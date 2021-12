Oroscopo di oggi 6 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 6 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 6 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sarai intento a dare il meglio di te con la luna nell'ambizioso Capricorno e nel tuo settore pubblico. Non c'è molto che non farai per ottenere il riconoscimento che cerchi. Con un ammiratore dei Pesci, non sarà necessario sforzarsi così tanto.

Amore/Amicizia: non c'è niente di più sexy della fiducia che trasudi quando sei in tuo potere. Ne trasuderai tonnellate quando il tuo sovrano, Marte, nella tua zona di partnership entra in contatto con il potente Plutone. Il desiderio è il catalizzatore che mette in moto il tuo spirito. Sei sicuro di prendere vita quando c'è qualcosa o qualcuno che vuoi. Metti gli occhi sul tuo obiettivo e fallo. È molto probabile che otterrai cosa o chi stai cercando.

Carriera/Finanza: il potente allineamento planetario di oggi può renderti piuttosto abile quando hai a che fare con colleghi, clienti e alleati professionali. Il tuo spirito di presa in carico ispirerà fiducia e farà sentire le persone al sicuro nelle tue mani. A condizione che tu stia lavorando per servire i tuoi interessi reciproci piuttosto che perseguire semplicemente la tua agenda personale. Metti le vibrazioni competitive nel dimenticatoio per ora e cerca modi per rendere i tuoi sforzi un vantaggio per tutti.

Crescita personale/spiritualità: quando la luna incontra Venere e fa quadrato a Eris insoddisfatta, potresti lamentarti quando non ricevi l'attenzione che desideri. Puoi catturare più mosche con il miele che con l'aceto.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la comodità e l'avventura non vanno spesso di pari passo. La crescita che desideri può avvenire solo al di fuori dei confini della tua zona di comfort. Non lasciare che una persona negativa (un Ariete, forse) ti trattenga. Preparati a fare qualcosa di audace.

Amore/Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso siete inarrestabili quando siete sulla stessa pagina su ciò che desiderate. Con una potente partnership che influisce sull'allineamento di Marte/Plutone, creerai una coppia dinamica quando ti unirai per ottenere ciò che desideri. Solo uno sciocco ti prenderebbe in giro se presentassi un fronte unito al mondo. I tori single potrebbero essere attratti da una figura feroce che non sopporta nessuna merda. È il tipo di sicurezza coraggiosa che attira la tua attenzione.

Carriera/Finanza: con una persona altrettanto laboriosa e ambiziosa al tuo fianco puoi ottenere di più di quanto potresti ottenere da solo. È un momento importante per fare coppia con qualcuno che può aiutarti in un grande progetto o aiutarti ad avvicinarti al raggiungimento di un obiettivo. Non è necessario fare l'intero viaggio insieme. Tuttavia, in questo frangente, entrambi potreste ottenere una spinta dall'assistenza reciproca.

Crescita personale/spiritualità: la luna che si fonde con il tuo sovrano, Venere, nella tua casa dell'avventura può ispirarti a perseguire un grande sogno. Sei pronto a fare il passo successivo? O hai bisogno di tempo per concretizzare i tuoi piani?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le interazioni superficiali non graffieranno il tuo prurito mentre la Luna in Capricorno attraversa la tua ottava casa intensamente emotiva. Desidererai il tipo di esperienza che ti fa sentire veramente vivo. Tu e un Ariete potreste avere idee diverse su come dovrebbe apparire.

Amore/Amicizia: diventerai forte a porte chiuse grazie al potente allineamento planetario di oggi. Che si tratti di sesso o di un incontro emotivo significativo che desideri, tutti i segnali indicano che non ti fermerai finché non otterrai ciò che cerchi. La tua puttana può essere piuttosto sexy per una persona a cui piaci. Tuttavia, se non sono interessati o sono ancora indecisi, dovrai essere consapevole del tuo approccio. Presta attenzione ai segnali che inviano.

Carriera/Finanza: con Marte intraprendente nella tua casa di lavoro allineato con il potente Plutone, farai di tutto per portare a termine le cose. Non importa quanto sia impegnativo l'incarico, avrai la tenacia, la forza e l'intraprendenza necessarie per occuparti degli affari. Se hai bisogno di assistenza, un alleato influente potrebbe aspettarti dietro le quinte per darti una mano. Chiedi quello che ti serve. La tua spinta e le tue ambizioni sono super stimolanti e fanno venire voglia alle persone di partecipare.

Crescita personale/spiritualità: quando ti lasci andare con le tue emozioni, tendi ad andare piuttosto in profondità. Ecco perché puoi impazzire quando i desideri non vengono soddisfatti. Essere pazientare. C'è un tempo e un luogo per ottenere ciò che vuoi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ti consigliamo di stare con le tue persone preferite al lavoro e nei tuoi tempi di inattività. L'affetto che scorre tra di voi sarà edificante. Alcuni individui possono essere più difficili di altri. Potrebbe esserci tensione tra te e un Ariete.

Amore/Amicizia: promette di essere una giornata dinamica per la tua vita amorosa, poiché Marte intraprendente e il persuasivo Plutone attivano i tuoi settori di appuntamenti e relazioni. La determinazione che porti a rinchiudere l'amore che desideri dice che non sei venuto per giocare. Non importa in quale fase del tuo appuntamento o relazione ti trovi, sei pronto per fare un salto di qualità. Se sai cosa vuoi, perché restare in disparte aspettando che succeda qualcosa? Preparati a fare la tua mossa.

Carriera/Finanza: sarai ugualmente determinato a conquistare i colleghi e convincerli a fare le cose a modo tuo. Potresti presumere che il tuo coniuge sul posto di lavoro accompagnerà il tuo programma. Tuttavia, non dovresti essere sorpreso se vogliono fare le cose a modo loro. Non farti prendere per il culo le mutande. Mantenerli nella tua squadra richiederà che tu sia consapevole delle loro preoccupazioni e offri il supporto di cui hanno bisogno.

Crescita personale/spiritualità: poiché sei un motivatore così straordinario, le persone apprezzeranno il tuo sostegno e incoraggiamento. Non accetterai il fallimento né sopporterai scuse. Spingerai tutti a sfruttare la loro intraprendenza e forza.