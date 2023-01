Oroscopo della settimana dal 16 gennaio al 22 gennaio 2023 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 16 gennaio al 22 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 GENNAIO AL 22 GENNAIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : La tua vita sociale prenderà sicuramente il comando nelle prossime settimane. Con il sole che entra in Acquario venerdì e la luna nuova sabato, l'enfasi sul tuo regno sociale stimolerà le tue interazioni con amici e altri gruppi. Inoltre, una causa umanitaria può attirare la tua attenzione e ispirarti a metterti in gioco. Tuttavia, poiché Venere si fonde con Saturno in Acquario questo fine settimana, potresti incontrare un ammiratore che la pensa allo stesso modo durante un'impresa del genere. In alternativa, l'amore potrebbe sbocciare con uno dei tuoi amici di lunga data. In altre notizie cosmiche, mercoledì Mercurio entra direttamente nel tuo regno della carriera, il che ti renderà più facile stabilire obiettivi, fare rete con contatti professionali e / o promuovere il tuo lavoro.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 GENNAIO AL 22 GENNAIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Il sole che entra in Acquario venerdì e la Luna Nuova nello stesso segno sabato metteranno sotto i riflettori la tua vita professionale nelle prossime settimane. Ora è il momento di immaginare il tuo percorso di vita e fissare alcuni obiettivi. In alternativa, potresti sfruttare questa opportunità per promuovere la tua esperienza. È positivo che Mercurio diventi diretto mercoledì, poiché ciò aiuterà i tuoi piani e le tue comunicazioni ad andare avanti. Potrebbe anche ispirarti ad aumentare le tue conoscenze o entrare in contatto con la tua fede mentre cerchi di raggiungere il tuo risultato ideale. Per quanto riguarda l'amore, la fusione di Venere con Saturno in Acquario questo fine settimana potrebbe inviare un ammiratore a te tramite un'attività lavorativa o un collega.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 GENNAIO AL 22 GENNAIO 2023