Oroscopo di oggi 8 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 8 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 8 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: vuoi mostrare a tutti (in particolare un Capricorno) che hai quello che serve per avere successo, in modo da dare il massimo alle tue attività. Quando la tua luce brilla così intensamente, sei in pericolo di estinguersi. Fai delle pause durante il giorno per ricaricarti.

Amore / amicizia: nonostante ciò che potresti aver sentito, non puoi avere tutto. Con un allineamento tagliente di Venere / Cerere che influenza i tuoi pensieri, possono sorgere rimpianti se sacrifichi la famiglia in favore del romanticismo o viceversa. La cosa a cui hai rinunciato potrebbe sembrare una perdita ora. Trova un amico fidato o un confidente con cui puoi discutere della questione. Potresti scoprire che c'è un modo per recuperarlo o ottenere la chiusura che ti aiuta ad andare avanti.

Carriera / Finanza: con uno stellium di pianeti nel laborioso Capricorno e la tua casa di carriera, la tua ambizione sarà evidente a tutti coloro che attraversano il tuo percorso. Non c'è limite a quanto andrai lontano per ottenere ciò che desideri. Un cenno della dea guerriera Eris nel tuo segno suggerisce che puoi essere spietato nella tua ricerca. Chiaramente, senti di avere qualcosa da dimostrare. Forse stai compensando opportunità mancate?

Crescita personale / spiritualità: il diavolo è nei dettagli. Non essere così preso dall'inseguimento del quadro generale che non riesci a occuparti dei punti più fini di un piano. Rallenta e presta attenzione.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la convalida emotiva che cerchi potrebbe non essere imminente sotto i raggi dell'eclissi lunare. Un Sagittario, in particolare, potrebbe non essere in grado di calmare le tue preoccupazioni. È tempo di indossare le mutande della tua ragazza / ragazzo grande e prenderti cura di te.

Amore / Amicizia: con l'eclissi lunare nel regno che governa l'intimità, sia emotiva che sessuale, potresti sentirti escluso dall'affetto degli altri. Quindi, ti resta da chiedersi se il tuo interesse amoroso o un amico si senta davvero come pensi che facciano. Attieniti a ciò che sai essere vero piuttosto che speculare sui sentimenti di qualcuno. La tua recente esperienza con loro probabilmente ti può dire tutto ciò che devi sapere.

Carriera / Finanza: con Mercurio esperto nel tuo regno mentale in linea con l'inventivo Urano nel tuo segno, hai un modo per far sembrare l'idea più folle totalmente realistica e fattibile. Questo perché le persone si fidano del fatto che non sei la persona che proporrà qualcosa di completamente fuori di testa. Mentre hai l'attenzione di tutti, prova a venderli su un progetto fuori dagli schemi.

Crescita personale / spiritualità: potresti temere che ciò che non conosci possa farti del male quando i quadrati del mercurio mentale feriscono Chirone nel tuo regno subconscio. Non diventare paranoico, toro. Esistono abbastanza pericoli noti al mondo da tenerti occupato da non dover aggiungere sconosciuti all'elenco.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La luna piena di fronte al tuo segno segnala il tuo punto più basso emotivo dell'anno. Indica anche che qualcuno vicino a te potrebbe essere in possesso di tutte le carte. Se quella persona sembra essere un Sagittario, non si può dire cosa faranno dopo.

Amore / Amicizia: potrebbe sembrare che si spenga una relazione con l'atterraggio dell'eclissi lunare nella tua zona di associazione. Sotto questa oscura influenza, è impossibile valutare lo stato attuale delle cose, quindi non speculare; tuttavia, è saggio supporre che un cambiamento sia a portata di mano. Per alcuni, questo potrebbe segnalare che il tuo singolo stato arriverà presto alla fine. Se sei pronto a fare il salto, cerca qualcuno che condivida il tuo background o capisca da dove vieni.

Carriera / Finanza: con Mercurio accorto nella tua zona di guadagni che attira l'innovativo Urano nella tua dodicesima casa nascosta, potresti compiere una mossa geniale. Dovrai pensare fuori dagli schemi su questo. È l'uccello furbo che ottiene il verme. Che tu stia cercando il giusto prezzo per un grande acquisto o stia negoziando un aumento di stipendio, mantieni i tuoi piani riservati fino a quando l'accordo non sarà concluso.

Crescita personale / spiritualità: è scoraggiante quando un amico non condivide i tuoi valori. Non devi vedere gli occhi su tutto, ma dovrebbe esserci un terreno comune tra di voi. Trova il luogo in cui i tuoi ideali si incontrano invece di concentrarti sulle differenze.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sul lavoro e nella vita personale, ti mescoli a un gruppo di persone molto intenso. A volte, la loro energia può essere un po 'travolgente. Un Capricorno potrebbe aspirare tutta l'aria fuori dalla stanza. Prendi una pausa da loro quando è necessario.

