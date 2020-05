Oroscopo di oggi 7 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 7 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 7 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sentirai tutte le sensazioni sotto i raggi della Luna Piena nell'intenso Scorpione. Spero che porti un senso di gioia nell'essere vivi. Se, per caso, ti manca l'ispirazione, cerca un Capricorno laborioso ed entusiasta che sta approfittando del momento.

Amore / Amicizia: sei molto appassionato e senti le cose profondamente con la Luna Piena che illumina il regno che governa l'intimità emotiva e sessuale. Quindi, desidererai la vicinanza che solo una persona eccezionale può offrire. Se accoppiati, perché non pianificare una serata romantica con il tuo partner? L'intimità non deve essere sessuale. Connettersi con un amico con il quale si ha una straordinaria connessione cuore a cuore può essere gratificante.

Carriera / Finanza: La luna piena nello Scorpione mette a fuoco il debito, le risorse che condividi con gli altri (come un partner innamorato o d'affari) e i fondi che ricevi da un istituto finanziario. Controlla gli articoli nei tuoi accordi che non si sommano. Non sei particolarmente obiettivo su questi argomenti ora. Quindi, è saggio ascoltare gli altri e ottenere le loro prospettive prima di effettuare una chiamata di giudizio.

Crescita personale / spiritualità: nessun ariete è un'isola. Non importa quanto sei indipendente, hai ancora bisogno del supporto di amici e persone care. Lo sentirai oggi quando ti renderai conto del peso che gli altri portano nella tua vita. Sii grato di avere persone su cui contare.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: i compromessi dovranno essere fatti quando la Luna Piena è nel tuo segno opposto dello Scorpione. Consideralo il prezzo che paghi per avere buone relazioni. Tu e uno Scorpione potresti non vedere gli occhi. Tuttavia, puoi essere una coppia dinamica se rispetti i punti di forza dell'altro.

Amore / Amicizia: le tue relazioni più significative sono al centro della scena mentre la Luna Piena dello Scorpione illumina la tua casa di società. La realizzazione emotiva verrà dal collegamento con una persona speciale in modo significativo. Riguarda loro, non tu. Quindi, dovresti mettere al primo posto i loro bisogni. Potrebbe compromettere la tua agenda, ma in una relazione, devi sapere quando premere pausa sugli interessi egoistici e prenderne uno per la squadra.

Carriera / Finanza: l' allineamento intelligente del mercurio con l'immaginativo Nettuno nella tua casa di piani futuri ti incoraggia a formulare una visione per ciò che è futuro. Ogni grande successo inizia con un sogno. Qual è il tuo, toro? Lascia che la tua mente vaghi liberamente ed esplora piani selvaggiamente fantasiosi. Annota alcune note e fai una piccola ricerca. Man mano che realizzi le tue idee, è probabile che ti venga in mente uno schema fattibile. Segui e vedi dove ti porta.

Crescita personale / spiritualità: se hai bisogno di una guida, consulta i mentori intelligenti, forti e pieni di risorse della tua vita per ricevere assistenza. La luna che contatta il saggio Giove e il magistrale Plutone indica che il loro consiglio può dare potere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: stai lavorando sodo per la cura di sé? O a malapena a tenerlo insieme? La luna piena nella tua zona benessere può evidenziare dove hai trionfato e dove non sei stato all'altezza. Fai check-in con uno Scorpione attento al fitness per consigli utili.

Amore / Amicizia: l'intensa Luna Scorpione che contatta Giove e Plutone nella tua zona di intimità indica la necessità di una profonda connessione. Sei noto per essere un po 'emotivo, quindi potresti sorprendere qualcuno quando segnali che sei pronto per un'esperienza più profonda. L'atmosfera che invii dice che stai suonando per sempre. Spero che non farai i tuoi Gemelli e non cambierai idea domani.

Carriera / Finanza: la tua vita lavorativa quotidiana è al centro dell'attenzione con la luna piena nello Scorpione nella tua casa di lavoro. È un momento eccellente per valutare se stai sfruttando al meglio il tuo talento unico e come potresti trarre vantaggio dal potenziamento delle tue competenze. L'ampliamento delle opzioni può comportare l'avventura in aree di lavoro correlate con cui non si ha familiarità. Non c'è tempo come il presente per iniziare a esplorare cos'altro puoi fare.

Crescita personale / spiritualità: quando la luna si scontra con Marte nella tua casa di coscienza superiore, ti senti frustrato quando ti manca la guida che dà senso alla tua vita. C'è saggezza là fuori. Rivolgiti a una persona saggia che può illuminare il tuo cammino.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua sicurezza, passione ed energia gioiosa ti distinguono dalla massa. In effetti, è probabile che tu rubi lo spettacolo. Uno Scorpione può trovarti molto divertente. Forse c'è molto di più nella tua connessione oltre al semplice divertimento e ai giochi?

