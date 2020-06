Oroscopo di oggi 9 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 9 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 9 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le persone nella tua vita che ti incoraggiano a essere flessibile e a pensare fuori dagli schemi saranno i tuoi alleati più forti oggi. Avrai bisogno del loro contributo per aiutarti a creare una visione audace e nuova per il tuo futuro. Un acquario può avere alcune idee interessanti.

Amore / Amicizia: le conversazioni sui problemi relazionali sono facili da ventilare poiché la razionale Luna d'Acquario si mescola con Venere amichevole in Gemelli. Quando le tue emozioni non stanno chiamando gli scatti, puoi visualizzare le cose in modo oggettivo, rendendolo un ottimo momento per avere una conversazione seria con il tuo interesse amoroso. Rotolerai con i pugni perché la tua vibrazione è distaccata e priva di drammi. Ci vorrà del tempo per riempire i tuoi amici delle ultime notizie. Tieni il caricabatterie a portata di mano.

Carriera / Finanza: è bello avere un piano. Purtroppo, potrebbe non essere di alcuna utilità quando l'irregolare Luna dell'Acquario fa quadrare il jolly Urano nella tua casa dei soldi. Di recente le questioni finanziarie sono state imprevedibili. Questo è solo più o meno lo stesso. Tuttavia, sarebbe bello se sviluppi inaspettati non ti gettassero sempre in loop. Forse, inizierai ad abbracciare l'idea che un piano più grande è al lavoro.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi eccentrici amici sono le persone più tolleranti e accettanti nel tuo equipaggio. Con la luna che aspira il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, l'amore che ti estendono ti aiuta ad amare te stesso.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: tutti possono vedere che sei super determinato e che stai facendo le cose in modo diverso. La tua determinazione non è sorprendente, ma la tua propensione al cambiamento lo è sicuramente. Qualcuno (forse un Acquario) potrebbe impiegare un po 'di tempo per adattarsi a questo nuovo te.

Amore / Amicizia: con l'eccentrica Luna dell'Acquario che squarcia il jolly Urano nel tuo segno, sei super imprevedibile. Può essere un po 'stonante per coloro che sono più a loro agio con il placido toro che conoscono e amano. In fondo, sei ancora la stessa persona. Anche se, in questi giorni, non sei desideroso di essere recintato. Se qualcuno vuole restare con te, è meglio che si allacci e si sistemino per un giro selvaggio.

Carriera / Finanza: con la Luna dell'Acquario nella tua zona di reputazione in linea con il doveroso Giunone nella tua casa di lavoro, sembra che tu sia sposato con il tuo lavoro. È certamente vero che ti interessa portare il meglio in quello che fai. Il tuo duro lavoro e dedizione non passeranno inosservati. Anche se lo fa, va bene. Non sei qui per attirare l'attenzione. Il tuo obiettivo è aumentare di livello le tue abilità perché con abilità nuove e migliorate avrai più opzioni.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanto o quanto poco hai, con la generosa Venere nella tua zona monetaria, sei ispirato a pagarlo in avanti. Capisci che la generosità giova soprattutto al donatore.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di esplorazione, sarai attratto da persone, luoghi ed esperienze che allargano i tuoi orizzonti. Un Acquario nella tua cerchia ti accenderà sicuramente ad alcune nuove cose. Trova un'avventura che puoi condividere insieme.

Amore / amicizia: un grande trigono con Giunone devoto, Venere nel tuo segno e la Luna dell'Acquario nella tua zona di avventura farà sicuramente emergere il romantico in te. Farai di tutto per pianificare un appuntamento divertente che è un po 'diverso dalla solita routine. Se single, controlla fuori dai sentieri battuti. Sarà bello interagire con persone al di fuori del tuo solito gruppo di incontri. Stai fumando con Venere nel tuo segno, così potresti incontrare qualcuno di nuovo.

Carriera / Finanza: non c'è niente come essere impreparati a buttarti fuori dal gioco. Le cose che non puoi controllare potrebbero farti perdere con la luna in Acquario che squarcia il jolly Urano nella tua dodicesima casa nascosta. Se c'è motivo di preoccupazione, puoi attraversare quel ponte quando ci arrivi. Preoccuparti non ti preparerà meglio al disastro. In effetti, può attrarre la situazione che speri di evitare.

Crescita personale / spiritualità: con la razionale luna in Acquario che aspira il guaritore ferito Chirone nella tua zona di amicizia, la tua guida può aiutare un amico a vedere un problema da una prospettiva più estesa. Cercare le opzioni è qualcosa in cui eccellete!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sul lavoro e nella vita personale, ti mescoli a un gruppo di persone molto intenso. A volte, la loro energia può essere un po 'travolgente. Un Capricorno potrebbe aspirare tutta l'aria fuori dalla stanza. Prendi una pausa da loro quando è necessario.

