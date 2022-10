Oroscopo di oggi 13 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 13 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 13 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Pianificare il futuro con il tuo partner è un ottimo modo per coinvolgerli a lungo termine. Poiché Venere nella tua zona di partnership si sincronizza con Saturno che costruisce la struttura, andare sulla stessa pagina su dove vuoi andare può aiutarti a muoverti nella stessa direzione. Anche se non sei pronto a metterti un anello, puoi impegnarti in piani progettati per mantenerti nella vita dell'altro per il momento. Venere in contrasto con Urano irregolare nella tua zona di spesa suggerisce che i tuoi piani potrebbero comportare spese impreviste. Assicurati di essere d'accordo sui soldi, non solo sull'affetto.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Il duro lavoro e la diligenza mostreranno la tua passione e dedizione. Mentre Venere e l'autorevole Saturno si sincronizzano nelle tue zone di lavoro, sarai visto come qualcuno che è estremamente orgoglioso di quello che fanno. I tuoi sforzi possono fare molto per impressionare qualcuno che ha una mano nel tuo destino. Anche un progetto di inattività può farti guadagnare il rispetto di qualcuno a cui tieni, come un genitore o una persona importante nella tua comunità. In una nota diversa, una relazione potrebbe ostacolare il tuo stile mentre Venere si scontra con Urano. Vuoi impegno e libertà, ma non puoi averli in entrambi i modi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sei determinato a fare tutto il necessario per attirare l'amore o far funzionare una relazione. Mentre Venere si allinea con Saturno in cerca di sicurezza, persevererai finché non avrai successo. Oggi sei piacevolmente irriverente e imprevedibile, il che ti rende super sexy. Mentre Venere è in contrasto con il jolly Urano, non si può dire cosa accadrà quando sarai sulla scena. Probabilmente sei stanco di interpretare il bravo ragazzo e vuoi esprimere parti di te stesso che di solito nascondi. Nel bene e nel male, i legami che formi oggi potrebbero durare a lungo, quindi stabilisci i collegamenti con cura. Se accoppiato, il tuo atteggiamento fermo ma sfacciato mostrerà che ti impegni a rendere la tua relazione un viaggio emozionante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Sei una roccia per la tua famiglia. Mentre Venere nel tuo regno domestico si sincronizza con il costante Saturno, gestirai le questioni domestiche e familiari con maturità e grazia. Potresti intrattenere a casa o organizzare un incontro speciale. Sarai esperto quando si tratta di intrattenere o decorare il tuo spazio con i tuoi mezzi. Potresti fare un buon affare online o acquistare alcuni articoli interessanti in una svendita. Troverai soddisfazione nel fare miglioramenti a casa senza spendere troppo. Con il disgregatore Urano a bordo, denaro o circostanze potrebbero spingerti a fare le cose in modo diverso. Anche se scomodo, questo potrebbe rivelarsi eccitante.