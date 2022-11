Oroscopo di oggi 1 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 1 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 1 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Con la luna in Acquario e la tua casa di amicizie e gruppi, essere un membro stimato di una comunità è emotivamente appagante. Sarai pronto a difendere gli altri e a parlare a loro nome poiché il tuo sovrano Marte nella tua casa di comunicazione si sincronizza con la fedele Vesta. Prima di portare a termine la tua crociata, assicurati di capire cosa vogliono effettivamente. Ascoltare invece di presumere può aiutarti a evitare di commettere errori. Potresti non essere in contatto con i bisogni di alcune persone poiché la luna quadra i nodi e poi si fonde con l'autorevole Saturno.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai testardo e determinato a ottenere ciò che desideri mentre il potente Marte e la focalizzata Vesta si allineano nei tuoi settori finanziari e professionali. "Dove c'è una volontà, c'è un modo" è il tuo mantra. Prima di portare a termine un piano, assicurati di fare le cose correttamente. Le tue azioni possono avere un impatto incredibile, quindi fai attenzione alla posta in gioco. Mentre la luna nel lungimirante Acquario quadra i nodi e il volatile Urano, alcuni potrebbero vedere i tuoi piani come miopi. Nel peggiore dei casi, potresti lavorare contro i tuoi interessi a lungo termine. Metti i freni mentre valuti i pro e i contro. C'è qualcosa che ti manca?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Difenderai le tue convinzioni mentre il guerriero Marte nel tuo segno si allinea con la devota Vesta nella tua idealistica nona casa. Avrai opinioni forti, soprattutto su politica, religione e attualità. Mentre la luna nel lungimirante Acquario fa quadrare i nodi e il progressivo Urano, alcuni potrebbero pensare che le tue opinioni siano fuori contatto. Tuttavia, ti aggrapperai ostinatamente a loro quando la luna incontrerà il conservatore Saturno. Anche le persone più aperte possono rimanere bloccate in una prospettiva. Mantieni un cuore e una mente aperti. Anche se non sei d'accordo con qualcuno, dovrai rispettare il suo diritto a un'opinione diversa se vuoi andare d'accordo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti essere motivato a perseguire un desiderio segreto o insoddisfatto poiché l'assertivo Marte nel tuo regno dietro le quinte si sincronizza con l'ossessiva Vesta nella tua zona di intimità. Non accetterai un no come risposta quando sarai così determinato. La Luna dell'Acquario quadra Venere, i nodi e lo sconvolgente Urano, segnalando che non sei in contatto con i desideri di qualcun altro. Di conseguenza, potresti turbare qualcuno con le tue azioni. Quando la luna incontra Saturno trattenuto, è più probabile che l'altra persona si ritiri che cedere. Essere eccessivamente aggressivi con l'amore o gli affari finanziari è destinato a causare problemi. Per convincere gli altri a collaborare, dovrai essere sensibile e attento ai loro bisogni.