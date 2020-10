Oroscopo di oggi 9 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 9 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 9 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti sentire il bisogno di dare e ricevere cure mentre la luna emotiva passa dai Gemelli esausti al confortante Cancro. Cerca gli aiutanti nella tua cerchia (come un amico fidato della Vergine). Non devi gestire tutto da solo.

Amore / Amicizia: Mentre la Luna Gemelli si allinea con il nutrimento di Cerere nella tua zona di amicizia, le tue parole faranno sapere a un amico quanto ci tieni. Ciò che dici sarà amorevole e di supporto e risuonerà di buon senso. Hai un modo di aggirare il dramma emotivo e guardare oltre il momento in cerca di risposte. È ciò che ti rende un amico prezioso e un confidente fidato. Allo stesso modo, potresti trovare conforto nei consigli che ti offre un amico. Se hai bisogno di incoraggiamento, contattaci.

Carriera / Finanza: con la luna vuota, ovviamente, in Gemelli e nel tuo settore della comunicazione, è meglio evitare le chiamate mattutine, gli incontri e le sessioni di brainstorming. Non sarai così obiettivo come dovresti essere e il significato può essere perso nella traduzione. Salva le email importanti nella cartella delle bozze per una revisione successiva anziché premere immediatamente "invia". Quando ritorna la chiarezza, potresti trovare necessario riformulare ciò che vuoi dire.

Crescita personale / spiritualità: sentirsi pigri potrebbe essere un segno che la tua dieta e la tua routine di fitness hanno bisogno di un riavvio. Verifica che il tuo programma si adatti alle tue esigenze e al tuo stile di vita attuali. Un problema di salute più urgente dovrebbe essere affrontato con un professionista.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: nonostante tu sia ben informato sulle persone e sui progetti che ti interessano, potresti comunque scoprire che la tua conoscenza è carente. Sembra che ci sia sempre di più che puoi imparare. Rivolgiti a un Gemelli intelligente per fornire le risposte di cui hai bisogno.

Amore / amicizia: una rivelazione sorprendente potrebbe metterti in contrasto con il tuo interesse amoroso. Puoi ringraziare un'opposizione Mercurio / Urano per averti spinto fuori dalla tua zona di comfort. È un promemoria che tu e il tuo partner potreste non sapere quanto pensate l'uno dell'altro. Se sei single, qualcuno con cui hai chattato su un'app di appuntamenti potrebbe farsi fantasma (o viceversa). Oppure potresti improvvisamente scoprire che non sono esattamente chi dicono di essere. Non credere al clamore.

Carriera / Finanza: Con sole in Bilancia nella tua zona di lavoro in contrasto con lo stratega Pallade, tu e un cosiddetto esperto potreste non essere d'accordo su come portare a termine un compito. I grandi concetti possono essere difficili da eseguire in modo pratico. Diventa ancora più stressante quando c'è la pressione di lavorare con un piano impraticabile. Preparati a fornire prove che dimostrino gli errori in un grande schema.

Crescita personale / spiritualità: raddoppierai il tuo divertimento in attività creative, hobby, giochi e nelle tue attività ricreative preferite quando le condividi con una persona speciale. Può essere una grande esperienza di legame con tuo figlio o partner.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è facile confondersi con la luna vuota ovviamente nel tuo segno. Quindi, è intelligente rimandare importanti decisioni personali. Una Vergine può offrire un feedback ragionevole che ti aiuta a valutare le tue opinioni. Potrebbero riaffermare che sei sulla strada giusta.

Amore / amicizia: con la socievole Venere in contrasto con l'insicuro Chirone nella tua casa di amicizia, potresti trovare difficile entrare in sintonia con persone che non condividono il tuo background. Potresti chiederti se vale la pena tentare di stabilire un terreno comune. Non vivi in ​​una bolla. Quindi, non puoi aspettarti di essere sempre vicino a persone che arrivano da dove vieni e che firmano il tuo punto di vista. Concentrati su dove i tuoi interessi si intersecano con gli altri piuttosto che analizzare le tue differenze.

Carriera / Finanza: farai le tue migliori ricerche e studi all'inizio della giornata. Con la luna nel tuo segno che contatta Cerere nella tua casa di istruzione superiore, espandere la tua conoscenza sarà cibo per la tua anima. Successivamente, puoi decidere quali idee sono rilevanti per ciò su cui stai lavorando e che meritano di essere ulteriormente esplorate. Un collega esperto può aiutarti a dare un senso ai dati.

