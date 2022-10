Oroscopo di oggi 26 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 26 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 26 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Avrai molto da dire mentre il chiacchierone Mercurio si oppone alla combattiva Eris nel tuo segno e si sincronizza con il tuo sovrano, Marte, nel tuo settore delle comunicazioni. Questo è il giorno perfetto per pulire l'aria con qualcuno. Tuttavia, con questa energia infuocata in gioco, potresti spingerti troppo oltre. Cerca di esprimere il tuo punto senza essere offensivo. Essere scortesi non renderà l'altra persona comprensiva verso le tue preoccupazioni. Se stai ricevendo un linguaggio aspro, rifiuta di impegnarti finché non ti trattano con il rispetto che meriti. Man mano che Mercurio si allinea con Vesta focalizzata nella tua zona comunitaria, porterai un'enorme determinazione a uno sforzo collaborativo, rendendo facile portare a termine il lavoro.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Prenderai decisioni rapide e sicure mentre l'astuto Mercurio si allinea con Vesta focalizzato e guida Marte nella tua carriera e nei settori finanziari. Una volta acquisite le informazioni di cui hai bisogno e raggiunte le persone con cui devi entrare in contatto, è tutto a tutta velocità. Non così in fretta, toro. Mentre Mercurio si oppone alla reattiva Eris nella tua casa di isolamento, può sorgere una disputa se qualcuno scopre che le informazioni vitali sono state nascoste. Assicurati di aver coperto tutte le tue basi prima di firmare sulla linea tratteggiata. Anche se pensi che tutto sia in ordine, non farebbe male chiedere consiglio a un Consulente professionale di fiducia. Potrebbe esserci ancora qualcosa che ti manca.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sarai un operatore fluido poiché il tuo sovrano, Mercurio, nella tua zona di vita amorosa si sincronizza con l'audace Marte nel tuo segno. L'arguzia e l'impavidità eleveranno il tuo gioco di flirt a una forma d'arte. Tuttavia, poiché Mercurio si oppone alla reattiva Eris, non tutti troveranno accattivante la tua sfacciataggine. Se superi un limite con qualcuno, potresti innescare un disaccordo. In una nota diversa, ti sentirai super sicuro di esprimere la tua creatività e condividere le tue idee. Con Vesta focalizzata a bordo, farai un enorme sforzo per sviluppare i tuoi concetti. Oggi è un grande giorno per progetti che coinvolgono la scrittura, la ricerca, l'educazione, il marketing e la condivisione di informazioni. Le persone sono ricettive alle tue idee e la tua conoscenza è perfetta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Un'eclissi solare parziale nell'appassionato Scorpione e nel regno del romanticismo, della ricreazione e della creatività può segnalare un rinnovamento in queste aree della tua vita. Con Venere a bordo, sarai ispirato a seguire la tua beatitudine. Sfortunatamente, questo potrebbe non essere così facile come sembra quando sei all'ombra di un'eclissi. Di solito c'è qualcosa di nascosto che non riesci a capire. Con Mercurio mentale in contrasto con il fantasioso Nettuno, è facile farsi prendere in una grande fantasia e inseguire qualcosa (o qualcuno) che non è del tutto reale. Prima di fare una grande commedia romantica, siediti e guarda come si svolgono le cose. C'è di più nella storia di quanto tu possa vedere da dove ti trovi ora.