispirano. Evita gli individui prepotenti che interrompono il tuo flusso.

Amore/Amicizia: ti aspetti molto dalle persone, specialmente dal tuo interesse amoroso. Mentre Vesta, Giunone e i nodi della luna si allineano, potresti vedere l'inutilità di esternalizzare il supporto emotivo e finanziario agli altri. Sottovaluta la tua capacità di prenderti cura di te stesso. Potresti essere pronto a tagliare i ponti, liberarti dagli obblighi e scoprire cosa sei capace di fare da solo.

Carriera/Finanza: Vesta dedicato all'allineamento con il Nodo Nord nella tua casa dei guadagni lo rende un momento opportuno per esplorare modi per fare più soldi. Hai quello che serve per continuare la tua ricerca finché non dà i suoi frutti. Quando sei così determinato, i tuoi sforzi spesso vanno a buon fine.

Crescita personale/spiritualità: chi sei veramente? È una domanda difficile a cui rispondere mentre il Sole Leone fa quadrare il rivoluzionario Urano nel tuo segno. La noia, l'irrequietezza e un desiderio insaziabile di cambiamento ti faranno fare cose che non avresti mai pensato di fare. Il toro normalmente placido non è un ribelle per natura. La tua spontaneità potrebbe sorprendere te (così come chiunque altro). La buona notizia è che cedere al tuo desiderio di scuotere le cose sarà incredibilmente liberatorio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: mentre la Luna in Cancro transita nella tua casa dei guadagni, troverai modi creativi per affrontare le preoccupazioni finanziarie e professionali. I Pesci ti sosterranno mentre i tipi prepotenti (pensa al Capricorno) potrebbero tentare di ostacolarti.

Amore/Amicizia: il filtro tra la tua bocca e i tuoi sentimenti più intimi è praticamente inesistente poiché il chiassoso Sole Leone nel tuo settore della comunicazione fa urtare Urano. Qualcosa che improvvisamente sbocci potrebbe essere una sorpresa per te come lo è per tutti quelli che ti circondano. Potrebbe esserci della verità dietro il tuo sfogo. Potresti dire qualcosa che qualcuno ha bisogno di sentire. Tuttavia, se sei scortese, dovresti essere pronto a scusarti quando la polvere si sarà calmata.

Carriera/Finanza: inizierai a vedere il genio dietro le tue idee mentre l'intelligente Mercurio nel tuo regno mentale si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno. Stai alla ricerca di modi unici per condividere la tua intelligenza e creatività. Ci vuole solo il minimo riconoscimento da parte degli altri per aumentare la tua fiducia. Tuttavia, dovrai correre il rischio di metterti in gioco in modo che il mondo possa vedere quello che hai.

Crescita personale/spiritualità: puoi mettere in dubbio la tua fedeltà a una persona in particolare o al concetto di relazioni in generale quando Vesta, Giunone e il Nodo Sud si allineano. Va bene uscire dalla dipendenza ed essere più autosufficienti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: avere la luna nel segno è come andare in giro con il cuore in mano. La tua sensibilità e le tue tenere vibrazioni saranno apprezzate dai Pesci nella tua vita. Tuttavia, i Capricorno potrebbero provare a farti vergognare nel nascondere i tuoi sentimenti. Non lasciarli.

Amore/Amicizia: un allineamento Giunone/nodi può evidenziare una malsana dedizione al proprio lavoro. Con Vesta nella foto, diventa chiaro che la tua tendenza stacanovista è solo un mezzo per un fine. In questo caso, creare una vita familiare sicura per te stesso ed essere in grado di provvedere alla tua famiglia. Tuttavia, coloro che si prendono cura di te non accetteranno di essere trascurati. Hanno bisogno del tuo amore e della tua attenzione più di quanto abbiano bisogno delle cose che il denaro può comprare.

Carriera/Finanza: le tue decisioni finanziarie sono spesso motivate dal desiderio di proteggere la stabilità della tua vita familiare e dei tuoi cari. Ciò significa che in genere fai scelte sensate. Sebbene con l'esuberante Leone Sole nella tua casa di beni che quadrano il volatile Urano, potresti essere tentato di fare una mossa precaria. Fai attenzione che un passo che fai per proteggere le tue esigenze attuali non comprometta i tuoi piani a lungo termine. Agire pensando al futuro.

Crescita personale/spiritualità: le vibrazioni mistiche abbondano mentre la Luna in Cancro si allinea con Nettuno nella tua casa di coscienza superiore, rendendola una giornata eccellente per la meditazione, gli studi spirituali, le pratiche metafisiche e le letture psichiche.