Crescita personale / spiritualità: condividere la tua saggezza con gli altri è un modo potente per mostrare quanto ci tieni. È piuttosto eccitante attirare le persone verso nuove idee. Anche tu potresti trovare ispirazione nella conoscenza e nell'esperienza di qualcuno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua intuizione è forte nelle prime ore, quindi è allora che ti fidi di sapere cosa stai facendo; tuttavia, con il passare della giornata, rischi di perdere la trama. Non chiedere indicazioni a un Pesci. Ti confonderanno solo di più.

Amore / amicizia: un'analisi eccessiva di un problema familiare o di relazione rende la questione più complicata di quanto dovrebbe essere. Con il sole nell'indeciso stratega della Bilancia in quadratura Pallade, può essere impossibile raggiungere un accordo. Anche la persona su cui fai affidamento per fare scelte sensate può essere confusa su cosa fare. A meno che tu non abbia a che fare con una questione urgente, è meglio lasciar perdere per ora.

Carriera / Finanza: buona fortuna con il convincere un team a lavorare insieme in modo coeso. Con un allineamento Mercurio / Urano che influisce sul modo in cui ti connetti, non sarai sicuro di parlare la stessa lingua né di lavorare per raggiungere gli stessi obiettivi. La voglia di innovare può essere spinta troppo oltre, rendendo un processo semplice eccessivamente complicato. Certi individui (forse tu) potrebbero essere più coinvolti nella difesa del loro genio che nel far funzionare l'incarico. Difficoltà tecniche potrebbero anche gettare una chiave inglese nei lavori. Sforzati di mantenerlo semplice.

Crescita personale / spiritualità: quando la logica fallisce, dovrai usare l'intuizione e l'immaginazione per riempire i tuoi spazi vuoti. Ciò che percepisci con il tuo senso straordinario può essere valido quanto i fatti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: è meglio non diventare troppo ossessivi su ciò che c'è dietro l'angolo. Con la Luna Gemelli vuota ovviamente nella tua casa di piani futuri, non sei esattamente in sintonia con le tue esigenze. Quindi, potresti prendere una decisione sbagliata. Chiedi consiglio a una Vergine ragionevole.

Amore / Amicizia: c'è un'atmosfera super dolce tra te e i tuoi amici e il tuo interesse amoroso mentre l'amichevole Luna Gemelli e il nutrimento Cerere si allineano nelle tue zone popolari. Un libero scambio di cure e attenzioni può fornire un supporto emotivo reciproco. Non dovrai guardare molto lontano per trovare qualcuno che abbia investito nella tua felicità. Non sprecare tempo prezioso con un individuo egoista che non ti darà ciò che desideri.

Carriera / Finanza: può essere frustrante quando temi che le tue finanze mettano un sogno fuori dalla tua portata. Potrebbero sorgere dubbi quando Venere e Chirone ferito si scontrano. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che il guadagno non è il problema. In effetti, potrebbe essere l'insicurezza a minare i tuoi piani. Giocare sul sicuro può significare giocare in piccolo. A volte, devi avere il coraggio di sognare in grande. Non c'è tempo come il presente per migliorare la tua visione e trovare un modo per farlo funzionare.

Crescita personale / spiritualità: non c'è niente come trascorrere una serata rilassante con le tue persone preferite. Connettersi di persona o tramite chat video può essere profondamente gratificante e riempirà il tuo serbatoio emotivo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: nelle prime ore sarai nella zona con questioni di lavoro e denaro. È il momento di affrontare progetti complicati. Con il passare della giornata, potresti trovare difficile rimanere concentrato anche sulle attività più di routine. Chiedi aiuto a un Ariete.

Amore / Amicizia: con l'indeciso Bilancia Sole che schiera lo stratega Pallade nella tua zona romantica, ti spingerai troppo oltre la tua propensione per la preparazione. Non devi passare ore a pianificare l'appuntamento perfetto. Tutto quello che devi fare è accontentarti di qualcosa che sia tu che il tuo interesse amoroso amate fare. Mantenerlo semplice farà bene alla tua testa e al tuo conto in banca.

Carriera / Finanza: il tuo flusso di lavoro incontra un intoppo quando le cose si complicano. Con l'intelligente Mercurio che si oppone all'inventivo Urano, potresti imbatterti in un concetto che è sopra la tua testa. La tua intelligenza o abilità potrebbero non essere il problema. Qualcuno potrebbe rendere un compito più complicato del necessario. Un problema con un'app, il tuo computer o altri dispositivi elettronici potrebbe anche causare problemi. Esegui il backup del tuo lavoro e contatta una persona esperta di tecnologia per chiedere aiuto.

