Oroscopo di oggi 9 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 9 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 9 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Un'idea brillante vale la pena di essere esplorata, poiché l'espansivo Giove nel tuo regno mentale si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno. Un'ispirazione straordinaria può essere trovata nel tuo ambiente immediato, quindi non dovrai guardare molto lontano per scoprire qualcosa che ti incuriosisce. Un progetto che mette alla prova i tuoi talenti e ti consente di mettere in mostra la tua indipendenza o individualità varrà la pena. Sono favorite le attività che coinvolgono istruzione, scrittura, pubblicazione e viaggi. La luna nella Vergine con i piedi per terra potrebbe ispirarti a puntare su qualcosa di pratico. Tuttavia, pratico non implica necessariamente noioso. Significa solo che può essere utile concentrarsi su qualcosa che gioverà alla tua vita quotidiana.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Gli eventi che si svolgono in chiese, centri di meditazione e altri luoghi con un orientamento spirituale potrebbero avvicinarti, Toro. Potresti voler partecipare a un servizio o a un programma in uno di questi, se possibile. Non sorprenderti se ti vengono delle intuizioni profonde che gettano un po' di luce su una situazione attuale che potresti avere a che fare. Scrivile o potresti dimenticarle in seguito.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

È probabile che i giorni precedenti siano stati particolarmente frenetici, Gemelli. Oggi sei portato a fantasticare su come allontanarti da tutto. Forse c'è un altro campo che hai sempre voluto perseguire. Potresti anche pensarci seriamente ora. Non fare progetti finché non sarai tornato nel mondo materiale. Potresti sentirti troppo fantasioso per essere il tuo solito sé pratico.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Con Giove benefico nella tua dodicesima casa esoterica, non puoi fare a meno di sentire come se ci fosse un angelo sulla tua spalla, che guida ogni tua mossa. La protezione che forniscono ti dà la rassicurazione di cui hai bisogno per correre dei rischi. Mentre Giove si sincronizza con il Nodo Nord nella tua casa delle aspirazioni, può essere vantaggioso fare una mossa di carriera audace. Non sempre paga sedersi e aspettare che qualcosa ti cada in grembo. Questo è un momento fortuito per andare dietro a ciò che desideri. Anche se non sei pronto a fare il salto, un piccolo passo nella direzione in cui vuoi andare potrebbe rivelarsi significativo. Cerca un'opportunità per far progredire i tuoi interessi.