Amore / Amicizia: con la seducente luna piena nello Scorpione nella tua zona di vita sentimentale, eleverai il flirt a una forma d'arte. Quando si accende il fascino, sarà molto difficile resistere. Trasformalo in una serata sexy con il tuo partner. Se sei a casa, un happy hour di chat video con qualcuno che vuoi conoscere meglio potrebbe essere eccitante. Sei determinato a portare le cose al livello successivo, quindi sei sicuro di trovare un modo per farlo funzionare.

Carriera / Finanza: Mercurio nella tua zona di gruppi in linea con l'immaginabile Nettuno dice che farai il tuo miglior brainstorming creativo con una squadra. La magia accade quando unisci i tuoi talenti, esperienza e risorse. Ti sentirai ispirato dai contributi che tutti danno. Può aiutarti a valutare la forza delle tue idee. È un momento eccellente per fare ricerche e saperne di più su un argomento di interesse. Un convoglio con un mentore potrebbe essere incoraggiante.

Crescita personale / spiritualità: la luna che si allinea con Nettuno esoterico nella tua casa di coscienza superiore ti mette in uno stato mentale mistico. Approfitta del momento impegnandoti in pratiche spirituali o metafisiche.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il tempo di qualità trascorso con i tuoi cari preferiti sarà la cura per ciò che ti affligge. Se non riesci a connetterti di persona, perché non riunirti durante la cena e una video chat? Tutto è più facile da gestire quando sai che qualcuno ha le spalle.

Amore / amicizia: il mercurio perspicace che contatta Nettuno percettivo nella tua casa dell'intimità può aiutarti a capire cosa succede con il tuo interesse amoroso. Fidati di quel colpo psichico che rivela ciò che sta accadendo sotto la superficie. A meno che non abbiano una mentalità aperta su questioni metafisiche, potrebbe essere saggio mantenere ciò che intuisci per te. Può diventare imbarazzante se il tuo partner è a disagio con te che ne sai così tanto.

Carriera / Finanza: nonostante i tuoi sforzi per concentrarti sulla tua carriera e tracciare il tuo percorso, altre aree della tua vita richiedono la tua attenzione. Con la luna piena nello Scorpione che evidenzia le questioni familiari e domestiche, le preoccupazioni professionali dovranno essere messe in attesa. In questo momento, sei un po 'troppo vicino per vedere le cose in modo obiettivo, quindi è meglio non ossessionarlo. In un giorno o due, puoi valutare le tue opzioni da un luogo di chiarezza.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena nel tuo regno domestico intensifica le cose che sono vicine a casa e al cuore. È il momento perfetto per portare a termine un progetto basato su casa. È importante comunicare con la famiglia o la tribù prescelta, quindi rendili la tua priorità oggi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la tua mente è in fiamme con idee intriganti che vuoi esplorare. Annotali perché torneranno utili nelle settimane e nei mesi a venire. Nel frattempo, parlane con uno Scorpione a cui piace il tuo modo di pensare. Il loro feedback sarà utile.

Amore / Amicizia: discutere del quadro generale con il tuo interesse amoroso può rivelare che stai pensando sulla stessa linea. Il mercurio espressivo che si allinea con l'empatico Nettuno nella tua zona di associazione può sincronizzare i tuoi cuori e le tue menti. Ricorda solo che questa è la parte fantasy del tuo programma di relazioni e stai provando diverse realtà per dimensioni. Solo il tempo dirà cosa si attacca, quindi non prendere ciò che viene detto come qualcosa che è scritto nella pietra. I single dovrebbero riscrivere la loro lista dei desideri delle relazioni.

Carriera / Finanza: la luna piena in Scorpione perspicace e il tuo regno mentale fa luce sul tuo splendore. Le persone sono interessate a sentire le tue idee, quindi non essere timido nel condividerle. Fidati di essere molto più informato di quanto pensi. Poiché la tua energia mentale è alta, è il momento ideale per portare a termine attività che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento, il parlare in pubblico, il networking e la condivisione delle informazioni.

Crescita personale / spiritualità: il cervello, l'entusiasmo e la pura forza di volontà che porti a un hobby, un mestiere, uno sport o un gioco ti garantiscono praticamente di dominarlo. Cerca di ricordare che questo dovrebbe essere piacevole e non un altro lavoro da svolgere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: i tuoi valori non sono così diversi da quelli degli altri. Hai semplicemente diversi modi per ottenere ciò che desideri. Ciò non significa che non riesci a trovare un modo di lavorare insieme. Potrebbe essere cruciale incontrare un Toro a metà strada.