Amore / Amicizia: verrai coinvolto in una fantasia romantica mentre Venere nella narrazione dei Gemelli piazza Cerere in Pesci fantasiosi. Non c'è niente di sbagliato in questo, a condizione che non lo si confonda con la realtà. È pericoloso se lo proietti su un amore perduto da tempo. Il più piccolo segno di speranza potrebbe farti girare una favola di tornare insieme e vivere felici e contenti. Ti meriti un partner che vuole far parte della tua storia. Sii forte e resisti.

Carriera / Finanza: con uno stellium di pianeti nell'ambizioso Capricorno e la tua zona di partnership, partner commerciali, clienti e importanti alleati hanno influenza sui tuoi affari. Con un cenno del tagliente Eris, potresti chiederti se i tuoi desideri vengono riconosciuti e se otterrai ciò che ti aspetti dall'affare. Prima di fare storie, considera le conseguenze. Non rovinare i rapporti con qualcuno di cui hai bisogno di supporto.

Crescita personale / spiritualità: ciò che dai è ciò che speri di ricevere in cambio. Questo è l'affare non dichiarato che fai. Non tutti comprendono i termini e saranno disposti a ricambiare, quindi sii consapevole di quanto dai.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: è meglio che tutti si facciano da parte e diano spazio per occuparsi degli affari. Non sei mai stato così intenzionato a fare le cose. Qualcuno (forse un Ariete) potrebbe credere che ti sei allontanato dalla tua corsia. E che ne dici?

Amore / amicizia: tu e la tua squadra siete una grande famiglia felice, giusto? Non quando qualcuno (forse tu) è appiccicoso e si aspetta troppo dalla tua amicizia. Potrebbe essere un caso di familiarità che genera disprezzo poiché uno scontro tra Venere / Cerere incide sull'amicizia. Non importa quanto sia stretto il tuo legame, non fare ipotesi né porre troppe richieste al tempo di qualcuno. Se un amico oltrepassa i tuoi confini, fai sapere loro dove disegni la linea.

Carriera / Finanza: tutto il lavoro e niente gioco ti rende qualcuno che è bravo in quello che fanno. Con uno stellium di pianeti nell'ambizioso Capricorno e la tua zona di lavoro, stai cercando di massimizzare le tue abilità. Quindi, sicuramente non lo telefonerai oggi. Sarai desideroso di affrontare il maggior numero di progetti possibile. Se hai la larghezza di banda per farlo, perché no? Più lavoro può significare più stress, quindi fai attenzione a non bruciarti.

Crescita personale / spiritualità: mentre la sensibile Luna Capricorno ribelle Eris nella tua casa di coscienza superiore, potresti chiederti se la spiritualità è un lusso che solo alcuni possono permettersi. Non ti costerà nulla per trasmettere la tua saggezza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: stai cercando soluzioni pratiche a problemi con la luna nell'Acquario logico e nella tua sesta casa produttiva. Il tuo comportamento inarrestabile fa sapere al mondo che hai il controllo. Spero che un Toro erratico non ti lanci in un giro.

Amore / amicizia: non sei l'unica persona con problemi di relazione, anche se potrebbe sembrare così con Chirone ferito che attraversa la tua zona di intimità. Con la razionale luna in Acquario nel mix, puoi esaminare le cose in modo obiettivo senza essere innescato. Ciò significa che puoi trovare soluzioni per la guarigione. Quando affronti i problemi frontalmente, ti rendi conto che non sono così cattivi né unici come pensavi.

Carriera / Finanza: la tua atmosfera amichevole farà molto per conquistare amici e influenzare le persone sul posto di lavoro. Con la progressiva Luna dell'Acquario che contatta Venere in arguti Gemelli, porterai la giusta quantità di intelligenza e stile per catturare l'attenzione. I colleghi saranno attratti da te per il tuo fascino, ma ti prenderanno in seria considerazione a causa delle tue idee lungimiranti. L'attenzione che ricevi potrebbe aumentare la tua stima agli occhi di qualcuno con cui trovi difficoltà ad andare d'accordo.

Crescita personale / spiritualità: alcuni momenti degli a-ha sono rivelatori silenziosi, mentre altri ti colpiscono come un fulmine. Puoi aspettarti quest'ultimo mentre il risveglio dei quadrati lunari Urano. Avrà senso quando riprenderai fiato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: esprimere i tuoi sentimenti in parole sarà una sfida. Condividerai in eccesso senza dire nulla che abbia un significato reale. Qualcuno (forse un Pesci) potrebbe essere turbato o confuso da ciò che considerano una mancanza di trasparenza. Prepara la discussione fino a quando non è più facile farti capire.

