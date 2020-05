Oroscopo di oggi 6 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 6 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 6 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: diventa intenso quando la luna si sposta dalla Bilancia diplomatica allo Scorpione emotivo. Quindi, potresti andare in posti con le tue emozioni che sono un po 'più oscuri e più appassionati del solito. Uno Scorpione può innescare sentimenti che non sapevi di avere.

Amore / Amicizia: mentre l'emozionante Luna dello Scorpione incontra Cerere nutrice, potresti essere ispirato ad estendere la tua cura amorevole a una persona che è nei guai. Potrebbe essere un amico, un familiare o qualcuno del tuo passato. Potrebbe anche essere uno sconosciuto. Quando sei così compassionevole, nessuno è escluso dalla tua custodia. Fai ciò che puoi per alleviare la sofferenza e incontrare la vita di questa persona un po 'più facile. Anche un piccolo gesto può fare un'enorme differenza.

Carriera / Finanza: se vuoi realizzare una mossa di denaro insolita, è meglio che tu sia creativo. Il tuo sovrano, Marte, ad un angolo stravagante rispetto a Urano non convenzionale, chiede un'azione rapida e inaspettata. Impiegare l'elemento sorpresa significa che qualcuno che ha bisogno di consegnare il tuo piano potrebbe essere colto di sorpresa dalla tua richiesta. Quindi, ci sono meno possibilità che ti ostacolino. Chi non risica non rosica.

Crescita personale / spiritualità: avventurarsi in un territorio emotivo inesplorato può farti sentire vulnerabile mentre la Luna Scorpione si scontra con Chirone ferito e Urano erratico. Ci vuole coraggio per aprire il tuo cuore. Piccoli passi, Ariete. Hai questo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: accoppiati o single, stai esercitando sempre più la tua indipendenza. Può essere fastidioso per qualcuno (forse uno Scorpione emotivo) che si aspetta che tu sia lì per loro. Deve essere tutto o niente? Forse puoi trovare un modo per scendere a compromessi.

Amore / Amicizia: setolerai quando i bisogni di qualcuno interferiranno con la tua agenda. La Luna dello Scorpione nella tua zona di associazione che si oppone a Urano indipendente nel tuo segno dice che vuoi essere libero di fare le tue cose. Un aspetto spigoloso di Chirone ferito nel tuo regno subconscio suggerisce che la libertà può avere un prezzo. Non puoi fare a meno di preoccuparti se danneggi una relazione se non consideri le preoccupazioni dell'altra persona. Cosa deve fare un toro testardo?

Carriera / Finanza: In questi giorni, la tua ambizione sembra catturare le persone alla sprovvista, e questa è una buona cosa. Marte assertivo nella tua zona di carriera in linea con Urano non convenzionale nel tuo segno lo rende un momento eccellente per fare una mossa inaspettata. Tieni presente l'innovazione mentre pianifichi la tua strada. Fai tutto il necessario per distinguerti dalla massa. Fidati del tuo istinto su questo. Ogni giorno, stai diventando sempre più creativo e più coraggioso in ciò che sei disposto a fare.

Crescita personale / spiritualità: il legame speciale che condividi con un amico ti farà sentire particolarmente nutrito quando la luna contatterà il guardiano Cerere. Ama e lasciati amare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: fare la cosa giusta è una sfida quando sembra un obbligo. Tuttavia, è una storia diversa quando trovi gioia nel presentarti e nel contribuire con i tuoi doni. Uno Scorpione apprezzerà che tu sia lì per loro, quindi fallo accadere.

Amore / amicizia: le persone ti guarderanno per nutrirti mentre l'emozionante Luna dello Scorpione nella tua casa di servizio contatta il custode Cerere in cima alla tua carta. Sotto questa influenza, non puoi fare a meno di trovare il modo di soddisfare le esigenze di coloro a cui tieni. Essere lì per i tuoi amici, amare l'interesse e la famiglia sembra la cosa giusta da fare. Fai solo attenzione che l'amore materno non si trasformi in amore soffocante. Non a tutti piace essere coccolati.

Carriera / Finanza: la luna nello Scorpione guidata nella tua casa di lavoro dice che devi fare tutto. Tuttavia, un'opposizione da parte di Urano ribelle nel tuo regno subconscio potrebbe renderti difficile stabilirti e occuparti del compito da svolgere. Forse ti stanchi della solita routine? Cambiare un po 'le cose potrebbe renderlo più eccitante e aiutarti a rimanere impegnato. Qualunque cosa serva per fare il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: il terrore esistenziale minaccia di annebbiare la mattina mentre i quadrati lunari fanno Saturno nelle prime ore. Non indulgere. Scuotilo e rivolgi la tua attenzione a qualcosa che fornisce un senso di scopo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: rimuovi gli strati della tua psiche e scoprirai che ci sono ancora più strati da staccare prima di arrivare a qualcosa di sostanziale. In tutte le aree, è il processo necessario per ottenere ciò che stai cercando. Dovrai scavare in profondità per scoprire di cosa si tratta un Gemelli.

