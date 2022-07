Oroscopo di oggi 12 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 12 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 12 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua motivazione sarà alta quando la luna nell'ambizioso Capricorno si allineerà con il tuo sovrano, Marte. Mentre contatta il promettente Giove, potresti sentire che non c'è niente che non puoi fare. Stai attento, Ariete. Stai volando troppo vicino al sole. Un Pesci può convincerti.

Amore/Amicizia: può sorgere rabbia se i bisogni di qualcuno non vengono soddisfatti poiché il nutrimento di Cerere nella tua zona domestica si scontra con Eris risentita nel tuo segno. Qualcuno (forse tu) potrebbe perdere la pazienza se si sente trascurato. Essere esclusi dalla tua cerchia familiare può anche suscitare rabbia. Le relazioni devono essere gestite con cura quando l'atmosfera è così spigolosa. Sii gentile con te stesso e con i tuoi cari.

Carriera/Finanza: è un buon momento per esplorare nuove idee su come fare soldi mentre il sole nel Cancro attento alla sicurezza tocca i nodi lunari nei tuoi settori finanziari. Inizia pagando i tuoi debiti e frenando la voglia di usare il credito. Sei noto per aver fatto un buon affare quando ne vedi uno. Una volta scoperta l'opportunità giusta, dovrebbe essere facile per te fare il passo successivo. Scopri quali sono le tue opzioni e guarda come si adattano ai tuoi piani.

Crescita personale/spiritualità: parlare di un problema può sembrare come strappare una benda da una ferita mentre Mercurio piazza il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Se è troppo doloroso, ritmo. Potresti avere molto da disfare, quindi evita di causarti ulteriori traumi nel processo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non c'è modo di impedirti di realizzare qualsiasi cosa tu abbia in mente poiché i laboriosi contatti della Luna del Capricorno hanno guidato Marte nel tuo segno. Con l'ottimista Giove a bordo, il cielo è il limite, o no? Un Ariete può rivelare i difetti di uno schema ambizioso.

Amore/Amicizia: sarà difficile per te ignorare la tua rabbia repressa verso una persona cara mentre il sensibile Cerere affronta il risentito Eris. Potresti essere impaziente di informarli di tutti i modi in cui ti hanno ferito o trascurato. È importante esprimere come ti senti, ma dovresti fare del tuo meglio per evitare di causare danni. Se fino ad ora hai tenuto le labbra chiuse, è possibile che non sapessero nemmeno del problema.

Carriera/Finanza: inizierai a vedere te stesso e le tue capacità sotto una nuova luce mentre il sole in Cancro e il tuo regno mentale contatta il Nodo Nord nel tuo segno. Il supporto che ricevi dagli altri dovrebbe dirti quanto le persone apprezzano ciò che fai. Ora è il momento di iniziare a credere in te stesso e ad appoggiarti ai tuoi punti di forza. Avrai un'atmosfera rilassata con i tuoi colleghi in questo momento, rendendo questa giornata eccellente per collaborare.

Crescita personale/spiritualità: potresti temere che ciò che non conosci possa finire per ferirti mentre Mercurio mentale piazza il vulnerabile Chirone nel tuo regno subconscio. Non diventare paranoico, toro. Ci sono abbastanza pericoli conosciuti nel mondo da tenerti occupato. Non è necessario aggiungere l'ignoto all'elenco.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti innervosirai quando la Luna Capricorno contatta l'agitatore Marte, portando in superficie sentimenti repressi. Con Giove a bordo, le tue emozioni saranno più grandi della vita. Un Pesci può aiutarti a disimballare i tuoi sentimenti e a mettere in prospettiva i tuoi problemi.

Amore/Amicizia: potresti risentirti dei costi associati alla cura degli altri poiché il nutrimento di Cerere e la scontenta Eris si scontrano. Una persona cara potrebbe approfittare della tua generosità. In alternativa, l'onere di prendersi cura di un membro della famiglia potrebbe gravare sulle tue spalle quando qualcun altro non fa la sua parte. Ci vuole un villaggio per assicurarsi che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno. Parcheggia la tua rabbia e cerca diversi modi per superare queste difficoltà. La cooperazione fa il lavoro.

Carriera/Finanza: è un buon momento per esplorare le fonti nascoste di prosperità poiché il sole nel cancro in cerca di sicurezza e la tua zona di guadagno contatta il Nodo Nord. Ciò significa avventurarsi oltre gli ovvi canali finanziari alla ricerca di qualcosa di nuovo. Può essere scoraggiante esplorare un territorio sconosciuto, ma può anche essere esilarante. Non sai mai cosa potresti trovare! Un sogno, un'intuizione o una sincronicità possono indirizzarti nella giusta direzione. Fidati del tuo istinto.

Crescita personale/spiritualità: è scoraggiante quando un amico non condivide i tuoi valori. Non devi vedere tutto negli occhi, ma dovrebbe esserci un terreno comune tra di voi. Cerca i luoghi in cui i tuoi ideali si intersecano piuttosto che concentrarti sulle tue differenze.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: vorrai stare con individui ambiziosi e ad alta energia mentre la Luna Capricorno e il potente Marte si allineano. Ti motiveranno a dare il meglio di te in quello che fai. Non vedi l'ora di andare avanti, ma fai attenzione. Un Ariete potrebbe sopravvalutare le tue capacità.

Amore/Amicizia: perché lasciare il comfort della tua bolla per connetterti con gli altri quando ti piace così tanto la tua compagnia? Il sole nel tuo segno contatta il Nodo Nord nel tuo settore sociale, suggerendo che potresti guadagnare molto se trascorri del tempo con gli amici e fai uno sforzo per incontrare nuove persone. Hai molto da dare. Scoprirai anche che coltivare amicizie con determinate persone può rendere la tua vita più ricca.

Carriera/Finanza: una conversazione sui passi falsi della carriera e sulla precarietà del lavoro può farti sentire vulnerabile poiché l'espressivo Mercurio nei tuoi segni quadrati ha frammentato Chirone nel tuo settore professionale. Può essere snervante rivedere queste questioni con un supervisore, un genitore o una figura influente. A meno che tu non stia parlando con qualcuno di cui ti fidi, dovresti essere consapevole di ciò che riveli. La guida della persona giusta può riformulare la narrazione e aiutarti a guardare oltre i potenziali problemi, ma i consigli della persona sbagliata potrebbero deludere ogni speranza.

Crescita personale/Spiritualità: potresti risentirti di essere il donatore designato poiché Cerere nei quadrati dei tuoi segni scontenta Eris. Non importa il tuo sesso, in te c'è di più delle vibrazioni materne. Lascia trasparire i tuoi altri punti di forza.