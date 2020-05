Oroscopo di oggi 8 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 8 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 8 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: verso l'alto è il tuo mantra per la giornata. Ti piacerebbe avventurarti oltre ciò che sai. Una conversazione con un Sagittario potrebbe riempire molti dei tuoi spazi vuoti su un argomento di interesse. Puoi vivere in modo vicario attraverso ciò che hanno vissuto.

Amore / amicizia: diamine nel cercare di vivere fino all'ideale perfetto di ciò che pensi che un partner (attuale o futuro) desideri. Mentre l'audace Sagittario Luna contatta il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, indosserai i tuoi cosiddetti difetti come un distintivo d'onore. C'è qualcosa di sexy in una persona che abbraccia il suo lato oscuro. Potrebbe far sentire qualcuno più a suo agio nel condividere chi è veramente con te.

Carriera / Finanza: la sontuosa Venere che si scontra con Urano spontaneo nella tua casa di soldi, si spera, ti farà sospendere a schizzare fuori una spesa inutile. Non puoi permetterti di grattare ogni prurito, quindi sii prudente su ciò su cui spendi i tuoi soldi. Anche se hai fatto un'attenta ricerca ed esplorato le tue opzioni, potrebbe non essere ancora il momento giusto per concederti un lusso non necessario. Perché non salvarlo per qualcosa di importante?

Crescita personale / spiritualità: sei una specie di avventuriero spirituale con la luna in Sagittario e la tua casa di coscienza superiore. Ti rende desideroso di espandere ciò che sai. Immergersi in una pratica spirituale o leggere il tuo libro di ispirazione preferito può essere soddisfacente.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la saggia Sagittario ti collega a un livello più profondo di saggezza. Potresti fare delle affascinanti scoperte di te. Un Acquario potrebbe essere l'unica persona con cui puoi discutere di queste cose, sapendo che non sarai giudicato.

Amore / Amicizia: la tua evoluzione verso una persona più liberata e meno inibita è un processo continuo. Venere in contrasto con l'eccentrico Urano segnala disagio nell'abbracciare questo nuovo te. Stai svelando aspetti del tuo vero io che sono stati nascosti? O stai semplicemente recitando un ruolo? Qualcuno a cui sei vicino potrebbe fare le stesse domande su di te. Non devi a nessuno una spiegazione su chi sei. Chi ti ama ti amerà, qualunque cosa accada.

Carriera / Finanza: potresti dubitare di sapere tutto ciò che devi sapere su una questione relativa al lavoro. Con l'intelligente Mercurio nel segno in contrasto con l'insicuro Chirone, potresti essere riluttante ad esprimere i tuoi pensieri sulla questione per paura di sembrare come se non sapessi di cosa stai parlando. Perché non impiegare un po 'di tempo per colmare le lacune e scoprire cosa devi sapere? Vale la pena informarsi meglio sui problemi che potrebbero interessarti.

Crescita personale / spiritualità: qualcosa che hai identificato come una debolezza può sembrare più una forza mentre il promettente Sagittario Luna contatta il guaritore ferito Chirone. Lascia che quella sensazione ti nutra.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la Sagittario Luna nella tua casa di interazioni individuali, sei super sensibile ai bisogni degli altri. Tuttavia, non vorrai dare a tutti la tua attenzione e cura, in particolare un Pesci bisognoso che si aspetta di essere bambino.

Amore / amicizia: con il tuo sovrano, Mercurio, in contrasto con l'insicuro Chirone nella tua casa di amicizia, potresti essere riluttante a condividere informazioni private con un amico. Potresti temere di essere frainteso o che il tuo amico risponderà con critiche offensive. Parte del problema nell'esprimersi è che potresti essere alquanto oscuro su come ti senti. Se non riesci a trovare una persona non giudicante a cui rivolgersi, tieni le informazioni sensibili per te per ora.

Carriera / Finanza: con la Sagittario Luna quadrata che nutre Cerere nella tua zona di lavoro, non sei dell'umore giusto per fare da custode al tuo capo o a un collega. Se qualcuno ha bisogno di un po' di comunicare in questo momento, sei tu. Renditi non disponibile per richieste irragionevoli senza preoccuparti troppo. Il problema con l'essere veramente bravo in quello che fai è che nessuno sembra saper svolgere anche le attività più elementari senza di te.

Crescita personale / spiritualità: l'empatia e la gentilezza che mostri nei confronti di un amico possono fare molto per aiutarli a superare un momento difficile. Dai l'amore che speri di ricevere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sei anche più sensibile del solito, quindi potrebbe non essere necessario molto per ferire i tuoi sentimenti. Quindi, è saggio non mettersi consapevolmente in una posizione vulnerabile. Attenti al temerario Toro. Cerca di non prenderlo sul personale se causano un disturbo.