Amore / Amicizia: solo perché non stai camminando con il cuore sulla manica, non significa che non ti interessi. Con la Luna Bilancia che contatta Venere nella tua dodicesima casa nascosta, nasconderai i tuoi sentimenti. Tutto ciò che deve essere espresso sarà condiviso in privato piuttosto che mettere le tue emozioni là fuori affinché tutto il mondo possa vederlo. Coloro che hanno bisogno di sapere come ti senti riceveranno il messaggio.

Carriera / Finanza: è ciò che non sai che può aiutarti a migliorare la tua vita lavorativa quotidiana. Questo è il messaggio del nodo Nord che si muove in Gemelli ben informati e nella tua dodicesima casa nascosta. Il nodo Sud che entra nel saggio Sagittario e nella tua zona di lavoro dice che è facile ricorrere all'esperienza che hai già accumulato. Tuttavia, non andrai molto lontano se non ti avventuri in aree con cui non hai familiarità e apprendi alcuni nuovi trucchi. Pronto a tuffarti nell'ignoto?

Crescita personale / spiritualità: proprio quando pensavi di aver capito tutto, il significato della vita diventa improvvisamente sfocato. Forse indica la necessità di persistere nella tua ricerca di saggezza?

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: mentre la luna transita nello Scorpione e nella tua zona di casa, bramerai conforto e familiarità. Un pasto cucinato in casa, comodi abiti da salotto e la compagnia della tua persona preferita (forse un Pesci) saranno l'ideale. Chat video se non riesci a connetterti di persona.

Amore / amicizia: le relazioni sono piene di sorprese mentre Marte nella tua zona di associazione si allinea con l'eccentrico Urano. Se accoppiato, il tuo partner potrebbe fare qualcosa di inaspettato. Non è una brutta cosa se toglie la tua relazione da una routine. Perché non seguire il programma? Se single, non lasciarti sfuggire l'opportunità di entrare in contatto con qualcuno che ti interessa. Spara loro un messaggio e vedi cosa succede. Con Urano esperto di tecnologia nel mix, potresti essere fortunato tramite un'app di appuntamenti, quindi inizia a scorrere!

Carriera / Finanza: poiché la Luna Scorpione si oppone a Urano nel tuo settore professionale, può sembrare che tu non abbia alcun controllo sulla traiettoria della tua carriera. Aggiungi un cenno di Chirone ferito al mix e ti chiederai cosa dia senso alla tua vita. Fortunatamente, questa crisi avrà vita breve. Tuttavia, è saggio prestare attenzione ai segni che indicano che un cambiamento significativo potrebbe essere in serbo. Lascia che la PAURA sia emozionata e pronta.

Crescita personale / spiritualità: quando la luna contatta la nutrice Cerere, bramerai la vicinanza emotiva o fisica che solo una persona speciale per te può offrire. Renditi disponibile per l'amore.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che si muove nella casa che governa il tuo ambiente immediato, è vitale che tu sia connesso a ciò che sta accadendo nel tuo mondo. Una chat con uno Scorpione noto può aggiornarti sulle ultime notizie e sui pettegolezzi.

Amore / Amicizia: mentre l'emozionante Scorpione Luna contatta nutrendo Cerere nella tua zona di associazione, le parole premurose tra te e il tuo interesse amoroso possono essere fonte di reciproco conforto. Anche se sei in contrasto, dovresti fare del tuo meglio per essere gentile. Può fare molto per elevare l'atmosfera tra di voi. Se single, controlla con quell'amico che funge da partner surrogato. Parlare con qualcuno che si prende cura di te fornirà una spinta emotiva.

Carriera / Finanza: i concetti selvaggi e lungimiranti diventano una forza motivante mentre l'ambizioso Marte nella tua zona di lavoro si allinea con l'inventivo Urano nella tua casa di istruzione superiore. È un momento eccellente per ricercare idee e tecniche fuori dagli schemi. Esplorare un nuovo ed eccitante aspetto di ciò che fai può essere di grande ispirazione, quindi vale la pena aggiornarti sugli ultimi progressi nel tuo campo. Chissà dove la tua esplorazione potrebbe portarti?

