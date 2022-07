Oroscopo di oggi 18 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 18 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 18 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: una giornata impegnativa può finire in bellezza quando la luna incontra l'ottimista Giove nel tuo segno. Durante il giorno, alimentati e fai quello che devi fare. Di notte, ritagliati del tempo per te stesso. Ciò potrebbe richiedere l'invio delle chiamate di un cancro alla segreteria telefonica.

Amore/Amicizia: una conversazione con una persona cara potrebbe metterti sotto pressione mentre il curioso Mercurio e la materna Cerere nel tuo regno domestico si oppongono al prepotente Plutone. Potresti risentirti se le persone si aspettano che tu risolva un problema o gestisca una responsabilità familiare. Anche se lo accetti come un dovere necessario, potresti comunque trovarti a lottare con la rabbia. Forse è perché compromette la tua indipendenza? O forse non vuoi che ti venga detto cosa fare. A volte, devi prenderne uno per la squadra.

Carriera/Finanza: è probabile che i dirigenti e le figure autorevoli non si preoccupino dei tuoi sentimenti o dei tuoi problemi personali. In quanto tale, non è saggio aspettarsi simpatia da chi è al potere. Se hai bisogno di toglierti qualcosa dal petto, confidati con un amico o un collega fidato. Un po' di comprensione può fare molto quando le questioni private causano una distrazione. Anche se hai un buon rapporto con il tuo capo, non scambiarlo per un amico.

Crescita personale/spiritualità: quando sei spinto al limite, scopri di cosa sei fatto. I dolori crescenti possono segnalare che stai liberando nuovi talenti e punti di forza. Hai questo, Ariete!

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti trovare difficile esprimere i tuoi desideri e convincere gli altri a capire il tuo punto di vista. A volte, devi andare in un posto tranquillo e sistemare le cose da solo. Rivolgiti a qualcuno che crede in te (come un Ariete) e lascia che ti facciano il tifo. Hai questo.

Amore/Amicizia: non sarà facile discutere i tuoi sentimenti con una persona cara poiché Mercurio espressivo e Cerere materno si oppongono al controllo di Plutone sul tuo asse di comunicazione. Invece di incoraggiarti, l'altra persona potrebbe criticarti e cercare di dirti cosa dovresti pensare e come dovresti sentirti. Aprire è già abbastanza difficile, ed è peggio se qualcuno ti chiude immediatamente. Scegli con cura i tuoi confidenti. Solo perché una persona si preoccupa per te non significa che sarà in sintonia con quello che stai passando.

Carriera/Finanza: potresti colpire un muro con la pianificazione finanziaria poiché la strategica Pallade nella tua casa dei guadagni si scontra con Vesta focalizzata. Più cervelli eserciterai per far combaciare i pezzi, più diventi esausto e confuso. Dacci una pausa, toro. Se il tuo piano non funziona oggi, c'è una ragione per questo. Scoprirai cosa devi sapere nei prossimi giorni.

Crescita personale/spiritualità: quando qualcuno sfida le tue idee, rafforza solo le tue convinzioni. Dio aiuti la persona che pensa che le critiche ti logorino o ti conquisteranno. Non sanno con chi hanno a che fare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: al lavoro e nei tempi di inattività, ti divertirai a stare con persone che sono sulla tua stessa lunghezza d'onda emotiva. Inoltre, con la luna che entra nella tua casa di comunità, vorrai trovarti in situazioni che ti fanno sentire come se appartenessi. Il cameratismo che provi con un Ariete è imbattibile!

Amore/Amicizia: avrai un sacco di opportunità per connetterti con nuove persone mentre l'espansivo Giove è nella tua casa dell'amicizia. Alcune delle persone che incontrerai ti motiveranno in modi inaspettati. Potresti cercare di emulare i loro talenti coltivando ulteriormente le tue abilità uniche. Se ti spinge a essere il meglio di te stesso, probabilmente è una buona cosa. Circondati di intraprendenti. Dopotutto, diventi la compagnia che tieni.

Carriera/Finanza: tu e una persona cara potreste non essere d'accordo su come gestire denaro o beni mentre Mercurio strategico, Cerere protettivo e il controllo di Plutone entrano in collisione nei vostri regni materiali. Una persona può agire da un luogo di sentimento, mentre l'altra cerca di ottenere un vantaggio finanziario. Se uno schema recente non è andato secondo i piani, potresti dover ammettere la sconfitta e seguire il programma. Se ha funzionato, potrebbe darti una leva nella tua situazione attuale.

Crescita personale/Spiritualità: sei uno studente diligente mentre Saturno attraversa la tua zona di istruzione. Anche se un argomento è difficile da padroneggiare, non rimarrai spaventato. Hai la disciplina necessaria per andare lontano.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ti divertirai a salire sul palco quando la luna entrerà nell'intraprendente Ariete. Tuttavia, ciò con cui vuoi stupire il mondo potrebbe non essere lo stesso di ciò che il tuo pubblico vuole vedere. Segui l'esempio di un Sagittario. Sapranno come aprire le porte per entrambi.

Amore/Amicizia: non scegliere un combattimento che non puoi vincere. Qualcuno che ti ama potrebbe ferire i tuoi sentimenti mentre Mercurio e Cerere nel tuo segno si oppongono al potente Plutone. Anche se parli da un luogo di attenzione e preoccupazione, le tue parole potrebbero essere oggetto di critiche se l'altra persona non è d'accordo con la tua posizione. Non è il momento di avviare una conversazione delicata. Potresti essere sorpreso da quanto possano essere antipatiche alcune persone. Chiudi le labbra per ora.

Carriera/Finanza: potresti avere difficoltà a comprendere un concetto impegnativo o un piano complicato mentre Pallade strategica e Vesta focalizzata si scontrano. Una mancanza di obiettività potrebbe essere una parte del problema e una prospettiva esterna ha il potenziale per essere incredibilmente utile. Tuttavia, potresti essere riluttante a far sapere a qualcuno quando sei fuori dalla tua portata. Ingoia il tuo orgoglio e ottieni la guida di cui hai bisogno. Potrebbe essere l'unico modo per rimettersi in carreggiata.

Crescita personale/Spiritualità: anche se non sei un tipo spirituale, credi segretamente nei segni. Che tu te ne renda conto o meno, influenzano le tue scelte. Va bene ammettere che ci credi un po'.