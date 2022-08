Oroscopo di oggi 4 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 4 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 4 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con una nota tesa quando la Bilancia Luna in cerca di armonia si quadra controllando Plutone. L'intensità continua mentre la luna entra nello Scorpione meditabondo e nella tua ottava casa emotiva. Una conversazione dell'ultimo minuto può fornirti chiarezza su un conflitto o una preoccupazione.

Amore/Amicizia: poiché Venere nel tuo regno domestico si allinea con Giunone dalla mentalità impegnata, desideri ardentemente una casa e una famiglia private. Osa sognare che il tuo desiderio possa avverarsi. La magia può accadere quando gli allineamenti planetari supportano i tuoi desideri. Potrebbe non essere il momento giusto per rendere pubblici i tuoi piani. Per ora, fai il possibile per nutrirli a porte chiuse. Nelle prossime settimane scoprirai cosa è possibile.

Carriera/Finanza: Mercurio multitasking nella metodica Vergine e la tua casa di lavoro stimoleranno conversazioni su come lavorare in modo più efficiente. Fino al 25 agosto, le sessioni di brainstorming possono aiutarti a concentrarti maggiormente sulle attività essenziali. Organizzati e ottimizza i tuoi progetti. Le conversazioni scorreranno senza intoppi, a patto di non criticare e criticare il modo in cui i colleghi svolgono il proprio lavoro. Ora è il momento perfetto per aggiornare il tuo curriculum e cercare nuove opportunità.

Crescita personale/Spiritualità: poiché la Luna Scorpione si scontra con Cerere che nutre, potresti non essere in sintonia con i bisogni dei tuoi cari, in particolare dei bambini. Non pagherà per essere testardi e inflessibili. È meglio mantenere un cuore e una mente aperti.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la compagnia e la collaborazione possono fornire la sicurezza emotiva che cerchi quando la luna entra in Scorpione e nella tua casa di partnership. Che tu stia lavorando o giocando, ti divertirai ad avere un compagno simpatico. Un Pesci intelligente sarà il tuo miglior compagno.

Amore/Amicizia: una conversazione con il tuo interesse amoroso potrebbe diventare seria poiché Venere nel tuo settore delle comunicazioni si connette con Venere impegnata nella tua casa di piani a lungo termine. I piani per migliorare la tua relazione potrebbero essere presenti nella tua discussione. Questo è il momento perfetto per discutere di fidanzamento, matrimonio o andare a convivere. Se sei già impegnato, esplora idee entusiasmanti per il tuo futuro condiviso. Avere qualcosa di nuovo da aspettarsi sarà eccitante.

Carriera/Finanza: ti risveglierai con la necessità di risolvere questioni in sospeso. Tuttavia, quando ci arrivi, quella nave potrebbe essere già salpata. Fai il possibile per ritrovare la tua posizione e prepararti per i prossimi incarichi.

Crescita personale/Spiritualità: sarai spiritoso, civettuolo e divertente mentre il loquace Mercurio entra in Vergine e nella tua casa di espressione personale. Fino al 25 agosto ti divertirai a chattare con persone intriganti che condividono i tuoi interessi. A volte stai cercando una connessione amorosa, ma altre volte stai semplicemente scherzando e divertendo. Questo è fantastico, a patto che tu non dia a nessuno un'idea sbagliata delle tue intenzioni o li porti avanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: interromperai il divertimento e i giochi e ti metterai al lavoro quando la luna entrerà nello Scorpione guidato e nel tuo settore lavorativo. Mentre la luna quadra nutrendo Cerere, non sarai così sensibile ai tuoi cari come dovresti essere. Sforzati di essere attento alle persone a cui tieni.

Amore/Amicizia: la casa e la famiglia occuperanno i tuoi pensieri mentre Mercurio entra nella Vergine e nel tuo regno domestico. Fino al 25 agosto, sarai ispirato a organizzarti e trovare modi per gestire la tua vita domestica in modo più efficiente. Puoi aumentare la tua comunicazione con i parenti, dedicando più tempo allo scambio di storie di famiglia. La ricerca della tua genealogia o discendenza attraverso il test del DNA può essere inclusa nei tuoi piani. La tua casa sarà un centro di attività. Questo può essere eccitante, ma non molto riposante.

Carriera/Finanza: sei abbastanza intelligente da sapere che ci vuole più dell'amore per far funzionare una relazione. Poiché Venere e Giunone, orientata all'impegno, si sincronizzano nelle tue zone di denaro e carriera, è importante collaborare con qualcuno le cui capacità sono uguali o migliori delle tue. Tutto è più facile quando sei sulla stessa pagina sull'etica del lavoro e sugli obiettivi. Se la tua situazione attuale non soddisfa le tue esigenze, potrebbe essere il momento di cambiare.

Crescita personale/Spiritualità: non c'è fine alla tua curiosità. Sei in una ricerca senza fine per acquisire informazioni. Essere un tuttofare è divertente, ma sarebbe epico padroneggiare un argomento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarai dell'umore giusto per divertirti quando la luna entrerà in Scorpione e nella tua giocosa quinta casa. Dato che la luna quadra Cerere, tuttavia, potresti interpretare male i segnali e non capire che i tuoi cari hanno altre priorità. I Leo lavoreranno prima e giocheranno dopo.

Amore/Amicizia: sarai attratto da tipi intelligenti, avventurosi e creativi mentre Venere nel tuo segno si allinea con Giunone dalla mentalità impegnata nella tua casa di esplorazione. Sarà difficile resistere al fascino di una persona che ti mostra una prospettiva diversa sull'amore. Potresti vivere un incontro memorabile di cuori e menti se incontri una persona speciale. Se accoppiato, un appuntamento divertente potrebbe essere soddisfacente.

Carriera/Finanza: sarai acuto come una virata quando Mercurio entrerà nella Vergine e nel regno che governa i pensieri e la comunicazione. Fino al 25 agosto eccellerai in progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento e il parlare in pubblico. Lo scambio di idee e informazioni con gli altri ti ispirerà e ti aiuterà nelle tue attività quotidiane. È probabile che il ritmo aumenti considerevolmente. Avrai una grande quantità di comunicazioni a cui rispondere e il tuo calendario sarà pieno di riunioni e attività impegnative. Organizzarsi ti aiuterà a gestire il flusso.

Crescita personale/Spiritualità: la tua ricerca dell'amore e la tua ricerca per la realizzazione spirituale sono profondamente intrecciate. Avere uno senza l'altro ti lascia insoddisfatto. Fai attenzione alle connessioni che uniscono i due.