Oroscopo di oggi 21 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 21 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 21 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'ambizione raggiunge il picco quando la luna incontra Marte nella tua zona patrimoniale. La corsa è in corso per acquisire i fondi e i beni che forniranno la sicurezza che desideri. Potresti spendere con fervore, in particolare se stai cercando di superare un Toro. Attento, grande spendaccione.

Amore/Amicizia: quando il sole incontra Cerere nel Cancro protettivo e nella tua casa e regno familiare, il desiderio di amare ed essere amato è forte. Il tuo solito desiderio di vagare e cercare l'avventura sarà sostituito dal desiderio di compagni familiari e dintorni che offrono comfort e sicurezza. Goditi un pasto cucinato in casa con le tue persone preferite. Se sei solo, indossa un comodo abbigliamento da casa e ordina. Ti meriti una pausa.

Carriera/Finanza: ti darai da fare per rimostranze grandi e piccole poiché Eris scontenta è retrograda nel tuo segno. È improbabile che dimentichi un affronto, specialmente quello inflitto dal tuo capo o da una figura autoritaria. Puoi sprecare tempo ed energia lavorando su te stesso e tramando vendetta, oppure puoi lasciar perdere e andare avanti. Mentre tu sei occupato ad arrabbiarti, loro vanno avanti con la loro vita. Non è ora che tu faccia lo stesso?

Crescita personale/spiritualità: la conversazione scorre liberamente con i propri cari mentre il loquace Mercurio contatta la socievole Venere nel tuo regno domestico. Avrai una bella storia da raccontare quando ti connetti con la famiglia e gli amici. Lascia che le buone vibrazioni lavino via le tue preoccupazioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non c'è modo di fermarti quando la luna incontra il guerriero Marte nel tuo segno. Te la caverai e probabilmente raggiungerai qualunque cosa tu abbia deciso di fare. Anche se non ci riesci, dare il meglio di te sarà gratificante. È bello mettere alla prova i propri limiti.

Amore/Amicizia: sarai un'adorabile mamma/papà orso mentre la luna incontra Cerere nel Cancro protettivo e nella tua zona di comunicazione. Prepara una tazza di tè o una bevanda analcolica per una persona cara e fai sapere loro che la linea di assistenza del Toro è aperta. Un piccolo incoraggiamento può fare molto per placare le paure di qualcuno. Quando una persona è turbata, aiuta sapere che non è sola. Se hai bisogno, contatta qualcuno che ti ama.

Carriera/Finanza: è un caso di cieco ottimismo contro la realtà hardcore mentre Giove speranzoso si scontra con il pessimista Saturno nel tuo settore professionale. È fantastico che tu abbia fede che le cose andranno per il verso giusto. Tuttavia, non dovresti lasciare che ti accechi davanti a un posto di blocco. Richiederà più di speranze e preghiere per arrivare da dove sei a dove vuoi essere. Scava i tacchi e trova un piano.

Crescita personale/spiritualità: cosa ti mangia, toro? Mentre Eris insoddisfatta è retrograda nel tuo regno subconscio, un risentimento non riconosciuto può essere una fonte di stress. Renditi conto dei tuoi sentimenti in modo da poter avere un po' di tranquillità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarai frustrato dalle cose che non puoi fare mentre la luna si fonde con l'impaziente Marte. Non arrabbiarti con le regole. Fidati che tutti i segnali di stop che incontri sono lì per la tua sicurezza. Riposa ora in modo da poter andare avanti quando è il momento giusto.

Amore/Amicizia: non puoi rimanere arrabbiato con un amico per sempre, o puoi? Potresti trovare difficile lasciare andare una lamentela poiché le stazioni Eris scontente sono retrograde nel tuo settore sociale. Aggrapparsi alla rabbia è come prendere del veleno e aspettarsi che l'altra persona muoia. Probabilmente sono là fuori a godersi la vita mentre tu inveisci e ti arrabbi. Se non riesci a perdonarli, almeno cerca di dimenticartene. Ti meriti la pace della mente.

Carriera/Finanza: potresti convincerti a concederti qualcosa di speciale poiché l'intelligente Mercurio nel tuo regno mentale si allinea con la viziata Venere nella tua casa dei beni. Se non riesci a darti il ​​via libera, qualcuno intorno a te lo farà senza dubbio quando chiederai la sua opinione. Una piccola terapia al dettaglio può fare molto per sollevare il morale. Con una congiunzione sole-Cerere a bordo, spendere soldi per te stesso equivale praticamente a prendersi cura di sé.

Crescita personale/Spiritualità: quando Giove e l'autorevole Saturno si scontrano, potresti scoprire che devi aumentare di livello la tua istruzione o abilità per raggiungere le tue aspirazioni. Non mollare. Potrebbe non essere facile, ma vale la pena perseverare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarai motivato da amici, colleghi e gruppi con cui interagisci, oppure sarai infastidito da loro quando la luna incontra Marte nella tua casa della comunità. La voglia di essere competitivi può essere opprimente, specialmente quando hai a che fare con un Toro.

Amore/Amicizia: sarai nel tuo elemento mentre il sole incontra la materna Cerere nel tuo segno. Tutta la tua vibrazione urla che ci tieni. Non puoi fare a meno di prodigare i tuoi cari con affetto e attenzione indivisa. Come una feroce mamma/papà orsetto, ti assicurerai che abbiano ciò di cui hanno bisogno e li proteggerai dai danni. Tuttavia, conosci il tuo pubblico. Qualcuno a cui non piace essere coccolato potrebbe non rispondere bene a tale energia amorevole.

Carriera/Finanza: Eris scontento è retrogrado nel tuo settore professionale, illuminando gli ostacoli che ti impediscono di andare avanti. Puoi lamentarti e farti sentire impotente, oppure puoi raccogliere le tue forze, radunare i tuoi alleati e andare avanti. Tutti devono affrontare le sfide. Non rimanere bloccato su ciò che sembra ingiusto. Invece di sbattere contro le porte chiuse, cerca quelle aperte. Potrebbero essercene più di quanto immagini.

Crescita personale/spiritualità: quando hai paura di non avere il supporto di cui hai bisogno, è difficile rimanere ottimisti. Quando Giove e Saturno si scontrano, sei incoraggiato a fare affidamento sui tuoi punti di forza. Sei più intraprendente di quanto pensi.