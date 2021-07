Oroscopo di oggi 8 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 8 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 8 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è sempre molto da disfare alla vigilia della Luna Nuova. Dai uno sguardo approfondito a come e dove vorresti crescere nel prossimo mese. L'incoraggiamento di un Pesci speranzoso può motivarti a lavorare per manifestare un sogno segreto.

Amore/Amicizia: con un allineamento irregolare Venere/Urano che ti invita a gettare al vento la cautela, potresti correre una pazza possibilità con amore o denaro. Sarai ancora più incoraggiato se c'è qualcuno di speciale che speri che le tue buffonate impressioneranno. Certo, devi giocare per vincere, ma non scommettere su ciò che non puoi permetterti di perdere. Il tuo sensitivo preferito può dirti se la fortuna o l'amore favoriscono gli audaci. Nel frattempo, considera modi meno rischiosi per ottenere i tuoi brividi.

Carriera/Finanza: mentre Mercurio mentale rivisita il suo quadrato per concentrarsi su Vesta, l'intenso controllo che porti a un incarico di lavoro può sembrare più un pignolo che un'attenzione ai dettagli. Non lasciare che il perfetto sia nemico del bene. Potresti anche incontrare difficoltà con un progetto che richiede di tenere traccia di diverse parti in movimento. Mantenere il processo il più semplice possibile renderà il tuo lavoro più facile.

Crescita personale/spiritualità: un armonioso allineamento Vesta/Plutone nelle tue zone di carriera potrebbe rivelare la tua vera vocazione. Stai attento ai segni che puntano verso il tuo destino e ai modi per usare i tuoi talenti al servizio del bene più grande.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è un momento opportuno per chiudere le questioni in sospeso con problemi finanziari. Questo ti consentirà di concentrarti su cose più interessanti dopo la Luna Nuova di domani. Una conversazione con un Pesci entusiasta può renderti entusiasta di fare nuovi piani.

Amore/Amicizia: chi può stare al passo con la persona che stai diventando? Con il tuo sovrano, Venere, che quadra il risvegliatore Urano nel tuo segno, scoprirai che man mano che ti evolvi, anche la tua relazione desidera. Quello che una volta era il tuo scenario domestico ideale potrebbe non essere più adatto. Potresti sentirti soffocato dal tuo attuale accordo e potresti essere pronto per qualcosa di nuovo. Se stai convivendo, non segnala la fine della tua relazione, ma ti avverte della necessità di maggiore libertà e flessibilità.

Carriera/Finanza: probabilmente sarai ossessionato dai dettagli di una questione finanziaria mentre l'astuto Mercurio nella tua casa di risorse si scontra con Vesta focalizzata. Monitorerai i documenti riga per riga e presterai molta attenzione a tutte le tue transazioni. È bene essere attenti, ma non far impazzire te stesso (e tutti gli altri). In alternativa, potresti non riuscire a tenere traccia delle cose di cui dovresti essere a conoscenza. Impiega un approccio equilibrato.

Crescita personale/spiritualità: dire che sarai profondamente coinvolto in una ricerca educativa, spirituale o creativa è un eufemismo. Con un allineamento Vesta/Plutone in gioco, lo porterai il più lontano possibile. Preparati a possedere questo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ora è il momento di chiudere le questioni in sospeso con un'importante preoccupazione personale. La luna nuova di domani ti darà l'opportunità di ricominciare da capo. Una persona entusiasta (forse un Pesci) ti entusiasmerà per le nuove possibilità.

Amore/Amicizia: potresti essere sorpreso di scoprire che il tuo affetto per una certa persona è più profondo di quanto immaginassi. L'affettuosa Venere che si scontra con l'illuminante Urano può attirare la tua attenzione sui sentimenti che hai represso. Potresti anche pronunciare parole di apprezzamento o amore prima ancora di renderti conto di quello che stai dicendo. Lapsus freudiano? O forse sei solo pronto a confessare come ti senti? L'amore o l'amicizia che cerchi potrebbe essere molto più vicino di quanto pensi.

Carriera/Finanza: la tua speranza sale di livello quando la Luna in Cancro, attenta alla sicurezza, nella tua zona patrimoniale si allinea con l'ottimista Giove nella tua casa di carriera. Fare progressi verso il raggiungimento di un traguardo importante potrebbe non sembrare un'impresa così impossibile. Faresti meglio a fare il passo successivo prima che il tuo entusiasmo si esaurisca.

Crescita personale/spiritualità: più tempo passi a discutere di un problema personale, più diventi confuso. Sotto un quadrato Mercurio/Vesta, sarai costretto a immergerti in profondità nei dettagli. Probabilmente sei un po' troppo vicino alla questione per vederla obiettivamente. Fai un passo indietro, smetti di parlare e lascia che la situazione si svolga. Avrai più chiarezza nei prossimi giorni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il riposo può essere profondamente ristoratore mentre la luna oscura transita nella tua casa d'esilio. Più tardi, quando la luna entrerà nel tuo segno, sarai ricaricato e pronto per affrontare di nuovo il mondo. La guida di un saggio Pesci può essere incredibilmente incoraggiante.

Amore/Amicizia: un tentativo di ottenere chiarezza può sembrare più un interrogatorio poiché Mercurio espressivo nella tua dodicesima casa nascosta rivisita il suo quadrato con Vesta nella tua zona di comunicazione. Farai del tuo meglio per convincere qualcuno ad aprirsi e rivelare ciò che vuoi sapere. Le risposte che cerchi potrebbero sfuggirti, non importa quanto ci provi. Datti una pausa prima di esaurire il tuo benvenuto con l'altra parte.

Carriera/Finanza: utilizzare il denaro che hai a disposizione per investire in futuro potrebbe rivelarsi un'impresa rischiosa. Il denaro scorre verso di te con l'attrattore Venere nella tua casa dei guadagni, ma con un cenno di Urano irregolare, le cose potrebbero non andare secondo i piani. Questo non è il momento di tentare di mettere in gioco la tua fortuna in un premio più grande. Ci sono modi più sicuri per costruire il tuo gruzzolo. Per ora, goditi le benedizioni che l'Universo ti offre.

Crescita personale/spiritualità: se hai bisogno di fare ricerca, trova un compagno di studio. Vesta che si allinea con il detective Pluto nella tua zona di partnership segnala che farai del tuo meglio se abbinato a una mente ugualmente concentrata e curiosa.