Amore / Amicizia: rimarrai coinvolto in una fantasia romantica mentre Venere nella narrazione dei Gemelli piazza Cerere in Pesci fantasiosi. Non c'è niente di sbagliato in questo, a condizione che non lo si confonda con la realtà. È pericoloso se lo proietti su un amore perduto da tempo. Il più piccolo segno di speranza potrebbe farti girare una favola di tornare insieme e vivere felici e contenti. Ti meriti un partner che vuole far parte della tua storia. Sii forte e resisti.

Carriera / Finanza: con uno stellium di pianeti nell'ambizioso Capricorno e la tua zona di partnership, partner commerciali, clienti e importanti alleati hanno influenza sui tuoi affari. Con un cenno del tagliente Eris, potresti chiederti se i tuoi desideri vengono riconosciuti e se otterrai ciò che ti aspetti dall'affare. Prima di fare storie, considera le conseguenze. Non rovinare i rapporti con qualcuno di cui hai bisogno di supporto.

Crescita personale / spiritualità: ciò che dai è ciò che speri di ricevere in cambio. Questo è l'affare non dichiarato che fai. Non tutti comprendono i termini e saranno disposti a ricambiare, quindi sii consapevole di quanto dai.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: è meglio che tutti si facciano da parte e diano spazio per occuparsi degli affari. Non sei mai stato così intenzionato a fare le cose. Qualcuno (forse un Ariete) potrebbe credere che ti sei allontanato dalla tua corsia. E che ne dici?

Amore / amicizia: tu e la tua squadra siete una grande famiglia felice, giusto? Non quando qualcuno (forse tu) è appiccicoso e si aspetta troppo dalla tua amicizia. Potrebbe essere un caso di familiarità che genera disprezzo poiché uno scontro tra Venere / Cerere incide sull'amicizia. Non importa quanto sia stretto il tuo legame, non fare ipotesi né porre troppe richieste al tempo di qualcuno. Se un amico oltrepassa i tuoi confini, fai sapere loro dove disegni la linea.

Carriera / Finanza: tutto il lavoro e niente gioco ti rende qualcuno che è bravo in quello che fanno. Con uno stellium di pianeti nell'ambizioso Capricorno e la tua zona di lavoro, stai cercando di massimizzare le tue abilità. Quindi, sicuramente non lo telefonerai oggi. Sarai desideroso di affrontare il maggior numero di progetti possibile. Se hai la larghezza di banda per farlo, perché no? Più lavoro può significare più stress, quindi fai attenzione a non bruciarti.

Crescita personale / spiritualità: mentre la sensibile Luna Capricorno ribelle Eris nella tua casa di coscienza superiore, potresti chiederti se la spiritualità è un lusso che solo alcuni possono permettersi. Non ti costerà nulla per trasmettere la tua saggezza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: stai cercando soluzioni pratiche a problemi con la luna nell'Acquario logico e nella tua sesta casa produttiva. Il tuo comportamento inarrestabile fa sapere al mondo che hai il controllo. Spero che un Toro erratico non ti lanci in un giro.

Amore / amicizia: non sei l'unica persona con problemi di relazione, anche se potrebbe sembrare così con Chirone ferito che attraversa la tua zona di intimità. Con la razionale luna in Acquario nel mix, puoi esaminare le cose in modo obiettivo senza essere innescato. Ciò significa che puoi trovare soluzioni per la guarigione. Quando affronti i problemi frontalmente, ti rendi conto che non sono così cattivi né unici come pensavi.

Carriera / Finanza: la tua atmosfera amichevole farà molto per conquistare amici e influenzare le persone sul posto di lavoro. Con la progressiva Luna dell'Acquario che contatta Venere in arguti Gemelli, porterai la giusta quantità di intelligenza e stile per catturare l'attenzione. I colleghi saranno attratti da te per il tuo fascino, ma ti prenderanno in seria considerazione a causa delle tue idee lungimiranti. L'attenzione che ricevi potrebbe aumentare la tua stima agli occhi di qualcuno con cui trovi difficoltà ad andare d'accordo.

Crescita personale / spiritualità: alcuni momenti degli a-ha sono rivelatori silenziosi, mentre altri ti colpiscono come un fulmine. Puoi aspettarti quest'ultimo mentre il risveglio dei quadrati lunari Urano. Avrà senso quando riprenderai fiato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sei serio nel goderti la vita e nel provare cose nuove. Ora che alcuni dei tuoi pesi si sono alzati, hai più libertà di seguire la tua felicità. Se vuoi condividere il tuo viaggio con un compagno divertente, raggiungi un avventuroso Gemelli.