Amore / Amicizia: Venere che si scontra con Urano nella tua zona di amicizia avverte che rivelare informazioni riservate sulla tua vita amorosa potrebbe dare ad un amico lo shock. Probabilmente stai morendo dalla voglia di condividere, soprattutto se sta succedendo qualcosa di scandaloso. Tutti i segni indicano che non è il momento giusto per una grande rivelazione. Se hai bisogno di una guida, rivolgiti a qualcuno che non ti giudicherà. La tua vita è abbastanza folle senza dover affrontare la disapprovazione di qualcuno.

Carriera / Finanza: con Chirone ferito nella tua decima casa pubblica, sei sensibile alla tua immagine. Mentre Mercurio si scontra con Chirone, potresti chiederti se la tua reputazione, in qualche modo, limiti le tue possibilità di avanzamento. Quando sei così sensibile, il modo in cui ti vedi è totalmente distorto. Non sei più o meno imperfetto della persona successiva. Se vuoi essere visto in una luce positiva, sii la persona che impara dai propri errori e lavora per correggerli.

Crescita personale / spiritualità: man mano che la luna quadrerà Cerere materna nella tua zona di spiritualità, le tue credenze potrebbero non alimentare il tuo spirito nel modo che ti serve. È una fase di passaggio, quindi non abbandonare la tua fede per un capriccio.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: anche se ti piace essere sotto i riflettori, a volte ti spezzi sotto la pressione di dover essere sempre acceso. Va bene per te fare una pausa e prenderti cura di te. Lascia che un Ariete comprensivo che ti adori ti ami.

Amore / Amicizia: ti piace essere al centro dell'attenzione; tuttavia, tutti gli occhi potrebbero essere su di te per le ragioni sbagliate, poiché Venere nel tuo settore sociale si scontra con l'eccentrico Urano. È fantastico che tu sia così disinibito, ma dovresti essere consapevole di come certe persone possono vedere la tua esibizione. Ascolta la vocina che ti dice che non è il momento né il luogo in cui far volare la tua strana bandiera.

Carriera / Finanza: un allineamento teso tra Mercurio chiacchierone e Chirone ferito ti consiglia di ascoltare la vocina che ti avverte di non parlare di una questione di cui non sai nulla. Se la tua conoscenza dell'argomento attuale è carente, le tue parole possono essere una distrazione nella migliore delle ipotesi e, nella peggiore delle ipotesi, fuorviante. Fortunatamente, c'è una soluzione semplice a questo problema. Se passi del tempo a fare una piccola ricerca, puoi velocizzare il tuo know-how.

Crescita personale / spiritualità: le lacune nella tua educazione o conoscenza del mondo intorno a te a volte possono minare la tua autostima, ma non deve essere così. Perché non impegnarsi a imparare qualcosa di nuovo?

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua zona domestica e familiare, sarai pronto per seri tempi di fermo. Sarà bello stare con persone con cui puoi rilassarti e stare con te stesso. Se vuoi trascorrere un po 'di tempo tranquillo, è meglio evitare i Pesci bisognosi.

Amore / amicizia: sarebbe l'ideale se potessi parlare liberamente di ciò che hai in mente. Mercurio in contrasto con Chirone ferito mette in guardia contro la divulgazione di informazioni che potrebbero farti sentire vulnerabile. Allo stesso modo, faresti bene a non spingere il tuo interesse amoroso a rivelare i loro segreti. Tutti meritano un po 'di privacy. Non c'è qualcosa di inconsapevole una volta che è là fuori. Alcuni gatti stanno meglio nella borsa.

Carriera / Finanza: con Venere socievole nella tua zona di carriera, sei popolare tra i tuoi coetanei. Quindi, potresti non voler esplodere facendo qualcosa che ti fa sembrare eccentrico. Anche se sei piuttosto stretto, Venere in contrasto con Urano non convenzionale potrebbe alzare la tua strana bandiera. Forse dovresti aspettare fino a quando non conoscerai meglio alcune persone prima di lasciar perdere tutto? Allo stesso modo, salva le tue idee più stravaganti per una data successiva.

Crescita personale / spiritualità: provare nuove idee per la dimensione fa parte del processo di capire quali convinzioni risuonano per te. Mantieni una mente aperta mentre leggi e parli con guide e tutor. Il tuo cuore ti avvertirà quando qualcosa farà clic.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: rallentare e ascoltare la tua voce interiore della ragione può aiutare a scongiurare un disastro minore o due. È allettante lanciare cautela al vento e precipitarsi a capofitto in qualcosa, anche se potresti pentirti. Soprattutto se si tratta di affrontare un Ariete testardo.