Crescita personale / spiritualità: di solito sei bravo a capire le cose; tuttavia, oggi, potresti scoprire di essere completamente perso. Va bene non avere tutte le risposte. Ti ispirerà a saperne di più su qualcosa che ti fa inciampare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: una mattinata agitata può rendere difficile trovare il proprio equilibrio. Non combatterlo. Presta attenzione alle idee e all'ispirazione che sorgono e ti distraggono dai tuoi compiti. Un Acquario nella tua cerchia può aiutarti a decidere se c'è qualcosa che vale la pena perseguire.

Amore / Amicizia: Oh, il dolore del rifiuto e dell'amore non corrisposto. Sono sentimenti di cui potresti essere profondamente consapevole mentre Venere e Chirone ferito si scontrano. Perché non lasciare il passato nel passato? È l'unico che fa spazio all'amore nel presente e apre la strada a un futuro felice. Se il dolore che stai vivendo è correlato al tuo attuale scenario romantico, alla fine dovrai affrontarlo. Anche se oggi potrebbe non essere il giorno giusto. Lascia riposare e sii gentile con te stesso per ora.

Carriera / Finanza: sei pieno di grandi concetti e idee creative grazie alla Luna Gemelli che ha contattato Cerere nella tua casa di autoespressione; tuttavia, potresti avere difficoltà a trasmetterli ad altri una volta che la luna si svuota, ovviamente. Se sono vitali, non perderanno la loro potenza se li accantonerai fino a una data successiva. Prenditi del tempo per ricercare le tue idee in modo più approfondito e svilupparle completamente.

Crescita personale / spiritualità: immergersi in una pratica creativa può nutrire profondamente il tuo cuore e la tua mente. Non deve essere complicato. Per i principianti, l'inserimento nel diario può essere un ottimo punto di partenza.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la Luna in Cancro si armonizza con la tua energia dello Scorpione e illumina la tua nona casa della mente superiore, della filosofia e dell'esplorazione. Esci nel mondo e fai qualcosa di divertente oggi che espande la tua mente e i tuoi orizzonti. Saturno nella tua terza casa si oppone alla luna in tarda mattinata / primo pomeriggio, ma non lasciare che sia un ronzio. Prenditi cura di tutto ciò che deve essere affrontato, forse un problema con un fratello, e poi torna a divertirti. Includi un Sagittario per il massimo divertimento e avventura.

Amore / Amicizia: Audace Urano nella tua settima casa di collaborazione trigona Venere nella tua undicesima casa di socializzazione. Non restare a casa stasera ad aspettare che succeda qualcosa. Organizza una serata fuori con la tua tribù e, se sei single, potresti incontrare qualcuno. Se sei in coppia, porta la festa a casa e lascia che le cose diventino romantiche.

Carriera / Finanza: Marte nella tua sesta casa di lavoro traccia il Nodo Sud nella tua seconda casa degli affari materiali, creando una potente opportunità per cambiare i vecchi schemi e abitudini finanziarie / di prosperità. Lascia che la tua intuizione ti parli di nuove direzioni e possibilità, quindi inizia a fare piccoli passi in quella direzione.

Crescita personale / spiritualità: il duro lavoro e la professionalità pagheranno sempre. Evita di prendere scorciatoie e mantieniti fermo. Alla fine ne varrà la pena e sarai felice di aver fatto la cosa giusta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna nel lunatico Cancro per tutto il giorno, la tua atmosfera può essere super intensa. Non tutti possono avere a che fare con te quando sei così emotivo. Uno Scorpione nella tua tribù sarà il tuo miglior compagno. Non c'è niente di troppo pesante per loro da gestire.

Amore / Amicizia: un desiderio di connessione profonda può scontrarsi con la superficialità delle interazioni sociali a causa dell'effetto dell'ultimo quarto di luna. Non dovresti andare troppo in profondità, troppo presto. Può essere scoraggiante per qualcuno che hai appena incontrato. Rallenta e goditi il ​​processo per conoscere una persona. Probabilmente è troppo presto per dire se questo è qualcuno in cui vorresti essere coinvolto emotivamente.

Carriera / Finanza: ancora una volta, perseguire un'opportunità o un possesso molto ricercato potrebbe assumere un brutto vantaggio. Con Marte retrogrado che si scontra con Plutone ossessivo nella tua seconda casa materialistica, i guanti verranno via quando c'è competizione per qualcosa che desideri. È intelligente considerare le conseguenze delle tue azioni prima di spingere per ottenere ciò che desideri. Puoi mettere i freni su una mossa disastrosa prima di fare danni reali? La vittoria potrebbe non essere così dolce se la vittoria ha un prezzo elevato.