Amore / Amicizia: un'avventura romantica farà al caso tuo mentre la Luna dell'Acquario si allinea con Venere nella tua casa di esplorazione. Perché non fare piani per fare qualcosa di leggermente diverso con la tua data? Controllare un nuovo ristorante in una città vicina potrebbe essere divertente. Se sei single, ti consigliamo di avventurarti oltre il tuo consueto gruppo di appuntamenti se hai esaurito il talento locale. Amplia la tua ricerca geografica o prova a uscire con qualcuno che è diverso dal tuo solito tipo.

Carriera / Finanza: frenare l'impulso di correre un rischio con i soldi degli altri. Con l'irregolare Luna dell'Acquario che squarcia Urano, è difficile dire come andranno le cose quando giochi in modo lento e veloce con i soldi di qualcuno (come il tuo interesse amoroso o un alleato d'affari). Certo, c'è una possibilità che le cose possano andare a tuo favore; tuttavia, c'è una possibilità ancora maggiore che le cose possano andare terribilmente storto. Se non è tuo, non spenderlo.

Crescita personale / spiritualità: elaborare i problemi richiede tempo. Nel frattempo, la vita continua. Non puoi sederti a bordo campo in attesa che le cose cambino. Impegnati completamente nella vita mentre risolvi le cose.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: è saggio mettere il tuo ego sul bruciatore posteriore e guidare con il tuo cuore oggi. Guardare oltre i propri desideri e sintonizzarsi su ciò che funziona per il bene di tutti i soggetti coinvolti salverà la giornata. Mantenere la calma può significare evitare un fastidioso Pesci.

Amore / Amicizia: all'esterno, siete tutti amichevoli e solidali. Ma con una dolce luna / allineamento Giunone / Venere che accende le tue zone nascoste ed emotive, sei morbido all'interno. Sotto questa influenza, sei amorevole, attento e devoto come arrivano. Se accoppiato, il tuo partner è in una serata di coccole, romanticismo e prelibatezze speciali. Se sei single, dai a te stesso l'amore che daresti a un partner. Fai consegnare il tuo pasto preferito e rilassati con la tua bevanda per adulti preferita.

Carriera / Finanza: il tuo stato emotivo calmo si presta bene alla risoluzione dei problemi. La distaccata luna in Acquario che presenta una frammentata Chiron nella tua zona di lavoro lo rende un ottimo momento per lavorare su un incarico che si è avventurato fuori rotta. Non perderai tempo a cercare di assegnare la colpa, né ti vergogneresti se sei la parte responsabile. Volete semplicemente mettervi al lavoro e sistemare le cose.

Crescita personale / spiritualità: un desiderio insoddisfatto ti ha mangiato per giorni. Non puoi sempre ottenere quello che vuoi. E non puoi diventare invadente quando le cose non vanno per il verso giusto. Forse è tempo di lasciarlo andare?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: le competenze delle persone sono al punto. Quindi, puoi aspettarti interazioni rilassanti con la maggior parte delle persone che attraversano il tuo percorso. Tuttavia, c'è la possibilità che un Toro possa lanciare una chiave inglese nelle opere. A volte, a loro piace solo essere difficili.

Amore / Amicizia: la conversazione procede senza intoppi con il tuo interesse amoroso grazie al freddo come la luna in Acquario che contatta l'affabile Venere nella tua zona di associazione. Questa vibrazione senza drammi significa che puoi comunicare su cose grandi e piccole senza che le emozioni oscurino la tua chiarezza. Le battute spiritose e un'atmosfera amichevole possono rendere la serata piacevole. Se single, è un grande giorno per accendere la tua app di appuntamenti preferita e iniziare a scorrere. L'Acquario governa la tecnologia, quindi le tue possibilità di trovare l'amore tramite un'app sono preferite.

Carriera / Finanza: Ciò che può andare storto andrà storto quando l'irregolare Luna dell'Acquario nel tuo regno mentale squadrerà il jolly Urano nella tua zona di lavoro. Questo crea una disconnessione tra ciò che pensi di fare e come le cose effettivamente funzionano. Sotto questa influenza traballante, è meglio evitare compiti complessi o altamente tecnici. Anche le attività di routine potrebbero andare terribilmente male. Speriamo che ci sia una persona esperta di tecnologia a cui rivolgersi in caso di emergenza.