Amore / amicizia: con un allineamento di mercurio / Nettuno di supporto in gioco, un segreto condiviso tra te e il tuo partner o un amico può fornire informazioni su come prendersi cura gli uni degli altri. Essere un ascoltatore attento e compassionevole aiuta a rafforzare la fiducia, quindi nessun giudizio, solo amore. Queste sono informazioni riservate. Trattalo con il rispetto che merita. I consigli condivisi sulla cura di sé possono essere molto utili. Non essere timido nell'offrire ciò che sai.

Carriera / Finanza: le finanze vengono messe a fuoco con la luna piena nello Scorpione che illumina la tua casa di soldi. Per ottenere solide basi potrebbe essere necessario negoziare con partner (aziendali o romantici), creditori e istituti finanziari. Tutti i segni indicano che la cooperazione è essenziale per ottenere ciò di cui hai bisogno, quindi preparati a scendere a compromessi. Nei giorni e nelle settimane a venire, potresti vedere che valeva la pena affrontare i problemi e perseverare.

Crescita personale / spiritualità: potresti vedere il valore nell'ascolto dei tuoi anziani mentre la luna contatta il saggio Giove e il magistrale Plutone nella tua zona familiare. Sappi che stai sulle spalle di coloro che sono venuti prima di te e, quindi, sei benedetto con la loro forza.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sei potenziato dalla Luna Piena nel tuo segno. Lo rende un momento opportuno per decisioni importanti e cambiamenti significativi. Potrebbe essere necessario negoziare con un Toro. La buona notizia è che il toro potrebbe trovare molto difficile rifiutarti.

Amore / amicizia: ti senti sexy, intelligente e potente con la luna piena nel tuo segno. La tua sicurezza attirerà sicuramente l'attenzione. Potrebbe dare al tuo partner una sveglia che gli fa sapere che sei qualcuno che non dovrebbero dare per scontato. Dopo tutto, hai opzioni. Gli Scorpioni singoli hanno intensificato i poteri di seduzione. C'è qualcosa in te che ti rende difficile resistere. Non c'è momento migliore per fare una mossa a qualcuno su cui stai schiacciando.

Carriera / Finanza: la tua creatività è potenziata quando Mercurio si allinea con il fantasioso Nettuno nella tua casa di auto-espressione. Questa energia supporta la collaborazione, quindi trarrai beneficio dalla collaborazione con una persona intelligente che pensa come te. La tua potenza cerebrale combinata può produrre risultati sorprendenti. Sarà divertente far rimbalzare le tue idee da qualcuno e ricevere feedback che ti aiuteranno a perfezionare le tue idee. Questa potrebbe essere una vittoria!

Crescita personale / spiritualità: la luna che contatta il mistico Nettuno dà una spinta al tuo intuito. Potrebbe anche aumentare il tuo interesse per la metafisica. Non importa quanto ci provi, è impossibile negare le tue abilità psichiche e la natura divertente.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: verrai invitato a sintonizzare il mondo esterno e sintonizzare la tua mente con regni superiori di coscienza. Potresti scoprire che tutte le risposte che cerchi giacciono dentro di te. Se hai bisogno di aiuto per decodificare i segnali, chiedi consiglio a uno Scorpione intuitivo.

Amore / Amicizia: con la Luna Piena dello Scorpione in contrasto con i pianeti nelle zone di appuntamenti e relazioni, il romanticismo potrebbe non essere una priorità. Al momento, probabilmente ci sono cose più importanti nella tua mente (come la tua situazione lavorativa e trovare il tuo scopo). Anche se persisti con questioni romantiche, potresti trovare difficile far andare le cose per la tua strada. Non forzarlo. Per il momento, riposati.

Carriera / Finanza: il mercurio espressivo nella tua casa di lavoro in linea con la creatività di Nettuno è un invito a discutere alcune delle tue idee immaginative sulla tua vita lavorativa. Potresti voler fare un brainstorming di un progetto con un collega. O, forse, vuoi parlare con qualcuno che può valutare le tue abilità e fornire consigli utili su come trovare una nuova posizione? Tieni a mente il tuo fine partita mentre pianifichi le tue prossime mosse.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena dello Scorpione nella tua dodicesima casa esoterica accresce il tuo intuito. Presta molta attenzione ai sogni, alle sincronicità e alle intuizioni di veglia. Potresti ricevere un messaggio importante che ti induce su qualcosa che devi sapere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: c'è felicità nel trovare i tuoi interessi personali e andare d'accordo con la banda. A volte, dimentichi quanto possa essere divertente connettersi con la tua gente preferita. Un affascinante Scorpione nella tua cerchia sarà difficile resistere.

