Oroscopo di oggi 9 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 9 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 9 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ogni mese, l'Universo ti benedice con un nuovo inizio. Questo mese, la tua vita domestica avrà un riavvio energico. Un Toro che pensa fuori dagli schemi può aiutarti a fare cambiamenti innovativi che portano la tua vita privata in una direzione entusiasmante.

Amore/Amicizia: guarderai alla tua famiglia e alla vita domestica per vibrazioni confortanti con la Luna Nuova nell'accogliente Cancro e nel tuo regno domestico. Trovarsi in un ambiente rilassante tra compagni familiari può allentare la tensione e aiutarti a rilassarti. Come vuoi che sia la tua vita privata andando avanti? I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare quali fiori sbocceranno nell'anno a venire. Un investimento insolito nella tua vita domestica potrebbe ripagare.

Carriera/Finanza: ancora una volta, potresti essere sventato da un piano eccessivamente complicato quando gli strateghi Mercurio e Pallade si scontrano. Il tentativo di coprire tutte le tue basi potrebbe rivelarsi uno spreco di tempo ed energia. Ci sono alcuni sviluppi che non puoi prevedere né da cui non puoi guardarti, non importa quanto ci provi. Allo stesso modo, potrebbero esserci troppe parti mobili di cui tenere traccia. Peccare per eccesso di cautela e optare per uno schema ridotto.

Crescita personale/spiritualità: rompere gli schemi dei modelli ereditati e delle tradizioni familiari che non ti servono può essere una sfida. Non c'è una regola che dice che devi fare le cose allo stesso modo. È tempo di cambiare.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ogni mese, l'Universo ti benedice con un nuovo inizio. Questo mese, il modo in cui pensi e comunichi viene riavviato. Ciò può richiedere un maggiore coinvolgimento con le persone nel tuo ambiente immediato. I tumori, in particolare, saranno sulla tua lunghezza d'onda mentale.

Amore/Amicizia: potresti avere difficoltà a gestire le aspettative degli altri mentre la bisognosa Luna in Cancro si scontra con il Nodo Sud, la devota Giunone e l'esigente Saturno. Ripassare gli stessi problemi più e più volte può essere mentalmente estenuante, spingendoti a chiudere. Guardare le cose da una prospettiva più ampia può aiutarti a capire gli schemi al lavoro. Vuoi la struttura fornita da queste relazioni, ma non gli obblighi. Non puoi averlo in entrambi i modi.

Carriera/Finanza: la tua abilità mentale e le tue capacità comunicative saranno migliorate dalla Luna Nuova di oggi. Penserai a te stesso e ai tuoi talenti in un modo nuovo e sarai motivato a fare nuovi progetti. È un ottimo momento per lanciare progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento, i social media, il parlare in pubblico e il networking. Sarai bravo a mettere in campo le informazioni e a connettere le persone. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare come andranno queste attività nell'anno a venire, quindi pianifica di conseguenza.

Crescita personale/spiritualità: Mercurio che rivisita la sua quadratura con Pallade può, ancora una volta, suscitare incertezza sul futuro. Nelle prossime settimane, avrai le informazioni necessarie per fare il passo successivo con i tuoi piani.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ogni mese, l'Universo ti benedice con un nuovo inizio. Questo mese, le tue finanze si riavviano. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare come fioriranno gli affari materiali nell'anno a venire. Chiedi suggerimenti a un Toro esperto di soldi.

Amore/Amicizia: ti stai scavando più a fondo in una relazione? È qualcosa che vale la pena considerare poiché la Luna in Cancro si scontra con una congiunzione Nodo Sud/Giunone nella tua casa di coppia. Anche se sei single, i vecchi schemi relazionali possono ancora dettare le tue scelte, chi attiri e come interagisci. Serve maggiore indipendenza. Perdi potere e fiducia quando un partner diventa l'essenza e la fine della tua felicità.

Carriera/Finanza: La Luna Nuova nel Cancro attento alla sicurezza e la tua casa dei beni rivolge la tua attenzione al denaro e ai beni. Nelle prossime settimane, potresti essere ispirato a chiedere un aumento o cercare ulteriori fonti di reddito. Vale la pena pensare fuori dagli schemi. Un'idea non convenzionale potrebbe rivelarsi fruttuosa. Potrebbe arrivarti attraverso un sogno o un'intuizione. Anche se sembra folle, potrebbe valere la pena esplorarlo. L'Universo parla in modi misteriosi.

Crescita personale/spiritualità: cosa apprezzi di più? Ciò per cui spendi il reddito disponibile dice molto sulle tue priorità. È un momento opportuno per rivalutare queste spese e come riflettono il tuo atteggiamento verso l'abbondanza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ogni mese, l'Universo ti benedice con un nuovo inizio. Questo mese, sei completamente nuovo! I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare come crescerai nell'anno a venire. Un Toro potrebbe avere alcune idee sui cambiamenti entusiasmanti che dovresti apportare.

Amore/Amicizia: la Luna Nuova nel tuo segno è come un compleanno in più perché mette in evidenza ciò che è unico di te. La tua fiducia è alta, così come la tua voglia di provare cose nuove. Questo può anche significare uscire e incontrare nuove persone. Con questo sostegno planetario di buon auspicio, il mondo è più ricettivo nei confronti di te e di ciò che hai da dare. Socializzare con gli amici e partecipare ad attività di gruppo può essere eccitante.

Carriera/Finanza: con la Luna in Cancro che innesca una congiunzione Giunone/Nodo Sud/Saturno, potresti sentirti gravato dal lavoro e dagli obblighi finanziari. Ad esempio, se sei indebitato, potresti non sentirti libero di lasciare un lavoro a cui ti dedichi esclusivamente a causa dei soldi. Allo stesso modo, la paura di perdere la stabilità finanziaria può tenerti ugualmente trattenuto. Una conversazione con il tuo partner o un collega stretto può fornire una nuova prospettiva sulla tua situazione.

Crescita personale/spiritualità: mentre il curioso Mercurio rivisita il suo quadrato con la saggia Pallade nella tua casa di coscienza superiore, potresti, ancora una volta, lottare per trovare risposte alle domande più grandi della vita. Pazienza, Cancro. Gli indizi sulla missione della tua vita potrebbero presto essere rivelati.