Crescita personale / spiritualità: è stato detto che sei malato solo quanto i tuoi segreti. Ecco perché sarà un sollievo portare alla luce un problema urgente. Scegli il tuo confidente con cura.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa degli altri durante il giorno, non puoi evitare le persone a cui sei più vicino. Ne hai bisogno, ma devi anche tendere ai tuoi desideri. Non lasciare che nessuno (come un cancro bisognoso) ti faccia sentire in colpa.

Amore / amicizia: ancora una volta, i problemi a casa o con la famiglia potrebbero spingerti oltre il limite. Con Marte retrogrado nel tuo regno domestico che si scontra con il prepotente Plutone nel tuo segno, sei disposto a prendere misure estreme per controllare come si svolge uno scenario. Invece di reagire ciecamente, puoi scegliere consapevolmente come rispondere. Agire in modo compulsivo potrebbe peggiorare una brutta situazione. Stai calpestando un terreno sensibile, quindi è consigliabile una misura di cautela. Calma il tuo tiranno interiore e affronta le questioni in modo razionale.

Carriera / Finanza: con Libra Sun nel settore della tua carriera, non puoi permetterti di lasciare la palla mentre insegui il tuo prossimo traguardo. Sei molto più vicino al traguardo di quanto pensi. L'ultimo quarto di luna in Cancro e la tua zona di collaborazione possono far sembrare urgente una questione di relazione, ma probabilmente non lo è. Rimani concentrato sul compito da svolgere e non farti distrarre troppo dalle preoccupazioni personali.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con qualcuno che ti capisce può fornire la comprensione e la rassicurazione di cui hai bisogno. Quando succedono molte cose, aiuta ad avere una nuova prospettiva.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna che cura il cancro tutto il giorno, mettere in ordine te stesso e la tua vita ti farà sentire bene. È probabile che questioni pratiche come lavoro, salute e forma fisica siano presenti nella tua agenda. Uno Scorpione può avere informazioni utili che aiutano con le tue preoccupazioni.

Amore / amicizia: se sospetti che qualcuno stia per indebolirti, ancora una volta, potresti scatenarti. Con Marte retrogrado nella tua zona di comunicazione che si scontra con il potente Plutone, le tue parole potrebbero sferrare un colpo mortale. Anche se hai ragionevoli motivi per parlare in modo così energico, dovresti cercare un modo meno dannoso per affrontare le tue preoccupazioni. Una volta che le tue parole sono là fuori, non puoi ritirarle. La ricaduta potrebbe essere dannosa.

Carriera / Finanza: con l'ultimo quarto di luna nella tua casa di attività di routine, è facile distrarsi da incarichi impegnativi. Potresti provare un senso di urgenza nel mettere le cose in ordine. È fantastico, a condizione che non ti impedisca di partecipare a un progetto più importante. Espandi e insegui le grandi idee piuttosto che giocare in piccolo. Può aprire un mondo di possibilità e può accadere molto prima di quanto pensi.

Crescita personale / spiritualità: discutere i tuoi obiettivi con una persona esperta di affari può essere perspicace e può fornire la guida che ti aiuta a metterti sulla strada giusta. Stabilisci un contatto e fissa un appuntamento per parlare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la Luna in Cancro nella tua casa dell'espressione di sé scatena divertimento, creatività e un'atmosfera super romantica. Trattenilo in modo che funzioni per te piuttosto che contro di te. Potrebbero esserci problemi con una Bilancia se non soddisfi le sue aspettative.

Amore / amicizia: non puoi essere innamorato e divertirti un po '? Con l'ultimo quarto di luna nella tua casa di romanticismo e divertimento, si potrebbe pensare così; tuttavia, se sei in coppia o fai sul serio con qualcuno con cui esci, devi dare alla tua situazione il rispetto che merita. Ci vuole lavoro per approfondire una connessione. Potresti essere più vicino ad avere una svolta nella relazione di quanto pensi. Rimani fedele.

Carriera / Finanza: ancora una volta, non vale la pena essere frettolosi con una questione di soldi importante. Marte retrogrado nel tuo settore finanziario che si scontra con la mente Plutone potrebbe indurti a credere che una mossa rischiosa funzionerà a tuo favore; tuttavia, il prezzo che pagheresti per avere successo (che potrebbe comportare l'incrocio con un amico o compromettere il tuo futuro) supererà di gran lunga i benefici. Quindi, è probabile che sia una situazione di sconfitta. Il denaro e l'amicizia non si mescolano sotto questa influenza volatile, quindi non prestare e non prendere in prestito.

Crescita personale / spiritualità: l' apprendimento porta una profonda realizzazione mentre la Luna in Cancro e il Mercurio intelligente si allineano. Stai alla ricerca di un argomento che parli alla tua anima. Preparati a fare un tuffo profondo.