Oroscopo di oggi 9 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 9 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 9 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Usare le risorse a tua disposizione potrebbe essere più complicato di quanto ti aspetteresti mentre il sole nel possessivo Scorpione si oppone all'imprevedibile Urano sul tuo asse finanziario. Potresti incontrare difficoltà inaspettate con i soldi di altre persone. A causa di problemi relazionali (in amore o d'affari) o di un cambiamento nelle circostanze finanziarie, i fondi su cui hai fatto affidamento potrebbero non essere più disponibili. Allo stesso modo, un accordo con un istituto finanziario o un'altra fonte esterna potrebbe cambiare improvvisamente. Prima di puntare il dito, assicurati di aver gestito le questioni in modo responsabile e di aver giocato secondo le regole. Potrebbe essere meglio per ora flettere la tua indipendenza finanziaria.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Fare le cose in modo rialzista può devastare una relazione poiché il sole nell'ostinato Scorpione e il tuo settore relazionale si oppone al ribelle Urano nel tuo segno. Oggi potresti non sentirti in grado di seguire le regole relazionali o seguire il programma. Preferiresti essere libero di fare le tue cose o avere la sicurezza di una relazione? Non puoi averlo in entrambi i modi. Potrebbe essere intelligente dare un po' di spazio al tuo partner se i ruoli sono invertiti. Se single, potresti essere troppo selvaggio per essere addomesticato. Per ora, è meglio che tu giochi sul campo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti dover lavorare fuori dalla tua timoneria poiché il sole nello Scorpione guidato e la tua casa di lavoro si oppone al disgregatore Urano. All'improvviso potrebbe succedere qualcosa che mette in crisi i lavori e rende un compito di routine inspiegabilmente complesso. Non è il momento di sperimentare nuove tecniche. Non fare nulla che renda il tuo lavoro più complicato del necessario. Se non riesci a resistere all'impulso di dare una scossa alle cose, prova a fare un cambiamento innovativo nella tua casa e nella tua vita familiare. Poiché il nutrimento di Cerere si sincronizza con Urano, un cambio sul fronte interno potrebbe essere una boccata d'aria fresca.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre un amico o un partner potrebbe voler dare una scossa alle cose, sei contento di attenerti agli affari come al solito. Mentre il sole nell'emotivo Scorpione si oppone al disgregatore Urano sul tuo asse amoroso e sociale, potresti avere difficoltà a relazionarti con qualcuno che ha bisogno di spazio o vuole perseguire nuovi interessi. Pertanto, i tuoi piani potrebbero non andare come ti aspettavi. Qualcuno potrebbe cambiare l'agenda all'ultimo minuto o, peggio, potrebbe essere un no-show. Sii flessibile e mantieni una mente aperta se qualcuno vuole fare qualcosa di diverso. Tuttavia, non tollerare di essere alzato in piedi. Potrebbe essere necessario revocare i privilegi a un recidivo.