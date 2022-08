Oroscopo di oggi 31 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 31 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 31 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le tensioni possono aumentare quando la Luna della Bilancia si piazza prepotentemente su Plutone e si oppone a Eris reattiva nel tuo segno. Le relazioni con figure autorevoli come manager e supervisori possono essere stressanti, in particolare se sono Bilancia o Capricorno. Non perdere la pazienza.

Amore/Amicizia: temi di non ottenere ciò che desideri da una relazione? O forse temi che lo farai? In entrambi i casi, non dovresti lasciare che l'insicurezza o l'ansia ti impediscano di essere presente per quello che sta succedendo. I pianeti sono perfettamente allineati per addolcire la tua vita amorosa, quindi non fare nulla per minare la tua felicità. Lo stesso vale se sei single: non sabotare te stesso e non rovinare le cose con un potenziale partner prima che abbia la possibilità di fare una mossa.

Carriera/Finanza: evita le riserve sulla condivisione di un'idea ispirata e trova un modo creativo per esprimerla agli altri. Le tue parole possono avere un impatto quando il tuo sovrano, Marte, nel tuo settore delle comunicazioni si allinea con il fantasioso Nettuno. Il tuo pubblico potrebbe aver bisogno di un po' di tempo per scaldarsi alle tue idee. Testare le acque adottando un approccio circolare. La risposta che ricevi può aiutarti a valutare come procedere.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere più sicuro di te stesso e della tua vita amorosa stasera quando Venere contatta la guerriera Eris nel tuo segno. Se hai bisogno di chiarire le tue intenzioni, cogli l'attimo e parla. Non lasciare che un malinteso indugi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non pagherà per essere dogmatici poiché la Luna Bilancia fa quadrare il prepotente Plutone e si oppone alla reattiva Eris. Sotto questa vibrazione instabile, non si può dire cosa potrebbe far esplodere te o gli altri. Anche se non sei d'accordo con qualcuno, ascolta e sii rispettoso.

Amore/Amicizia: sii presente con amore e amicizia. Con Venere in contrasto con lo scoraggiante Nettuno, la disillusione può insinuarsi se inizi a preoccuparti di ciò che accadrà. Non andare avanti con te stesso. Tutto ciò che fai, ogni singolo giorno, scrive il tuo futuro. Non è mai troppo tardi per cambiare la narrativa su come tu e gli altri vi relazionate. Ama dove sei nelle tue relazioni. Quando smetti di amarlo, inizia a fare le cose in modo diverso. Azioni diverse produrranno risultati diversi.

Carriera/Finanza: sarai nella zona con il lavoro e gli affari finanziari mentre la luna in Bilancia adattabile accende un grande trigono con Pallade metodica e Vesta concentrata. È un giorno eccellente per mettere a punto una strategia per affrontare i progetti e raggiungere i tuoi obiettivi. Mantieni una mente aperta e sii aperto al feedback che perfeziona i tuoi schemi.

Crescita personale/Spiritualità: sarai un feroce difensore dei tuoi cari poiché il tuo sovrano, Venere, nel tuo regno domestico si sincronizza con la guerriera Eris. Alcune persone potrebbero essere sorprese di quanto ti senti forte, lasciandole impreparate ad affrontare il tuo comportamento focoso. Se scherzi con il toro e le persone a cui tiene, è probabile che ti mettano le corna.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarai investito nell'apprendimento, nella crescita e nella coltivazione dei tuoi doni unici mentre la Luna della Bilancia accende un grande trigono con Pallade intelligente e Vesta concentrata. Un tuffo nei tuoi interessi può essere gratificante. Bilancia e Acquario saranno sulla tua lunghezza d'onda.

Amore/Amicizia: essere innamorati può innescare vulnerabilità quando Venere e Nettuno si scontrano, soprattutto se pensi che le persone stiano aspettando di vedere se la tua relazione fallisce. Sicuramente, non lascerai che questo ti impedisca di dare il massimo a una storia d'amore. Se single, non dovresti permettere che la paura di farti male ti impedisca di dare via il tuo cuore. Essere vulnerabili è il prezzo da pagare per sperimentare l'amore. E se risultasse esattamente come desideri?

Carriera/Finanza: è meglio non fare affidamento sugli altri per l'assistenza finanziaria e le risorse poiché la luna in quadrati indecisi della Bilancia controlla Plutone e si oppone a Eris scontenta. Un partner (in amore o in affari), un istituto finanziario o una fonte esterna potrebbero non collaborare e rispettare i tuoi accordi. Flettere la tua indipendenza finanziaria è il modo migliore per mantenere il controllo sui tuoi affari. Fai quello che puoi per soddisfare le tue esigenze.

Crescita personale/Spiritualità: dimostrerai di essere più di un amico di nome poiché l'affettuosa Venere si sincronizza con la guerriera Eris nella tua zona della comunità. Puoi contare su di te per difendere e proteggere un amico. La tua lealtà è un potente esempio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: puoi ottenere informazioni su te stesso e sulle persone a te più vicine mentre la Luna della Bilancia accende un grande trigono con Pallade percettiva e Vesta focalizzata. Capire come ti senti tu e gli altri può aiutarti a migliorare le relazioni, specialmente con i segni d'aria.

Amore/Amicizia: le persone a cui sei più vicino (come il tuo partner e i membri della tua famiglia) possono darti sui nervi quando la Luna Bilancia nel tuo regno domestico controlla Plutone e si oppone al risentito Eris. Con questa atmosfera tagliente in gioco, non si può dire cosa potrebbe scatenare qualcuno. Se qualcuno ha voglia di combattere, stai alla larga. Non hai bisogno dello stress o del dramma.

Carriera/Finanza: non sarai timido nell'inseguire i soldi e le opportunità a cui credi di avere diritto come attrattore Venere nella tua casa dei guadagni si sincronizza con la guerriera Eris nel tuo settore professionale. Quando la tua atmosfera dice che meriti il ​​meglio, le persone spesso ti trattano di conseguenza. Se non lo fanno, sarai pronto a combattere per quello che vuoi. Può essere difficile per gli altri negare un avversario così affascinante e formidabile.

Crescita personale/spiritualità: l'insoddisfazione per la tua realtà attuale potrebbe spingerti a sognare destinazioni fantastiche mentre Venere e il fantasioso Nettuno si scontrano. Il desiderio di un ambiente diverso può segnalare che è ora di abbellire il tuo spazio. Non vorrai essere un posto qualsiasi, ma a casa quando i tuoi scavi offrono il comfort, l'armonia e la bellezza che desideri.