Crescita personale / spiritualità: un concetto spirituale non convenzionale può farti appello. Tuttavia, è scomodo se sfida le nozioni care. Prendi un piccolo morso piuttosto che un grande aiuto.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la tua sensibilità è una risorsa, non una debolezza. Vai avanti e senti i tuoi sentimenti. Essere in sintonia ti dirà cosa devi sapere sulle persone intorno a te, in particolare un Capricorno. Dai alla capra un ampio ancoraggio se li trovi prepotenti.

Amore / Amicizia: mentre la luna contatta Venere nella tua estesa nona casa, guarderai al romanticismo per l'avventura. Potrebbe voler dire fare qualcosa di leggermente diverso con il tuo interesse amoroso. O, per alcuni, potrebbe significare inseguire il brivido di una relazione amorosa a distanza. Potresti essere sorpreso di quanto sei disposto ad andare per amore. E perché no? Dopo tutto, vivi (questa vita) solo una volta.

Carriera / Finanza: il nodo Nord che entra in Gemelli e la tua casa di istruzione superiore afferma che trarrai beneficio dal colpire i libri. Andare avanti, livellare la tua istruzione o formazione potrebbe essere essenziale per andare avanti nella tua carriera. Con il nodo Sud che entra nel vasto Sagittario, è fin troppo facile essere la ruota di scorta. Tuttavia, sapere molto su una vasta gamma di cose non sarà utile. Dovrai approfondire i dettagli di un argomento rilevante per quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: il nervosismo che senti è la resistenza alla voce del tuo genitore interiore. Con la luna nel tuo segno, devi essere te stesso, non importa quale figura di autorità reale o immaginata disapprovi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sarai nel tuo elemento mentre la luna si sposta nel tuo segno. Ciò significa che sarai il solito solito meditabondo, lunatico e intenso. Va bene perché è esattamente ciò che ti fa riscaldare un Pesci emotivo. Dio li fa e poi li accoppia.

Amore / Amicizia: la tua atmosfera diventa super dolce e amorevole mentre la luna nel tuo segno si contatta nutrendo Cerere nella tua zona di vita amorosa. Quando sei così attento e attento, puoi essere difficile resistere. C'è qualcosa di super sexy nel modo in cui esprimi la tua preoccupazione. Si spera che il destinatario sappia quanto sono fortunati perché non pensi a nessuno. Ci vuole una persona speciale per guadagnare il tuo posto nel mondo.

Carriera / Finanza: con un bizzarro allineamento Marte / Urano che aumenta la produttività, sarai pronto a trovare una soluzione inventiva per un dilemma del lavoro. Potrebbe sembrare un po 'fuori dall'ordinario, ma a nessuno importa se riuscirà a fare il lavoro. Poiché ti dà fastidio lasciare qualcosa di incompiuto, sarai motivato a provare qualcosa di diverso. Sempre più, stai migliorando nell'abbracciare l'innovazione e svolgere i vecchi compiti in nuovi modi.

Crescita personale / spiritualità: con Cerere nella tua casa di auto-espressione, la creatività diventa un atto di auto-cura. Non devi essere un artista per trarre piacere dall'esprimersi in modo creativo. Trova un progetto o un mezzo che ti piace.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei aperto all'apprendimento. Non solo per la gioia, ma perché ti aiuta anche ad affinare le tue abilità. Essere in grado di portare il meglio in ciò che fai è importante. Il brainstorming con un Toro che ha idee brillanti si ricompenserà a vicenda.

Amore / amicizia: la tua relazione più stretta potrebbe essere il tuo insegnante più grande. Quando la Luna Leone nella tua casa di coscienza superiore contatta Venere affettuosa, sarai ricettivo alle idee trasmesse a te da un amico o dal tuo partner. Consciamente o inconsciamente, inviti persone nella tua vita che ti sfidano a crescere. Tieni la mente aperta anche se non vedi gli occhi. Man mano che la tua relazione cresce, puoi vedere le cose in modo diverso.

Carriera / Finanza: cogli l'opportunità di marchiarti come innovatore. Mercurio incontra l'ingegnoso Urano nella tua zona di lavoro afferma che ora è il momento di promuovere un'idea o un'abilità uniche che possono rivoluzionare la tua vita lavorativa. Le persone sono aperte a schemi folli e progetti sperimentali, quindi sei sicuro di metterti in contatto con qualcuno che ti prenderà sul serio. I social media e la tecnologia all'avanguardia relativa a ciò che fai potrebbero svolgere un ruolo nei tuoi piani.

