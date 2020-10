Oroscopo di oggi 7 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 7 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 7 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: puoi capire praticamente chiunque se ti prendi il tempo di ascoltare. Anche se potresti incontrare la tua partita in un sfuggente Pesci. Non essere così veloce a scartarli solo perché non capisci immediatamente da dove provengono. Vale la pena conoscerli.

Amore / Amicizia: quando Venere è in Vergine, esprimi il tuo amore aiutando il tuo partner in modi pratici. Con Venere in aspetto devoto Giunone, questi piccoli atti di gentilezza possono avvicinarti. Significa molto quando qualcuno fa uno sforzo in più in casa o dà una mano con una questione finanziaria. Allo stesso modo, dovresti stare attento ai modi pratici in cui il tuo interesse amoroso ti sostiene. Fagli sapere che apprezzi i loro sforzi.

Carriera / Finanza: le questioni finanziarie sono destinate a essere imprevedibili poiché un'opposizione tra Mercurio e Urano irregolare crea il caos nelle tue zone monetarie. Qualcosa che qualcuno dice o fa è destinato a scuotere la barca. L'assegno potrebbe essere per posta; tuttavia, circostanze impreviste potrebbero ritardarne l'arrivo. Sotto questa influenza volatile, non c'è controllo su come andranno le cose. Le trattative importanti e gli acquisti importanti (in particolare computer, telefoni cellulari e veicoli) è meglio rimandare a una data successiva.

Crescita personale / spiritualità: è facile perdersi in grandi concetti spirituali e difficile metterli in pratica. Potresti trarre vantaggio dalle idee che sono più accessibili e più facili da discutere con gli altri.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: nonostante tu sia ben informato sulle persone e sui progetti che ti interessano, potresti comunque scoprire che la tua conoscenza è carente. Sembra che ci sia sempre di più che puoi imparare. Rivolgiti a un Gemelli intelligente per fornire le risposte di cui hai bisogno.

Amore / amicizia: una rivelazione sorprendente potrebbe metterti in contrasto con il tuo interesse amoroso. Puoi ringraziare un'opposizione Mercurio / Urano per averti spinto fuori dalla tua zona di comfort. È un promemoria che tu e il tuo partner potreste non sapere quanto pensate l'uno dell'altro. Se sei single, qualcuno con cui hai chattato su un'app di appuntamenti potrebbe farsi fantasma (o viceversa). Oppure potresti improvvisamente scoprire che non sono esattamente chi dicono di essere. Non credere al clamore.

Carriera / Finanza: Con sole in Bilancia nella tua zona di lavoro in contrasto con lo stratega Pallade, tu e un cosiddetto esperto potreste non essere d'accordo su come portare a termine un compito. I grandi concetti possono essere difficili da eseguire in modo pratico. Diventa ancora più stressante quando c'è la pressione di lavorare con un piano impraticabile. Preparati a fornire prove che dimostrino gli errori in un grande schema.

Crescita personale / spiritualità: raddoppierai il tuo divertimento in attività creative, hobby, giochi e nelle tue attività ricreative preferite quando le condividi con una persona speciale. Può essere una grande esperienza di legame con tuo figlio o partner.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei destinato a svegliarti sul lato destro del letto mentre la luna nel tuo segno si connette con il sole. Quando ti senti bene con te stesso, puoi affrontare qualunque cosa la vita ti proponga. Anche un enigmatico Pesci non può rovinare il tuo buon umore.

Amore / amicizia: le cose diventano imbarazzanti in camera da letto quando qualcuno diventa troppo tecnico su come connettersi. Con il sole nella Bilancia mentale che fa quadrare Pallade nella tua zona di intimità, sei incline ad affrontare le cose dalla tua testa piuttosto che dal tuo cuore. È un modo infallibile per rovinare l'atmosfera. Non complicatelo e non imponete troppe regole. È un momento sacro. Rimani centrato nel tuo cuore e fai ciò che ti fa sentire bene.

Carriera / Finanza: diventare inventivi invece di attenersi alla solita routine potrebbe essere una ricetta per il disastro poiché l'abile Mercurio si oppone all'eccentrico Urano. Potresti ritrovarti rapidamente fuori dalla tua profondità se rendi un'attività troppo complicata o lavori con app o apparecchiature complesse che non sei sicuro di sapere come usare. Il progresso potrebbe anche essere interrotto da un cattivo rapporto con computer, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. Potrebbe essere necessario chiamare il supporto tecnico per salvare la giornata.