Amore / amicizia: con un allineamento di Mercurio / Urano in gioco, parlare apertamente di sesso e altre questioni intime può essere rinfrescante per te. Anche se con Chirone ferito nel mix, il tuo candore potrebbe colpire un nervo con il tuo ascoltatore. Presta attenzione ai segnali che indicano che qualcuno (forse il tuo interesse amoroso) è a disagio con la tua conversazione. Non tutti sono aperti come te, quindi sii rispettoso dei confini.

Carriera / Finanza: potresti essere a corto di idee con l'eclissi lunare che getta un'ombra sul regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Sotto questa oscura influenza, i tuoi concetti mancano dell'energia e della coerenza necessarie per avere un impatto. Allo stesso modo, attuare piani può essere problematico. Potrebbe essere necessario tornare al tavolo da disegno quando scopri che il tuo schema è troppo elaborato e i dettagli sono stati trascurati. Mantieni le cose semplici per ora.

Crescita personale / spiritualità: una disconnessione tra i tuoi ideali e le tue azioni può essere fonte di frustrazione per te e per gli altri. Camminare nei tuoi discorsi non è sempre facile. Non ti picchiare se non riesci a gestirlo oggi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: le tue parole possono essere una fonte di potenziamento o un'arma di distruzione. Quindi, devi essere consapevole della tua lingua e dell'intento dietro ciò che dici. Se non stai andando bene, un Ariete sarà veloce da leggere tra le righe.

Amore / Amicizia: potresti rimanere coinvolto in una fantasia mentre uno scontro tra Venere e Cerere incide sulla datazione. Sotto questa influenza, vuoi che il tempo trascorso con il tuo interesse amoroso sia il più soddisfacente e romantico sessualmente possibile. Non c'è niente di sbagliato in questo. Il problema è che il tuo desiderio di essere spazzato via dai piedi è così intenso che potrebbe essere una sfida per qualcuno soddisfare le tue aspettative. Non rendere perfetto il nemico del bene.

Carriera / Finanza: a meno che tu non sia il capo, probabilmente non dovresti chiamare i colpi. E anche se lo sei, dovresti essere consapevole dell'impatto delle tue parole. Con uno stellium di pianeti nell'autorevole Capricorno che squarcia la discordante Eris, diventare prepotente può creare il caos sul posto di lavoro. Prima o poi, i dipendenti o i colleghi si ribelleranno. Forse non ti rendi conto di essere così intenso. Tuttavia, non è una scusa per i cattivi comportamenti. Possiedi le tue parole e parla alle persone con rispetto.

Crescita personale / spiritualità: la tua capacità di pensiero profondo è immensa. È un momento opportuno per lo studio, la ricerca e la scrittura. Nel tempo, potresti diventare un esperto su un argomento di interesse.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: man mano che diventi più consapevole delle dinamiche delle tue relazioni più strette, potresti non apprezzare ciò che vedi. Potresti aver dormito al volante con un Pesci a cui sei vicino. Non è mai troppo tardi per migliorare il tuo rapporto reciproco.

Amore / Amicizia: interpretare il partner può essere profondamente insensato con Venere sensuale che nutre Cerere. È difficile sapere se a quale atteggiamento il tuo partner risponderà. Allo stesso modo, potresti essere disattivato se il tuo partner indossa il cappello sbagliato. Non importa da che parte stai, la gentilezza è richiesta. Se sei abbastanza fortunato da diventare partner, apprezza il tuo compagno per qualunque ruolo ricopra. Per i single, evitare questo conflitto potrebbe essere ciò che ti fa felicemente giocare sul campo.

Carriera / Finanza: che accada oggi, domani o in futuro, sei destinato a ottenere ciò che desideri. Con uno stellium di pianeti nel Capricorno cosciente dello stato e la tua zona di attività, sei determinato ad acquisire il denaro e le proprietà che ti identificheranno come persona dotata di mezzi. Non stai chiedendo a nessuno di darti nulla gratuitamente. Vuoi la soddisfazione che deriva dal lavorare per guadagnare ciò che desideri.

Crescita personale / spiritualità: potresti provare risentimento se divertirti ha messo in secondo piano le tue ambizioni. A volte, sono necessari sacrifici per ottenere ciò che desideri. Spero che tu possa vivere con i tuoi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sei un essere umano incredibilmente forte, intraprendente e determinato. Qualcuno a cui dai la colpa di misfatti passati (forse un Ariete) ti ha aiutato inavvertitamente a diventare la persona che sei. A volte, le difficoltà si rivelano una benedizione sotto mentite spoglie.

