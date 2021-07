Oroscopo di oggi 7 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 7 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 7 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: i sentimenti non sono fatti. Quindi, le tue emozioni potrebbero non essere un indicatore oggettivo della realtà. Potresti essere emotivamente influenzato da ciò che qualcuno dice (un Gemelli, forse). Analizzare le loro parole con occhio critico ti dirà cosa è reale e cosa non ha senso.

Amore/Amicizia: Venere che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno suggerisce che il perdono è la chiave della felicità. Non puoi incolpare e vergognare gli altri (come il tuo partner attuale o passato) per i loro errori. Né puoi insistere nel punirti per le trasgressioni. Non significa che stai perdonando un comportamento offensivo e stai facendo in modo che qualcuno crei il caos nella tua vita. Significa che stai scegliendo di lasciarti andare e andare avanti.

Carriera/Finanza: puoi esprimere i tuoi pensieri senza metterti sulla difensiva? Può essere impegnativo poiché Mercurio comunicativo si allinea con la combattiva Eris nel tuo segno. Forse sei preoccupato di non essere ascoltato o che le tue idee non vengano riconosciute? A meno che tu non abbia una valida ragione per sospettare che verrai ignorato, probabilmente dovresti concedere agli altri il beneficio del dubbio. È più probabile che siano ricettivi a ciò che hai da offrire se adotti un approccio meno aggressivo.

Crescita personale/spiritualità: la Luna Gemelli che ha innescato il quadrato Mercurio/Nettuno di ieri suggerisce che potresti essere ancora all'oscuro di alcuni problemi e potresti avere difficoltà a distinguere i fatti dalla finzione. Il pericolo più grande è illudersi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: tieni presente che il tuo attaccamento al denaro o ai beni non ti ispira a fare scelte sbagliate. Puoi emozionarti per le preoccupazioni materiali mentre la volubile Luna dei Gemelli transita nella tua casa dei beni. Si consiglia cautela quando si negozia con un Pesci.

Amore/Amicizia: le persone più vicine a noi sembrano essere eccezionalmente abili nel colpire dove fa male. Con l'amorevole Venere nel tuo regno domestico che si allinea con il guaritore ferito Chirone, il perdono potrebbe essere in ordine. Non hanno bisogno di scusarsi né riconoscere il danno che hanno causato per farti chiudere. Sta a te decidere di lasciar perdere. Non significa che stai perdonando quello che è successo. Significa che stai reclamando il tuo potere in modo da poter guarire e andare avanti.

Carriera/Finanza: La rabbia repressa o il risentimento possono alimentare il tuo desiderio di conquistare una preoccupazione finanziaria mentre l'esperto Mercurio nella tua casa di risorse si allinea con Eris scontenta. Lascia che questo fuoco ti motivi a scoprire tutto ciò che devi sapere sulla questione in questione. Puoi essere un negoziatore astuto mentre cerchi di correggere i torti del passato e recuperare le opportunità mancate. Fai sentire la tua voce.

Crescita personale/spiritualità: la mutevole Luna Gemelli che ha innescato il quadrato Mercurio/Nettuno di ieri può gettare un'ombra persistente di dubbio. Stai attento alle mezze verità e alle incongruenze nella versione degli eventi di qualcuno. C'è di più nella storia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, sei fiducioso e in sintonia con i tuoi bisogni emotivi. Tuttavia, potresti non essere così consapevole di cosa sta succedendo agli altri. La Vergine e i Pesci nella tua vita possono essere particolarmente difficili da capire.

Amore/Amicizia: non puoi portare rancore verso un amico per sempre. L'affettuosa Venere che si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di amicizia suggerisce che è tempo di lasciare che il passato sia passato e andare avanti. Perché non inviare loro un messaggio o, meglio ancora, chiamarli? Se sei tu quello che ha torto, mettiti le mutande da ragazzo o da ragazza grande e chiedi scusa. Non devi essere perfetto, ma per amore dell'amicizia, dovresti riconoscere i tuoi errori.

Carriera/Finanza: con Eris disprezzato nella tua casa di lavoro di squadra, spesso senti di dover fare molto rumore per essere notato. Dovresti trovare un po' più facile esprimerti e avere un impatto su un progetto di gruppo come comunicatore Mercurio nel tuo segno ed Eris si allineano. È un momento opportuno per affrontare le lamentele e risolvere i problemi con un incarico. Metti a frutto le tue eccellenti capacità relazionali.

Crescita personale/spiritualità: con la luna nel tuo segno che innesca il quadrato Mercurio/Nettuno di ieri, potresti essere incline a dire una piccola bugia bianca. L'inganno potrebbe tornare a perseguitarti. Sii un tiratore dritto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: riposare il cuore e la mente è importante tanto quanto prendersi cura del proprio corpo fisico. Perché non prendersi una pausa dai dispositivi elettronici e concedersi un momento per spegnere? La guida di un saggio Leone può aiutarti a tagliare il rumore.

Amore/Amicizia: con la Luna Gemelli che incontra Mercurio nella tua solitaria dodicesima casa e riaccende il quadrato Mercurio/Nettuno di ieri, potresti non essere pronto per la conversazione. Principalmente perché sei alle prese per capire certe cose. Può essere difficile individuare ciò che ti dà fastidio. Sembra solo che le cose non siano così chiare come sembrano. Concediti del tempo per acquisire chiarezza prima di esprimere i tuoi pensieri.

Carriera/Finanza: non permettere a nessuno di dirti che non sei degno di successo e prosperità. L'attrattore Venere nella tua casa dei guadagni allineandosi con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di carriera ti invita a dimostrare che gli odiatori si sbagliano. Quello che pensavi fosse una passività potrebbe rivelarsi un bene prezioso. Invece di lamentarti di qualcosa che ritieni riduca le tue possibilità di successo, vedi se c'è un modo per farlo funzionare per te. Potresti essere sorpreso da ciò che scopri.

Crescita personale/spiritualità: le attività spirituali e metafisiche possono lasciarti con più domande che risposte. Invece di insistere per la chiarezza, concedi il tempo per la guida e la conoscenza che hai già acquisito per affondare. Potrebbe presto esserci un momento iliare.