Crescita personale / spiritualità: sei una persona intelligente e affascinante. Abbi fiducia nel fatto che è sufficiente che qualcuno si interessi a te. Lascia che chi sei attiri le persone nel tuo mondo piuttosto che cercare sempre gli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua intuizione è forte nelle prime ore, quindi è allora che ti fidi di sapere cosa stai facendo; tuttavia, con il passare della giornata, rischi di perdere la trama. Non chiedere indicazioni a un Pesci. Ti confonderanno solo di più.

Amore / amicizia: un'analisi eccessiva di un problema familiare o di relazione rende la questione più complicata di quanto dovrebbe essere. Con il sole nell'indeciso stratega della Bilancia in quadratura Pallade, può essere impossibile raggiungere un accordo. Anche la persona su cui fai affidamento per fare scelte sensate può essere confusa su cosa fare. A meno che tu non abbia a che fare con una questione urgente, è meglio lasciar perdere per ora.

Carriera / Finanza: buona fortuna con il convincere un team a lavorare insieme in modo coeso. Con un allineamento Mercurio / Urano che influisce sul modo in cui ti connetti, non sarai sicuro di parlare la stessa lingua né di lavorare per raggiungere gli stessi obiettivi. La voglia di innovare può essere spinta troppo oltre, rendendo un processo semplice eccessivamente complicato. Certi individui (forse tu) potrebbero essere più coinvolti nella difesa del loro genio che nel far funzionare l'incarico. Difficoltà tecniche potrebbero anche gettare una chiave inglese nei lavori. Sforzati di mantenerlo semplice.

Crescita personale / spiritualità: quando la logica fallisce, dovrai usare l'intuizione e l'immaginazione per riempire i tuoi spazi vuoti. Ciò che percepisci con il tuo senso straordinario può essere valido quanto i fatti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: è probabile che la comunicazione e le interazioni con gli altri procedano senza intoppi nelle prime ore; tuttavia, tutte le scommesse vengono annullate con l'avanzare della giornata. Arrivare a un Pesci potrebbe essere particolarmente complicato. Principalmente perché sono nel loro mondo.

Amore / amicizia: la domesticità può essere la cura per ciò che ti affligge. Prendersi cura delle persone che ami e lasciare che si prendano cura di te può essere profondamente gratificante poiché l'affettuosa Venere si allinea con la devota Giunone nella tua casa e nel regno familiare. Con questa dolce energia in gioco, tutti nella tua orbita si sentono amati. I Leo single si sentiranno più a casa intorno a qualcuno che li coccola e li tratta come se fossero la regina o il re del loro castello.

Carriera / Finanza: potresti vivere una giornata folle poiché l'opposizione tra Mercurio multitasking e Urano irregolare scuote le cose nella tua casa e nelle zone di carriera. Quindi, è improbabile che le cose vadano secondo i piani. È probabile che sviluppi imprevisti in un'area creino turbamenti nell'altra area. Più sei flessibile e suscettibile di cambiare, meno sarai stressato. Rimandare la firma di contratti e rinviare trattative importanti finché le cose non saranno più stabili.

Crescita personale / spiritualità: "Se non è rotto, non aggiustarlo" è una buona regola pratica. Questo vale sia per gli oggetti che per le relazioni. È saggio sapere quando partire abbastanza bene da solo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: nelle prime ore sarai nella zona con questioni di lavoro e denaro. È il momento di affrontare progetti complicati. Con il passare della giornata, potresti trovare difficile rimanere concentrato anche sulle attività più di routine. Chiedi aiuto a un Ariete.

Amore / Amicizia: con l'indeciso Bilancia Sole che schiera lo stratega Pallade nella tua zona romantica, ti spingerai troppo oltre la tua propensione per la preparazione. Non devi passare ore a pianificare l'appuntamento perfetto. Tutto quello che devi fare è accontentarti di qualcosa che sia tu che il tuo interesse amoroso amate fare. Mantenerlo semplice farà bene alla tua testa e al tuo conto in banca.

Carriera / Finanza: il tuo flusso di lavoro incontra un intoppo quando le cose si complicano. Con l'intelligente Mercurio che si oppone all'inventivo Urano, potresti imbatterti in un concetto che è sopra la tua testa. La tua intelligenza o abilità potrebbero non essere il problema. Qualcuno potrebbe rendere un compito più complicato del necessario. Un problema con un'app, il tuo computer o altri dispositivi elettronici potrebbe anche causare problemi. Esegui il backup del tuo lavoro e contatta una persona esperta di tecnologia per chiedere aiuto.

Crescita personale / spiritualità: di solito sei bravo a capire le cose; tuttavia, oggi, potresti scoprire di essere completamente perso. Va bene non avere tutte le risposte. Ti ispirerà a saperne di più su qualcosa che ti fa inciampare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: mantenere le cose semplici, soprattutto sul posto di lavoro, sarà il modo migliore per rimanere in pista. Le cose si confondono quando inizi a intrattenere troppe idee. Il feedback di un Gemelli esperto può rendere le cose più complicate di quanto dovrebbero essere.