Amore / Amicizia: è allettante prendere la scabbia di un problema di relazione. Mercurio espressivo in contrasto con Chirone ferito nella tua zona di relazione mette in guardia dal dire troppo. È fantastico che tu voglia parlare e risolvere le cose, ma tutti i segni indicano che potrebbe non essere il momento. Per i single, non è saggio rimuginare sulle relazioni passate e pensare che puoi cambiare la situazione raggiungendo. Lascialo da solo.

Carriera / Finanza: fare una pazzia in un'avventura sembra una buona idea finché non ti rendi conto del pedaggio che potrebbe avere sulle tue finanze. La sontuosa Venere che si scontra con il jolly Urano nella tua casa di risorse condivise suggerisce che potresti dover fare affidamento su una fonte esterna per gestire i costi. Questo potrebbe significare fare appello al tuo partner o posizionare la spesa su una carta di credito. Non lasciare che un capriccio costoso rompa il tuo budget.

Crescita personale / spiritualità: ti svegli con una determinazione per sfruttare al meglio la tua giornata. Resisti a quella sensazione quando le circostanze minacciano di interrompere la tua positività. Non dimenticare che sei il padrone dei tuoi umori.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: potresti soffrire di postumi di una sbornia emotiva dopo l'intensità della Luna Piena di ieri. Una conversazione con un Toro intelligente e sensibile può aiutarti a mettere le cose nella giusta prospettiva. A volte, hai solo bisogno di qualcuno che ascolti le tue preoccupazioni.

Amore / Amicizia: non c'è niente di sbagliato nel voler uscire dalla tua scatola e provare qualcosa di nuovo con il tuo interesse amoroso; tuttavia, Venere in contrasto con Urano irregolare suggerisce che questo non è il momento delle sorprese. Tutti i segni indicano che le cose potrebbero non andare secondo i piani. Allo stesso modo, per i single, una mossa audace potrebbe richiedere più faccia tosta di quella che possiedi attualmente. Perché non darti il ​​tempo di pensarci su? Non è un buon momento per fare onde,

Carriera / Finanza: è naturale voler discutere dei tuoi problemi di lavoro con qualcuno vicino a te. Anche se, un nervoso allineamento Mercurio / Chirone avverte che ciò potrebbe creare più tensione ed elevare lo stress. Forse potrebbe essere più produttivo concentrarsi su una soluzione piuttosto che continuare a rimuginare su ciò che è sbagliato? Il tuo ascoltatore potrebbe non ascoltare le tue lamentele se le avesse già sentite prima. Tutti i segni indicano che è tempo di cambiare la narrazione.

Crescita personale / spiritualità: non c'è vergogna nella brama di attenzione e cura. Ricorda che non devi comportarti come un bambino per ottenerlo. Ciò significa che non c'è rimuginare. Adulto e chiedi di cosa hai bisogno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei meno al buio e più in contatto con le tue emozioni mentre la luna si muove nel tuo segno, e non un momento troppo presto! Dovrai avere il tuo ingegno su di te quando hai a che fare con un affascinante Toro. Chissà in cosa proveranno a parlarti?

Amore / Amicizia: anche se potresti aver sbagliato in passato, ti piacciono le tue possibilità che hai di avvicinarti a qualcuno. La luna nel tuo segno che si allinea con Chirone dice che stai bene non essere perfetto e che non ti lascerai impedire di cogliere l'occasione sull'amore. Se accoppiati, non aspettare che i problemi vengano risolti prima di rivolgere la tua attenzione al romanticismo e al divertimento. Elevare l'atmosfera può rendere più semplice il lavoro attraverso qualunque cosa tu abbia a che fare.

Carriera / Finanza: farai qualsiasi cosa per rendere felice la moglie / il marito sul posto di lavoro. Di solito non è un problema. Anche se potrebbe essere con Venere in contrasto con il malizioso Urano nella tua zona di lavoro. Ascolta la vocina che dice che le tue azioni potrebbero essere dirompenti. Non avrai nessuno se non te stesso da incolpare se esci dalla linea. Allo stesso modo, dovresti lasciare che il tuo partner a casa influenzi le tue scelte lavorative.