Crescita personale / spiritualità: una figura autorevole potrebbe sfidare la tua versione della verità. Non solo riceveranno un guadagno quando ti sfidano, ma i loro occhi potrebbero anche essere aperti a un nuovo punto di vista.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: mentre la luna attraversa la Bilancia consapevole delle immagini e la tua decima casa pubblica, vorrai fare una buona impressione; tuttavia, le persone che più hai bisogno di stupire potrebbero essere quelle che trascuri. Un Ariete nella tua cerchia potrebbe aver bisogno di un po 'd'amore.

Amore / Amicizia: il Sole in toro che incontra Mercurio loquace nella tua zona di vita sentimentale segnala che sei pronto a flirtare. Perché non chattare con qualcuno che vuoi conoscere meglio? È anche un momento eccellente per utilizzare un'app di incontri o i social media per incontrare nuove persone. Se sei accoppiato, un convoglio divertente e civettuolo con il tuo partner potrebbe ricordare loro perché si sono innamorati di te in primo luogo. Qualunque cosa serva per alimentare le fiamme dell'amore.

Carriera / Finanza: la Bilancia Luna che si fonde con Giunone impegnato nel tuo settore professionale evidenzia la tua devozione per la tua carriera. Un'opposizione del ferito Chirone nel tuo regno domestico dice che la tua dedizione ha un prezzo. Ciò potrebbe significare che le relazioni familiari e le questioni relative alla tua casa vengono trascurate di conseguenza. Cosa deve fare una capra ambiziosa e laboriosa? Tratta la casa e la famiglia come se fossi valutato sulla tua performance.

Crescita personale / spiritualità: un disordinato allineamento luna / nodi può rivelare che non sai cosa è meglio per te o per quelli più vicini a te. In tal caso, possederlo e iniziare a essere più attento.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: è snervante quando tutti sembrano prestare attenzione a ciò che fai. La buona notizia è che gli atti di generosità faranno molto per dare alla gente la giusta impressione. Un Pesci può essere particolarmente commosso dalla tua vibrazione premurosa.

Amore / Amicizia: se ti svegli dalla parte sbagliata del letto, probabilmente dovresti evitare di entrare in contatto con il tuo interesse amoroso. La meditabonda Scorpione Luna che si scontra con Pallade e Saturno nel tuo sole avverte che potresti prendere la faccenda troppo seriamente e trasformarti in un affare cupo. Se sei single e vedi nuvole scure avvicinarsi, chiama un amico allegro prima che si instauri una brutta atmosfera. Ti sentirai meglio dopo aver fatto qualche risata.

Carriera / Finanza: l'emozionante Luna dello Scorpione nella tua zona di carriera che si scontra con l'erratico Urano e Chirone può farti sentire piuttosto vulnerabile. Quindi, potrebbe essere saggio volare sotto il radar piuttosto che attirare inutilmente l'attenzione su di te. Sotto questa influenza, è facile fare o dire cose strane che fanno un'impressione sbagliata. Se hai bisogno di interagire con una figura importante, gioca bene e lascia che prendano il comando.

Crescita personale / spiritualità: la luna che contatta la custodia di Cerere nella tua casa di denaro e beni indica che la tua gentilezza e generosità sono in pieno effetto. Fare la tua parte per aiutare gli altri sarà gratificante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua capacità di vedere il quadro più ampio può essere rinfrescante per le persone con cui ti colleghi oggi, in particolare un Toro nervoso. Aiutare tutti a vedere le cose da una prospettiva più ampia può avere un effetto calmante, quindi non essere timido nel condividere la tua saggezza.

Amore / Amicizia: sei super carino quando vai in giro assicurandoti che tutti nella tua cerchia abbiano ciò di cui hanno bisogno. Interpretare il custode è naturale quando l'emozionante Scorpione Luna contatta nutrendo Cerere nel tuo segno. Al giorno d'oggi, tutti possono usare un po' di comunicazione extra. Fortunatamente, hai molto amore da dare. Se accoppiato, il tuo interesse amoroso potrebbe diventare un po 'invidioso delle cure che dai agli altri, quindi fai il possibile per farli sentire amati.

Carriera / Finanza: sei molto più intelligente di quanto la gente ti dia credito. L'ambizioso Marte nella tua dodicesima casa nascosta in linea con Urano lungimirante nella tua zona delle idee suggerisce che probabilmente sei impegnato a realizzare un piano geniale dietro le quinte. Mantieni il tuo schema su una base strettamente da conoscere fino a quando non sei pronto per una grande rivelazione. Se dai troppo presto, un concorrente potrebbe tentare di incassare la tua idea. Mamma è la parola!

Crescita personale / spiritualità: con la luna che entra nella tua casa di coscienza superiore, la guida che ricevi dal tuo testo spirituale preferito, dall'auto-aiuto o dal libro del benessere può essere rassicurante.