Oroscopo di oggi 18 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 18 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 18 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: correre rischi è il nome del gioco poiché la luna si fonde con il nodo nord e il disgregatore Urano. Potresti essere ispirato a muoverti in una nuova ed eccitante direzione con il lavoro o le finanze. La guida di un Toro lungimirante può aiutare.

Amore/Amicizia: Venere nella tua zona di vita amorosa si sincronizza con Giove di buon auspicio nel tuo segno, rendendolo uno degli appuntamenti serali più promettenti dell'anno. Questa dolce atmosfera potrebbe portare a modo tuo il romanticismo di grande successo. Se accoppiato, concedetevi una serata speciale con il vostro partner. Lo sforzo extra che fai per soddisfarli non passerà inosservato. Se single, fai in modo che la tua missione sia socializzare. Il tuo calore ed entusiasmo potrebbero attirare persone eccitanti nella tua orbita.

Carriera/Finanza: potrebbe essere difficile essere un giocatore di squadra efficiente poiché Mercurio espressivo nella tua casa di lavoro si scontra con l'autorevole Saturno. I problemi di comunicazione potrebbero rendere difficile portare a termine le cose. Quando dici troppo, sembri prepotente o negativo. Tuttavia, se dici troppo poco, le informazioni cruciali potrebbero non essere ascoltate. Hai un prezioso contributo da dare. Condividi le tue idee con un collega che rispetta le tue conoscenze e opinioni.

Crescita personale/Spiritualità: preparati a fare un salto verso la realizzazione di un sogno. Un piano può diventare più concreto man mano che il metodico Pallade si sincronizza con la stabilizzazione di Saturno. Non è necessario vedere l'intero percorso. Hai solo bisogno di conoscere il prossimo passo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sarai piacevolmente disinibito quando la luna incontra il Nodo Nord e il jolly Urano nel tuo segno. Una Vergine sarà intrattenuta dalle tue buffonate, mentre un Acquario potrebbe essere lanciato per un giro. A volte, è bene far indovinare le persone.

Amore/Amicizia: poiché Venere nel tuo regno domestico si sincronizza con Giove di buon auspicio, stasera è una delle notti più promettenti dell'anno per intrattenere a casa. Una serata romantica con il proprio partner potrebbe diventare un sogno che si avvera. Perché non preparare una cena deliziosa e godersi del tempo di qualità insieme? Se single, una riunione intima di amici potrebbe essere dolce. Chiedi ai tuoi ospiti di portare con te un solo amico. Incontrare qualcuno che è stato controllato dalla tua squadra assicura che ci sia fiducia fin dall'inizio.

Carriera/Finanza: Quando si pianifica un appuntamento o un'attività divertente, non pagherà per un centesimo. Potresti fare il pignolo o confonderti sulle spese mentre Mercurio mentale nella tua zona ricreativa si scontra con il metodico Pallade nella tua casa dei guadagni. Non rovinare il divertimento agli altri, in particolare al tuo interesse amoroso o ai bambini. Se puoi permetterti il ​​costo, fai il pony senza lamentarti. Se non puoi, opta per un'alternativa economica.

Crescita personale/Spiritualità: quando Mercurio e Saturno si scontrano, potresti essere alle prese con come esprimere la tua creatività e condividere i tuoi doni unici. Sarai fedele alla tua visione o la modificherai per adattarla allo status quo?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è impossibile sedersi e rilassarsi quando c'è eccitazione nell'aria. Ti consigliamo di seguire un impulso e fare qualcosa di inaspettato mentre la luna incontra il Nodo Nord e il disgregatore Urano. Tutto può succedere quando provi qualcosa di nuovo!

Amore/Amicizia: Venere si sincronizza con Giove di buon auspicio nel tuo settore sociale, rendendola una delle notti più promettenti dell'anno per incontri e nuove connessioni. Se single, dai un'occhiata a un locale in cui non sei mai stato. Potresti incontrare persone intriganti che sono diverse da quelle che incontri di solito. Se accoppiati, potrebbe essere in serbo una serata super romantica. Perché non renderlo speciale facendo qualcosa che non hai mai fatto prima? La spontaneità mantiene viva la storia d'amore!

Carriera/Finanza: quando il tuo sovrano, Mercurio e l'autorevole Saturno si scontrano, potrebbe essere difficile fidarsi delle tue conoscenze e sentirti sicuro di sapere di cosa stai parlando. Le persone al di fuori della tua cerchia ristretta capiranno le tue idee? Non vuoi che le informazioni cruciali vadano perse nella traduzione. Prova a testare le acque prima di fare una presentazione o discutere un piano. La risposta che ricevi può aiutarti a determinare se i tuoi concetti sono pronti per la prima serata.

Crescita personale/Spiritualità: potresti confondere ciò che è reale e ciò che è del tutto soggettivo poiché il perspicace Mercurio si scontra con la percettiva Pallade nel tuo segno. Forse imparerai qualcosa di nuovo se parcheggi il tuo punto di vista e ascolti opinioni diverse.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: socializzare può essere super eccitante poiché la luna si fonde con il nodo nord e l'imprevedibile Urano nella tua casa dell'amicizia. Sii spontaneo e segui qualsiasi schema folle escogita dai tuoi amici. Siediti e goditi il ​​viaggio!

Amore/Amicizia: i problemi di comunicazione possono creare relazioni tese poiché Mercurio espressivo si scontra con Pallade analitica e Saturno inflessibile. Quando qualcuno è a bocca aperta, è facile iniziare a fare supposizioni. Potresti pensare di averli capiti solo per scoprire di aver sbagliato tutto. Non puoi forzare la comunicazione con qualcuno che non si apre. Se non puoi lasciar perdere, chiedi a un sensitivo fidato di dirti quello che devi sapere.

Carriera/Finanza: poiché l'attrattore Venere contatta Giove di buon auspicio, è un giorno fortunato per lavoro e denaro. Le condizioni sono giuste per ottenere un'entusiasmante opportunità. Tuttavia, non dovresti sederti e aspettare che cada nella tua vita. Sii proattivo nel perseguire ciò che desideri. Le tue possibilità di successo aumentano quando hai un allineamento planetario favorevole che ti sostiene. Con così tante promesse all'orizzonte, sarai tentato di spendere soldi che devi ancora guadagnare. Fai scelte intelligenti.

Crescita personale/Spiritualità: attraversa le porte aperte invece di sbattere contro quelle che sono chiuse. Non devi sempre scegliere il percorso più difficile.