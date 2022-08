Oroscopo di oggi 10 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 10 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 10 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tensione aumenta alla vigilia della luna piena, portando alcune questioni a un punto critico. Potrebbe non essere un'opzione scendere a compromessi con un Cancro o un Capricorno, poiché saranno determinati a fare le cose a modo loro. Non arrabbiarti e non cercare di vendicarti. Gioca bene.

Amore/Amicizia: l'ingenuo Sole Leone quadra i nodi della luna, segnalando che è necessario prestare attenzione ai motivi. È tutto divertimento e giochi finché non ti rendi conto che a qualcuno interessa solo il sesso o il denaro. Allo stesso modo, dovresti controllare che le tue intenzioni siano al di sopra del bordo. Stai perseguendo una persona per le giuste ragioni? Non c'è vergogna nel volere ciò che vuoi, purché tu sia onesto con l'altra persona sui tuoi desideri.

Carriera/Finanza: il conflitto tra la tua vita personale e quella professionale è ancora vivo poiché la Luna del Capricorno attiva l'opposizione Venere-Plutone di ieri. Può essere difficile concentrarsi quando hai preoccupazioni per la casa e le relazioni. Cerca di risolvere i malintesi e lenire i sentimenti feriti. La rabbia può sorgere quando i quadrati della luna reagiscono a Eris, il che non farà che esacerbare il problema.

Crescita personale/spiritualità: l'amore materno diventa amore soffocante mentre Cerere materno si sincronizza con l'eccessivo Giove nel tuo segno. Fai attenzione a non esagerare quando ti prendi cura delle persone a cui tieni. La tua preoccupazione potrebbe sembrare impicciona se inondi qualcuno con attenzioni e cure non richieste. Ascolta e fai attenzione ai limiti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: dovrai dare uno sguardo più approfondito alla tua rabbia repressa e alle tue frustrazioni mentre la luna nei cinici Capricorno quadra Eris nel tuo regno subconscio e si fonde con il compulsivo Plutone. Vale la pena cercare di capire la radice delle tue emozioni.

Amore/Amicizia: poiché l'ingenuo Sole Leone quadra i nodi della luna, è difficile valutare il valore che apporti alle relazioni. Potresti sottovalutare le qualità che ti rendono un compagno o un amico desiderabile. Allo stesso modo, potresti sopravvalutare ciò che determinate persone contribuiscono alla tua vita. Se hai dubbi su te stesso o sugli altri, può essere utile chiedere un feedback a una parte neutrale. Un paio di occhi nuovi potrebbe mettere in prospettiva una relazione e aiutarti a capire i ruoli che interpreti.

Carriera/Finanza: dovrai essere consapevole di ciò che dici poiché la Luna Capricorno innesca l'opposizione Venere-Plutone di ieri sul tuo asse di comunicazione. La gelosia o il risentimento tra te e un collega potrebbero creare rapporti tesi. Oggi è un buon giorno per rimanere nella tua corsia e lavorare in silenzio.

Crescita personale/Spiritualità: potresti compensare eccessivamente la tua mancanza di cure per l'infanzia prodigando i tuoi cari con attenzioni poiché nutrire Cerere nella tua casa e nel regno familiare si sincronizza con l'eccessivo Giove. Fare qualcosa per compiacere qualcuno in modo sottile è un bel gesto. Tuttavia, fare qualcosa di esagerato potrebbe creare una situazione imbarazzante. A volte, meno è di più.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sogni, intuizioni e sincronicità potrebbero indicare possibilità eccitanti poiché la Luna Capricorno si sincronizza con Urano lungimirante e il Nodo Nord nel regno dell'inconscio. Presta attenzione ai segnali e guarda cosa succede. Un cambiamento sta arrivando.

Amore/Amicizia: può essere pericoloso mescolare amore e denaro poiché l'indulgente Venere si oppone al controllo di Plutone sul tuo asse finanziario. Una relazione può diventare disordinata quando qualcuno cerca di usare i soldi per comprare affetto o avere il sopravvento. La gelosia per le finanze o i beni di qualcuno può creare problemi tra te e un interesse amoroso o un amico. È una situazione perdente quando denaro, oggetti e privilegi vengono utilizzati in modo improprio in una relazione. Non manipolare o essere manipolato. Sii rispettoso di ciò che è tuo e di ciò che è loro.

Carriera/Finanza: la pazienza non sarà il tuo forte mentre l'impulsivo Marte è in contrasto con l'entusiasmo di Giove. Avrai voglia di correre avanti con un progetto nonostante la necessità di pazienza e moderazione. Se le circostanze ti impediscono di andare avanti, può essere allettante convincere qualcuno ad agire per tuo conto. Un segnale di stop segnala che c'è un potenziale pericolo davanti a sé. Metti i freni e aspetta che il momento sia giusto.

Crescita personale/spiritualità: potresti vacillare su una questione domestica e familiare poiché il mutevole Mercurio nel tuo regno domestico si scontra con Giove. Con così tante opzioni da esplorare, può essere impossibile impegnarsi. Prenditi il ​​tuo tempo per raccogliere informazioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna come sovrano, sei più influenzato dai suoi cicli rispetto alla maggior parte degli altri. Pertanto, le tue emozioni potrebbero aumentare alla vigilia della luna piena. Le relazioni possono essere delicate, in particolare con un Ariete o un Capricorno. Trarrai vantaggio dall'evitare argomenti sensibili.

Amore/Amicizia: non sei ancora fuori pericolo con complicazioni relazionali. Potresti ancora lottare con gelosia e possessività poiché la Luna Capricorno innesca l'opposizione Venere-Plutone di ieri. Se qualcosa inizia a farti esplodere, non abboccare.

Carriera/Finanza: Con il sole nell'orgoglioso Leone e la tua casa di beni, vorrai mostrare i frutti del tuo lavoro. Tuttavia, poiché il sole fa quadrato con i nodi della luna, potresti essere combattuto tra spendere liberamente in attività piacevoli e mettere da parte denaro per la proverbiale giornata di pioggia. Se hai condiviso fondi (in amore o per affari), assicurati che il tuo partner contribuisca allo stesso modo. Può liberare i tuoi fondi e offrirti una maggiore flessibilità.

Crescita personale/spiritualità: nessuna spesa è troppo alta per una persona cara che ha bisogno, poiché il nutrimento di Cerere nel tuo settore finanziario si sincronizza con l'eccesso di Giove. Tuttavia, esagerare per fornire potrebbe essere meno di aiuto e più di ostacolo, in particolare se si fanno supposizioni su ciò che la situazione richiede. Non lasciare che la generosità sia un modo per mostrare la tua abilità finanziaria e attirare l'attenzione. Fare troppo può rendere le cose imbarazzanti, quindi punta a un approccio modesto.