Amore / amicizia: con uno stellium di pianeti nel tuo segno, la tua personalità è piena. Non c'è niente di più sexy della fiducia. Sarà sicuramente un'accensione per qualcuno che è in te. Quando hai a che fare con qualcuno che non è un membro portatore di carte del fan club del Capricorno, devi essere consapevole dei loro desideri e attento ai segnali che stanno inviando. Sarà un errore fare tutto su di te.

Carriera / Finanza: il tuo cuore è nel posto giusto. Ma con l'adorare Venere nella tua zona di lavoro che fa quadrare la custodia di Cerere, il supporto e l'incoraggiamento che offri a un collega potrebbero essere un po 'troppo. Forse sei iperprotettivo? O, forse, le tue cure sembrano intromettersi? Parola ai saggi: frenare i complimenti e non offrire consigli non richiesti. C'è sempre quella persona che distorcerà le tue parole e prenderà la gentilezza nel modo sbagliato.

Crescita personale / spiritualità: i pianeti nel tuo segno squadrano la discordante Eris nella tua zona familiare e familiare suggeriscono che stai lavorando duramente per compensare i deficit della tua educazione. L'ambizione va bene, ma non giocare il gioco della colpa e della vergogna con la famiglia. Tutti fanno ciò che possono.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: essere ben riposati è estremamente importante. Dovrai essere in perfetta forma per eseguire tutte le cose che stai cucinando. Perché non spegnersi presto e riposarsi un po 'di più? Una chiamata da un Ariete potrebbe essere stressante. Lascialo andare alla segreteria telefonica.

Amore / Amicizia: la generosità non è ciò che sembra quando ci sono stringhe nascoste attaccate. Con Venere che quadrava la mamma dello zucchero Cerere nella tua zona di denaro, sei in pericolo di tentare di comprare l'affetto di qualcuno. Il vecchio adagio "Il denaro non può comprarti l'amore" è ancora vero; tuttavia, può guadagnare l'attenzione di qualcuno. Purtroppo, saranno alla ricerca di pascoli più verdi quando i privilegi speciali smetteranno di farsi strada. Se sei il destinatario di un regalo esagerato, sappi che nulla è gratuito.

Carriera / Finanza: con uno stellium di pianeti nel potente Capricorno e il tuo regno subconscio, non puoi fare a meno di sentire di essere in grado di ottenere grandi cose. Allo stesso tempo, potresti essere terrorizzato dalle sfide che derivano dal rimanere in tuo potere. Questo può farti risentire di qualcuno che sembra avere il successo che desideri. Invece di desiderare ciò che hanno, inizia a coltivare la forza interiore di cui hai bisogno per risplendere.

Crescita personale / spiritualità: quando i contatti lunari disciplinano Saturno nel tuo segno questa sera, la tua determinazione sarà forte. Imposta la tua intenzione per domani e preparati a onorare il tuo impegno con te stesso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: da dove vieni e ciò che hai vissuto in passato ha plasmato la persona che sei diventata oggi. Proprio come ciò che ti accade ora determinerà il tuo futuro. La tua relazione con un Capricorno potrebbe essere un capitolo significativo della tua storia di vita.

Amore / Amicizia: diventi la compagnia che tieni. Con uno stellium di pianeti nel Capricorno e la tua casa dell'amicizia, sei destinato a diventare ambizioso e laborioso. È perché i tuoi amici influenzeranno i tuoi obiettivi per il futuro. Quindi, imposterai la barra in alto. Con persone altamente motivate nella tua vita che ti aiutano a rimanere concentrato e in pista, è probabile che tu realizzi ciò che hai deciso di fare.

Carriera / Finanza: il risentimento può sorgere quando il risparmio per il futuro limita la tua capacità di spesa nel qui e ora. È solo uno dei problemi di denaro che possono essere attivati ​​quando la materialistica Luna Capricorno quadrerà Eris nella tua zona di attività. Non si tratta di denaro o beni. Riguarda il potere. Perché non cercare altri modi per trovare il tuo?

Crescita personale / spiritualità: sei il primo sulla scena a tendere a qualcuno che è rotto. Con Venere nel tuo regno d'infanzia quadrata che nutre Cerere nel tuo segno, l'impulso di fare la badante potrebbe essere il risultato di non essere amato nel modo desiderato nei tuoi primi anni. Per oggi, reindirizza la tua attenzione verso te stesso ciò di cui hai bisogno.