Amore / amicizia: il tuo attaccamento a qualcuno potrebbe essere qualcosa di più dell'amore o della passione. Venere che si allinea con la devota Giunone nella tua casa di risorse suggerisce che il tuo affetto potrebbe anche riguardare i soldi e i vantaggi materiali che una persona può fornire. Non c'è niente di sbagliato nel desiderare uno stile di vita comodo. Fai solo attenzione a non confondere il reddito di una persona con il suo valore interiore. Se lo fai, potresti compromettere la tua integrità per amore del dollaro onnipotente.

Carriera / Finanza: non è possibile controllare il flusso di una questione finanziaria poiché il volubile Mercurio e l'irregolare Urano si allineano nelle tue zone monetarie. Potresti pensare di avere una comprensione di tutti i dettagli pertinenti; tuttavia, essere ben informati non ti salverà quando qualcuno lancia una palla curva. Si consiglia cautela quando si firmano contratti e si trattano documenti importanti. Assicurati di prendere il tempo per leggere la stampa fine. È meglio evitare acquisti importanti, in particolare computer, telefoni cellulari, veicoli ed elettronica.

Crescita personale / spiritualità: stai alla ricerca di un mentore esperto o di insegnamenti nuovi ed entusiasmanti che risuonano con te. Che la tua ricerca sia accademica o spirituale, espandere la tua istruzione sarà utile.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: prova quanto puoi, può essere difficile capire alcuni individui (come un volubile Gemelli). Tuttavia, non ti impedirà di provare. Si spera che non rimarrai deluso nel processo. Non preoccuparti. Avrai più chiarezza domani.

Amore / amicizia: è impossibile prevedere come qualcuno potrebbe rispondere a una rivelazione profondamente personale. Con l'espressivo Mercurio nel tuo segno che si oppone al jolly Urano nella tua casa di partnership, è improbabile che ciò che condividi raccolga la risposta attesa. Il tuo ascoltatore potrebbe essere terribilmente scioccato dalle tue parole o deliziosamente sorpreso. C'è solo un modo per scoprirlo. Se ti senti sensibile, questo potrebbe non essere il momento giusto per aprirti e condividere ciò che hai nel cuore.

Carriera / Finanza: Il Sole Bilancia nella tua dodicesima casa nascosta, stratega Pallade, suggerisce che questo potrebbe non essere il momento o il luogo per rivelare un grande piano. Condividere prematuramente le tue idee potrebbe rovinare le tue possibilità di ottenere il via libera di cui hai bisogno per perseguire ulteriormente questo obiettivo. In questa fase, potresti non essere così informato su alcuni dettagli come pensi. Riempi la tua eccitazione mentre ti impegni a mettere a punto il tuo schema.

Crescita personale / spiritualità: con Venere che aspira a Giunone nel tuo segno, essere lì per le persone che ami è molto importante per te. Otterrai tanto dal presentarti a un amico quanto loro. La tua lealtà non conosce limiti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non importa quanto sei vicino a qualcuno (come un Gemelli), non puoi sempre capire da dove vengono. Oggi potrebbero trovarti altrettanto criptico. Va bene. Un piccolo mistero fa molto per mantenere l'interesse di qualcuno.

Amore / amicizia: lascerai tutto quando una persona che ami è nei guai. Con Venere in aspetto rispettoso di Giunone, ti assumerai la responsabilità personale di aiutarli a risolvere il loro problema. Si spera che la persona che stai salvando sia degna della tua devozione. C'è sempre quella persona che approfitterà della tua gentilezza e generosità se glielo permetti. Trova un modo per essere utile senza fare il martire o il salvatore.

Carriera / Finanza: con il ben informato Mercurio che si oppone alla creatività di Urano nella tua zona di lavoro, un incarico potrebbe mettere alla prova le tue abilità. Potresti essere sopra la testa quando lavori con concetti avanzati o procedure altamente tecniche. In alternativa, un'attività di routine potrebbe diventare eccessivamente complicata a causa di influenze al di fuori del tuo controllo. Computer stravaganti e difficoltà tecniche potrebbero causare problemi. Invece di aspettare di avere un disastro in piena regola, dovresti chiedere aiuto al primo segno di guai.

Crescita personale / spiritualità: è intelligente pianificare il futuro; tuttavia, non dovresti stressarti troppo se non riesci a capire tutto in un giorno. L'allineamento sole / Pallade di oggi è una chiamata per verificare che tu sia sulla strada giusta.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: nonostante il tuo desiderio di portare a termine le cose, le attività lavorative e le faccende domestiche non saranno esattamente una cosa semplice. Potresti avere difficoltà a imparare nuovi modi di fare le cose. Non lasciare che un Pesci confuso interferisca e complichi il tuo processo.