Crescita personale / spiritualità: una questione privata irrisolta può essere fonte di frustrazione, in particolare se il problema è persistito. Nonostante l'urgente necessità di risoluzione, non dovresti lasciare che le emozioni accentuate dettino le tue mosse.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: hai le tue priorità e sei pronto per iniziare a lavorare. A casa e al lavoro, sei destinato a ottenere molto. La tua produttività ti farà guadagnare punti importanti con qualcuno (forse un Gemelli) che apprezza che tu lo segua.

Amore / Amicizia: esprimere affetto prende una svolta pratica mentre la razionale Luna d'Acquario si allinea con Venere nella tua sesta casa produttiva. Sotto questa influenza, l'amore sembra qualcuno che fa il bucato o si presenta al tuo posto con una cassetta degli attrezzi per prendersi cura delle riparazioni. Non può sempre essere vino e rose. A volte, hai bisogno del tuo interesse amoroso per offrire un supporto costante su cui puoi contare. Dimostra che non ci sono solo per il romanticismo. Vogliono anche una vera relazione.

Carriera / Finanza: con la luna in Acquario nella tua zona monetaria, conosci il valore di un dollaro. Quindi, mentre la luna si allinea con il Chirone frammentato nel tuo regno domestico, puoi scegliere di riparare qualcosa che si rompe in casa piuttosto che scartarla e comprare qualcosa di nuovo. Fai delle scelte coscienziose in denaro, ma non si tratta solo di essere parsimonioso. È gratificante poter ripristinare qualcosa e renderlo nuovamente funzionale.

Crescita personale / spiritualità: sei imprevedibile mentre la Luna dell'Acquario squadra l'eccentrico Urano nella tua casa di autoespressione. Rilassarsi fa bene e non fa male indurre le persone a indovinare cosa farai dopo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento con la luna nel tuo segno. Sei in contatto con i tuoi sentimenti ma hai il controllo delle tue emozioni. Questo fino a quando un Toro tira una mossa inaspettata. Forse non sei così inimmaginabile come pensavi di essere?

Amore / amicizia: il romanticismo è proprio nel tuo vicolo mentre la luna nel tuo segno si allinea con Venere nella tua zona di appuntamenti. Pianificare la serata perfetta o pianificare come avvicinarti a qualcuno su cui stai schiacciando sarà gratificante. Lo fai sembrare facile; tuttavia, ci metti molto impegno e non lasci nulla al caso. Per i single, il tuo ingegno e il tuo fascino ti rendono super attraente. È un giorno eccellente per incontrare qualcuno che condivide i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: anche la conversazione più delicata sarà gestita con tatto grazie alla luna nel tuo segno che aspira il guaritore ferito Chirone nella tua zona di comunicazione. Sarai sensibile al tuo ascoltatore e saprai esattamente cosa dire per evitare conflitti. Quindi, se hai bisogno di avere una discussione stimolante, ora è il momento. Sei forte come un cetriolo. Se dovesse surriscaldarsi, non dovrai preoccuparti di perdere la calma.

Crescita personale / spiritualità: l'affetto che senti per una guida spirituale è palpabile quando la luna contatta Giunone dedicato nella tua casa di alta coscienza. Fai attenzione a non confondere l'amore per gli insegnamenti con l'attaccamento alla persona che li consegna.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: da dove vieni e ciò che hai vissuto in passato ha plasmato la persona che sei diventata oggi. Proprio come ciò che ti accade ora determinerà il tuo futuro. La tua relazione con un Capricorno potrebbe essere un capitolo significativo della tua storia di vita.

Amore / Amicizia: diventi la compagnia che tieni. Con uno stellium di pianeti nel Capricorno e la tua casa dell'amicizia, sei destinato a diventare ambizioso e laborioso. È perché i tuoi amici influenzeranno i tuoi obiettivi per il futuro. Quindi, imposterai la barra in alto. Con persone altamente motivate nella tua vita che ti aiutano a rimanere concentrato e in pista, è probabile che tu realizzi ciò che hai deciso di fare.

Carriera / Finanza: il risentimento può sorgere quando il risparmio per il futuro limita la tua capacità di spesa nel qui e ora. È solo uno dei problemi di denaro che possono essere attivati ​​quando la materialistica Luna Capricorno quadrerà Eris nella tua zona di attività. Non si tratta di denaro o beni. Riguarda il potere. Perché non cercare altri modi per trovare il tuo?

Crescita personale / spiritualità: sei il primo sulla scena a tendere a qualcuno che è rotto. Con Venere nel tuo regno d'infanzia quadrata che nutre Cerere nel tuo segno, l'impulso di fare la badante potrebbe essere il risultato di non essere amato nel modo desiderato nei tuoi primi anni. Per oggi, reindirizza la tua attenzione verso te stesso ciò di cui hai bisogno.