Crescita personale / spiritualità: è chiaro che hai completamente assorbito alcune lezioni spirituali. C'è qualcosa in te che rivela quanto sei cresciuto. Sii orgoglioso di te stesso per fare il lavoro.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: c'è felicità nel trovare i tuoi interessi personali e andare d'accordo con la banda. A volte, dimentichi quanto possa essere divertente connettersi con la tua gente preferita. Un affascinante Scorpione nella tua cerchia sarà difficile resistere.

Amore / amicizia: la luna piena dello Scorpione illumina l'amicizia e la tua vita sociale. Anche se tu e i tuoi amici più vicini non vedete sempre gli occhi, c'è ancora una forte connessione emotiva tra di voi. In alcuni casi, potresti persino pensare di essere anime gemelle platoniche. La connessione con i tuoi amici sarà gratificante anche se non ottieni da dove provengono e viceversa. Sono le differenze tra te che lo rendono eccitante e ti fanno venir voglia di saperne di più.

Carriera / Finanza: con l'intelligente Mercurio che aspira l'immaginativo Nettuno nella tua zona di comunicazione, i tuoi poteri creativi vengono intensificati. Sarai nella zona quando lavori su un progetto che può beneficiare di intuizioni intuitive e talento artistico. Anche se ciò su cui stai lavorando è piuttosto banale, la tua capacità di approfondire la questione sarà utile. Se stai collaborando, un'atmosfera empatica con il tuo partner può rendere un'esperienza positiva.

Crescita personale / spiritualità: non ti manca il reparto sicurezza; tuttavia, quando un amico afferma i tuoi punti di forza, hai davvero un'idea di cosa puoi fare. Spero che ti ispiri a riconoscere i doni di coloro che ti circondano.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: indipendentemente dal fatto che tu sappia dove stai andando o no, stai andando verso un cambiamento nella tua carriera. È bello avere un piano di lavoro ma essere flessibili. Un Pesci può avere alcuni spunti interessanti sulle tue possibilità e sul percorso da percorrere.

Amore / Amicizia: ottenere il tuo interesse amoroso per supportare i tuoi piani di carriera può essere una sfida. Anche spiegare le tue aspirazioni può essere imbarazzante. Forse è perché ti senti sensibile alla tua posizione e temi che potrebbero non capire o criticare le tue scelte. Se ti senti sensibile, è una conversazione che è meglio lasciare per una data successiva. Allo stesso modo, il romanticismo potrebbe non essere una priorità per i single se ci sono questioni più urgenti da affrontare.

Carriera / Finanza: la luna piena nello Scorpione nella tua zona di carriera rende il momento giusto per portare a termine un progetto importante o fare un passo significativo verso il raggiungimento di un traguardo professionale. Nella tua testa, potrebbero esserci molte domande e dubbi. La buona notizia è che il tuo cuore sa cosa fare. Fidati. Lascia che l'intuizione riempia gli spazi vuoti in cui la logica non ti riesce. Sei in una posizione di alta visibilità, quindi puoi aspettarti che le persone guardino ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: la frustrazione si trasforma in rabbia quando la lunatica Scorpione Luna fa quadrare Marte nel tuo segno questa sera. Prendilo come un segnale per evitare persone e situazioni che ti infastidiranno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: qualcuno potrebbe trovare la tua volontà di assumersi la responsabilità e ripulire un casino per essere impressionante. Non lo stai facendo per attenzione, lo stai facendo perché sembra la cosa giusta da fare. Un Sagittario può complimentarmi per i tuoi sforzi.

Amore / Amicizia: mentre Venere si scontra con Urano, un essere troppo a suo agio con qualcuno potrebbe ispirarti a dire qualcosa di inappropriato. Quindi, è meglio non fare ipotesi su ciò che puoi dire. Che tu conosca questa persona da anni o che sia un conoscente più recente, ci sono dei limiti che potrebbero non voler farti violare. Se ti trovi sul punto di dire qualcosa di spigoloso, è meglio comprimere le labbra.

Carriera / Finanza: se la tua situazione finanziaria è davvero precaria o ti preoccupi di non averne mai abbastanza, la pressione ti motiverà a mettere il tuo piede migliore nella tua carriera. Con l'entusiasta Sagittario Luna che aspira il guaritore ferito Chirone nella tua casa di soldi, sei spinto a cambiare le cose. La tua allegra atmosfera può senza dubbio fare la giusta impressione. Potrebbe essere abbastanza per ispirare qualcuno a darti una possibilità. Mettiti fuori se stai cercando di fare un cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna quadrata nutre Cerere nel tuo segno, le persone vogliono molto da te. Se soddisfare le esigenze di qualcuno è più di quanto tu voglia fare, basta dire di no.