Amore / Amicizia: indipendentemente dalle parole usate, ciò che viene detto tra te e un amico o il tuo interesse amoroso si traduce in "Devo fare le mie cose". La ribellione sorge quando Mercurio nel manipolatore Scorpione e Urano indipendente si scontrano. Qualcuno (forse tu) probabilmente andrà per la propria strada piuttosto che seguire il programma. Questa interruzione può essere fastidiosa, ma non è la fine del mondo. È un segno che qualcuno ha bisogno di spazio per esplorare i propri interessi. Di conseguenza, i piani potrebbero cambiare senza preavviso.

Carriera / Finanza: sei intelligente e hai il controllo dei tuoi affari. Ecco perché verrai sbalordito quando scoprirai di non sapere cosa stai facendo. L'indeciso stratega della Bilancia Sole che squadra Pallade nel tuo segno rende difficile tracciare i tuoi prossimi passi. Come puoi mantenere il tuo status di figura di autorità quando non hai tutte le risposte? Sei solo umano. Quindi, ti è permesso inciampare e commettere errori.

Crescita personale / spiritualità: sei orientato alla comunità e impegnato a condividere ciò che sai con le persone nei vari circoli in cui ti muovi. Condividere le tue conoscenze e imparare dagli altri può essere un'esperienza piacevole.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: un appuntamento, un'uscita con gli amici o un'attività divertente da solista potrebbero essere più costosi di quanto ti aspettassi o potrebbero non soddisfare le tue aspettative. Non lasciare che nessuno (come un Gemelli) ti convinca in qualcosa che non sei sicuro di voler fare.

Amore / Amicizia: se accoppiata, la tua devozione al tuo interesse amoroso è palpabile. Mentre l'affettuosa Venere e la diligente Giunone si allineano, il tuo impegno è visibile a tutto il mondo. Mette tutti in allerta che la tua relazione è qualcosa con cui non dovrebbero tentare di scherzare. I single dell'Acquario emettono un'atmosfera che dice che sei adorabile e degno di impegno. Potrebbe spingere un pretendente riluttante a vederti sotto una nuova luce.

Carriera / Finanza: è meglio abbandonare le tue aspettative e seguire il flusso. È improbabile che le cose vadano secondo i piani con Mercurio strategico nella tua zona di carriera che si oppone a Urano irregolare. Le trattative importanti (soprattutto quelle che riguardano contratti e altri accordi) sono meglio rimandare a una data successiva. Potresti essere troppo distratto per dare ai punti più sfumati l'attenzione che meritano. La tua mente potrebbe essere su sviluppi inaspettati che hanno causato un disagio sul fronte interno.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole della Bilancia nella tua zona di apprendimento superiore quadrata con Pallade, potresti entrare sopra la tua testa con concetti avanzati. Invece di andare avanti, fai un passo indietro e rivedi ciò che hai imparato.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua intuizione del marchio diventa un po 'confusa quando la luna si scontra con l'empatico Nettuno nel tuo segno. Nonostante i tuoi migliori sforzi, potresti trovare difficile capire da dove proviene un Gemelli. Il problema è che sei più simile di quanto pensi.

Amore / Amicizia: l'atmosfera tra te e il tuo interesse amoroso è piuttosto dolce mentre l'affettuosa Venere e la impegnata Giunone si allineano. Ti divertirai a discutere di argomenti pesanti e scoprire di più sulle convinzioni degli altri. Concentrati su dove i tuoi ideali si intersecano piuttosto che attirare l'attenzione sulle tue differenze. Se sei single, potresti provare una connessione d'amore con una persona che vede il mondo come te e condivide le tue convinzioni.

Carriera / Finanza: concetti semplici possono diventare super complicati quando Mercurio e Urano si scontrano nelle tue zone informative. Non importa quante volte leggi o ascolti qualcosa, potresti comunque trovare difficile capire cosa dovresti fare. Nella conversazione, è meglio non lasciarsi prendere da idee astratte. Anche problemi con computer, app e altri dispositivi elettronici potrebbero interrompere il flusso. Vacci piano e mantieni le cose semplici. Potresti ritrovarti al punto di partenza se provi a passare.

Crescita personale / spiritualità: troppe opinioni e idee contrastanti possono farti confondere mentre l'indeciso Bilancia Sole e lo stratega Pallade entrano in collisione. Rimandare alla mente alveare a volte può essere utile, ma probabilmente non oggi.