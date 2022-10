Oroscopo di oggi 24 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 24 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 24 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti esserti sentito isolato dagli amici o trovato le interazioni di gruppo difficili durante il lungo retrogrado di Saturno. Ora che il pianeta ha stazionato direttamente nella tua casa della comunità, potresti scoprire di avere un apprezzamento più profondo per i tuoi amici e per la lealtà dei tuoi amici. Non tutti sono destinati a svolgere un ruolo nel tuo futuro. Le relazioni sopravvissute a questo periodo possono possedere una resistenza che può durare una vita. Le connessioni che non sono sopravvissute non dovevano esserlo. È meglio investire in poche persone che ti danno le spalle piuttosto che sprecare energie per chi non riuscirà a portare a termine una sfida.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Il retrogrado di Saturno ti ha insegnato preziose lezioni su come esercitare la tua autorità e relazionarti con le persone in posizioni di potere. Ora che il pianeta si è posizionato direttamente nel tuo settore professionale, sarai più preparato a guadagnarti il ​​rispetto di coetanei, genitori e superiori in modo da poter vincere il tuo posto al tavolo degli adulti. Mentre Saturno in cerca di status attraversa questo regno, puoi stabilirti nel tuo campo e raggiungere un traguardo importante. Metti i tacchi dentro, toro. Il duro lavoro e la perseveranza probabilmente ripagheranno con ricompense equivalenti ai tuoi sforzi. La loro intuizione può aiutarti a lasciare il segno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti esserti sentito ostacolato da lacune nel tuo apprendimento accademico o nella conoscenza del mondo mentre l'autorevole Saturno era retrogrado nella tua zona di istruzione ed esplorazione. Ora che il pianeta si è posizionato direttamente, potresti sentire di aver acquisito la disciplina necessaria per diramare ed espandere la tua saggezza. Non c'è momento migliore per allacciarsi le cinture e far progredire le tue conoscenze. Un approccio serio per acquisire saggezza e accreditamento può produrre risultati. Avventurarsi oltre ciò di cui credi di essere capace può essere vantaggioso poiché l'insicuro Chirone si sincronizza con il Nodo Nord. La crescita non avviene all'interno della tua zona di comfort. Fidati di te stesso e fai piccoli passi nella direzione in cui vuoi andare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre Saturno disciplinare era retrogrado nella tua casa di risorse condivise, potresti essere stato frustrato dai cerchi che hai dovuto superare per soddisfare le tue esigenze finanziarie. Ora che il pianeta ha stazionato direttamente, potresti scoprire di aver appreso importanti lezioni sull'essere pieni di risorse e fare scelte responsabili. Queste abilità ti torneranno utili nei mesi a venire mentre negozii relazioni in cui le persone danno al massimo il minimo indispensabile. Questa non è una punizione. È l'Universo che ti spinge a mostrare la tua indipendenza finanziaria e sviluppare le abilità di cui hai bisogno per prosperare.