Amore / amicizia: la luna piena dello Scorpione illumina l'amicizia e la tua vita sociale. Anche se tu e i tuoi amici più vicini non vedete sempre gli occhi, c'è ancora una forte connessione emotiva tra di voi. In alcuni casi, potresti persino pensare di essere anime gemelle platoniche. La connessione con i tuoi amici sarà gratificante anche se non ottieni da dove provengono e viceversa. Sono le differenze tra te che lo rendono eccitante e ti fanno venir voglia di saperne di più.

Carriera / Finanza: con l'intelligente Mercurio che aspira l'immaginativo Nettuno nella tua zona di comunicazione, i tuoi poteri creativi vengono intensificati. Sarai nella zona quando lavori su un progetto che può beneficiare di intuizioni intuitive e talento artistico. Anche se ciò su cui stai lavorando è piuttosto banale, la tua capacità di approfondire la questione sarà utile. Se stai collaborando, un'atmosfera empatica con il tuo partner può rendere un'esperienza positiva.

Crescita personale / spiritualità: non ti manca il reparto sicurezza; tuttavia, quando un amico afferma i tuoi punti di forza, hai davvero un'idea di cosa puoi fare. Spero che ti ispiri a riconoscere i doni di coloro che ti circondano.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: indipendentemente dal fatto che tu sappia dove stai andando o no, stai andando verso un cambiamento nella tua carriera. È bello avere un piano di lavoro ma essere flessibili. Un Pesci può avere alcuni spunti interessanti sulle tue possibilità e sul percorso da percorrere.

Amore / Amicizia: ottenere il tuo interesse amoroso per supportare i tuoi piani di carriera può essere una sfida. Anche spiegare le tue aspirazioni può essere imbarazzante. Forse è perché ti senti sensibile alla tua posizione e temi che potrebbero non capire o criticare le tue scelte. Se ti senti sensibile, è una conversazione che è meglio lasciare per una data successiva. Allo stesso modo, il romanticismo potrebbe non essere una priorità per i single se ci sono questioni più urgenti da affrontare.

Carriera / Finanza: la luna piena nello Scorpione nella tua zona di carriera rende il momento giusto per portare a termine un progetto importante o fare un passo significativo verso il raggiungimento di un traguardo professionale. Nella tua testa, potrebbero esserci molte domande e dubbi. La buona notizia è che il tuo cuore sa cosa fare. Fidati. Lascia che l'intuizione riempia gli spazi vuoti in cui la logica non ti riesce. Sei in una posizione di alta visibilità, quindi puoi aspettarti che le persone guardino ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: la frustrazione si trasforma in rabbia quando la lunatica Scorpione Luna fa quadrare Marte nel tuo segno questa sera. Prendilo come un segnale per evitare persone e situazioni che ti infastidiranno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: un desiderio di ampliare i tuoi orizzonti può mandarti in una missione. Un saggio Capricorno potrebbe essere il perfetto mentore o guida spirituale per questa tappa del tuo viaggio. Possono indicarti la giusta direzione, ma tocca a te percorrere il sentiero.

Amore / Amicizia: mentre la luna contatta il saggio Giove e il coraggioso Plutone nella tua casa di amicizia, apprezzerai gli amici che portano stabilità, saggezza e forza nel tuo mondo. Ti sentirai al sicuro avventurandoti in un territorio sconosciuto quando sai che c'è qualcuno affidabile a cui rivolgersi in caso di smarrimento. Perché non fare il check-in prima di iniziare un nuovo viaggio?

Carriera / Finanza: l' intuizione e l'immaginazione sono le tue risorse più potenti mentre Mercurio nel tuo regno mentale si allinea con Nettuno creativo. La prospettiva che porti è unica e aiuta tutti a vedere le cose sotto una luce fresca. Eccellerai in attività che coinvolgono arti visive o dello spettacolo, moda, bellezza o scrittura creativa. Anche se stai lavorando a qualcosa di più banale, il tuo talento creativo aggiungerà qualcosa di speciale a ciò che stai facendo.

Crescita personale / spiritualità: La Luna Piena dello Scorpione, nella tua casa di coscienza superiore, evidenzia il tuo bisogno di un senso di scopo e accende un desiderio di connettersi con il Divino. Anche coloro che non sono particolarmente spirituali cercheranno un senso del significato. Oltre alla spiritualità, trascorrere del tempo nella natura o perseguire l'educazione può essere gratificante.